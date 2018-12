Football Talk 29/12. Ajax-directeur Overmars: "Hoop op terugkeer Vertonghen en Alderweireld” - Rangers baas in Glasgow - KVO wil met Newcastle in zee De voetbalredactie

29 december 2018

21u25 0

Ajax-directeur Overmars: “Hoop op terugkeer Vertonghen en Alderweireld”

Marc Overmars, de technisch directeur van Ajax, heeft aan Ajax TV verteld dat hij Rode Duivels Toby Alderweireld en Jan Vertonghen heeft gepolst voor een terugkeer naar de Amsterdammers. “Je leest overal: Alderweireld wil terug, Vertonghen wil terug. Maar dan heb ik wel graag dat ze dat doen wanneer ze nog fit en hongerig naar succes zijn”, liet Overmars in duidelijke taal optekenen.

Ajax haalde afgelopen zomer met Dusan Tadic en Daley Blind twee spelers terug uit de Premier League naar Nederland. Dat werd een succesverhaal en daarom hoopt Overmars verder te gaan op dat elan. “We hebben contact met Vertonghen en Alderweireld”, aldus de voormalige buitenspeler van onder meer Arsenal en FC Barcelona. “Maar er is nog niets toegezegd. Mensen lezen over Vertonghen en Alderweireld die terug naar Ajax willen komen, maar dan wil ik wel dat ze dat doen wanneer ze nog fit zijn en hongerig naar succes.”

Alderweireld speelt sinds de zomer van 2015 bij de Spurs. Voordien verdedigde hij bijna tien jaar de kleuren van Ajax (2004-2013), zowel als jeugdspeler als als prof. Jan Vertonghen legde een gelijkaardig parcours af. Hij speelt sinds de zomer van 2012 voor Tottenham. Daarvoor speelde hij, zowel bij de jeugd als bij het eerste elftal, negen jaar in Amsterdamse loondienst (2003-2012).

Rangers baas in Glasgow na overwinning tegen aartsrivaal Celtic

In de Schotse Premiership is ‘The Old Firm’ van de 21ste speeldag uitgedraaid op een overwinning voor Rangers. De mannen van coach Steven Gerrard versloegen stadsgenoot en aartsrivaal Celtic in een gesloten partij met het kleinste verschil. Bij Celtic maakte Rode Duivel Dedryck Boyata de 90 minuten vol.

In een volgelopen Ibrox Stadium greep Rangers Celtic onmiddellijk naar de keel. Candeias dwong Celtic-doelman Gordon tot een ultieme reflex en topschutter Morelos knikte op corner de bal tegen de lat. Uitstel van executie, zo bleek. In de 30ste minuut opende Ryan Jack (Rangers) de score door de bal door de benen van aanvoerder Scott Brown (Celtic) te schieten. Een zwak Celtic kon geen vuist maken.

Vroeg in de tweede helft redde Boyata een schot van Arfield (Rangers) op de lijn, en behoedde zo zijn team voor de dubbele achterstand. Celtic had het tegen een stevige Rangers-organisatie niet onder de markt en voetbalde nagenoeg geen kans bij elkaar. Toen Celtic toch eens kwam dreigen, werd een doelpunt van linksachter Callum McGregor terecht afgekeurd wegens buitenspel. Een volwassen Rangers kon daarna de wedstrijd rustig uitspelen.

Het is de eerste Old Firm-overwinning voor Rangers in meer dan 2 jaar tijd. De ploeg klimt zo in het klassement naast Celtic, dat wel één match minder heeft gespeeld, aan de leiding met 42 punten.

Wolverhampton-coach Nuno over Dendoncker: “Hij is volledig aangepast”

Een invalbeurt van negen minuten tegen Chelsea. Meer speelminuten vergaarde Leander Dendoncker (23) vooralsnog niet in de Premier League bij Wolverhampton. Doch gelooft coach Nuno nog in de kwaliteiten van onze landgenoot. “Leander besliste dat het juiste moment voor hem nog niet daar was. Dat betekent echter niet dat we niet in hem geloven of niet op hem kunnen rekenen. Hij is volledig aangepast en klaar om te bepalen wanneer hij de stap richting het team zet.” Van een eventuele uitleenbeurt wil de Portugese oefenmeester voorlopig niet weten. “Ik praat niet over speculatie. Wat wil je dat ik vertel over geruchten in de pers? Verwacht je dat ik daarop reageer? Ik heb vertrouwen in elke speler binnen deze club.”

