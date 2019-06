Football Talk (4/6). FC Barcelona stelt ‘Kroatië-shirts’ voor - Antwerp of Gent naar loting Europa League? De voetbalredactie

04 juni 2019

19u29 2

KRC Genk wil jonge talenten bij eigen club opleiden

KRC Genk heeft in de Jos Vaessen Talent Academie het nieuwe project FRZA! Limburg voorgesteld, waarbij jonge talenten langer bij de eigen Limburgse club kunnen blijven. Onder het motto “eerst opleiden, dan scouten” gaat KRC Genk een nauwe samenwerking aan met enkele Limburgse interprovinciale voetbalclubs.

In het kader van het project FRZA! Limburg vaardigt KRC Genk een technisch coördinator en een opleider af bij de betrokken club. Zij moeten zowel zorgen voor opleiding van de trainersstaf als voor gerichte trainingen bij de leeftijdscategorieën U7 tot U10. Op die manier kan KRC Genk een actieve rol spelen in de opleiding van Limburgs voetbaltalent. Voor de deelnemende clubs levert het project een extra kwaliteitsinjectie in de opleiding en begeleiding van jeugdspelers. In het seizoen 2019-2020 loopt al een samenwerking met Bilzerse-Waltwilder. In het seizoen 2020-2021 volgen Wellen, Hades en Thes Sport.

Het project moet dus een win-winsituatie opleveren. “Talent mag niet verloren gaan. Met FRZA! Limburg werken we daarom graag mee aan de opleiding van de jongste leeftijden bij enkele sterke Limburgse clubs”, zegt Roland Breugelmans, Directeur Jeugdacademie van KRC Genk. “Daarnaast is er met alle Genkse provinciale clubs een samenwerking met regelmatige momenten van kennisoverdracht. Samen nog meer Limburgs toptalent opleiden, daar gaan we voor.”

Boete van 3.500 euro voor KV Kortrijk, 750 voor Club Brugge

KV Kortrijk moet een boete van 3.500 euro betalen, nadat supporters het te bont maakten in de finale van play-off 2 tegen Charleroi. Dat heeft de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dinsdag beslist. Club Brugge wordt dan weer bestraft voor het gooien van bierbekers op Sclessin. De boete bedraagt 750 euro.

In de thuiswedstrijd tegen Charleroi, op 22 mei de tegenstander in de finale van play-off 2, gebruikten supporters van KV Kortrijk voor aftrap pyrotechnisch materiaal. Op het einde van de wedstrijd gooiden thuisfans aanstekers, bierbekers, flesjes frisdrank en een hamburger naar de kooi van Charleroi-doelman Riou. Na het laatste fluitsignaal - KV Kortrijk verloor de finale met 1-2 - werden zelfs drankbekers naar de bezoekende spelers gegooid.

De Kerels brachten aan dat het matchverloop door het Bengaals vuur niet was verstoord. Bovendien neemt de club tal van maatregelen, meer valt er niets aan deze incidenten te doen, stelde advocaat Matthias Leterme. De Geschillencommissie veegde de argumenten fijntjes van tafel. “Door de rookvorming van Bengaals vuur kan de wedstrijd later op gang gefloten kunnen worden. Dat is nu niet gebeurd, maar het zou wel kunnen gebeuren”, aldus commissievoorzitter Jan Decorte, die KV Kortrijk herinnerde aan de nultolerantie voor supportersincidenten. “De club heeft trouwens een kwalijke reputatie op dit vlak, want werd dit seizoen alleen al zeven keer veroordeeld voor wangedrag van supporters.”

Club Brugge wordt dan weer met 750 euro beboet, omdat supporters in de titelbepalende match op bezoek bij Standard (2-0) bierbekers op het veld gooiden toen de Rouches in de slotminuten een penalty kregen. Marin besliste de match vanaf de stip en sloeg de titeldroom van Club aan diggelen.

Standard moet 7.000 euro ophoesten voor supportersincidenten

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag twee keer een boete van 3.500 euro opgelegd aan voetbalclub Standard. De Rouches moeten voor supportersincidenten op de voorlaatste (tegen Club Brugge) en laatste speeldag (tegen KRC Genk) in totaal 7.000 euro boete ophoesten.

De feiten dateren van 16 en 19 mei, toen de laatste duels in play-off 1 van de Jupiler Pro League werden afgewerkt. Standard kwam zich dinsdag voor geen van beide tuchtdossiers verdedigen, en dus werd de club bij verstek veroordeeld.

In de thuiswedstrijd tegen Club Brugge (2-0) noteerde de aanwezige match delegate meerdere incidenten met bekertjes bier die op het veld werden gegooid. Ook staken Luikse supporters pyrotechnisch materiaal af. Tijdens de verplaatsing naar KRC Genk (0-0) beschreef de match delegate enkel het gebruik van Bengaals vuur en vuurpijlen.

De Geschillencommissie herinnerde Standard er in zijn motivering aan dat er een nultolerantie gehanteerd wordt voor pyrotechnisch materiaal. Het Bondsparket had voor de feiten in Genk slechts 2.500 euro boete gevraagd, maar de commissievoorzitter vond 3.500 gepaster gezien de vele antecedenten bij de Rouches.

