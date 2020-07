Football Talk (26/7). Everton-verdediger Leighton Baines hangt voetbalschoenen aan de haak - Barça loopt 200 miljoen euro mis door coronacrisis Voetbalredactie

26 juli 2020

Everton-verdediger Leighton Baines hangt voetbalschoenen aan de haak

Everton-verdediger Leighton Baines (35) heeft zondag aangekondigd dat hij een punt zet achter zijn carrière als voetballer na afloop van de laatste speeldag in de Premier League. Zijn team ging thuis met 1-3 onderuit tegen Bournemouth.

De voormalige Engelse international (30 caps) speelde 13 jaar voor de Toffees. In 2007 ruilde hij Wigan voor Goodison Park. De linksachter speelde 420 wedstrijden in het Everton-shirt. Baines, die einde contract was, weigerde het aanbod van Everton om de overeenkomst met één seizoen te verlengen.

Leighton Baines nam met Engeland deel aan het WK van 2014. In 2012 en 2013 werd hij opgenomen in het elftal van het seizoen in de Premier League.

Pavard komt niet ongeschonden uit eerste groepstraining Bayern

Bayern München heeft de groepstraining hervat in aanloop naar de ontknoping van de Champions League. De Franse verdediger Benjamin Pavard moest de sessie verlaten met wat leek op een enkelblessure. “We weten op dit moment nog niet wat precies de diagnose is en hoelang hij er mogelijk uit ligt”, zei trainer Hansi Flick na de training. Bayern meldde nadien dat onderzoek van de medische staf van Bayern schade aan de linkervoet bij de Fransman aan het licht heeft gebracht.

Bayern neemt het in de achtste finales van de Champions League op tegen Chelsea. De eerste wedstrijd in Londen werd in februari al met 0-3 gewonnen. Op 8 augustus is de return in Duitsland. In aanloop naar de hervatting van de Champions League speelt Bayern nog een oefenwedstrijd tegen Olympique Marseille. Onlangs verzekerde Bayern zich al van de landstitel en de Duitse beker.

Barcelona loopt 200 miljoen mis wegens pandemie

Barcelona heeft rond de 200 miljoen euro aan inkomsten misgelopen als gevolg van de coronacrisis. Dat heeft voorzitter Josep Maria Bartomeu zondag gemeld. “Vanaf 14 maart (toen de lockdown in Spanje startte, red.) hebben we haast niets meer aan inkomsten ontvangen. We missen zo ongeveer 200 miljoen euro”, bevestigde de voorzitter aan Mundo Deportivo. De club reageerde al op de crisis door de lonen van de spelers tijdelijk te verminderen.

De verwachte omzet zou volgens Bartomeu al zo’n 30 procent lager liggen dan het verwachte cijfer bij het begin van het seizoen. “Als men denkt dat de pandemie geen effect heeft op Barcelona, dan vergist men zich. Alle grote Europese clubs worden geraakt door de crisis en Barcelona, de ploeg met de meeste inkomsten, wordt het hardst geraakt”.

Fuenlabrada kan promotie na corona-uitbraak vergeten

Fuenlabrada kan promotie naar de hoogste klasse in Spanje vergeten. De laatste competitiewedstrijd van de club, tegen Deportivo La Coruña, was vanwege een corona-uitbraak afgelast en wordt niet meer ingehaald. Dat heeft de Spaanse voetbalbond laten weten. Fuenlabrada meldde zaterdag nog eens 12 gevallen van corona, wat het totaal bij de club op 28 bracht.

De club had tegen Deportivo een punt nodig om als zesde te eindigen. Die positie geeft recht op deelname aan de play-offs voor promotie. Elche blijft nu zesde en mag de play-offs spelen. Real Zaragoza, Almeria en Girona doen daar ook aan mee. Een van die vier clubs promoveert naar de hoogste klasse. Huesca en Cadiz zijn al zeker van promotie.

