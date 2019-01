Football Talk (9/1). Tielemans mist strafschop, maar AS Monaco na bloedstollende penaltyreeks toch door - Meunier en PSG verrassend uitgeschakeld Redactie

09 januari 2019

Real Madrid doet in heenwedstrijd achtste finales vertrouwen op tegen Leganés

Real Madrid heeft in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Copa del Rey een ruime thuiszege behaald tegen Leganés. De partij eindigde op 3-0.

Sergio Ramos (44.) bezorgde Real op slag van rusten de voorsprong op strafschop. In de tweede periode verdubbelde Lucas Vazquez (68.) de score. Vinicius Junior (77.) zette in het slotkwartier de 3-0 eindstand op het bord, en schonk de Madrilenen een deugddoende zege.

De return staat volgende week woensdag op de planning. Voor de Koninklijke lijkt de Copa del Rey, samen met de Champions League, dit seizoen een hoofddoel te moeten worden. Real staat na achttien speeldagen immers pas vijfde in de Primera Division en telt al tien punten minder dan leider Barcelona.

Thibaut Courtois ontbrak bij Real op het wedstrijdblad. De Rode Duivel heeft een linkerheupblessure en staat even aan de kant. Courtois kreeg sowieso rust in de beker, Keylor Navas stond bij de Madrilenen in doel.

PSG verrassend uitgeschakeld in Coupe de la Ligue

PSG heeft verrassend met 1-2 verloren van Guingamp in de kwartfinale van de Franse Coupe de la Ligue. Rode Duivel Thomas Meunier stond in de basis en speelde een opvallende wedstrijd. Hij veroorzaakte een penalty en leverde drie minuten later een assist, maar werd toch uitgeschakeld.

Na een uur was er nog niet gescoord, toen Meunier tegenstander Ludovic Blas tegen de grond werkte. De bal ging op de stip, maar Marcus Thuram schoot huizenhoog over. Lang had Meunier niet nodig om te bekomen van zijn strafschopfout, want drie minuten later bediende hij Neymar met een voorzet vanop rechts. De Braziliaan maakte er met het hoofd 1-0 van.

Na een fout van Juan Bernat tien minuten voor tijd ging de scheidsrechter op zijn schermpje kijken, en kreeg Guingamp opnieuw een penalty. Yeni Atito N’Gbakoto (81.) miste deze keer niet. In de blessuretijd ging ook Thilo Kherer in de fout, en volgde een derde strafschop voor de bezoekers. Thuram (90+3.) werd na zijn eerdere misser alsnog de held, miste niet, en PSG was verrassend uitgeschakeld.

Tielemans mist elfmeter, maar Monaco stoot toch door

Opluchting bij Youri Tielemans en AS Monaco. De Rode Duivel miste in een bloedstollende strafschoppenreeks tegen Rennes een penalty, maar zag hoe zijn team met 8-7 (!) uiteindelijk aan het langste eind trok. De troepen van coach Thierry Henry scharen zich zo bij de laatste vier in de Franse Coupe de la Ligue. Nacer Chadli ontbrak met een hamstringblessure.

Benjamin Bourigeaud zette Rennes na een halfuur op voorsprong, de Portugese middenvelder Rony Lopes (54.) bracht het Monaco van coach Thierry Henry op gelijke hoogte. Nadien werd er niet meer gescoord, en in de Coupe de la Ligue volgen na een gelijkspel onmiddellijk strafschoppen.

Beide ploegen benutten hun eerste penalty, maar uitgerekend Tielemans miste de tweede voor Monaco. Nadien miste ook Ben Arfa voor Rennes en zo bleef het nog even spannend. Na vijf strafschoppen voor beide teams hadden ze er elk drie gescoord. Ook daarna bleef het gelijk opgaan, tot het na tien elfmeters aan de doelmannen was. Koubek miste eerst voor Rennes, Badiashile kwam voor Monaco wel tot scoren.

Wynton Rufer getroffen door hartaanval

Voormalig spits Wynton Rufer (56) is getroffen door een hartaanval. De Nieuw-Zeelander, die jarenlang het mooie weer maakte bij Werder Bremen, zakte vorige zondag in elkaar toen hij met een vriend op weg naar huis was na een basketbalwedstrijd. In een ziekenhuis in Auckland belandde Rufer in een coma waaruit hij dinsdag ontwaakte. De gewezen aanvaller heeft de afdeling intensieve zorgen inmiddels mogen verlaten.

