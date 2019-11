Football Talk 29/11. Anderlecht laat nieuwe grasmat leggen - Nainggolan Speler v/d Maand - Lokeren verliest opnieuw Redactie

29 november 2019

23u10 2

Henry en Mercier bezorgen OH Leuven tegen Lokeren de overwinning

Oud-Heverlee Leuven heeft de derde speeldag van de tweede periode in de Proximus League geopend met een zege tegen Lokeren. De wedstrijd aan Den Dreef eindigde op 2-1.

Beide teams hielden mekaar de eerste periode stevig in de tang. Leuven begon enthousiast, maar Lokeren herstelde gaandeweg het evenwicht. Meteen na de koffie klom OHL dan toch op voorsprong, toen Thomas Henry (51.) een center van Mercier binnenkopte. De thuisploeg ging op dat elan door, en Xavier Mercier (65.) trapte even later via de paal de 2-0 binnen. Lokeren moest nu komen. Ryuta Koike (90.+1) pegelde in de extra tijd uit scherpe hoek de aansluitingstreffer binnen, maar daar bleef het bij.

OHL, dat de eerste periode won, komt in de tweede periode voorlopig op kop met zes punten. Lokeren (1 punt) blijft aanmodderen. Virton ontvangt zaterdag Westerlo, terwijl Lommel de verplaatsing naar Roeselare maakt. Union en Beerschot sluiten de speeldag zondag in het Dudenpark af.

Trainer Sloetski stapt op bij Vitesse na vijfde verlies op rij

Trainer Leonid Sloetski heeft onmiddellijk na de nederlaag van Vitesse bij sc Heerenveen (3-2) ontslag genomen. De Russische coach trok zelf zijn conclusie na het vijfde verlies op rij, een evenaring van een negatief clubrecord. “Ik heb een mooie tijd gehad in Nederland”, sprak Sloetski bij FOX Sports. “Nu heeft de club iemand anders nodig om de zaak weer op het juiste spoor te krijgen.”

Sloetski deelde zijn beslissing meteen na het duel aan de spelersgroep mee. “Ik heb in mijn lange loopbaan niet eerder zo vaak achter elkaar verloren. In deze situatie gaat het niet meer om de trainer, maar om de club en de fans. Daarom kan ik niet anders dan deze stap zetten. Ik heb hard gewerkt, er alles aan gedaan, maar ook dit hoort erbij. In het voetbal kun je nu eenmaal van ‘hero to zero’ gaan. Dat is niet iets om dramatisch over te doen.”

Namens de spelers verklaarde Remko Pasveer volkomen verrast te zijn. “Het is moeilijk om nu meteen op dit nieuws te reageren”, sprak de doelman. “De trainer kwam de kleedkamer binnen en maakte meteen zijn beslissing duidelijk. Vervolgens liep hij weg. Het is moeilijk. Hij heeft zijn ziel en zaligheid voor deze club gegeven. Dit geeft ons als spelers een slecht gevoel. We hadden vanavond de zaken na al die nederlagen om moeten draaien.”

In Heerenveen stond Vitesse na ruim 20 minuten al op een voorsprong van 2-0, door doelpunten van Tim Matavz en Linssen. Daarna scoorden Hicham Faik (strafschop), Mitchell van Bergen en Jens Odgaard voor de thuisclub.

💬 | Leonid #Slutskiy heeft direct na de nederlaag tegen sc Heerenveen besloten ontslag te nemen als trainer van Vitesse.



"Ik ga Nederland, de supporters en iedereen missen. Het is nu onderdeel van mijn hart."#heevithttps://t.co/39QMlB0s35 pic.twitter.com/pEpo7m4SOV FOX Sports(@ FOXSportsnl) link

Batshuayi mag hopen op basisplaats

Michy Batshuayi mag dit weekend bij Chelsea in de thuismatch tegen West Ham United hopen op zijn eerste basisplaats in de Premier League. Tammy Abraham, die de Rode Duivel op de bank houdt, mist het duel wegens een heupblessure. De topschutter van de ‘Blues’ blesseerde zich dinsdag in het CL-duel in Valencia (2-2), waardoor ‘Batsman’ zaterdag wellicht zijn kans krijgt in de basis. Chelsea-coach Frank Lampard is alvast vol lof over de Rode Duivel. “Het is nooit makkelijk wanneer je niet zoveel speelt als je zou willen. Door de bloedvorm waarin Abraham verkeerde, zat Michy vaak op de bank. Maar dat kan veranderen nu Abraham geblesseerd is”, aldus Lampard. “Batshuayi toonde zijn talent en houdt er een heel positieve attitude op na. Zijn toewijding is groot.”

