Football Talk 31/12. Rupel Boom furieus op Lierse Kempenzonen: “Een club waar het woord fatsoen niet tot de woordenschat behoort”

Rupel Boom furieus op Lierse Kempenzonen

Het zit er bovenarms op tussen Rupel Boom en reeksgenoot Lierse Kempenzonen. Die eerste is het beu dat de club uit Lier via een “onbegrensde graaicultuur” spelers en staf komt wegplukken. Dat laat het weten in een open brief op Facebook. Trainers Urbain Spaenhoven en Dave De Herdt maakten eerder de overstap, nu trekt ook de keeperstrainer en de eerste doelman Thibault Rausin naar het Lisp.

“Eind vorig seizoen werden afspraken gemaakt met Lierse om in de voorbereiding op 30 juli 2018 een oefenwedstrijd te spelen. Zowat last minute werd dit door de Kempenzonen om nog onduidelijke redenen afgeblazen. Volop in de hete zomer werd dit beschouwd als een ‘fait divers’’, klinkt het in eerste instantie in de boodschap van Rupel Boom.

“In de daarop volgende weken, maanden, bekoelde het weer maar dan brak er plots een hete herfst uit”, gaat de brief verder. “Zonder enig voorafgaande verklaring aan Rupel Boom, trokken de Lierse Kempenzonen op strooptocht over de Boomse velden. In feite niet zozeer over, zelfs niet op – dat helemaal niet – maar naast de Boomse velden, werden zonder enige vorm van deontologie de veldheren in dienst van Rupel Boom weggekaapt.”

“Een échte amateurclub staat dus machteloos wanneer een club met profallures uitpakt met harde valuta. Immers een dikke week geleden opnieuw een aanval op onze club. De keepertrainer springt mee op de kar van een club waar het woord fatsoen niet tot de woordenschat behoort. Enige vorm van communicatie was weer niet te bespeuren.”

“Volgens diverse media, want opnieuw non-communicatie van club naar club, zou nu doelman Rausin naar het Lisp gehaald zijn. Wat een ethiek! Thibaut kon, gezien zijn sociaal statuut, bij onze club enkel als amateur spelen. Hij zag dat wel zitten omdat hij zich zo opnieuw in de kijker kon spelen voor profclubs uit 1B en misschien wel 1A. Als ‘menselijke’ club wil Rupel Boom immers een speler, die hogerop kan en zo een profstatuut bekomen, niet tegenhouden. Voor Thibaut is voetballen immers zijn beroep. ‘Profclub’ en ‘hogerop’ zijn echter de sleutelwoorden. Hier lijkt daar niet aan voldaan te zijn. Wordt vervolgd. Alleen weet Rupel Boom totaal niet wanneer.”

“Rupel Boom zit in ieder geval niet stil en doet er alles aan om weer ‘up and running’ te zijn voor de belangrijke terugronde. Op onze beurt zullen wij, door de onbegrensde graaicultuur van derden, bronnen moeten aanspreken maar dat zal met de betrokkenen wél in alle openheid gebeuren. Pas wanneer bepaalde zaken echt afgerond zijn, zal er naar de buitenwereld gecommuniceerd worden.”

Coach blaast warm en koud over Nainggolan

“We houden van hem. ‘t Is een gevoelige jongen die alle kwaliteiten van een goede persoon heeft. Maar soms gromt zelfs een vader op zijn zoon.” Luciano Spalletti, coach van Radja Nainggolan bij Inter, gaf er afgelopen weekend alle schijn van het brandje rond de ex-Rode Duivel definitief te willen blussen. Diens invalbeurt zal er wel wat mee te maken hebben. Nainggolan kwam een halfuur voor tijd op het veld tegen Empoli. Hij zorgde met zijn tempoversnellingen voor een extra dimensie - Inter won uiteindelijk met 0-1.

Maar dat wil niet zeggen dat Nainggolan - te vaak in het casino te vinden, te veel te laat op de club - plots weer een bank vooruit mag. Spalletti waarschuwde de Belg: “Radja heeft drie, vier zaken die hij boven zijn job zet. Alleen: als je te veel boven je job verkiest, kan je in voetbal niet winnen. We zullen hem sommige zaken moeten afnemen.” (NVK)

Dijon neemt na ruim zes seizoenen afscheid van T1

Dijon heeft zijn coach Olivier Dall’Oglio (54) na meer dan zes seizoenen ontslagen. Dat heeft het nummer 18 uit de Ligue 1 bekendgemaakt. Assistent David Linarès neemt de taken van Dall’Oglio ad interim over tot een vervanger is aangesteld.

Na 18 gespeelde wedstrijden is Dijon met 16 punten achttiende en op twee na laatste in de Ligue 1. Enkel AS Monaco (13 ptn) en Guingamp (11 ptn) kunnen slechtere cijfers voorleggen.

Dall’Oglio stond sinds 2012, net na de degradatie van Dijon naar de Ligue 2, aan het roer bij de club. In het seizoen 2015-16 wist hij met Les Rouges de promotie naar de Ligue 1 te realiseren.

Voormalig Engels international Peter Thompson overleden

De voormalige Engelse voetbalinternational Peter Thompson is op 76-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn ex-club Liverpool maandag.

Als winger speelde Thompson in het shirt van Preston North End (1960-63), Liverpool (1963-73) en Bolton Wanderers (1973-78). Hij verzamelde 16 caps bij de Engelse nationale ploeg.

Zijn glorietijd kende Thompson bij The Reds, tussen 1963 en 1973 maakte hij 54 doelpunten in 416 wedstrijden. In 1964 en 1966 kroonde Thompson zich tot Engels landskampioen onder Bill Shankly. In 1965 hielp hij Liverpool aan de eerste FA Cup uit de clubgeschiedenis. Een jaar later schopte hij het tot in de finale van de Europacup II. Daarin was Borussia Dortmund met 2-1 te sterk. In 1978 zette hij een punt achter zijn spelerscarrière.