Tussen 1989 en 1995 was Rufer één van de speerpunten van Werder Bremen. Hij won met de groenwitten onder meer de titel (in 1993) en twee keer de beker (in 1991 en 1994). In totaal scoorde hij 59 doelpunten in 174 Bundesliga-duels voor Werder. Twee ervan maakte de Nieuw-Zeelander in de memorabele Champions League-wedstrijd thuis tegen Anderlecht. Werder kwam toen snel 0-3 achter na goals van Philippe Albert en Danny Boffin (2), maar won na een onwaarschijnlijk laatste halfuur alsnog met 5-3. Rufer scoorde in de 66ste minuut de 1-3 en legde in de 89ste minuut de 5-3-eindstand vast.

Iniesta biedt excuses aan voor ‘racistische’ foto

Andres Iniesta heeft zijn excuses aangeboden voor een foto die hij twee dagen geleden op zijn Instagram-pagina postte. Daarin werden twee personen getoond met een zwart gemaquilleerd aangezicht, naar aanleiding van de feestdag van Driekoningen. De voormalige speler van FC Barcelona werd vervolgens door een groot aantal volgers beschuldigd van racisme. Iniesta, momenteel in Japan actief bij Vissel Kobe, liet in een persbericht weten “geen enkele intentie te hebben gehad iemand te kwetsen”.

Op de bewuste foto zijn naast Iniesta en zijn gezin enkele verklede personen te zien. Zij moesten de koningen Caspar, Melchior en Balthasar voorstellen. Ondanks het feit dat slechts één koning volgens de geschiedenisboeken de zwarte huidskleur heeft, waren dat op de foto van Iniesta twee personen.

Japan en Tomiyasu (STVV) boeken moeizame driepunter tegen Turkmenistan

Japan heeft zijn eerste duel op de Asian Cup winnend afgesloten. De Japanners klopten in Abu Dhabi Turkmenistan met 3-2. STVV-verdediger Takehiro Tomiyasu stond het hele duel centraal achterin, zijn Truiense ploegmakker Wataru Endo bleef op de bank.

Kapitein Arslan Amanov bracht Turkmenistan net voor het halfuur verrassend op 0-1. Japan vond voor rust geen antwoorden, maar sloeg na de pauze wel hard toe. Werder Bremen-aanvaller Osako trof binnen het kwartier twee maal raak. Toptalent Ritsu Doan (FC Groningen) tekende twintig minuten voor een derde treffer. Atayev zorgde met een rake elfmeter nog voor spanning in het slotfase, maar het bleef 3-2.

In de andere wedstrijd in groep F treffen Oezbekistan en Oman elkaar later woensdagnamiddag (om 14u30 Belgische tijd). Japan is met vier eindzeges (1992, 2000, 2004 en 2011) recordhouder van de Asian Cup.

Tottenham speelt nog minstens tot eind februari op Wembley

Het nieuwe stadion van Tottenham Hotspur zal ten vroegste in maart geopend worden. Dat maakte het team van Rode Duivels Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Mousa Dembélé vandaag bekend.

De Spurs hoopten in eerste instantie in september al in het nieuwe White Harte Lane te kunnen spelen, maar veiligheidsproblemen zorgden voor enkele maanden vertraging. De wedstrijd van zondag tegen Manchester United werd eerder aangekondigd als het laatste duel op Wembley, maar na een update van de aannemers werd de opening opnieuw uitgesteld.

Sterke man Daniel Levy verontschuldigde zich op de website van de Spurs tegenover de fans. Hij beloofde de komende 2-3 weken opnieuw een update te geven met meer informatie.

Door het uitstel van de opening zullen de competitiewedstrijden van Tottenham tegen Watford (30 januari), Newcastle (2 februari) en Leicester (10 februari) gespeeld worden op Wembley. Dat geldt ook voor de heenwedstrijd van de achtste finales in de Champions League, tegen Borussia Dortmund (13 februari).

Tottenham speelt sinds het begin van het seizoen 2016-2017 al zijn Europese wedstrijden op Wembley. Sinds vorig seizoen verhuisde het - in afwachting van van het nieuwe White Harte Lane - volledig naar het nationale stadion in Londen.