Japanse J-League stelt voor eerste keer duel uit door coronabesmettingen

In de J-League, de Japanse voetbalcompetitie, is zondag een wedstrijd uitgesteld nadat bij een van de twee teams coronabesmettingen aan het licht kwamen. Het is de eerste keer sinds de competitiehervatting een maand geleden dat een duel in de J-League om die reden niet kan plaatsvinden.

Het ging om de partij tussen Sanfrecce Hiroshima en Nagoya Grampus, die vanavond in Hiroshima op de planning stond. In Japan heeft een opleving van het aantal besmettingen echter geleid tot angst voor een zogenoemde tweede golf. Nagoya-verdediger Kazuya Miyahara klaagde over koorts en hoofdpijn en werd vrijdag positief getest. Bij tests op de zestig andere spelers en stafleden van de ploeg werden nog twee besmettingen geconstateerd: een speler en een official. Beiden vertoonden geen symptomen.

De J-League moet nog een nieuwe datum voor de wedstrijd vastleggen. De andere matchen van de speeldag gaan gewoon door. De J-League begon een maand geleden voor lege stadions, maar inmiddels worden mondjesmaat weer toeschouwers toegelaten. Japan meldde zaterdag 809 nieuwe besmettingen.

Sydney FC wint voor vierde keer A-League Premiership

Sydney FC heeft zich voor de vierde keer tot winnaar van het A-League Premiership gekroond, de reguliere fase van de Australische voetbalcompetitie. Sydney mocht vieren na de draw van runner-up Wellington Phoenix.

In de stand telt Sydney aan kop elf punten meer dan Wellington Phoenix, dat op 1-1 bleef steken tegen Adelaide United. Sydney kan na het puntenverlies van Wellington de eerste plaats in de stand niet meer kwijtraken. Het voetbalseizoen in Australië is echter nog niet voorbij. De zes eerste clubs in de stand plaatsen zich nog voor de Finals series, die vanaf 22 augustus op de planning staan.

Het reguliere seizoen van de Australische A-League stond in maart dicht bij zijn ontknoping, maar werd stilgelegd wegens de coronacrisis. De hervatting, die bemoeilijkt werd door de grote afstand tussen de teams, ging gepaard met forse gezondheidsmaatregelen. Het merendeel van de duels werd in Nieuw-Zuid-Wales georganiseerd.

Zenit pakt dubbel in Rusland

Zenit Sint-Petersburg heeft na een tweede opeenvolgende landstitel ook de Beker van Rusland veroverd. In de finale versloeg het in Ekaterinburg de tweedeklasser Khimki met 1-0. Opvallend, aanvoerder Branislav Ivanovic liet de trofee na de overhandiging vallen. Het glazen deksel brak in verschillende stukken.

De Russische international Artem Dzyuba maakte in de 84ste minuut vanaf de strafschopstip het enige doelpunt van de wedstrijd. Zenit verovert voor de vijfde keer de beker. Het is de tweede dubbel in de clubgeschiedenis, na die van 2010. Toen mocht Nicolas Lombaerts meevieren.

Xavi legt positieve test af op coronavirus

Xavi (40) heeft positief getest op het coronavirus. Dat maakt de coach van Al-Sadd bekend op Instagram. Daardoor mist de ex-ster van Barcelona de herstart van de Qatarese competitie. “Ik zal het team vandaag niet kunnen vergezellen bij de herstart van de officiële competitie. Een paar dagen geleden en volgens het protocol van de Qatar Stars League gaf ik een positief resultaat bij de laatste Covid19-test die ze uitvoerden. Gelukkig voel ik me prima, maar volgens het protocol moet ik in isolatie totdat ik het virus heb overwonnen.” David Prats, coach van het beloftenteam, zal straks op de bank zitten voor het duel tegen Al-Khor.

