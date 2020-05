Football Talk (26/5). Club Brugge-talent tekent bij Hoffenheim - RWDM haalt gewezen speler Lokeren De voetbalredactie

26 mei 2020

19u32 0

RWDM werft rechtsachter Tracy Mpati (ex-Lokeren) aan

RWDM heeft zich met de 28-jarige verdediger Tracy Mpati versterkt. Dat meldde de Brusselse club, die volgend seizoen in 1B uitkomt, op zijn Facebookpagina. De in Brussel geboren Mpati was na het failliet van Lokeren een vrije speler. Voor Lokeren, White Star (2011-2014), Racing Mechelen (2014-2015) en Union Sint-Gillis (2015-2017) speelde Mpati al 149 wedstrijden in 1B. Met Lokeren speelde hij er ook 25 op het hoogste niveau.

Vitesse kiest voor Duitse trainer Thomas Letsch

Thomas Letsch is de nieuwe trainer van Vitesse Arnhem. De 51-jarige Duitser ondertekende dinsdag een contract voor twee jaar bij de Nederlandse ereklasser.

Letsch, die eerder trainer was van onder meer Austria Wenen, volgt bij Vitesse Edward Sturing op. Sturing was dit seizoen interimcoach na het opstappen van de Rus Leonid Slutsky kort voor de winterstop. Eerder maakte Vitesse al bekend dat Sturing bij Vitesse doorgaat in een andere rol.

👋🏼 Goedendag supporters



Een korte boodschap van onze nieuwe hoofdtrainer! #Vitesse pic.twitter.com/n2zIjGvlio Vitesse(@ MijnVitesse) link

Schalke moet Serdar rest van seizoen missen

Schalke - de club van onze landgenoot Benito Raman - moet Suat Serdar de rest van het seizoen missen. De 23-jarige international raakte afgelopen weekend in het duel met Augsburg geblesseerd aan de linkerknie. Volgens trainer David Wagner gaat de revalidatie drie à vier maanden in beslag nemen.

Schalke, dat al negen duels op rij niet meer heeft gewonnen, speelt woensdag tegen Fortuna Düsseldorf. “Als we onszelf niet in de problemen willen brengen moeten we winnen”, zegt Wagner.

Odion Ighalo verlaat eind deze week United en keert terug naar China

De Engelse topclub Manchester United kan geen beroep meer doen op aanvaller Odion Ighalo. De 30-jarige Nigeriaan werd begin dit jaar gehuurd van het Chinese Shanghai Shenhua, als vervanger van de geblesseerde Marcus Rashford. Het contract van Ighalo loopt op 31 mei af - vier dagen nadat de finale van de Europa League initieel zou plaatsvinden.

United-coach Ole Gunnar Solskjaer wil de uitleenperiode van Ighalo met drie maanden verlengen, zodat hij bij een hervatting van de competitie, de resterende wedstrijden van het seizoen alsnog kan afwerken. Ook Ighalo zelf zou het niet erg vinden om langer op Old Trafford rond te lopen, maar dat ziet zijn Chinsese werkgever niet zitten. De competitie in China gaat eind juni van start. Shanghai Shenhua wil Ighalo graag bij de voorbereiding op het nieuwe seizoen betrekken.

De Chinese club wil de voormalige Watford-speler zelfs een nieuw, verbeterd contract aanbieden. Momenteel verdient de Afrikaanse spits er ruim 400.000 euro per week. Zijn huidig contract in China loopt eind 2021 af.

United betaalde in januari een lening van zo’n 3 miljoen euro aan Shanghai Shenhua en stemde er ook mee in om ongeveer 130.000 euro van zijn weekloon te betalen. Voorts ontkent Manchester United de geruchten omtrent interne speculaties over het definitief overnemen van Ighalo voor een prijskaartje van om en bij de 20 miljoen euro.

Ighalo deed het in Manchester verre van onaardig met vier doelpunten in acht wedstrijden. Bij de huidige nummer vijf in Engeland rekenen ze nu op een terugkeer van een fitte Rashford, die herstellende is van een dubbele stressfractuur in zijn rug.

De Premier League hoopt volgende maand de competitie te hervatten. In Engeland ligt het voetbal sinds half maart stil wegens de coronapandemie.

