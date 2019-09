Football Talk (8/9). AA Gent-smaakmaker David maakt fantastische goal - Prosinecki niet langer bondscoach Bosnië De voetbalredactie

08 september 2019

21u38

Bron: Belga

David scoort geweldige goal

Of het nu bij AA Gent of bij de nationale ploeg van Canada is, het maakt Jonathan David (19) niet veel uit. De smaakmaker uit de Jupiler Pro League tekende afgelopen nacht in het Concacaf Nations League-duel tegen Cuba voor een geweldig doelpunt. Hij omzeilde de buitenspelval, nam het leer met de hiel mee, tikte zijn naaste belager uit, veinsde een schot en schoof de bal vervolgens onder de benen van de Cubaanse doelman binnen. De 2-0 was een heerlijke goal, het werd uiteindelijk 6-0.

Sergio Ramos beent met 167e cap recordhouder Casillas bij

De Spaanse verdediger Sergio Ramos werkt in de interland tegen de Faroër Eilanden zijn 167e interland af. De 33-jarige Ramos evenaart daarmee het record van doelman Iker Casillas. De kapitein van Real Madrid stond aan de aftrap voor het duel met de eilandengroep in Gijon.

Sergio Ramos maakte veertien jaar geleden zijn debuut voor La Roja in een 3-0 oefenzege tegen China. Hij werd met Spanje Europees kampioen in 2008 en 2012 en wereldkampioen in 2010. Sinds het afscheid van Casillas, in 2016, werd Ramos de nieuwe aanvoerder.

In oktober kan de verdediger alleen recordhouder worden tijdens de duel tegen Noorwegen (12 oktober) en Zweden (15 oktober).

Internationaal gezien telt Ramos slechts negen interlands minder dan de legendarische Italiaanse doelman Gianluigi Buffon. Het wereldwijde record is voor de Egyptenaar Ahmed Hassan (ex-Anderlecht) met 184 caps.

Macron excuseert zich voor “schandalige blunder” bij afspelen Albanees volkslied

De Albanese premier Edi Rama heeft van de Franse president Emmanuel Macron excuses ontvangen voor het afspelen van het verkeerde volkslied voorafgaand aan Frankrijk-Albanië zaterdag. Dat schreef Rama op Twitter. In plaats van het Albanees volkslied viel dat van Andorra te horen.

“President Macron heeft mij zijn oprechte excuses aangeboden voor de schandalige blunder van de Franse voetbalbond met ons volkslied”, schreef Rama op Twitter. Het Franse Elysée bevestigde ondertussen dat Macron inderdaad zijn excuses heeft aangeboden.

De stadionomroeper had de gemoederen zaterdag na het afspelen van het verkeerde volkslied nog verhit door zich te excuseren “aan alle fans van Armenië (sic)”. Daarna weerklonk alsnog het juiste volkslied en kon de wedstrijd beginnen, zij het met vijf minuten vertraging.

Prosinecki neemt ontslag als bondscoach van Bosnië na nederlaag bij Armenië

Robert Prosinecki heeft, na afloop van het met 4-2 verloren EK-kwalificatieduel bij Armenië, op de persconferentie zijn ontslag als bondscoach van Bosnië aangekondigd. De vijftigjarige Prosinecki stond sinds januari 2018 aan het hoofd van de Bosnische nationale ploeg. Als speler was de Kroaat een icoon in eigen land. Hij speelde onder meer voor Real Madrid, FC Barcelona, Sevilla en Standard Luik.

“Ik kwam hier toe met het doel ons te kwalificeren voor het EK”, legde Prosinecki uit. “Die kwalificatie is nog niet helemaal uitgesloten, maar ik voel me verantwoordelijk voor de tegenvallende resultaten en zet een stap opzij.”

Bosnië leed in Jerevan een 4-2 nederlaag, onder meer door toedoen van sterspeler Henrikh Mkhitarayan. De Roma-speler scoorde twee keer. Een doelpunt van zijn ploegmaat in clubverband, Edin Dzeko, kon een Bosnische nederlaag niet vermijden. Het team van Standard-speler Gojko Cimirot, die de hele wedstrijd speelde, staat na zes speeldagen vierde in groep J, met zeven punten.

Roland Lamah is met Cincinnati geen partij voor Ciman en Pozuelo

In de Amerikaanse Major League Soccer stonden met Roland Lamah en Laurent Ciman, twee voormalige Rode Duivels tegenover elkaar. Ciman haalde het met Toronto FC vlot met 1-5 bij Cincinnati.

Bij de rust leidden de bezoekers al met 0-3 na goals van Patrick Mullins, Nick DeLeon en Marco Delgado. Alejandro Pozuelo (ex-KRC Genk) leverde de assist voor de derde treffer. Lamah bleef tijdens de pauze in de kleedkamer.

Na de koffie liepen de Canadezen verder uit via Michael Bradley en Nicolas Benezet. Pas in de toegevoegde tijd milderde Emmanuel Ledesma van op de stip.

Ciman en Pozuelo speelden de volledige wedstrijd voor Toronto, dat als zesde in de Eastern Conference (met 41 punten uit 29 matchen) uitzicht heeft op deelname aan de play-offs. Cincinnati (18 ptn uit 29 matchen) is twaalfde en laatste en al uitgeschakeld voor de nacompetitie.

Ecuador vraagt Colombia en Peru gezamenlijke kandidatuur te overwegen voor WK 2030

De Ecuadoraanse president Lenin Moreno wil het WK voetbal in 2030 naar zijn land halen. Hij hoopt het vierjaarlijkse voetbalfeest te kunnen organiseren samen met Colombia en Peru. In een tweet kondigde Moreno aan dat hij het idee vrijdag heeft voorgelegd aan zijn Colombiaanse en Peruaanse collega, respectievelijk Ivan Duque en Martin Vizcarra.

“Ik heb presidenten Ivan Duque en Martin Vizcarra voorgesteld dat we in 2030 het WK voetbal organiseren in Ecuador, Colombia en Peru. Het wordt een jaar waarvoor Zuid-Amerika favoriet is om het toernooi te ontvangen”, schreef Moreno.

In 2030 zal het precies honderd jaar geleden zijn dat de eerste editie van het WK plaatsvond in Uruguay. Om dat te vieren, wil de Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol het WK over elf jaar opnieuw naar Zuid-Amerika halen.

Vier andere Zuid-Amerikaanse landen (Argentinië, Uruguay, Chili en Paraguay) maakten al eerder bekend dat ze in de race willen stappen. Ook Spanje en Portugal lieten in juni weten een gezamenlijke kandidatuur te overwegen. Andere kanshebbers zijn Griekenland, Bulgarije, Roemenië en Servië, die het eveneens samen willen doen, net zoals Engeland, Schotland, Noord-Ierland en Wales. Nog kandidaten die worden genoemd, zijn Marokko en China.

De FIFA beslist in 2022 waar het WK van 2030 wordt gehouden. Over drie jaar is Qatar gastheer, in 2026 is het de beurt aan de Verenigde Staten, Canada en Mexico.