Football Talk. 3,5 jaar geleden dat Duivels 2 opeenvolgende matchen niet konden winnen

12 oktober 2020

Italië vervangt beloftenploeg door U20 voor duel tegen Ierland na zeven besmettingen

De Italiaanse U20-selectie vervangt de beloftenploeg morgen (om 17u) voor het EK-kwalificatieduel in Pisa tegen Ierland. Dat maakte de Italiaanse federatie bekend. De beloftenploeg van de Squadra Azzurra kreeg vorige week af te rekenen met zeven coronagevallen.

Vrijdag werd de interland in IJsland al uitgesteld na vier positieve gevallen bij de Italiaanse beloften. Twee daarvan werden kort voor vertrek vanuit Italië vastgesteld, twee bij aankomst in Reykjavik. Na de terugkeer vanuit IJsland testten nog eens drie spelers positief.

De Italiaanse bond vroeg aan de UEFA wel om haar U20-selectie tijdelijk te mogen versterken met vier beloften - Sandro Tonali (AC Milan), Patrick Cutrone (Fiorentina), Samuele Ricci (Empoli) en Riccardo Sottil (Cagliari) - die al genezen werden verklaard van COVID-19.

Ierland (16 ptn/7 duels) en Italië (13 ptn/6 duels) strijden nog om kwalificatie voor het EK in Hongarije en Slovenië.

Panathinaikos ontslaat Spaanse coach, Bölöni wordt genoemd als opvolger

Panathinaikos heeft maandag zijn Spaanse trainer Dani Poyatos aan de deur gezet. Volgens de Griekse media heeft Laszlo Bölöni de beste kaarten om hem op te volgen in Athene.

Panathinaikos pakte in zijn eerste drie competitiematchen slechts 1 punt en staat voorlaatste in de Griekse Super League. De traditieclub won al twintig Griekse titels, al dateert de laatste van 2010.

Laszlo Bölöni (67) werd in september na amper 25 dagen ontslagen bij AA Gent. Op het einde van het vorige seizoen verliet de Roemeen na drie jaar Antwerp.

Paul Scholes depanneert opnieuw bij Salford City

Paul Scholes gaat voor de tweede keer op de trainersbank van FC Salford City plaatsnemen. De voormalige middenvelder van Manchester United en de Engelse nationale ploeg is sinds enkele jaren, samen met nog andere leden van de befaamde ‘class of ‘92' van Man United, eigenaar van de club uit de League Two.

In 2015 zat Scholes samen met Phil Neville al eens één wedstrijd op de bank als interimcoach. Maandag werd bij het team trainer Graham Alexander ontslagen. Onder diens leiding won Salford City vorig seizoen (dat door corona vroegtijdig werd stopgezet) maar zeven van zijn twintig matchen. In de huidige competitie verloor de ploeg na vijf wedstrijden nog niet, maar volgens de BBC zijn de eigenaars ontevreden over het spelniveau.

Naast de 45-jarige Scholes investeerden ook Phil en Gary Neville, Ryan Giggs, Nicky Butt en David Beckham in de club.

3,5 jaar geleden dat Duivels 2 opeenvolgende matchen niet konden winnen

Drie en een half jaar. Zo lang was het geleden dat de Rode Duivels nog eens twee opeenvolgende wedstrijden niet konden winnen. Op 25 maart 2017 speelden de Belgen 1-1 gelijk tegen Griekenland, dat was toen de laatste WK-kwalificatiewedstrijd voor het WK in Rusland. Drie dagen later volgde een 3-3-gelijkspel in een oefeninterland tegen Rusland. (KDZ/JSe)

Ciman is met Toronto koploper na vijfde zege op rij

Het gaat Toronto FC, het team van voormalig Rode Duivel Laurent Ciman, voor de wind in de Major League of Soccer (MLS). Zondagnacht won het Canadese team met 0-1 bij Cincinnati, een vijfde overwinning op rij. De ploeg leidt de Eastern Conference in de MLS met 37 punten na 17 duels.

Mullins zorgde op het halfuur voor de enige treffer van de avond. Alejandro Pozuelo, tussen augustus 2015 en maart 2019 de regisseur op het middenveld van Racing Genk, stond aan de aftrap bij de bezoekers en werd in de slotminuten vervangen door Ciman.

Die kostte zijn ploeg acht minuten in blessuretijd nog bijna de zege toen een lange terugspeelbal van de verdediger bijna in eigen doel ging. Ciman had zich ook voor zijn invalbeurt al laten opmerken met een gele kaart voor protest vanaf de invallersbank.

Corona blijft Genoa teisteren

De Italiaanse eersteklasser CFC Genoa blijft in de ban van het coronavirus. Tijdens een nieuwe controleronde testten veertien van de zeventien besmette spelers andermaal positief. Alleen Federico Marchetti, Mattia Perin en Ivan Radovanovic bleken negatief en mogen de trainingen hervatten, zo bevestigde de club.

Na de uitbraak van het virus bij Genoa werd de voor 2 oktober geplande competitiematch tegen Torino uitgesteld naar 4 november. De match tegen Napoli werd eind september wel nog gespeeld. Maar uit voorzorg moesten de spelers van Napoli daarna in quarantaine. Dries Mertens miste daardoor de interlands tegen Ivoorkust en Engeland. Ook tegen IJsland (woensdag) zal de Leuvenaar er mogelijk niet bij zijn.