Lampard liet nog niet in zijn kaarten kijken voor de match tegen West Ham op Stamford Bridge. Mocht Batshuayi starten, zou dat zijn eerste basisplek van de Premier League dit seizoen zijn. De 26-jarige Rode Duivel scoorde één keer in acht korte invalbeurten.

Nieuwe grasmat voor Anderlecht

Anderlecht zal op 8 december Charleroi ontvangen op een onberispelijke grasmat. De Belgische recordkampioen toont op Twitter dat de oude, erbarmelijke, mat waarop afgelopen weekend nog tegen KV Kortrijk werd gespeeld, verwijderd is. “Volgende week deze tijd ligt hier een piekfijne, nieuwe grasmat”, klinkt het. Komende zondag trekt Anderlecht op bezoek bij KV Oostende.

Out with the old, in with the new 🌱



Volgende week deze tijd ligt hier een piekfijne, nieuwe grasmat! 🙌 La semaine prochaine, à cette heure, notre pelouse sera flambant neuve! pic.twitter.com/spuBj9Txi1 RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Goals van Kompany en Origi genomineerd voor ‘Greatest Sporting Moment’ van 2019

De goals van Vincent Kompany en Divock Origi leveren mogelijk nog iets op. De treffers van beide landgenoten kunnen immers verkozen worden tot het ‘Greatest Sporting Moment' van 2019 van de BBC, op 15 december wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens de ‘Sports Personality of the Year’-show.

Kompany leidde Manchester City op 6 mei naar de Engelse landstitel door met een pegel vanaf 25 meter de winner te scoren tegen Leicester City. Origi is genomineerd voor zijn tweede goal in de halve finale van de Champions League tegen FC Barcelona, na de snelle hoekschop van Alexander-Arnold. Liverpool knokte zich daardoor voorbij Barça naar de finale en de ‘Reds’ wonnen de Beker met de Grote Oren uiteindelijk ook. Andere genomineerden zijn voetbalster Lucy Bronze, cricket-speler Ben Stokes en golfster Suzann Pettersen.

Ousmane Dembélé tien weken out

Barcelona zal een tiental weken niet kunnen rekenen op Ousmane Dembélé. De 22-jarige Fransman liep woensdag in het Champions League-duel tegen Borussia Dortmund (3-1 winst) een spierblessure aan de rechterdij op.

Dembélé moest tegen Dortmund, zijn ex-club, iets voor het halfuur naar de kant. Verder onderzoek wees nadien uit dat de spier in de rechterdij geraakt is en dat de Fransman allicht tien weken out is. De linksbuiten, die deze jaargang al enkele wedstrijden miste met een hamstringblessure, scoorde dit seizoen eenmaal in negen partijen.

Barcelona voert groep F met elf punten aan en is zeker van een plaats in de achtste finales in de Champions League. Inter en Dortmund (elk 7) volgen en bikkelen vol voor de tweede plaats. Slavia Praag (2) sluit de rangen.

Nainggolan Speler van de Maand in Serie A

Radja Nainggolan is verkozen tot Speler van de Maand november in de Serie A. De middenvelder van Cagliari scoorde in de voorbije drie matchen twee keer en ‘Il Ninja' gaf ook drie assists. Op die manier hielp de middenvelder Cagliari aan een zeer knappe vierde plek in de stand.

“Nainggolan is één van de beste middenvelders van de Serie A”, is Luigi De Siervo, CEO van de Italiaanse topklasse, lovend voor onze landgenoot. “Bij Cagliari vond hij zijn beste vorm terug en de ploeg leunt, onder meer dankzij hem, dicht bij de topteams aan in het klassement.”

MVP #SerieATIM - Novembre 2019 ➡️ @OfficialRadja

Un mese da gigante. 🔝#WeAreCalcio pic.twitter.com/1snDw0FfuC Lega Serie A(@ SerieA) link

Uitspraak over STVV-Genk valt op 3 december

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zal dinsdag (3 december) zijn uitspraak bekendmaken in het tuchtdossier over de gestaakte competitiewedstrijd tussen STVV en Genk van 28 september. Dat heeft de KBVB bevestigd aan persbureau Belga.

De disciplinaire procedure omtrent de Limburgse derby op Stayen, die bij een 3-3 stand in de slotminuten definitief werd gestaakt na wangedrag van beide supportersclans, werd verspreid over twee zittingen gehouden. De gevorderde straffen zijn niet min: twee punten aftrek, een replay achter gesloten deuren, een match achter gesloten deuren en de maximumboete van 5.000 euro. Beide clubs riskeren die sancties.

