Football Talk (27/06). Ilaimaharitra bezorgt Madagaskar eerste zege ooit op Africa Cup, goal Samatta levert niks op Redactie

27 juni 2019

23u56

Bron: Belga / Eigen berichtgeving 0

Doelpunt van Samatta levert Tanzania niets op tegen Kenia

Kenia heeft op de tweede speeldag in groep C van de Africa Cup met 3-2 gewonnen van Tanzania. In het Nasserstadion in de hoofdstad Caïro zorgden Michael Olunga (39. en 80.) en Cercle-middenvelder Johanna Omolo (62.) voor de Keniaanse doelpunten, Msuva (6.) en Genk-spits Ally Samatta (40.) scoorden tegen voor Tanzania, dat met lege handen achterblijft. Bij Kenia speelden Masika Ayub (ex-Lierse) en aanvoerder Victor Wanyama (ex-Beerschot) de hele wedstrijd.

In groep C is Algerije na twee speeldagen met het maximum van de punten al zeker van de achtste finales. Senegal en Kenia tellen drie punten, Tanzania is puntenloos laatste. Op de slotspeeldag staat Kenia tegenover Senegal en neemt Tanzania het op tegen Algerije.

Charleroi-kapitein Javi Martos zet punt achter carrière

Charleroi-aanvoerder Javi Martos heeft op 35-jarige leeftijd zijn afscheid van het profvoetbal aangekondigd. “Je moet op het juiste moment weten te stoppen”, bekende de verdediger. Martos steek in 2011 neer in Charleroi, dat hem had overgenomen van het Griekse Iraklis. Voor de Zebra’s speelde hij 303 wedstrijden. “Nu is het moment aangebroken om naar mijn familie terug te keren, mijn roots terug op te zoeken. Daarnaast wil ik mijn universitaire studies oppikken en een opleiding tot coach volgen. Nadien zien we wel.”

Beerschot Wilrijk start seizoensvoorbereiding met 0-7 zege

Beerschot Wilrijk heeft zijn eerste wedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 0-7 gewonnen bij eersteprovincialer FC Kontich. Tissoudali (4x), Brogno en Placca (2x) zorgden voor de doelpunten bij de Ratten.

Algerije mag naar achtste finales

Algerije heeft zich geplaatst voor de achtste finales op de Africa Cup in Egypte. In de hoofdstad Caïro haalden de Algerijnen het op de tweede speeldag in groep D met het kleinste verschil van Senegal. Youcef Belaili scoorde na 49 minuten het enige doelpunt van de wedstrijd. Met zes op zes is Algerije door naar de volgende ronde. Ook Senegal behoudt met een drie op zes een meer dan degelijke uitgangspositie om zich te plaatsen bij de laatste zestien.

Bij Senegal verscheen Bruggeling Krépin Diatta aan de aftrap, hij werd na de rust vervangen door Mbaye Diagne (ex-Lierse en -Westerlo). Kalidou Koulibaly (ex-Genk), Moussa Wagué (ex-Eupen) en aanvoerder Cheikhou Kouyaté (ex-Anderlecht) speelden de hele wedstrijd.

Duitsland rekent af met Roemenië en mag als eerste naar finale

Titelverdediger Duitsland heeft zich als eerste geplaatst voor de finale op het EK voor beloften in Italië en San Marino. In het Renato Dall’Arastadion in Bologna haalden de Duitsers het in de halve finales met 4-2 van toernooirevelatie Roemenië.

Duitsland kon pas in de slotfase afrekenen met Roemenië, dat zelfs 1-2 voorkwam nadat George Puscas (26. pen en 44.) de openingstreffer van Nadiem Amiri (21.) had uitgewist. Topschutter Luca Waldschmidt zorgde na 51 minuten van op de stip voor de gelijkmaker om vervolgens Duitsland in de negentigste minuut 3-2 voor te brengen. Diep in de toegevoegde tijd maakte Amiri er vervolgens met zijn tweede van de avond 4-2 van. Pascanu was toen net uitgesloten met een tweede gele kaart, waardoor Roemenië de wedstrijd met een man minder beëindigde. Bij de Roemenen speelde Genk-doelwit Ianis Hagi de hele wedstrijd.

