Football Talk. 5.200 fans voor KV Mechelen tegen Oostende Redactie

03 september 2020

11u15 0

KV Mechelen laat 5.200 toeschouwers binnen tegen KV Oostende

Er zullen voor het competitieduel van zaterdag 12 september tussen KV Mechelen en KV Oostende 5.200 abonnees welkom zijn in het AFAS Stadion van Malinwa. De club, het stadsbestuur en de veiligheidsdiensten bereikten daarover een akkoord.

Om de match te kunnen bijwonen, hebben abonnees van KV Mechelen tot zondagmiddag (12u) de tijd om de voorkeur van hun bubbel (max. vijf mensen) door te geven. Als de vraag te groot is, zal de club loten uit de doorgegeven bubbels. De abonnees die uitgeloot zijn, ontvangen hun ticket met bijhorende info in de mailbox.

Enkele vuistregels die gelden, zijn registratieplicht van alle aanwezige supporters (voor contact tracing indien nodig); het verplicht dragen van mondmaskers; stadion opgedeeld in compartimenten van telkens 400 supporters en bubbels van max. vijf personen; aparte circulatieplannen voor elk compartiment.

“De voorbije dagen en weken hebben we verschillende overlegmomenten gehad met de mensen van KV Mechelen, de politie en onze stedelijke veiligheidscel. Op basis van die gesprekken heeft KV Mechelen een robuust plan kunnen voorleggen waar ik als burgemeester groen licht kan op geven. Het is nu aan de club en aan elke individuele supporter om dit plan concreet uit te rollen”, zegt de Mechelse burgemeester Alexander Vandersmissen.

Frank Lagast, CEO van KV Mechelen, vult aan. “Ik ben echt blij dat we met de politie, de stad Mechelen en met burgemeester Alexander Vandersmissen op een constructieve manier een oplossing hebben gevonden om 5.200 toeschouwers veilig in ons AFAS Stadion te ontvangen. Onze club zal alles in het werk stellen om de wedstrijd goed en corona-proof te laten verlopen voor alle aanwezigen. We rekenen op onze trouwe supporters om tijdens deze wedstrijd een basis te leggen voor volgende matchen met publiek en te laten zien aan de buitenwereld dat onze ploeg vurig aanmoedigen kan, met respect voor de strikte maatregelen.”

Het akkoord moet nog worden voorgelegd aan de bevoegde ministers ter goedkeuring.

Gold Cup met Qatar

Qatar mag in 2021 en 2023 als gast deelnemen aan de CONCACAF Gold Cup, het landenkampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben. Qatar, dat in 2022 het WK organiseert, is het tweede Aziatische land dat een uitnodiging voor de Gold Cup krijgt. In 2000 en 2002 was Zuid-Korea erbij op het toernooi. Er nemen zestien landen deel aan de Gold Cup 2021 (10 juli - 1 augustus). Twaalf landen zijn al zeker van een ticket. Mexico is de titelverdediger.

Zin om zelf deel te nemen? Stel nu je team samen op gouden11.be en maak kans op mooie dagprijzen.