Football Talk (26/6). Neto en Vargas vieren debuut in oefengalop, ook Antwerp en Standard winnen

26 juni 2019

FIFA start disciplinaire procedure tegen Kameroen

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft de disciplinaire procedure opgestart tegen Kameroen naar aanleiding van de incidenten tijdens het duel van Kameroen tegen Engeland (0-3) in de achtste finales op het WK vrouwenvoetbal in Frankrijk, zo maakte de FIFA bekend. De FIFA klaagt Kameroen aan voor het overtreden van de Fair Play-regels, beledigingen en collectief wangedrag.

De speelsters van het land reageerden zondag furieus op twee ingrepen van de VAR en weigerden op een gegeven moment zelfs het spel te hervatten. Daarnaast maakten enkele speelsters van Kameroen zich schuldig aan soms zware overtredingen.

“Hoewel we trots zijn op de deelname van Afrikaanse teams aan dit toernooi zijn er dingen gebeurd die niet kunnen”, zegt Isha Johansen, voorzitter van de vrouwenafdeling van het Afrikaanse voetbal. “Dit is niet alleen een smet op het vrouwenvoetbal van Afrika, maar op het gehele Afrikaanse voetbal.”

Ook de Engelse bondscoach Phil Neville was na afloop niet te spreken over het gedrag van de Kameroense speelsters.

STVV wint zonder door te duwen van Thes Sport

In de eerste helft speelde Brys met nagenoeg het sterkste team dat hij voor handen heeft. Ook voor hem is het nog altijd geduldig wachten op de beloofde versterkingen. Het ziet er naar uit dat die pas echt zullen komen als de uitgaand transfer van Takehiro Tomiyasu gerealiseerd is. Naast Bologna geniet de Japanse centrale verdediger nu ook belangstelling van Lazio Roma. In die eerste helft hadden beide ploegen last van de warmte. Maar dat nam niet weg dat STVV makkelijk een voorsprong uitbouwde van twee doelpunten. Een eerste mooi in de draai via Balongo, een tweede via een perfecte knik van Teixeira op aangeven van Ceballos. In de tweede helft bracht Brys net als in Herk een volledig beloftenteam. Ook nu dicteerden de kanaries nog steeds de wet. Nitcheu dikte goed een kwartier voor tijd de voorsprong aan met een dichte knal. Nieuwkomer Allegria van Thes milderde. (FKS)

STVV eerste helft: Steppe; Janssens, Teixeira, Sankhon; Asamoah, Mmaee; Botaka, Ceballos, De Bruyn, Acolatse; Balongo,

STVV tweede helft: Herbots; Vandergeeten, Lathouwers, Spago; Troonbeeckx, Van Helden, Doore, Landuyt, Masoudi, Baltic; Nitcheu.

Doelpunten: 7' Balongo (0-1), 83, Teixeira (0-2).71' Nitcheu (0-3), 80' Allegria (1-3)

Oeganda en Zimbabwe delen punten op Africa Cup

Oeganda en Zimbabwe hebben 1-1 gelijkgespeeld op de tweede speeldag in groep A van de Africa Cup in Egypte. In de hoofdstad Caïro opende Emmanuel Okwi (12.) de score voor Oeganda, met de rust in zicht zorgde Khama Billiat (40.) voor de gelijkmaker. Na de pauze werd er niet meer gescoord in het Nasserstadion.

Knowledge Musona speelde de hele wedstrijd voor Zimbabwe, dat met één op zes op de derde plaats staat. Oeganda lijkt met vier op zes en de voorlopige eerste plaats in de groep aardig op weg naar de volgende ronde.

De tweede groepswedstrijd van de tweede speeldag in groep A tussen gastland Egypte en Congo wordt woensdagavond nog gespeeld.