In de finale neemt Duitsland het zondagavond in Udine op tegen de winnaar van het duel tussen Spanje en Frankrijk. Die halve finale wordt morgenavond nog gespeeld.

Ilaimaharitra bezorgt Madagaskar eerste zege ooit op Africa Cup

Madagaskar heeft zijn eerste zege ooit geboekt op de eindronde van de Africa Cup. Op de tweede speeldag in groep B haalden ze het dankzij een doelpunt van Charleroi-speler Marco Ilaimaharitra (76.) uit een vrije trap met 1-0 van Burundi.

Met vier op zes staat debutant Madagaskar op de tweede plaats in de groep, achter het al geplaatste Nigeria. Met nog één speeldag voor de boeg zijn ze zo goed als zeker van een plaats in de achtste finales.

De reactie van Ilaimaharitra:

Nieuwe structuur voor KBVB

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) krijgt een nieuwe structuur. Daarbij gaat het Uitvoerend Comité, sinds mensenheugenis het hoogste bondsorgaan, op de schop.

De nieuwe structuur moet de KBVB vereenvoudigen. Twee entiteiten, de feitelijke vereniging en de vzw, worden vanaf 1 juli gebundeld in één vzw.

Het Uitvoerend Comité verdwijnt dus. Het belangrijkste orgaan in de nieuwe structuur die uit vier entiteiten zal bestaan, wordt de algemene vergadering (bevoegdheid jaarrekeningen en statuten). De Hoge Raad voor het Voetbal krijgt de reglementaire bevoegdheid toegewezen en de raad van bestuur wordt bevoegd voor de strategie van de KBVB en de goedkeuring van de budgetten. Het management neemt ten slotte de operationele leiding van de KBVB op zich.

Aan het functioneren van de onafhankelijke instanties (Disciplinaire Commissies, Commissie Integriteit en Licentiecommissie) wordt niets gewijzigd. De invulling van alle mandaten volgt later.

De nieuwe structuur werd onlangs goedgekeurd tijdens een buitengewone algemene vergadering.

Egypte mag als tweede naar achtste finales Africa Cup

Na Nigeria heeft ook Egypte zich woensdag geplaatst voor de achtste finales op de Africa Cup. In het Nasserstadion in de hoofdstad Caïro won het gastland op de tweede speeldag in groep A met 2-0 van Congo, na doelpunten van Ahmed Elmohamady (25.) en superster Mo Salah (45.). Congo is met nul op zes zo goed uitgeschakeld.

Bij Egypte verscheen Trezeguet (ex-Anderlecht) aan de aftrap. Aan de overzijde waren er basisplaatsen voor Jonathan Bolingi (Antwerp) en Christian Luyindama (ex-Standard). Parfait Mandanda (Charleroi), Merveille Bokadi en Paul-José Mpoku (Standard) bleven op de bank. Yannick Bolasie, vorig seizoen door Everton uitgeleend aan Anderlecht, mocht invallen.

Eerder gisteren speelden Oeganda en Zimbabwe 1-1 gelijk.

Verenigde Staten sluiten groepsfase af met maximum

De Verenigde Staten zijn uitstekend op dreef in de Gold Cup, het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en het Caraïbisch gebied. De titelverdediger versloeg voor eigen volk in Kansas City Panama en sluit daardoor de groepsfase af met 9 op 9. Jozy Altidore, ploegmaat van Laurent Ciman en Alejandro Pozuelo bij FC Toronto, zorgde in de 66e minuut met een omhaal voor de enige treffer.

De VS en Panama waren met 6 op 6 allebei al zeker van kwalificatie in groep D. Trinidad & Tobago en Guyana, die woensdag 1-1 gelijkspeelden, zijn met 1 punt uitgeschakeld.

In de kwartfinales nemen de Amerikanen het zondagavond in Philadelphia op tegen Curaçao. Panama ontmoet eerder op de dag, ook in Philadelphia, Jamaica. Zaterdag worden in Houston de eerste twee kwartfinales gespeeld. Haïti treft Canada, Mexico neemt het op tegen Costa Rica.

De Verenigde Staten verdedigen hun titel uit 2017. Toen versloegen ze in de finale Jamaica met 2-1.