James Rodríguez op eigen verzoek weg bij Bayern

De Colombiaanse international James Rodríguez keert komend seizoen op eigen verzoek niet meer terug bij Bayern München. De Duitse kampioen huurde de 27-jarige offensieve middenvelder de afgelopen twee jaar van Real Madrid en zou hem deze zomer voor een vastgelegd bedrag van 42 miljoen euro kunnen overnemen. Volgens directievoorzitter Karl-Heinz Rummenigge heeft Rodríguez echter de clubleiding van Bayern München zelf gevraagd om hem te laten gaan.

“In principe is het besluit over James nu genomen”, laat Rummenigge weten. “In een persoonlijk gesprek met mij heeft hij verzocht om geen gebruik te maken van de koopoptie. Hij wil elke wedstrijd spelen, hij wil basisspeler zijn. Die garantie kan Bayern hem niet geven. Ik betreur zijn vertrek.”

Rodríguez, topscorer op het WK 2014, is na het afscheid van Arjen Robben, Franck Ribéry en Rafinha de vierde smaakmaker die bij Bayern München deze zomer wegvalt. Of de Colombiaan bij Real Madrid een nieuwe kans krijgt, is nog niet bekend.

Marco Reus door collega’s verkozen tot beste speler van seizoen

Borussia Dortmund-aanvaller Marco Reus (30) is door de Duitse spelersvakbond (VDV) verkozen tot beste speler van het afgelopen seizoen in de Bundesliga. De aanvoerder van Dortmund, dat nipt de titel aan Bayern München moest laten, kreeg 31,4 procent van de uitgebrachte stemmen achter zijn naam. De Duitse international, die afgelopen seizoen in de Bundesliga 17 keer raak trof, ontving de trofee eerder al in 2012 en 2014. De Servische aanvaller Luka Jovic (Eintracht Frankfurt) werd tweede met 20,9 procent, voor Kai Havertz van Bayer Leverkusen (12,4 procent).

Frankfurt-coach Adi Hütter werd verkozen tot coach van het seizoen met 41,8 procent van de stemmen. Hij leidde Frankfurt naar de halve finales van de Europa League en een zevende plaats in de Bundesliga. Dortmund-winger Jadon Sancho (51%) werd aangeduid als beste nieuwkomer.

Diego Costa aangeklaagd voor belastingfraude

Diego Costa wordt aangeklaagd wegens belastingontduiking. De spits van Atlético Madrid, geboren in Brazilië, zou in 2014 hebben verzuimd om inkomstenbelasting te betalen over zijn beeldrechten.Costa wordt ervan verdacht dat hij bewust een bedrag van zo’n 1,4 miljoen euro niet heeft opgegeven. Hij kwam ten tijde van de mogelijke fraude uit voor Chelsea.

De 30-jarige Diego Costa heeft Jorge Mendes als zaakwaarnemer en de Portugees behartigt ook de belangen van Cristiano Ronaldo en José Mourinho. Dat tweetal zou in het verleden opbrengsten uit beeldrechten op de Maagdeneilanden hebben gestald.

Ook komend seizoen geen uitfans bij duels tussen Feyenoord en Ajax

Feyenoord trekt de medewerking met betrekking tot het mogelijk maken van meereizende uitsupporters naar de Klassiekers in. Dat houdt in dat ook komend seizoen geen uitfans welkom zijn bij de wedstrijden tussen Feyenoord en Ajax. “Na meerdere incidenten bij jeugdwedstrijden tussen beide clubs acht Feyenoord het toelaten en meenemen van uitsupporters naar wedstrijden tussen Feyenoord en Ajax onverantwoord en maatschappelijk onacceptabel”, schrijft de Rotterdamse club. Op zaterdag 25 mei werd een duel tussen Ajax onder 19 en Feyenoord onder 19 gestaakt omdat kennissen van spelers van Feyenoord werden belaagd. Een week daarvoor liep het al uit de hand bij een wedstrijd tussen de Amsterdamse amateurclub Swift en SC Feyenoord.

China is organisator in 2023

China zal in 2023 de Asian Cup organiseren. Dat heeft de Aziatische Voetbalconfederatie dinsdag bekendgemaakt. Het land was de enige overgebleven kandidaat-organisator, nadat Indonesië, Thailand en Zuid-Korea afhaakten om het Aziatische voetbalkampioenschap te ontvangen.

In 2004 mocht China al eens de Asian Cup organiseren. Dit jaar ging het evenement door in de Verenigde Arabische Emiraten. Qatar, dat in 2022 het WK organiseert, pakte voor het eerst de eindzege. In de finale wonnen de Qatarezen met 3-1 van Japan. China toonde eerder al interesse om het WK in 2030 te organiseren. Het mikt ook op de eerste editie van het uitgebreide WK voor clubs, dat doorgaat in 2021.