Antwerp wint ook tweede oefenwedstrijd van KSK Heist : 17-jarige Geeraerts scoort weer twee keer

Met nog heel wat spelers in de lappenmand of wachtkamer, won Antwerp zijn tweede vriendschappelijke wedstrijd van de voorbereiding. KSK Heist werd met 0-3 opzij gezet. Baby opende de score, maar de piepjonge Ruben Geeraerts nam de andere twee goals voor zijn rekening.

Het Sportcomplex van Heist-op-den-Berg was het decor van de tweede oefenwedstrijd van de voorbereiding voor Antwerp. De eerste won het wel van Brasschaat, maar voor Daniel Opare werd het een nare ervaring. Hij scheurde er de achterste kruisband van zijn rechterknie en is zes maanden out. Ook Arslanagic, Hairemans, Borges en Buta ontbraken nog in Heist. Mbokani maakte zijn opwachting, maar keek toe vanop de tribune. Ivo Rodrigues stond wel 45 minuten op het veld. Bolat, Teunckens en Bolingi zijn er door interlandverplichtingen nog niet bij. Lamkel Zé is zoals bekend teruggezet naar de beloften. Refaelov testte als eerste de thuisgoalie. Even later kreeg hij van jeugdproduct Geeraerts een goeie kans aangeboden, maar de Israëliër besloot naast. Diezelfde Geeraerts - samen met Quirynen één van de twee 17-jarigen aan de aftrap bij Antwerp - kreeg even later zelf een goede kans. Hij nam de bal knap uit de lucht aan, maar Verbist pakte uit met een goede voetredding. Baby leek dan op de 0-1 af te stevenen. Verbist was omspeeld, maar de goed teruggekeerde Bart Webers gleed de bal nog uit zijn voeten. Ook Nazaryna zag zich nog een goal door de neus geboord door Verbist. Vlak voor rusten was het toch zo ver. Baby miste eerst nog onbegrijpelijk, maar seconden later tikte hij op aangeven van Jukleröd de bal door de benen van de keeper van Heist. 0-1 was ook meteen de ruststand.

Lang stond die score in de tweede helft niet op het bord. Baby kon de bal in de zestien van Heist onderscheppen. Hij bood Geeraerts de 0-2 aan en die twijfelde niet. De 17-jarige Geeraerts zette zijn prestatie nog wat meer in de verf. Op een lage voorzet van Haroun tikt hij van dichtbij de 0-3 tegen de netten. Al zijn derde goal in vier dagen. In Brasschaat scoorde hij met het hoofd. Geeraerts laat van zich spreken. Dat is wel het minste wat je kan zeggen. De piepjonge aanvaller was trouwens samen met Seck de enige veldspeler die de 90 minuten volmaakte. Hij solliciteert nadrukkelijk om vrijdag mee naar het Duitse Marienfeld te mogen vertrekken waar Antwerp tien dagen op trainingskamp zal vertoeven. (SJH)

ANTWERP: De Winter - Quirynen (67' Kakudji), Seck, Batubinsika (59' De Wilde (67' Muanza)), Juklerød (67' Nganga) - Haroun (59' Kobo), Nazaryna (67' Agbor) - Rodrigues (46' Liongola), Refaelov (59' Pavic), Baby (59' Haoran) - Geeraerts.

Doelpunten: 44' Baby 0-1, 51' Geeraerts 0-2, 56' Geeraerts 0-3.

Neto en Vargas vieren debuut in oefengalop

KV Oostende heeft zijn eerste oefenduel op het veld van Zwevezele met 0-3 gewonnen. Bij de kustploeg kwamen nieuwkomers Skulason, Vargas en Neto een eerste keer in actie. Vargas opende de score voorbij het halfuur vanop de stip. Belofte Mbye scoorde in het slotkwartier nog twee keer. Canesin en Rajsel bleven uit voorzorg opzij. Zaterdag oefent de kustploeg een tweede keer tegen Cercle Brugge. (TTV)

KVO 1ste helft: Dutoit; Bataille, Milovic, Lombaerts, Ndenbe; Marquet, Morina, Vargas; D’haese, Guri, Coopman

KVO 2de helft: Schelfout; Capon, Tanghe, Skulason, Ndenbe; Neto, Vandendriessche, Jonckheere; Boonen, Mbye, Vargas (67’ Coopman)

Doelpunten: 34’ Vargas (0-1), 77’ Mbye (0-2), 85’ Mbye (0-3)

Standard start voorbereiding met 0-5-zege tegen RSC Brainois

Standard heeft zijn eerste voorbereidingswedstrijd op het nieuwe seizoen met 0-5 gewonnen op bezoek bij RSC Brainois, uit de derde amateurklasse.