Club Brugge-talent Karim Abdoul Camara (16) tekent bij Hoffenheim

Club Brugge ziet een talent vertrekken. Karim Abdoul Camara heeft een profcontract van drie jaar getekend bij Hoffenheim. De 16-jarige spits kon rekenen op heel wat buitenlandse interesse, maar koos uiteindelijk voor de Bundesliga-club. Camara is een Belgische jeugdinternational die eerder ook voor Beerschot en AA Gent speelde.

Geen zware achillespeesblessure voor Ibrahimovic

Oef, de blessure van Zlatan Ibrahimovic (38) lijkt mee te vallen. Er werd gisteren gevreesd voor een zware achillespeesblessure, maar AC Milan meldt na een eerste controle dat enkel de rechterkuit van de goalgetter geraakt is. “De achillespees is volledig intact.” Over tien dagen volgt een nieuw onderzoek, dan moet ook de ernst van de blessure en de revalidatietijd duidelijk worden. Dat de achilleshiel niet geraakt is, is alvast goed nieuws. Een revalidatie van minstens drie maanden lag in dat geval in het verschiet. Nu zal hij wellicht slechts enkele weken out zijn.

Ibrahimovic trainde vorige maand in Zweden bij Hammarby IF, de club waar hij mede-eigenaar van is. De 38-jarige Zweed keerde terug naar Milaan om zich voor te bereiden op een mogelijke hervatting van de Serie A. De spits staat tot het einde van het seizoen onder contract bij AC Milan.

Glyn Pardoe (73), de jongste debutant ooit bij Manchester City, overleden

Glyn Pardoe, die amper 15 jaar en 341 dagen oud was toen hij zijn debuut vierde in de hoofdmacht van Manchester City in april 1962, is op 73-jarige leeftijd overleden. Dat heeft City dinsdag gemeld.

Pardoe speelde uiteindelijk 380 wedstrijden bij The Citizens. In 1976 zette hij een punt achter zijn loopbaan. Hij kroonde zich in 1968 tot Engels kampioen en scoorde de winning goal in de League Cup-finale van 1970. Dat jaar liep hij ook een beenbreuk op die hem twee jaar aan de kant liet. Middenvelder Tommy Doyle (18), die in oktober vorig jaar debuteerde met City, is zijn kleinzoon.

Zeler legt volle focus op Belgische jeugdselecties

Aline Zeler stopt als trainster van de beloften van PSV. Dat heeft de club uit Eindhoven gemeld. De gewezen Red Flame keert terug naar België om daar als coach de nationale jeugdselecties verder onder haar hoede te nemen. Zeler was de voorbije tijd al actief bij de Belgische jeugdselecties, als coach van de U16. Bij de U19 staat ze als assistente T1 Xavier Donnay bij.

De 36-jarige Zeler is recordinternational bij de Flames, met 111 caps (29 doelpunten). De voormalige aanvalster/verdedigster uit de provincie Luxemburg hoorde sinds 2005 bij de kern en zwaaide in juni vorig jaar uit bij de nationale ploeg. In clubverband speelde ze voor Standard (2004-2006 en 2010-2017), STVV (2009-2010) en Anderlecht (2006-2009 en 2017-2018). Na een laatste seizoen bij PSV (2018-2019) werd ze in Eindhoven coach van de beloften.

De Decker wellicht weg bij Antwerp

De eerste dag is altijd speciaal. Gisteren meldde Ivan Leko (42) zich voor het eerst aan op de Bosuil. De nieuwe coach van Antwerp zat samen met het bestuur. Wellicht hadden ze het over de invulling van zijn technische staf. Wim De Decker (38) zal daar in principe geen deel meer van uitmaken. Hij was drie jaar lang de T2 van Laszlo Bölöni, maar de kans is klein dat hij blijft bij The Great Old. Dat heeft niets te maken met zijn kwaliteiten. Wel met het feit dat hij moeilijk in te passen is in de staf van Leko - die waarschijnlijk zal bestaan uit Rudi Cossey en Edward Still. Wat het bestuur van Antwerp voorstelt, matcht niet met wat De Decker wil en vice versa. Een afscheid lijkt onafwendbaar. Leko van zijn kant wordt donderdag voorgesteld, vergezeld door zijn nieuwe staf. (FDZ/MVS)

Bournemouth-doelman Ramsdale maakt zelf positieve test bekend

Aaron Ramsdale, doelman bij Bournemouth, heeft bij de tweede testronde in de Premier League positief getest op het coronavirus. Dat maakte de 22-jarige keeper bekend in tabloid The Sun.