Genk en STVV verzetten zich eerst tegen de veronderstelde gedeelde verantwoordelijkheid van de staking, maar gooiden het nadien over een andere boeg. Volgens de clubs is de procedure voor de stillegging niet correct verlopen, omdat de veiligheidsverantwoordelijke van de thuisploeg (STVV) geen inspraak had in de beslissing. Het bondsreglement legt dat nochtans op, waardoor de vervolging volgens beide clubs niet correct verliep en er dus geen straf opgelegd kan worden. Enkel een integrale replay zou een correcte sanctie zijn, klinkt het.

Nicky Hayen zeker T1 tot na duel tegen RC Genk

Nicky Hayen bevestigde vanmiddag op een persconferentie dat hij minstens aanblijft als T1 tot na het duel tegen RC Genk. “Wat verder gebeurt, wacht ik af”, aldus Hayen. “Al zal ik natuurlijk niet neen zeggen als de bazen met mij willen doorgaan.” Exact twintig jaar geleden zette Hayen de stap als speler van beloften naar eerste ploeg. Toen verloor STVV met 2-1 bij Standard. Morgen, in Genk, doet hij dezelfde stap, maar dan wel van beloftentrainer naar trainer van de eerste ploeg. “Niet dat ik zal tevreden zijn met een 2-1. Dat zal pas zo zijn als we punten pakken.”

Hayen beseft dat het geen sineceure zal worden tegen een gewond Genk. “Maar moeilijk gaat ook. Ik heb niemand moeten motiveren. Tijd voor een andere aanpak had ik niet, want daarvoor was de tijd te kort. Maar dat neemt niet weg dat ik andere accenten zal leggen.” Hayen gaf een brede selectie van 21 namen vrij. Daarbij onder meer ook Ito en Lee. “Jongens die met gelijke kansen starten en die ik eerst het gevoel wil geven dat ze geaccepteerd worden. Al is het nog niet zeker dat ik beide meeneem. Dat beslis ik pas zaterdag.”

Fabinho (Liverpool) komt in 2019 niet meer in actie

Liverpool kan in 2019 geen beroep meer doen op Fabinho. De Braziliaanse middenvelder blesseerde zich woensdag aan de enkel in de Champions League-wedstrijd tegen Napoli (1-1). Op hun website bevestigen de Reds dat Fabinho geraakt is aan de ligamenten. “Hij komt niet meer in actie tot Nieuwjaar”, luidt het. Het wegvallen van de sterkhouder is slecht nieuws voor Liverpool. De leider in de Premier League heeft in december negen wedstrijden op het programma.

Loting Europese kwalificaties voor WK 2022 niet in Qatar

De loting van de Europese kwalificaties voor het WK 2022 in Qatar gebeurt voor het eerst sinds het WK 1990 niet in het gastland. Volgens bronnen binnen de FIFA en UEFA zal de ceremonie in november of december 2020 worden gehouden in het Zwitserse Zürich. In Qatar wordt dan pas in april 2022 de loting voor de eindronde gehouden.

In 1987 vond de loting van de kwalificatiegroepen voor het WK 1990 eveneens plaats in Zürich. Sindsdien werden de lotingen steeds in het gastland verricht. De 55 nationale elftallen van de UEFA beginnen pas in maart 2021 aan het kwalificatietraject voor het WK, na de volgende editie van de Nations League. Tot en met november 2021 worden in groepen van vijf of zes landen tien tickets voor directe kwalificatie verdeeld. De tien nummers twee in de groepen strijden met de twee beste landen uit de Nations League om de resterende drie startbewijzen.

Doelman Sommer tot 2023 bij Gladbach

Yann Sommer heeft zijn contract bij Borussia Mönchengladbach verlengd tot 2023. De 30-jarige Sommer speelt sinds 2014 voor ‘Die Fohlen’. De Zwitserse international nam er de plaats in van Marc-André ter Stegen, die naar FC Barcelona verhuisde. Sommer had nog een verbintenis tot 2021. “Yann is een speler die de voorbije jaren is uitgegroeid tot een echte leidersfiguur. Hij hoort voor mij tot de beste keepers in de wereld”, aldus sportdirecteur Max Eberl.

Clement, Preud’homme en Vrancken in de running voor Trofee Goethals

De drie genomineerden voor de Trofee Raymond Goethals 2019 zijn, in alfabetische volgorde, Philippe Clement (RC Genk en Club Brugge), Michel Preud’homme (Standard) en Wouter Vrancken (KV Mechelen). Dat is het resultaat van de eerste stemronde die vandaag werd afgesloten. Francky Dury (Zulte Waregem) strandde op de vierde plaats. De Trofee Raymond Goethals beloont de beste Belgische coach van het jaar, werkzaam in binnen- of buitenland, in clubverband of als bondscoach.