Bij de rust stond het al 0-2 na treffers van Renaud Emond (15. en 30.). Na de pauze dikten William Balikwisha (51.), Mehdi Carcela (62.) en Mergim Vojvoda (74.) de score verder aan totdat de forfaitcijfers op het bord stonden.

In de tweede voorbereidingswedstrijd speelt Standard zaterdag tegen Namen.

Nigeria mag naar achtste finales Africa Cup na zege tegen Guinee van Paul Put

Nigeria heeft zich als eerste geplaatst voor de achtste finales op de Africa Cup in Egypte. In het Alexandriastadion in de havenstad Alexandrië haalden ze het op de tweede speeldag in groep B met het kleinste verschil van het Guinee van bondscoach Paul Put. Kenneth Omeruo scoorde na 73 minuten het enige doelpunt van de wedstrijd.

Bij Nigeria kregen Wilfred Ndidi (ex-Genk) en Moses Simon (ex-Gent) een basisplaats, Victor Osimhen (Charleroi), William Troost-Ekong (ex-Gent) en Henry Onyekuru (ex-Eupen en -Anderlecht) bleven op de bank. Aan de overzijde startte Ibrahima Cisse (ex-Standard en -Mechelen) in de basis, Idrissa Sylla (Zulte Waregem) en Mohamed Yattara (ex-Standard) bleven op de bank.

Na een eerdere zege tegen Burundi staat er nu een zes op zes bij Nigeria, waardoor de tweede ronde al een feit is. Ondanks een 1 op 6 behoudt Guinee een kans op de tweede ronde.

Wrakingsverzoek tegen derde BAS-voorzitter afgewezen

Het wrakingsverzoek dat de fans van KV Mechelen hadden ingediend tegen voorzitter Marc Boes van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), is afgewezen. Bij het BAS was niemand bereikbaar voor commentaar.

De procedure kan zo morgenochtend (10u) bij het BAS in Brussel van start gaan met een inleidende zitting. De pleidooien volgen maandag 1 juli (11u). Indien nodig wordt de zitting verdergezet op dinsdag 2 juli.

Met Marc Boes werd er zaterdag een derde voorzitter aangeduid. Na Herman Huygens werd ook Philippe Verbiest gewraakt door een van de betrokken partijen. Wat Boes betreft klonk het bij de Mechelse fans dat twee van zijn kantoorgenoten aangesloten zijn bij de Geschillencommissie Hoger Beroep. Daarnaast zou Cyriel Coomans, eveneens kantoorgenoot van Boes, reeds eind maart de beslissing hebben genomen om Herman Verbist opzij te schuiven en Frédéric Carpentier aan te stellen als voorzitter van de arbiters van het BAS. In zijn onafhankelijkheidsverklaring gaf Boes dat vervolgens niet aan.

Door de voorzitterswissels zag het BAS zich afgelopen weekend al genoodzaakt de zaak met enkele dagen uit te stellen om zich wat meer tijd te gunnen. Nu de pleidooien pas maandag volgen, zal er nog geen uitspraak zijn bij de kalendervoorstelling van de Proximus League en Jupiler Pro League. Zonder definitieve uitspraak weet de kalendermanager niet welke teams hij in 1A of 1B moet indelen. Door de zaak Propere Handen werd de kalendervoorstelling eerder al uitgesteld. De voorbije jaren vond die telkens enkele weken vroeger plaats.

