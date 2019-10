Football Talk (30/9). Luckassen riskeert speeldag schorsing - 3 speeldagen gevraagd voor Schoofs - Vossen mee naar Madrid Redactie

30 september 2019

Jason Denayer behoort door blessure niet tot kern van Lyon voor verplaatsing naar Leipzig

Jason Denayer zit niet bij de selectie van Olympique Lyon voor de verplaatsing naar Leipzig, morgen op de tweede speeldag van de Champions League. De Rode Duivel, sinds dit seizoen kapitein van l’OL, werd zaterdag in het verloren competitieduel bij Nantes (0-1) vijf minuten voor tijd gewisseld. Lyon maakte bekend dat de verdediger - net als aanvaller Maxwell Cornet - met een blessure kampt, maar hulde zich verder in stilte.

Olympique Lyon opende haar Champions League-campagne twee weken geleden met een 1-1 gelijkspel, thuis tegen het Russische Zenit Sint-Petersburg. Leipzig pakte wel de volle buit bij Benfica (1-2).

Bondsparket vraag 3 speeldagen schorsing

Het bondsparket vraagt drie speeldagen schorsing voor Rob Schoofs (25). De middenvelder van KV Mechelen werd afgelopen zaterdag na een halfuur met rood van het veld gestuurd in het duel tegen Club Brugge. Nadat hij de bal te ver voor zich uit tikte, ging hij vol op de voet/enkel van Krépin Diatta staan. “Het was niet mijn intentie om hem zo te raken, maar ik kan de uitsluiting begrijpen”, vertelde hij na de wedstrijd. Malinwa aanvaardt het voorstel niet, morgenmiddag verschijnt de zaak voor de Geschillencommissie.

Boete van 2.500 euro dreigt voor Union en Eendracht Aalst na gebruik van pyro

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft beslist om Eendracht Aalst voor de Geschillencommissie te dagen. De Oost-Vlaamse amateurclub riskeert een boete van 2.500 euro voor het werpen van vuurpijlen tegen AA Gent in de Croky Cup. Union Saint-Gilloise kreeg dan weer een schikkingsvoorstel van 2.500 euro voor het afsteken van vuurwerk in de tribunes.

Eendracht Aalst moet op 15 oktober voor de Geschillencommissie verschijnen, omdat supporters het in de bekerderby tegen AA Gent te bont maakten. In de 62e minuut gooiden thuissupporters een vuurpijl op het veld in Aalst die dichtbij een speler van de eigen ploeg op het veld terechtkwam. Beide kapiteins werden verwittigd en de stadionspeaker kwam tussen. Al is Eendracht Aalst geen profclub, ook tegen de amateurs hanteert het Bondsparket de nultolerantie.

“Het gooien met voorwerpen is een kwalijke praktijk waarvan het Bondsparket (en ongetwijfeld ook andere bondsinstanties) graag zou zien dat hij verdwijnt”, schrijft bondsprocureur Wagner in zijn vandaag neergelegde bondsactie. Het gaat niet om een minnelijke schikking en dus wordt Eendracht Aalst meteen voor de bevoegde Geschillencommissie gedaagd.

Dat is niet het geval voor Union. De Brusselaars kunnen de minnelijke schikking van 2.500 euro aanvaarden, waardoor de Geschillencommissie er niet aan te pas hoeft te komen. Het Bondsparket vraagt een sanctie, omdat supporters in de bekermatch van de zestiende finales tegen amateurclub Verlaine vuurwerk afstaken in de sfeertribune van het Dudenpark. Dat pyrotechnisch materiaal kwam niet op het terrein terecht. Bij weigering door Union, moet de Geschillencommissie zich wel over de strafmaat uitspreken. Ook dat gebeurt dan op dinsdag 15 oktober. Nog tijdens Union-Verlaine maakte de bezoekende trainer op “ongepaste wijze” zijn ongenoegen kenbaar aan de scheidsrechter. Daarvoor riskeert Marc Segatto twee matchen schorsing en 100 euro boete.

Luckassen riskeert een speeldag schorsing

Anderlecht moet het mogelijk een speeldag zonder Derrick Luckassen zien te rooien. Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) wil de Nederlandse verdediger graag een wedstrijd geschorst zien voor zijn rode kaart in de bekermatch tegen Beerschot, zo meldde de KBVB. Er hangt hem ook 1.000 euro boete boven het hoofd.

Paars-wit had woensdag verlengingen nodig om een felbevochten bekeroverwinning op het Kiel in de wacht te slepen. In dat half uur extra stond Anderlecht zonder Luckassen op het veld. De verdediger haalde in de blessuretijd van de reguliere 90 minuten de doorgebroken Placca neer en kreeg meteen rood van scheidsrechter Nicolas Laforge.

