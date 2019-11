Football Talk (7/11). Anderlecht licht optie contract Sambi Lokonga - Bayern München zegt Wenger af Redactie

07 november 2019

21u39 1

Bayern München zegt Wenger af

Arsène Wenger wordt niet de nieuwe trainer van Bayern München. De 70-jarige Fransman belde gisteren met bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge om zijn interesse kenbaar te maken, maar de Duitse topclub liet hem weten voor een andere keuze te gaan.

“Bayern waardeert het werk dat Wenger bij Arsenal heeft gedaan, maar hij is geen optie als coach van Bayern München”, aldus Bild.

Bayern ontsloeg zondag Niko Kovac. Assistent Hansi Flick is voorlopig hoofdtrainer, ook zaterdag nog in de topper tegen Borussia Dortmund.

Anderlecht licht optie contract Sambi Lokonga

Anderlecht heeft, zoals verwacht, de optie in het contract van Albert Sambi Lokonga gelicht. De 20-jarige middenvelder is zo ook volgend seizoen speler van paars-wit. De komende maanden onderhandelt Anderlecht nog over een contractverlenging van langere duur. Vorig seizoen lag Sambi lange tijd in de lappenmand door een kruisbandblessure, maar dit jaar is hij veelal titularis.

RSC Anderlecht licht optie in contract Sambi Lokonga



Le #RSCA lève l’option dans le contrat de Sambi Lokonga



More info on https://t.co/uLYD9tliPB! ⚽See you tomorrow in Waregem! 💪 pic.twitter.com/eVfs3erOT2 RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Lloris dan toch onder het mes

Tottenham-doelman Hugo Lloris is dan toch onder het mes gegaan aan zijn ontwrichte linkerelleboog. De Spurs verwachten de Fransman nog altijd begin 2020 terug op het veld. Lloris liep de blessure begin oktober op tijdens het Premier League-duel tegen Brighton. Hij werd lange tijd op het veld verzorgd en nadien op een draagberrie afgevoerd. De doelman kreeg ook zuurstof toegediend. Tottenham liet in eerste instantie weten dat Lloris niet onder het mes moest, maar kwam daar “na verder advies van specialisten” op terug.

Roeselare haalt ervaren centrale middenvelder

Arnold Mvuemba heeft bij Roeselare een contract ondertekend tot het einde van het seizoen. De 34-jarige Franse Congolees, ex-speler van onder meer Portsmouth, Lorient en Olympique Lyon, trainde al enkele dagen mee met de club uit de Proximus League. Mvuemba, een centrale middenvelder, brengt heel wat ervaring mee naar Roeselare, met meer dan 200 wedstrijden in de Franse hoogste klasse op de teller. Zijn laatste werkgever was Umm Salal in Qatar, waar hij speelde sinds de zomer van 2018.

Topper in gevaar voor City-doelman Ederson

Manchester City moet het zondag in de topper tegen Liverpool mogelijk doen zonder doelman Ederson. De Braziliaan bleef in het duel met Atalanta in de Champions League (1-1) na rust achter in de kleedkamer. “Ederson heeft een spierprobleem”, zei manager Pep Guardiola. “Hij voelde aan het einde van de eerste helft iets en het was een risico om door te spelen, daarom hebben we hem gewisseld. Ik weet niet wat het betekent voor zondag.”

Claudio Bravo, de vervanger van Ederson, werd tien minuten voor tijd met rood van het veld gestuurd omdat hij buiten het strafschopgebied de doorgebroken Josip Ilicic vloerde. Verdediger Kyle Walker kreeg vervolgens de taak om met handschoenen aan onder de lat te gaan staan. De Engelsman moest een paar keer in actie komen, maar wist zijn doel schoon te houden.

Waregemse recordinspanning voor Larin?

Zulte Waregem overweegt om de aankoopoptie op Cyle Larin te lichten. De 24-jarige Canadese aanvaller werd de voorbije zomer op uitleenbasis overgenomen van het Turkse Besiktas. Bij die huurtransfer dwong Essevee een aankoopoptie af van 2,5 miljoen euro, het resultaat van de nieuwe transferpolitiek bij de club. Intussen groeide Larin in korte tijd uit tot een sterkhouder aan de Gaverbeek, waar hij al goed was voor vijf doelpunten en zes assists.

Essevee wil echter niet overhaast te werk gaan en heeft nog tijd zat om een definitieve beslissing te nemen. Tot uiterlijk 15 juni kan die aankoopoptie nog worden gelicht. Door Larin eventueel aan te trekken voor 2,5 miljoen euro zou hij de duurste inkomende transfer ooit worden bij Essevee. (OPI)

Twee Celtic-fans lichtgewond na mesaanval Lazio-hooligans

Twee fans van Celtic zijn lichtgewond geraakt na een mesaanval door hooligans van Lazio Roma. Dat schrijven Italiaanse media. Beide teams treffen mekaar in de Italiaanse hoofdstad op de vierde speeldag van de Europa League.