Strikt juridisch is er echter geen probleem, daar heeft de Pro League reeds voor gezorgd, met een aanpassing van artikel P1706 in het bondsreglement. Voordien werd het seizoen telkens op 30 juni afgesloten, terwijl nu de “uitslagen van de wedstrijden en de eindrangschikking pas definitief zijn op 15 juli volgend op het einde van het seizoen”. Met die reglementswijziging kreeg het BAS dus twee weken extra om zich over de uitgesproken straffen van de Geschillencommissie Hoger Beroep op 1 juni te buigen. Daartegen gingen KV Mechelen en zijn vier veroordeelde clubbestuurders, Mechelse supportersorganen, tussenkomende partijen Lokeren en Tubeke, en spelersmakelaars Dejan Veljkovic en Walter Mortelmans in beroep.

Bekerwinnaar Mechelen hoopt met de procedure bij het BAS een plaats in 1A af te dwingen. Lokeren hoopt de degradatie naar 1B te vermijden, terwijl Tubeke een plaats in de eerste afdeling van het amateurvoetbal wil inruilen voor een stek in de tweede klasse.

Egypte zet Amr Warda uit selectie op Africa Cup

Middenvelder Amr Warda maakt geen deel meer uit van de Egyptische selectie op de Africa Cup. Meerdere vrouwen dienden klacht tegen hem in omdat hij hen zou lastigvallen op sociale media.

De Egyptische bond laat weten dat Warda uit de selectie is gezet “om de discipline en de concentratie in de ploeg te houden”.

Het is niet de eerste keer dat de 25-jarige winger van het Griekse Atromitos met dergelijke feiten in het nieuws komt. In 2017 moest hij al opstappen bij het Portugese Feirense omdat hij twee vrouwen van ploegmaten zou hebben lastiggevallen.

Egypte is gastheer voor de Africa Cup. De Farao’s wonnen vrijdag hun openingsmatch met 1-0 van Zimbabwe. Warda speelde de laatste twintig minuten mee.

Unibet is nieuwe shirtsponsor van Club Brugge

Komend seizoen zal het logo van Unibet prominent op het shirt van Club Brugge prijken. “We zijn zeer blij het grootste commerciële partnership uit de geschiedenis van Club Brugge te mogen aankondigen”, zegt CCO Bob Madou op de website van blauw-zwart.

Unibet sierde vorig seizoen de mouw van de Brugse shirts. “Er was al enkele jaren heel wat interesse vanuit de Sports Betting-sector om met Club Brugge in zee te gaan. De keuze voor Unibet was er dan ook een die we bewust gemaakt hebben”, aldus Madou. “Unibet, als onderdeel van de Kindred Group, is één van de grootste spelers op de markt, is volledig vergund via de kansspelcommissie, zijn een voorloper op het vlak van verantwoord spelen en hebben een duidelijke link met sport.”

Curaçao schrijft geschiedenis in Gold Cup

Curaçao heeft voor het eerst de kwartfinales bereikt van de Gold Cup, het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. De 1-1 tegen Jamaica bleek voldoende om door te stoten. Het sterkere Jamaica kwam al na 14 minuten op voorsprong, maar verzuimde daarna de kloof uit te breiden. Diep in blessuretijd schoot Gaari alsnog de gelijkmaker binnen. Curaçao wist na afloop niet meteen of de 1-1 volstond. Pas nadat Honduras verrassend het favoriete El Salvador met 4-0 klopte, was de mijlpaal voor het Antilliaanse eiland een feit. Jamaica, waar Leon Bailey (ex-RC Genk) op de bank bleef, eindigt als groepwinnaar met 5 op 9 voor Curaçao. Dat heeft net als El Salvador vier punten maar een beter doelpuntensaldo (0 tegen -3). In de kwartfinales neemt Jamaica het op tegen de nummer twee uit groep D, titelverdediger Verenigde Staten of Panama. Curaçao treft de nummer één uit die poule.