Acht agenten raken gewond bij rellen met Lazio-supporters

Acht politieagenten zijn gisteren gewond geraakt bij rellen rond de 119e verjaardag van Serie A-club Lazio Roma. Dat maakte de Italiaanse politie bekend. De incidenten vonden gisteravond laat plaats bij het Piazza della Liberta, in het centrum van de Italiaanse hoofdstad. Zo’n 2500 supporters kwamen daar samen om de 119e verjaardag van hun favoriete club, Lazio Roma, te vieren. De Biancocelesti werden op 9 januari 1900 opgericht.

Lazio-voorzitter Claudio Lotito was ook aanwezig bij de viering, maar verliet het plein al voor de start van de incidenten. Net voor middernacht onttrokken zo’n 300 gemaskerde fans zich van de menigte en begonnen met projectielen naar de politie te werpen. Die antwoordde met traangas en het waterkanon.

De Italiaanse politie communiceerde vandaag dat acht agenten kampen met snijwonden en bloeduitstortingen. Vier supporters werden gearresteerd, allen leden van de Ultras van de club. Het viertal mag geen voetbalwedstrijden meer bijwonen.

Het Italiaanse voetbal kampt de voorbije weken met een opstoot van geweld. Tijdens de wedstrijd tussen Inter en Napoli op 26 december overleed een Milanese supporters na te zijn overreden door een auto. In diezelfde partij werd Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly (ex-Racing Genk) ook hevig beschimpt met racistische gezangen.

Lazio Roma, de club van landgenoten Jordan Lukaku en Silvio Proto, staat na negentien speeldagen op de vierde plaats in de Serie A. Ook Europees liep het voor Nieuwjaar goed, met overwintering in de Europa League.

OHL gaat in beroep tegen schorsing van Maertens

OH Leuven kan zich niet vinden in de “zware schorsing” voor Mathieu Maertens. De middenvelder van de 1B-club werd gisteren door de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) voor drie speeldagen geschorst. OHL besliste vandaag beroep aan te tekenen.

Maertens raakte in de competitiematch bij Westerlo (0-0) betrokken bij een opstootje met Nader Ghandri, die te laat kwam in een duel. Maertens reageerde en ook Ghandri liet zich met een elleboog niet onbetuigd. Scheidsrechter Vermeiren had de fase niet gezien, maar de Reviewcommissie bracht de zaak alsnog voor de Geschillencommissie.

Die oordeelde dat Maertens vrijwillig in het gezicht sloeg van Ghandri en legde de OHL-middenvelder daarom drie speeldagen schorsing op. Maertens moest ook 1.500 euro boete betalen. Hij zou de matchen missen tegen Tubeke (13/01), Union (20/01) en Lommel (27/01), maar OH Leuven gaat in beroep. Dat wordt komende vrijdag behandeld voor de Geschillencommissie Hoger Beroep.

Ghandri werd voor zijn aandeel in het opstootje initieel vier speeldagen geschorst, maar dat werd in beroep herleid naar twee speeldagen. OHL hoopt op een gelijkaardige clementie, al zal de samenstelling van de driekoppige Geschillencommissie Hoger Beroep vrijdag wellicht anders zijn.

Inter Milaan aanvaardt twee duels zonder thuispubliek

Inter Milaan is bereid twee thuiswedstrijden achter gesloten deuren te spelen. De Italiaanse voetballiga legde die sanctie op nadat supporters van Inter zich schuldig maakten aan racisme tegenover Napoliverdediger Kalidou Koulibaly. De ex-speler van Genk kreeg op 26 december op het veld van Inter apengeluiden naar het hoofd geslingerd, onder meer nadat hij met rood van het veld moest. Inter, de club van Radja Nainggolan, moet het op 13 januari in de bekermatch tegen Benevento en zes dagen later in de competitie tegen Sassuolo zonder steun van de supporters doen.

IJslands international Palsson trekt naar Duitse tweedeklasser Darmstadt 98

De IJslandse international Victor Palsson zet zijn voetbalcarrière verder bij Darmstadt 98. Hij ondertekende een contract tot juni 2022 bij de club uit de tweede Bundesliga. Palsson, een 27-jarige verdedigende middenvelder, verlaat FC Zürich. Hij droeg sinds juli 2017 het shirt van de Zwitsers. De IJslander heeft tien caps achter zijn naam. Half november speelde hij de volledige wedstrijd in de UEFA Nations League tegen de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion. België won die partij met 2-0 na twee doelpunten van Michy Batshuayi.