AA Gent reekshoofd in 3de voorronde Champions League

AA Gent gaat op 31 augustus zeker als reekshoofd de trommel in voor de loting van de derde voorronde van de Champions League. De Gentenaars ontlopen zo kleppers als Benfica en Dynamo Kiev. Krasnodar en Rennes zijn ook al geplaatst voor de derde voorronde, maar hebben een lagere coëfficiënt. De derde voorronde wordt in één wedstrijd gespeeld op 15 of 16 september. (JBE/MXG)

Mustafi moet met hamstringblessure kruis maken over finale FA Cup

Arsenal kan volgend weekend niet rekenen op Shkodran Mustafi in de finale van de FA Cup tegen Chelsea. De Duitse verdediger is out met een hamstringblessure, die hij vorig weekend opliep tijdens de gewonnen halve finale van het Engelse bekertoernooi tegen Manchester City (2-0). Dat heeft Arsenal bevestigd.

De medische staf van Arsenal liet weten dat Mustafi dit seizoen niet meer in actie komt. Naast de finale van de FA Cup (1 augustus) mist hij ook de slotspeeldag in de Premier League. Arsenal treft hier morgen/zondag in eigen stadion Watford.

Als voorlopige nummer tien van de Premier League kan Arsenal zich niet meer via de competitie plaatsen voor Europees voetbal. De enige kans is via de FA Cup. Bij winst van Chelsea krijgt de ploeg van trainer Mikel Arteta een ticket voor de Europa League.

De Londese club meldt voorts dat doelman Bernd Leno na een knieblessure komende week aansluit bij de groepstraining. Hij is mogelijk tegen Chelsea weer van de partij. Dat is zeker niet het geval voor de langdurig geblesseerden Calum Chambers (linkerknie), Pablo Mari (linkerenkel) en Gabriel Martinelli (linkerknie).

Aantal besmettingen bij Spaanse tweedeklasser Fuenlabrada loopt verder op

De Spaanse tweedeklasser Fuenlabrada heeft zaterdag laten weten dat er twaalf nieuwe coronabesmettingen zijn vastgesteld binnen het team. Dat brengt het totale aantal op 28 positieve gevallen.

Fuenlabrada moest afgelopen maandag op de slotspeeldag aan de bak tegen Deportivo la Coruña, maar die wedstrijd kon op het laatste moment niet doorgaan, nadat verschillende spelers van de club uit de regio Madrid coronapositief hadden getest. Een groot deel van het team was al afgereisd naar A Coruña, voor het nieuws bekendraakte dat de wedstrijd in het water viel.

Eén besmette voetballer van Fuenlabrada werd vrijdag opgenomen in een ziekenhuis in A Coruña. Zijn situatie is stabiel. De symptomen van Covid-19 die hij vertoont, zijn volgens de artsen niet ernstig.

Door de resultaten op andere velden degradeerde Deportivo naar het derde niveau. De partij is wel nog van groot belang voor Fuenlabrada, dat nog in de running is voor een plek in de play-offs om promotie.

Wolfsburg-verdediger Mbabu test positief op coronavirus

De Zwitser Kevin Mbabu heeft positief getest op het coronavirus. Dat meldt zijn club Wolfsburg zaterdag. De verdediger verblijft thuis in quarantaine. De 25-jarige Mbabu, momenteel symptoomvrij, zit thuis in quarantaine en alle nodige maatregelen zijn genomen, zo verzekert de club van doelman Koen Casteels.

Wolfsburg eindigde het voorbije seizoen op de zevende plaats in de Bundesliga. De club is nog aan zet in de Europa League. Op 5 augustus staat de terugmatch van de achtste finales tegen Shakhtar Donetsk op het programma. Shakhtar won de heenmatch met 1-2.

Union Berlijn huurt Japanse international Keita Endo

Union Berlijn heeft zaterdag de huurovereenkomst, met aankoopoptie, van de Japanse international Keita Endo bekendgemaakt. De 22-jarige aanvallende middenvelder komt van Yokohama Marinos over naar de Duitse club.

Endo heeft 139 wedstrijden gespeeld voor de Japanse club, waarin hij 16 doelpunten maakte en 22 assists uitdeelde. In december 2019 maakte hij zijn debuut voor het Japanse nationale team tegen China.

Union Berlijn verzekerde zich als promovendus van een langer verblijf in de Bundesliga met een tiende plaats.