De tweede stemronde én de daaropvolgende uitreiking van de Trofee Raymond Goethals 2019 vinden plaats op maandag 16 december in het Edmond Machtensstadion van RWDM. De vorige laureaten zijn: Eric Gerets (2011), Peter Maes (2012), Francky Dury (2013), Marc Wilmots (2014), Hein Vanhaezebrouck (2015), Michel Preud’homme (2016), Felice Mazzu (2017) en Philippe Clement (2018).

Dit jaar zal er voor het eerst ook een Prijs Dominique D’Onofrio worden toegekend aan de beste Belgische debutant in de Jupiler Pro League. Alleen spelers die op 31 december 2019 niet ouder zijn dan 20, komen voor die onderscheiding in aanmerking. Dominique D’Onofrio — bij leven en welzijn zeer close met de ‘Tovenaar’ — was een enthousiast jurylid van de Trofee Raymond Goethals, als coach en sportief directeur gewaardeerd voor zijn omgang met jonge spelers. Hij overleed in februari 2016. (AR)

Braziliaanse ex-bondsvoorzitter Teixeira levenslang geschorst

De gewezen Braziliaanse bondsvoorzitter Ricardo Teixeira is vrijdag door de wereldvoetbalbond FIFA levenslang geschorst vanwege corruptie. Hij moet ook een boete van een miljoen Zwitserse frank (907.000 euro) betalen.

Texeira maakte zich tijdens zijn ambtsperiode schuldig aan corruptie door steekpenningen te aanvaarden in ruil voor media- en marketingcontracten voor de Braziliaanse competitie en de Conmebol. Die feiten vonden plaatsen tussen 2006 en 2012.

De Braziliaan zetelde lange tijd in het Uitvoerend Comité van de FIFA en was Braziliaans bondsvoorzitter van 1989 tot 2012.

Dean Smith langer coach bij Aston Villa

Aston Villa heeft het contract van zijn trainer Dean Smith verlengd tot 2023. Dat maakte de club van Björn Engels vrijdag bekend.

Smith (48) kwam in oktober 2018 bij de Villans en leidde de club meteen naar de promotie. Na dertien speeldagen staat de ploeg op de vijftiende plaats met 14 punten. Zondag trekt Villa naar Manchester United.

Heynen vandaag geopereerd

Bryan Heynen is met succes geopereerd nadat hij vorig weekend tijdens de uitwedstrijd bij Moeskroen (2-2) de voorste kruisband van zijn rechterknie helemaal afscheurde. Dat heeft de middenvelder van KRC Genk vrijdag laten weten. Heynen plaatste een foto op Twitter waarop hij met een ingepakte knie op een ziekenhuisbed ligt. “De operatie is goed verlopen”, schrijft de middenvelder. “Bedankt iedereen voor de lieve berichten en steun die ik kreeg de afgelopen dagen. Ik supporter nu zeker en vast mee van op de eerste rij.”

De 22-jarige Heynen verdraaide op Moeskroen kort voor de rust, zonder tegenstander in de buurt, zijn knie. Hij moest met een draagberrie van het veld gedragen worden. Er wacht hem een revalidatie van minstens 6 maanden. Het is voor de Genkse middenvelder al de tweede kruisbandblessure in zijn carrière. Bijna dag op dag twee jaar geleden scheurde hij op training de voorste kruisband van z’n linkerknie.

De operatie is goed verlopen ✔️ Bedankt iedereen voor de lieve berichten en steun die ik kreeg de afgelopen dagen 🙏🏼 Ik supporter nu zeker en vast mee van op de eerste rij 💙 #samengenk pic.twitter.com/59CILc5h1m Bryan(@ BryanHeynen) link

Anderlecht met of zonder Kompany?

Wie van de drie? Deze week sloten zowel Vincent Kompany (dij), Philippe Sandler (knie) als Adrien Trebel (meniscus) bij de groep aan. Het drietal lijkt volledig hersteld van zijn blessures. Gisteren hadden de spelers vrij. Vandaag moet blijken hoe ze de verhoogde trainingsintensiteit hebben verteerd. De kans dat de drie zondag op Oostende weer inzetbaar zijn, is gering. De medische stap hoopt één van de drie wedstrijdfit te krijgen. Wie dat wordt, zal pas zondag duidelijk worden. Zeker is dat men met Kompany totaal geen risico wil nemen. Men wil absoluut vermijden dat hij opnieuw in zijn dijblessure zou hervallen. Wellicht blijft hij nog een weekje aan de kant. (MJR)