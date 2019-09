Football Talk (6/9). Messi kan elke zomer gratis vertrekken - Japanse nummer 10 naar Freethiel De voetbalredactie

06 september 2019

4

“Messi kan elke zomer gratis vertrekken”

Lionel Messi (32) liet een clausule in zijn contract opnemen waardoor hij aan het einde van elk seizoen gratis kan vertrekken bij FC Barcelona. Dat bericht werd de wereld ingestuurd door het Spaanse dagblad El País en bevestigd door Barça-verdediger Gerard Piqué. Sinds 2005 verlengde Messi al acht keer bij de club waar hij al sinds 2000 vertoeft. Volgens de krant wil de Argentijn vermijden dat hij, op het moment de benen niet meer doen wat hij zou willen, zou vastgeroest raken aan de club. Er zijn echter twee voorwaarden: als ‘La Pulga’ de deur van de Catalaanse club achter zich dichttrekt, moet hij de club 30 dagen op voorhand inlichten én mag hij zijn voetbalcarrière enkel voortzetten bij een club buiten Europa. Á la Andrés Iniesta naar Japan of Xavi naar Qatar, die over gelijkaardige clausules beschikten.

“We aanvaarden dat hij kan stoppen wanneer hij wil aan het einde van elk seizoen. Dat zijn beide partijen zo overeengekomen”, stellen bronnen van Barcelona bij El País. Bij Barça maken ze zich alvast niet te veel zorgen dat Messi effectief snel zou vertrekken. Twee maanden geleden werd er met geen woord over de clausule gerept. Bovendien is de wederzijdse liefde nog steeds immens en voelt de Argentijn zich nog steeds in bloedvorm om er ook nu een knallend seizoen van te maken.

“Het is iets wat ik al even wist”, zegt Piqué. maar ik maar me er geen zorgen over. We kennen allemaal de toewijding van Leo aan Barcelona.”

Philippe Clement komt weg met voorwaardelijke schorsing

Philippe Clement kan in de Brugse derby tegen Cercle gewoon plaatsnemen op de trainersbank van Club Brugge. De Geschillencommissie van de KBVB legde de trainer van blauw-zwart een speeldag voorwaardelijke schorsing en een boete van 500 euro op.

Bij Club Brugge was men na de match tegen Eupen (0-0) op 16 augustus niet te spreken over de prestaties van scheidsrechter Bram Van Driessche en zijn team. Vooral de niet gefloten strafschop na een duwfout op Ruud Vormer in de tweede helft botste op onbegrip. Een ziedende Clement stak na het laatste fluitsignaal een sarcastisch duimpje op richting de vierde official en trok nadien fel van leer tegen ref Van Driessche. “Ik stel me vragen bij de manier waarop deze wedstrijd geleid is. Dit is niet goed voor het spelletje”, zei Clement op de persconferentie na afloop scherp.

Clement riskeerde aanvankelijk een speeldag schorsing en 1.000 euro boete, maar weigerde dat voorstel en moest dinsdag voor de Geschillencommissie verschijnen. Die was van oordeel dat “een trainer zich in alle omstandigheden moet kunnen beheersen, zeker ten aanzien van de wedstrijdleiding”. Het tuchtorgaan bestempelde Clements reactie als “ongepast”, maar hield evenwel rekening met zijn gunstige disciplinaire verleden om een sanctie met uitstel te verlenen.

Japans international op weg naar Waasland-Beveren

Een beetje later dan gehoopt, heeft Waasland-Beveren dan toch haar toptransfer beet. De 27-jarige Japanner Yuki Kobayashi moet de nieuwe draaischijf op de Freethiel worden. De achtvoudig international is transfervrij en tekende vandaag na medische tests een contract van twee jaar. Vorig seizoen speelde de centrale middenvelder 29 competitiewedstrijden voor Heerenveen en gaf daarin 8 assists. De optie in zijn contract daar werd niet gelicht, omdat hij dan als niet-EU-speler een pak meer ging verdienen. Op de Freethiel krijgt hij meteen het nummer 10. (MVS)

DONE DEAL! Yuki Kobayashi tekende zonet voor 2 seizoenen bij @WaaslandBeveren. Hij wordt letterlijk en figuurlijk het nieuwe nummer 10 op de Freethiel. Maandag eerste training. @hlnsport https://t.co/PRVn1hd5xB (MVS) ® 📰(@ MichVergauwen) link

Tirpan weer in A-kern Lokeren

Eerherstel. Mickaël Tirpan zit vanop heden weer in de A-kern van Sporting Lokeren. De flankverdediger excuseerde zich bij de club voor zijn misstappen uit het verleden en de club besliste daarop hem een nieuwe -en laatste- kans te geven. Hij zit ook meteen in de wedstrijdkern voor dit weekend. (MVS)

Russische voetballers Kokorin en Mamaev komen vervroegd vrij

De Russische voetballers Alexander Kokorin (28) en Pavel Mamaev (30) worden in de loop van volgende week vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis. Dat heeft een rechter in Belgorod bepaald. De twee (ex)internationals zitten er allebei een celstraf uit na een vechtpartij vorig jaar in Moskou.

Zenitspits Kokorin (48 caps) en Krasnodarmiddenvelder Mamaev (15 caps) sloegen in oktober 2018 bij een uit de hand gelopen caféruzie een hoge functionaris van het Russisch ministerie van Handel met een stoel in het gezicht. Daarna volgde nog een handgemeen met een collega van het slachtoffer, Denis Pak. Beide voetballers slingerden de man, die van Koreaanse origine is, ook talrijke racistische verwensingen naar het hoofd. Enkele minuten eerder waren de twee voetballers op straat al slaags geraakt met de chauffeur van een tv-presentatrice. Uit bewakingsbeelden bleek duidelijk dat Kokorin en Mamaev op het moment van de feiten dronken waren.

Begin mei kreeg Mamaev zeventien maanden effectieve gevangenisstraf, Kokorin achttien maanden.

Argentinië en Chili komen niet tot scoren in Los Angeles

De oefeninterland tussen Argentinië en Chili heeft geen doelpunten opgeleverd. De twee Zuid-Amerikaanse landen hielden elkaar in Los Angeles op 0-0.

Tien spelers kregen een gele kaart in het harde duel, waarin de Argentijn Giovani Lo Celso (Tottenham Hotspur) geblesseerd naar de kant moest na een charge van Charles Aránguiz.

Twee maanden geleden stonden Argentinië en Chili ook al tegenover elkaar, toen met als inzet het brons op de Copa America. De Argentijnen wonnen de ‘troostfinale’ met 2-1, maar raakten wel hun aanvoerder Lionel Messi kwijt met een rode kaart.

De superster van FC Barcelona ontbrak bij het weerzien met de Chilenen. Messi is voor drie maanden geschorst door de Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol, vanwege zijn verbale uitbarsting na het toernooi in Brazilië. Hij noemde de Conmebol “corrupt” en suggereerde dat alles in het werk was gesteld om Brazilië de Copa America te laten winnen. Messi sukkelt bovendien met een kuitblessure. Hij speelde daardoor dit seizoen nog geen enkele wedstrijd voor Barça.