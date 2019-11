Football Talk (3/11). Virton neemt de koppositie in 1B over na zege bij Lokeren - Invaller Januzaj helpt Sociedad aan zege bij Granada De voetbalredactie

03 november 2019

23u35 1

Invaller Januzaj helpt Sociedad aan zege bij Granada

Real Sociedad heeft de twaalfde speeldag in La Liga afgesloten met een 1-2-zege bij Granada. Adnan Januzaj viel in de slotfase in en hielp zijn team met een assist aan de driepunter. Real Sociedad komt in de tussenstand in La Liga naast Barcelona en Real Madrid, die door de uitgestelde Clasico beiden wel een wedstrijd minder speelden, aan kop met 22 punten.

De Rode Duivel, die pas in de 84e minuut mocht invallen, vond een minuut voor tijd achter de verdediging Portu, die feilloos afwerkte. Diezelfde Portu had de Basken na twintig minuten al een eerste keer op voorsprong gebracht. Granada maakte nog voor rust gelijk dankzij een fantastisch vrijschopdoelpunt van Vadillo.

Voor Granada, de revelatie van het seizoensbegin in La Liga, is het de tweede nederlaag op rij. Donderdag verloor het team ook al met 3-1 bij Getafe. Granada zakt zo naar de zesde plaats met twintig punten.

GOOAAL | Portu marque sur une passe d'Adnan Januzaj ! 🇧🇪



1️⃣-2️⃣ #GranadaRealSociedad 🇪🇸 pic.twitter.com/1Kzx62hFsp Eleven Sports (FR)(@ ElevenSportsBEf) link

Schalke en Raman winnen bij Augsburg

Schalke 04 heeft zondag de tiende speeldag in de Bundesliga afgesloten met een 2-3 zege bij Augsburg. Bij de Königsblauen stond Benito Raman eindelijk nog eens aan de aftrap. Zijn laatste speelminuten in de competitie dateerden intussen al van eind augustus.

Raman en Schalke kwamen twee maal op achterstand door Baier (38.) en oud-Lokerenaanvaller Finnbogason (60. pen), maar telkens kwamen de blauwhemden terug in de partij, dankzij een eigen doelpunt van Lichtsteiner (45.+1) en een goal van Kabak (71.). Harit (82.) legde in de slotfase uiteindelijk de 2-3 eindstand vast. Raman was op dat moment al gewisseld, hij werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald.

De 24-jarige Gentenaar maakte in het tussenseizoen de overstap van Fortuna Düsseldorf naar Schalke 04. In de eerste drie competitiewedstrijden was hij titularis en mocht hij ook een eerste oproepingsbrief van bondscoach Roberto Martinez ontvangen. Nadien deemsterde hij weg om pas afgelopen dinsdag in het bekerduel bij tweedeklasser Arminia Bielefeld opnieuw boven water te komen. Hij scoorde meteen twee keer in die wedstrijd.

Schalke schuift door de zege in de Bundesliga op naar de zesde plaats, op één punt van nummer twee Dortmund.

Virton neemt de koppositie in 1B over na zege bij Lokeren

Excelsior Virton heeft zondag uitstekende zaken gedaan in de Proximus League. De Luxemburgse promovendus won met 1-3 bij Sporting Lokeren en neemt, met nog één speeldag voor de boeg in de eerste periode, de leiding in de tussenstand over in 1B.

Virton kwam op slag van rust op voorsprong via Lapoussin. De Franse middenvelder bracht zijn ploeg na rust in de problemen met een tweede gele kaart en mocht gaan douchen. Maar bij Lokeren overkwam Tirpan hetzelfde lot, waardoor het tien tegen tien werd. Na een eigen doelpunt van Jelle Van Damme een kwartier voor tijd leek de buit binnen voor de bezoekers, maar Habibou maakte het vanop de stip toch nog spannend voor Lokeren. De Waaslanders trokken vol naar voren en gaven achterin ruimte weg. Kore profiteerde in de toegevoegde tijd en zette de 1-3 eindstand op het bord.

Zaterdag won Beerschot in de Proximus League met 2-1 van Roeselare. Westerlo en Lommel deelden de punten in ‘t Kuipje (1-1). Vrijdag werd de topper tussen leider OH Leuven en Union gestaakt vanwege een stroompanne. Een forfaitnederlaag dreigt voor OHL, de Geschillencommissie buigt zich wellicht dinsdag over de kwestie.

In de (voorlopige) tussenstand is Virton nu leider met 27 punten. Leuven volgt met 25 punten, voor Westerlo (23 ptn) en Union (22 ptn). Westerlo is zo uitgeschakeld voor winst in de eerste periode. Union moet hopen op een overwinning voor de groene tafel tegen Leuven om nog te kunnen meespelen. Volgend week vrijdag staat de laatste speeldag in de eerste periode geprogrammeerd. Alle wedstrijden worden tegelijkertijd afgewerkt, maar alle aandacht zal uiteraard gaan naar de kraker tussen Virton en Leuven.

