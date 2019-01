Football Talk 26/01. Borkelmans wordt beloond en tekent langdurig contract als bondscoach Jordanië - Vrees voor ernstige blessure Neymar houdt aan De voetbalredactie

26 januari 2019

20u00

Bron: Belga en ANP 0

Sporting wint tweede Portugese Ligabeker

Sporting Portugal heeft zijn tweede opeenvolgende Ligabeker gewonnen. Het team van de Nederlander Marcel Keizer haalde het in Braga na strafschoppen (3-1) van FC Porto. Na negentig minuten gaf het scorebord 1-1 aan.

Fernando Andrade opende in de 79e minuut de score voor Porto. Maar in blessuretijd (90.+2) lukte Bas Dost de gelijkmaker. In de Portugese Ligabeker volgen na een gelijke stand meteen strafschoppen. Daarin toonde Sporting, waar Abdoulay Diaby (ex-Club Brugge) in minuut 83 tussen de lijnen kwam, zich het koelbloedigst.

Sampdoria en Dennis Praet hebben geen kind aan Udinese

In Italië is de 21ste speeldag van de Serie A aan de gang. Sampdoria nam met Dennis Praet in de rangen makkelijk de maat van Udinese: 4-0. Praets ploeggenoot Fabio Quagliarella trof voor de elfde match op rij raak en evenaart daarmee een record dat al 24,5 jaar standhoudt in de Italiaanse hoogste klasse.

Op het halfuur beging Valon Behrami een strafschopovertreding, Fabio Quagliarella vatte post achter de bal en zette de penalty feilloos om. Hij evenaarde daarmee op zijn 35e een record van Gabriel Batistuta: beiden scoorden minstens één doelpunt in elf opeenvolgende Serie A-wedstrijden. Batistuta deed dat in het seizoen 1994-1995 in het shirt van Fiorentina. Na rust was het de beurt aan Nicholas Opoku om een strafschopovertreding te begaan, dit keer door de bal met de hand te beroeren. Quagliarella faalde niet vanop elf meter: zijn zestiende competitietreffer van dit seizoen. Tien minuten later scoorde Karol Linetty de eerste veldgoal van de match en was het boeken toe voor Udinese. Manolo Gabbiadini dikte de score in het slot nog aan tot 4-0, op aangeven van matchwinnaar Quagliarella. Door de zege wipt Sampdoria over Atalanta, Lazio en AS Roma naar een voorlopige vijfde plaats in de stand.

In Nederland moest Heracles op de 19e speeldag aan de bak tegen PEC Zwolle, dat onder nieuwe trainer Jaap Stam vorige week verrassend Feyenoord verschalkte. Dario Van den Buijs stond aan de aftrap bij de thuisploeg. Na een kwartier slikte zijn ploeg een eerste tegengoal: Mike van Duinen mocht moederziel alleen inlopen op een corner en tikte de 0-1 tegen de netten. De 0-2 hing in de lucht tot het rustsignaal een welkome adempauze bracht voor Heracles, dat nog gloeiend dicht bij de gelijkmaker kwam na een scrimmage voor het doel van Zwolle, waarbij Ouasim Bouy het leer in alle hectiek tegen de eigen paal werkte. Na de pauze kwam Heracles vinniger uit de kleedkamers, maar de score evolueerde in het voordeel van PEC: 0-2 in de 55e minuut. Vijf minuten nadien kreeg Heracles vanop de stip de kans op de aansluitingstreffer, maar de strafschop werd gepakt door doelman Mickey van der Hart. Heracles kon nadien nog enkele keren dreigen, maar tevergeefs: 0-2 was de eindstand. Van den Buijs werd in de 81e minuut vervangen. PEC Zwolle klimt naar een voorlopige elfde plaats, Heracles mist de kans om de top zes binnen te sluipen en blijft hangen op plaats acht.

Ook Down Under werd vandaag gevoetbald: op de 16e speeldag in de Australische A-League moest Melbourne City, met Ritchie De Laet in de basis, het onderspit delven tegen Wellington Phoenix, dat al na 5 minuten de 1-0 eindstand op het bord zette. De Laet werd in de 78e minuut gewisseld. Melbourne City blijft vierde in de stand, maar ziet Wellington Phoenix naderen tot op één punt.