Gareth Southgate en Harry Kane worden door Queen Elizabeth II geridderd

Engels bondscoach Gareth Southgate en Tottenham-aanvaller Harry Kane krijgen van Queen Elizabeth II een plaats in de Orde van het Britse Rijk en mogen zich vanaf nu ridder noemen. Southgate en Kane worden daarmee beloond voor hun sterke prestaties op het WK in Rusland, waar Engeland net naast het podium greep in de troostfinale tegen België (2-0). De bondscoach wordt geëerd met de officierstitel ‘OBE’, Kane wordt lid en mag de kentekens ‘MBE’ naast zijn naam schrijven.

Onder leiding van bondscoach Gareth Southgate, 57-voudig international, haalde het Engelse team op het wereldkampioenschap in Rusland de halve finales, waar ze door revelatie Kroatië na verlengingen werden uitgeschakeld. In de finale voor de derde plaats was België met 2-0 te sterk voor het Engelse elftal. Ondanks de gemiste podiumplaats tekent Southgate voor het beste resultaat van Engeland op een groot toernooi in bijna 30 jaar. Op de website van de Engelse Voetbalbond FA reageert Southgate bescheiden. “Ik ben een trotse Engelsman, die zijn land zowel als speler als manager heeft mogen vertegenwoordigen op een WK. Ik hoop dat iedereen die me ooit geholpen heeft in mijn carrière mijn trots deelt, want zonder hen zou ik hier niet staan”, klinkt het bij de kersverse OBE.

Op het WK konden de ‘Three Lions’ rekenen op de doelpunten van aanvoerder Harry Kane. De spits van Tottenham Hotspurs werd met 6 doelpunten topschutter (2 meer dan Romelu Lukaku) en had zo een groot aandeel in de goede prestatie van de Engelsen. De 25-jarige Kane reageert verrast op de onderscheiding. “We kregen de brief thuis binnen net voor de wedstrijd tegen Southampton en mijn verloofde Kate belde me, wat ze normaal nooit doet net voor een wedstrijd. Ik dacht dat er iets mis was, maar toen vertelde ze me het goede nieuws. Ik ben extreem trots om deel uit te maken van deze ploeg. Het is moeilijk om te vatten. Ik wil iedereen rond mij bedanken”, aldus een trotse Kane.

Naast Kane en Southgate werden onder andere ook Tourwinnaar Gerraint Thomas, cricketspeler Alastair Cook en oud-rugby international Doddie Weir door Queen Elizabeth II in de bloemetjes gezet.

Djenepo is beste Malinese speler van het jaar

Moussa Djenepo is uitgeroepen tot beste Malinese speler van het jaar. De middenvelder is amper 20, maar ontpopte zich op korte tijd tot revelatie van Standard én mag zich sinds dit jaar ook international noemen.

Samenwerking KVO en Newcastle?

Eén jaar na de overname van KV Oostende is eigenaar Peter Callant nog steeds op zoek naar extra investeerders. In die zoektocht is de voorzitter uitgekomen bij het Engelse Newcastle United, dat meerdere gesprekken voerde met Callant. Voorlopig is er evenwel nog geen sprake van een samenwerking, bij het Spaanse Valencia is dat evenmin het geval. Ook daar ging Callant enkele maanden terug op bezoek met de bedoeling een samenwerkingsverband op te starten. De plannen met zowel Valencia als Newcastle zijn nog niet concreet, maar ook niet van de baan.

Callant is op zoek naar investeerders die, in ruil voor 150.000 euro per procent, mede-eigenaar willen worden van KVO. Zo kocht bouwondernemer Bart Versluys vijf procent van de kustploeg. Ook ondervoorzitters Gino Vanderhaeghen (interieurbedrijf Vanver) en Franck Dierckens (specialist raamdecoratie Diaz) kregen een deel van de aandelen in handen. Die laatste twee denken erover na om hun percentage op te krikken en Callant zo te helpen in ruil voor meer zeggenschap. (TTV)

Chelsea haalt Joe Cole binnen als jeugdcoach

Een maand na zijn afscheid als profvoetballer heeft Joe Cole een nieuwe job gevonden. De voormalige Engelse international gaat bij zijn ex-club Chelsea aan de slag in de jeugdacademie.

Cole, 37, zal worden ingeschakeld binnen meerdere leeftijdsgroepen. Intussen kan hij verder werken aan zijn trainersstudie. "Als ik naar de toekomst kijk, dan wil ik betrokken blijven in het voetbal", legt Cole uit. "Ik voel dat ik veel te bieden heb als coach. Het is mijn passie om mijn ervaring door te geven aan jonge spelers zodat zij hun dromen kunnen verwezenlijken."

Joe Cole was tussen 2003 en 2010 een vaste waarde bij Chelsea. De middenvelder won met de Blues onder meer drie keer de Premier League en twee keer de FA Cup. In 281 wedstrijden vond hij 40 keer de weg naar de netten.

De 56-voudig international speelde in zijn carrière ook voor onder meer West Ham, Liverpool, Rijsel, Aston Villa en Coventry.