Indien Anderlecht het voorstel aanvaardt, is Luckassen geschorst voor de thuiswedstrijd tegen STVV (20/10). Voor bekerwedstrijden is de versnelde procedure niet van kracht en dus treedt een schorsing pas vanaf 16 oktober in werking. Als paars-wit zich verzet, buigt de Geschillencommissie zich op dinsdag 15 oktober over het dossier. Op bezoek bij Charleroi komende vrijdag mag Luckassen altijd spelen.

Lionel Messi en Ousmane Dembélé hervatten training bij Barcelona

De spierblessures van Lionel Messi en Ousmane Dembélé lijken verleden tijd. FC Barcelona bevestigde dat het duo de groepstrainingen heeft hervat. Dat is voor Barça goed nieuws twee dagen voor de Champions Leaguewedstrijd in Camp Nou tegen het Inter Milaan van Romelu Lukaku.

Messi viel vorige week uit met een dijbeenblessure tijdens de gewonnen thuiswedstrijd tegen Villarreal (2-1). Dembélé liep vorige week op training een contractuur in de linkerdij op. Beide spelers ontbraken zaterdag op het veld van Getafe (0-2) in La Liga. Barcelona speelde in zijn eerste groepsduel 0-0 gelijk bij het Borussia Dortmund van Axel Witsel en Thorgan Hazard. Inter raakte thuis niet voorbij Slavia Praag (1-1).

AA Gent wil Matthys als hoofdscout



De Buffalo’s stellen alles in het werk om Tim Matthys aan zich te binden als hoofdscout. Die stopte eind vorig seizoen bij KV Mechelen en trad er meteen in dienst als hoofdscout. Dat is niet onopgemerkt gebleven in de Ghelamco Arena. Zij namen contact op met Matthys - die in het verleden ook bij AA Gent speelde - in de hoop dat hij zal toetreden tot de scoutingcel. (FDZ)

Gloednieuwe Education City Stadium in Doha wordt strijdtoneel voor finale WK clubteams

Het pas gebouwde Education City Stadium in Doha krijgt een prominente rol tijdens het WK voor clubteams in Qatar. In het stadion wordt een halve finale, de match voor de derde plaats en de finale gespeeld, zo maakte de FIFA bekend.

Aan het WK voor clubteams nemen de zes continentale kampioenen en de kampioen van het gastland, in casu Qatar, deel. Het Education City Stadium is pas gebouwd met het oog op het WK 2022 in de oliestaat en biedt plaats aan 40.000 toeschouwers.

Tijdens het WK voor clubteams zal Champions Leaguewinnaar Liverpool er zijn halve finale spelen op 18 december. De andere wedstrijden worden afgewerkt in het Khalifa International Stadium, dat ook weerhouden is voor het WK 2022, en het Jassim Bin Hamad Stadium, de thuishaven van kampioen Al Sadd SC. Het WK voor clubteams vindt plaats van 11 tot 21 december. Real Madrid won de laatste drie edities.

Education City, a brand-new #WorldCup 2022 venue, to host @LFC's SF, the 3rd-place play-off and the final of the #ClubWorldCup 2019. Khalifa International and Jassim Bin Hamad Stadium to host remaining matches. More info and match schedule on @FIFAcom: https://t.co/q9Q4o1878G pic.twitter.com/qSoktVFMQJ FIFA Media(@ fifamedia) link

Real Sociedad verliest ondanks mooie assist Januzaj

Real Sociedad heeft de afsluiter van de zevende speeldag in La Liga met 3-2 verloren bij Sevilla. Bij de bezoekers leverde Adnan Januzaj de assist voor het openingsdoelpunt van Oyarzabal (4'). De Rode Duivel werd tien minuten na de pauze naar de kant gehaald.

ASSIST | Wat een heerlijke pass van Januzaj! 🤤



1️⃣-1️⃣ #SevillaFCRealSociedad 🇪🇸 pic.twitter.com/S7m3ouVRsm Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Sevilla kwam via Nolito (18') snel langszij en ging vervolgens over de Basken heen dankzij treffers van Ocampos (47') en Vazquez (80'). De late 3-2 van Portu (87') was er enkel één voor de geschiedenisboeken. In de stand komt Sevilla naast Real Sociedad op een gedeelde vierde plaats, met dertien punten.