Bournemouth liet zondag weten dat een speler besmet was met het coronavirus, maar maakte de identiteit van de voetballer niet bekend. Zoals het medisch protocol voorschrijft, zit Ramsdale een week in isolatie. Dan volgt een nieuwe test.

“Ik heb de afgelopen week geen rare dingen gedaan en ben zo voorzichtig mogelijk geweest. Ik ben naar de supermarkt geweest en heb getankt bij de benzinepomp. Ik vrees dat ik het toch bij het winkelen heb opgelopen”, vertelde Ramsdale, die verder zei dat hij geen klachten heeft, maar wel de verplichte zeven dagen in thuisisolatie in acht neemt.

De tweede testronde bij de Premier League-clubs bracht twee nieuwe besmettingen, bij twee verschillende clubs, aan het licht, zo deelde de Premier League zaterdagavond mee. Er werden hierbij bij de twintig Engelse eersteklassers 996 tests uitgevoerd. In de eerste testronde, waarbij op 17 en 18 mei zes besmettingen werden vastgesteld, werden er 748 tests uitgevoerd. Toen kreeg elke club veertig tests tot zijn beschikking, nu waren er dat vijftig. De besmette spelers of stafleden moeten een week in quarantaine.

De Premier League ligt stil sinds midden maart. Het streven is de competitie ergens in juni te hervatten.

Braziliaanse voetbalwereld rouwt om overleden ex-coach Vadao

De Braziliaanse voetbalcoach Oswaldo Alvarez, in zijn vaderland beter bekend als Vadao, is op 63-jarige leeftijd in Sao Paulo overleden aan een ernstige ziekte. Hij was een groot voorvechter van het Braziliaanse vrouwenvoetbal en stuwde bij de mannen de carrière van onder anderen de oud-internationals Rivaldo en Kaka.

Vadao had de nationale vrouwenploeg bij de wereldkampioenschappen van 2015 en 2019 nog onder zijn hoede. Op beide toernooien vormden de achtste finales het eindstation voor Brazilië. Op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 eindigde hij met zijn ploeg als vierde.

“Ik ben zo trots dat ik aan jouw zijde zoveel wonderschone momenten heb mogen beleven”, liet meervoudig Wereldvoetbalster van het jaar Marta weten. “Je hebt me de kans gegeven om veel te leren. Bedankt voor alles en rust in vrede.”

‘Klassiker’ mét ambiance op Eleven Sports 3

Wie het geluid van de veranderende reclamepanelen beu is, moet voor ‘Der Klassiker’ tussen Borussia Dortmund en Bayern München vanavond afstemmen op Eleven Sports 3. Daar is de wedstrijd naast het gewone commentaar ook voorzien van een geluidsband, die een vol stadion mét sfeer en ambiance zal nabootsen. Het initiatief komt van de Bundesliga in samenspraak met de rechtenhouders. Als het concept aanslaat, is het niet uitgesloten dat er ook voor wedstrijden in de Jupiler Pro League achter gesloten deuren met dergelijke geluidsband zal worden geëxperimenteerd. Op Eleven Sports 1 wordt Dortmund-Bayern uitgezonden met gewoon commentaar, zonder supportersgeluiden. (KDZ)

FIFA schorst voorzitter Haïtiaanse voetbalbond

Wereldvoetbalbond FIFA heeft de voorzitter van de voetbalbond van Haïti, Yves Jean-Bart, voor negentig dagen geschorst. De ethische commissie stelt een onderzoek naar hem in vanwege beschuldigingen over seksueel misbruik. Hij is gedurende zijn schorsing uitgesloten van alle voetbalgerelateerde activiteiten, zowel nationaal als internationaal.

Jean-Bart zou in de afgelopen jaren verscheidene jonge voetbalsters hebben gedwongen tot seksuele handelingen. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden in een trainingscentrum van de nationale voetbalbond. De aangeklaagde voetbalbaas zou de speelsters ermee hebben bedreigd dat ze hun plaats in de nationale selectie zouden verliezen als ze weigerden.

Jean-Bart ontkent alle beschuldigingen.