De aanval vond plaats aan een bar in het centrum van Rome. Volgens de Italiaanse media kregen twee bezoekende fans, een Schot en een Duitser, messteken in de benen. Zij werden naar het ziekenhuis overgebracht, maar zijn er niet erg aan toe. Naar schatting 9.000 Celtic-supporters maakten de verplaatsing naar Rome.

Lewandowski moet onder het mes

De Poolse topscorer Robert Lewandowski van Bayern München had na de thuiszege tegen Olympiakos in de Champions League (2-0) het een en ander te vertellen. De 31-jarige aanvalsleider, dit seizoen al goed voor 21 doelpunten (in alle competities), verklapte dat hij een kleine ingreep moet ondergaan aan zijn lies. Binnen een dag of vijf, nadat hij nogmaals medisch advies heeft ingewonnen, valt het besluit over de datum van de operatie.

“Er is geen haast bij, want met sprinten en schieten heb ik geen problemen”, liet Lewandowski weten. “Het is geen grote operatie, maar ik zal waarschijnlijk een week of twee rust moeten houden.” Lewandowski onthulde tevens dat hij opnieuw vader wordt. Vandaar dat hij zijn treffer tegen de Grieken vierde met een bal onder zijn shirt en een gebaar met zijn duim als fopspeen. Zijn vrouw Anna is vier maanden zwanger. Het echtpaar heeft al een dochtertje van twee jaar.

Meunier hoopt fit te geraken voor interlands

Hijzelf heeft er goeie hoop op. Thomas Meunier, die twee weken terug op Jan Breydel een klein scheurtje in de hamstring opliep, denkt fit te geraken voor de laatste EK-kwalificatie-interlands tegen Rusland en Cyprus van volgende week. De rechtsachter moest gisteren nog nagelbijtend toekijken vanuit de tribune. (NP)

Nieuwe shirts Rode Duivels geleverd

Inspiratie voor Sinterklaas. Bij verschillende sportwinkels zijn de nieuwe shirts van de Rode Duivels geleverd. Eerder waren tekeningen van de uitrustingen uitgelekt, nu zijn er dus ook foto’s. Wellicht volgende week, bij aankomst van de internationals in België voor de interlands tegen Rusland en Cyprus, zal de bond de truitjes officieel voorstellen aan het brede publiek. Tegen Rusland zouden Hazard en ploegmaats wel nog in het geel aantreden. De KBVB, die in de nieuwe Adidas-outfit mikt op de Europese titel, kon en mocht gisteren nog niet communiceren. (KTH/PJC)

Primeur voor KV Mechelen

KV Mechelen richt als eerste Belgische club een Gaming department op, zo maakte Malinwa zopas bekend. Alle 1A-clubs deden al mee aan de e-sportscompetitie, maar nu gaat geel-rood dus nog een stap verder. Het doel: supporters verbinden, met elkaar en met de club. “We willen gaming inzetten om onze huidige fanbase te bereiken tijdens de week in hun eigen leefwereld. Uiteraard willen we via gaming onze community ook vergroten”, zo zegt Miran Salim, de kersverse Chief Gaming Officer van KVM. “Onze – vaak jonge – supporters en spelers zijn veel aan het gamen. En wij willen hen de beleving van KV Mechelen ook daar meegeven.”

KV Mechelen richt als eerste Belgische voetbalclub een Gaming Departement op en @kvm_miran is onze allereerste Chief Gaming Officer!



Meer op https://t.co/lN2O1q4jX2 pic.twitter.com/VL9sUyxaLT KV Mechelen(@ kvmechelen) link

Twee matchen achter gesloten deuren voor STVV en Genk?

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB besliste om de disciplinaire zitting omtrent de na supportersonlusten gestaakte Limburgse derby tussen STVV en KRC Genk vandaag te hernemen. Er moeten nog extra getuigen gehoord worden. Beide clubs riskeren een match achter gesloten deuren, een aftrek van twee punten en de maximumboete van 5.000 euro. Daarbovenop vraagt bondsprocureur Kris Wagner om de wedstrijd zonder publiek opnieuw te laten spelen vanaf de eerste minuut. Die replay achter gesloten deuren is te onderscheiden van de vordering. Met andere woorden, STVV en Genk riskeren eigenlijk twee duels zonder publiek af te werken. (PJC)