GOLAZO | Wat een heerlijke goal van Nolito! 😍



1️⃣-1️⃣ #SevillaFCRealSociedad 🇪🇸 pic.twitter.com/avu8mntKMg Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Lucas Ocampos met zijn tweede doelpunt van het seizoen! ⚡



2️⃣-1️⃣ #SevillaFCRealSociedad 🇪🇸 pic.twitter.com/m9SBrkziVL Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Boyata kopt corner van Lukebakio binnen in Keulen

In Duitsland heeft Hertha Berlijn een 0-4 uitzege behaald op het veld van Keulen. De eerste drie doelpunten werden verzorgd door Javairo Dilrosun (23') en Vedad Ibisevic (58' en 62'). De vierde was eentje van Belgische makelij: Dodi Lukebakio, in de 73ste minuut ingevallen, schilderde zijn hoekschop op het hoofd van Boyata, die de doelman geen kans liet (83'). Keulen moest na 41 minuten al voort met tien man nadat Jorge Mere rood pakte. Sebastiaan Bornauw (Keulen) en Dedryck Boyata (Hertha) maakten de hele wedstrijd vol voor hun ploeg. Birger Verstraete was out met een blessure.

GOAAAL | Boyata scoort op assist van Lukebakio! 😍🇧🇪



0️⃣-4️⃣ #KOEBSC 🇩🇪 pic.twitter.com/1nL7z1BY2j Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Vossen niet in selectie tegen Mechelen, wél mee naar Madrid

Of-ie de definitieve selectie haalt, valt te betwijfelen. Clement selecteerde namelijk 23 spelers voor de onvergetelijke trip naar Real Madrid. Met andere woorden: vijf jongens moeten nog afvallen. Maar voorlopig behoort Jelle Vossen - nadat hij zaterdag moest trainen in plaats van mee de bus op te stappen richting Mechelen - wel tot de selectie. De 23 die deze ochtend in Oostende het vliegtuig nemen: Mignolet, Horvath, Lammens; Mata, Cools, Mechele, Deli, Kossounou, Ricca, Sobol; Rits, Vanaken, Vormer, Schrijvers, Vlietinck; Diatta, Dennis, Okereke, Tau, Diagne, Vossen, Sagna en Openda. Vijf onder hen hebben straks pech. (NP)

Toronto, met bankzitter Ciman, speelt gelijk in Chicago

Laurent Ciman kwam zondag niet van de bank in het competitieduel van Toronto FC bij Chicago Fire. De wedstrijd eindigde op 2-2. Alle doelpunten vielen na de pauze. Jozy Altidore bracht de Canadezen in de 59ste minuut op voorsprong. Chicago antwoordde met doelpunten van Aleksandar Katai (68') en Fabian Herbers (77'). Tien minuten voor tijd legde bezoeker Omar Gonzalez de 2-2 eindstand vast. De assist kwam op naam van Alejandro Pozuelo (ex-Genk). Toronto is met 47 punten uit 33 wedstrijden zesde in de Eastern Conference. Het team was al langer zeker van een plaats in de play-offs van de Major League Soccer.

Roland Lamah, net als Ciman een ex-Rode Duivel, speelde met Cincinnati thuis 1-1 gelijk tegen Orlando. Na 69 minuten werd de middenvelder gewisseld. Zijn team leidde toen na een goal van Allan Cruz (40'). In de toegevoegde tijd maakte Benji Michel gelijk. Cincinnati is met 23 punten de hekkensluiter in de Eastern Conference en komt niet meer in aanmerking voor de nacompetitie.

Lommel en Lokeren houden elkaar in evenwicht

Lommel en Lokeren hebben zondag de punten gedeeld na een 1-1 gelijkspel op de achtste speeldag in 1B. Lokeren staat nu zesde met 6 punten en wordt gevolgd door Lommel dat 4 punten telt. Giorgi Beridze trof al na zeven minuten raak voor de bezoekers. In de 29ste minuut maakte Jonathan Hendrickx gelijk met een strafschop. Beide ploegen kwamen niet meer tot scoren in de tweede helft. Lommel moest de wedstrijd met tien man volmaken, nadat Ben Santermans nog een rode kaart pakte in de 88e minuut.

Bulgaar Kabakov fluit Real Madrid-Club Brugge

De 33-jarige Bulgaar Georgi Kabakov moet dinsdag (18u55) de wedstrijd van de tweede speeldag van de Champions League in groep A tussen Real Madrid en Club Brugge in Santiago Bernabéu in goede banen leiden. Dat heeft de UEFA zondag laten weten.

Kabakov floot in het recente verleden al een partij van Club, in februari dit jaar. Hij leidde toen de heenwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League tegen Red Bull Salzburg (2-1 winst voor Club). Na een 4-0 verlies in de return sneuvelde blauw-zwart nadien alsnog.

In oktober vorig jaar arbitreerde de Bulgaar ook de EL-groepswedstrijd tussen Anderlecht en Fenerbahçe (2-2). In augustus 2015 was Kabakov tot slot ook ref in een EL-voorrondeduel van Standard op Sarajevo (0-1 voor de Rouches).

Club geraakte in zijn opener niet voorbij Galatasaray (0-0), terwijl Eden Hazard en Thibaut Courtois met Real kansloos ten onder gingen bij Paris Saint-Germain (3-0).