De Asian Cup zal in 2023 plaatsvinden in 12 speelsteden. Er zijn negen nieuwe stadions gepland. Wanneer de Asian Cup precies zal doorgaan, is nog niet duidelijk. Het WK in Qatar vindt plaats in november en december 2022, de Asian Cup is normaal gezien voorzien in januari.

China PR will host the #AsianCup2023!https://t.co/LjEqXt5lhj #AsianCup2023(@ afcasiancup) link

Oranje ontvangt Van Dijk en Wijnaldum hartelijk

Champions League-winnaars Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum hebben gisterenavond een heel warm welkom gekregen bij hun aankomst in het spelershotel van Oranje in Lagos. De spelers van Liverpool sloten in het zuiden van Portugal aan bij de selectie van bondscoach Ronald Koeman in de voorbereiding op de Nations League. Het Nederlands elftal speelt donderdagavond (20.45 uur) in het Estádio D. Afonso Henriques in Guimarães de halve finale van de Nations League tegen Engeland. Bij winst wacht zondagavond de finale in Porto, anders volgt zondagmiddag in Guimarães de strijd om de derde plaats. Gastland Portugal en underdog Zwitserland spelen woensdagavond al hun halve finale in het Estádio do Dragão in Porto.

Een warm welkom voor de Champions League-winnaars, @GWijnaldum en @VirgilvDijk! 🏆#NationsLeague pic.twitter.com/THjQ9isTJk OnsOranje(@ OnsOranje) link

Nieuwe shirts voor Barça

FC Barcelona speelt volgend seizoen voor de tweede keer in de clubhistorie niet in blauw met rode verticale strepen op het thuisshirt. Nieuwkomer Frenkie de Jong zal straks een shirt dragen met blauwe en rode blokjes, een ontwerp van Nike dat fel doet denken aan het shirt van de nationale ploeg van Kroatië. Het ontwerp van het shirt is geïnspireerd op het stratenplan van de wijk Eixample in het centrum van Barcelona, waar alle huizenblokken ook vierkant zijn. Ook de voetbalsters van Barça en de basketbal- handbal- en futsalteams zullen in dit shirt aantreden. In het seizoen 2015/2016 week FC Barcelona voor het eerst in de clubhistorie af van de verticale strepen. Toen stond het blaugrana in horizontale strepen op het shirt. Barcelona won dat seizoen wel vier prijzen: La Liga, de Copa del Rey, de UEFA Super Cup en het WK voor clubs.

Kroatië reageerde al via Twitter met een kwinkslag. “Leuk geprobeerd FC Barcelona, maar er kan niets op tegen rood en witte ruiten.”

📍 Barcelona

For the people that move the city forward

Talent takes different shapes pic.twitter.com/3CoyAQifV3 FC Barcelona(@ FCBarcelona) link

🤔🧐😉 Nice try @FCBarcelona, but you can't beat red-and-white checkers 🔴⚪️#Croatia pic.twitter.com/LTYKYpEZ8x HNS(@ HNS_CFF) link

Gent en Antwerp samen naar Nyon?

Voor 30 juni wordt geen definitief uitsluitsel verwacht in het matchfixingdossier rond KV Mechelen, maar op 19 juni staat in Nyon al de loting voor de tweede voorronde van de Europa League op het programma. De Geschillencommissie Hoger Beroep van de voetbalbond besliste dat KV Mechelen Europa niet in mag, maar Malinwa wil die uitspraak aanvechten bij het BAS. Houdt de veroordeling van Mechelen stand, dan gaat AA Gent de tweede voorronde van de Europa League in. Maar krijgt Mechelen uiteindelijk toch nog de vrijspraak, dan moet Antwerp op 19 juni naar Nyon. Bij KV Mechelen gaat men er vanuit dat het beroep opschortend werkt, zodat zij nog steeds rechtstreeks geplaatst zijn voor de poules van de Europa League. Misschien moeten AA Gent en Antwerp op 19 juni maar samen het vliegtuig nemen naar Nyon?

Oud-bondscoach Lopetegui is nieuwe trainer van Sevilla

Julen Lopetegui is aangesteld als coach van FC Sevilla. De voormalige bondscoach van Spanje zette zijn handtekening onder een contract voor drie seizoenen. De 53-jarige Bask zat zonder ploeg sinds hij eind oktober werd ontslagen door Real Madrid na een teleurstellend seizoensbegin. Vorige zomer maakte Lopetegui ook al geen goede beurt bij de Spaanse nationale ploeg. Real kondigde vlak voor het WK in Rusland de komst aan van Lopetegui, waardoor die nog voor de eerste groepswedstrijd moest opstappen bij La Roja. Eerder coachte Lopetegui FC Porto en verschillende Spaanse jeugdelftallen.

Lopetegui is de opvolger van Joaquin Caparros, die twee weken geleden bekendmaakte dat hij een andere functie binnen de Andalusische club zal uitoefenen. Het voorbije seizoen eindigde Sevilla op de zesde plaats in de Primera Division.

🛬 Welcome to Sevilla, Julen Lopetegui! 🖊#WeareSevilla pic.twitter.com/AW7HTOJiFq Sevilla FC(@ SevillaFC_ENG) link