Keulen onderuit bij Fortuna Düsseldorf

FC Keulen heeft zondag het duel onderin de Bundesliga met Fortuna Düsseldorf verloren. De derby eindigde op 2-0 in de Merkur Spiel-Arena. Bij Keulen stond Sebastiaan Bornauw de hele wedstrijd op het veld, Birger Verstraete kwam niet van de bank. Hennings (38.) bracht Düsseldorf vanaf de stip op voorsprong. Thommy (61.) zorgde voor de 2-0.

Keulen heeft er een mindere week opzitten. Woensdag werd het in de Duitse beker uitgeschakeld door vierdeklasser Saarbrücken.

Na 10 speeldagen is Keulen, dat zijn zevende nederlaag van het seizoen slikte, 17e en voorlaatste met zeven punten. Rode lantaarn Paderborn telt er slechts drie minder. Fortuna Düsseldorf wipt naar de 13e plaats met 10 punten.

Advocaat start bij Feyenoord met winst

Feyenoord heeft de eerste wedstrijd onder trainer Dick Advocaat in winst omgezet. De Rotterdammers versloegen op de twaalfde speeldag van de Eredivisie VVV op het kunstgras in Venlo met 3-0. Nicolai Jørgensen en Steven Berghuis scoorden in de eerste 33 minuten en in de blessuretijd benutte Berghuis ook nog een strafschop.

Advocaat, voormalig bondscoach van de Rode Duivels, werd deze week aangesteld als opvolger van Jaap Stam, die een dag na de kansloze nederlaag bij Ajax (4-0) opstapte. De 72-jarige Hagenaar wees Berghuis tot nieuwe aanvoerder aan en zette de uit beeld geraakte verdediger Jan-Arie van der Heijden weer in de basis. Kenneth Vermeer (ex-Club Brugge) is de vaste doelman van de Rotterdammers.

Feyenoord klimt dankzij de vierde zege van het seizoen naar de tiende plaats in de Eredivisie. VVV, dat met negen punten op de voorlaatste plek staat, moest de laatste 20 minuten met tien man uitspelen na twee gele kaarten voor verdediger Chris Kum.

Ligt de toekomst van Zlatan in Bologna?

Waar gaat Zlatan Ibrahimovic voetballen nu zijn contract bij LA Galaxy is afgelopen. De Zweed zegt de MLS na twee seizoenen wellicht vaarwel. Bijgevolg is er veel speculatie over zijn toekomst. Ibrahimovic zelf zette de wereld al eens in rep en roer met een (valse) hint naar een terugkeer naa Spanje. Nu doet het gerucht de ronde dat de ex-speler van Milan, Inter en Juventus weer in Italië aan de slag zou gaan. Meer bepaald bij Bologna, de ploeg van de aan kanker lijdende coach Sinisa Mihajlovic.

Geen uit de lucht gegrepen roddel blijkbaar, want volgens Bologna-voorzitter Sabatini is een transfer echt mogelijk. “Zlatan naar Bologna is een mogelijkheid. Geloof me, het is niet onmogelijk. Hij overweegt ons aanbod omdat hij Sinisa Mihajlovic wil helpen. We proberen het mogelijk te maken. Het zou fantastisch zijn, maar we moeten zien wat de toekomst brengt.”

Bologna director Walter Sabatini: "Zlatan Ibrahimovic to Bologna is a real possibility. Trust me, it's not impossible. He's considering our offer because he wants to help Sinisa Mihajlovic. We're trying to make it possible, it'd be fantastic. Let's see...". 🇸🇪 #transfers Fabrizio Romano(@ FabrizioRomano) link

STVV-huurling maakt furore in Zweden

Spits Buya Turay, huurling van STVV, is in Zweden met zijn ploeg Djurgardens IF kampioen geworden in de hoogste klasse. Opmerkelijk, want Turay maakte tegen IFK Norrköping niet alleen de goal die de titel opleverde, hij kroonde zich met 15 doelpunten meteen ook tot topschutter van het team en zelfs van de competitie. Turay kwam bij STVV nauwelijks aan de bak. Een akkefietje met een lid van de technische staf op training was de druppel die de emmer deed overlopen. Turay, 24 en uit Sierra Leone, keert in principe in de winter terug naar Sint-Truiden. Hij werd maar tot eind december verhuurd aan Djurgardens. (FKS)

Slovaakse ref voor RC Genk in Champions League

Liverpool - RC Genk, duel op de vierde speeldag in de groepsfase van de Champions League, staat onder de hoede van de Slovaakse ref Ivan Kruzliak (35). Het is niet de eerste keer dat Kruzliak een wedstrijd van een Belgisch team op het kampioenenbal leidt. Vorig seizoen gebeurde dat zelfs tweemaal. In de derde CL-voorronde floot Kruzliak Ajax - Standard (3-0). In de groepsfase leidde hij Atletico Madrid - Club Brugge (3-1). RC Genk zelf werd één keer eerder met Kruzliak geconfronteerd. Tijdens het seizoen 2016-17 floot hij het thuisduel van de Limburgers in de Europa League tegen Rapid Wien (1-0).