Borkelmans vier jaar langer bondscoach van Jordanië

Zijn succesverhaal in de Asian Cup werpt zijn vruchten af. Vital Borkelmans (55) heeft een nieuw contract voor vier jaar getekend als bondscoach van Jordanië. Zijn assistent Stephan Van Der Heyden mag ook rekenen op een verlengd verblijf. Jordanië had zich voor de knockoutfase geplaatst door zijn groep te winnen met 7 op 9 voor titelverdediger Australië. In de achtste finales was Vietnam te sterk.

Union gaat onderuit bij Westerlo

Westerlo heeft met 2-0 gewonnen van Union op de 23ste speeldag in de Proximus League. De ploeg uit Sint-Gillis kende zo een slechte generale repetitie voor de return van de halve finales van de Beker van België tegen KV Mechelen. Voor de Kemphanen is het de eerste zege in zes wedstrijden.

In de 33e minuut trapte Ambroise Gboho het team van Bob Peeters op voorsprong. De tweede Westelse treffer kwam op naam van Kurt Abrahams (67.). Na negen speeldagen is Union vierde met 12 punten in de tweede periode. Westerlo wipt met 10 punten over Roeselare naar de vijfde plaats. De West-Vlamingen verloren vrijdag met 0-1 van Tubeke. In de algemene stand is Westerlo vierde met 29 punten, Union staat op de derde plaats met 36 punten.

Om 20u30 staat de topper Beerschot Wilrijk - KV Mechelen op het programma. Dinsdag proberen de troepen van Luka Elsner zich te plaatsen voor de finale van de Croky Cup. Woensdag speelde Union Achter De Kazerne 0-0 gelijk tegen KV Mechelen.

Ernst blessure Neymar nog onduidelijk

Neymar verliet woensdag in tranen het veld nadat hij opnieuw geblesseerd raakte aan de voet die hem vorig jaar ook al lange tijd aan de kant hield. Bijna een jaar geleden brak hij een middenvoetsbeentje en de Braziliaan ondervindt daar opnieuw hinder van. Volgens trainer Thomas Tuchel is nog onduidelijk hoe lang de wereldster eruit ligt.

“Hij is al begonnen met de behandeling en we moeten nu de komende week afwachten. Zijn verdere behandeling hangt af van hoe de blessure zich ontwikkeld”, vertelt Tuchel, die tevens bevestigd dat het om hetzelfde middenvoetsbeentje als vorig jaar gaat.

Neymar liep in februari vorig jaar een gebroken middenvoetsbeentje op. De duurste voetballer ter wereld moest in eigen land een operatie ondergaan en was maar net op tijd fit voor het WK. De ‘Seleção’ werd in Rusland in de kwartfinale uitgeschakeld door de Rode Duivels.

Voor Paris Saint-Germain is het een noodzaak om Neymar zo snel mogelijk terug te hebben, want op 12 februari wacht het belangrijke treffen met Manchester United. Ook Marco Verratti lijkt dat duel mogelijk te missen. “We moeten met z’n allen oplossingen vinden om het gemis van Marco en Neymar op te vangen”, vertelt Tuchel. “Verratti kan inmiddels wel rennen zonder pijn, maar heeft nog geen training met een bal gedaan.”

Atlético Madrid houdt FC Barcelona in zicht

Atlético Madrid is bezig aan een serie in de Spaanse voetbalcompetitie. De winnaar van de Europa League behaalde de derde achtereenvolgende overwinning. Atlético zette Getafe met 2-0 aan de kant, na eerdere zeges op Levante (1-0) en SD Huesca (1-3).

Antoine Griezmann opende in de 27ste minuut de score. Voor de Franse aanvaller betekende dat zijn tiende doelpunt in La Liga dit seizoen. Middenvelder Saúl zorgde tien minuten later voor de tweede treffer. Getafe beëindigde de wedstrijd met slechts negen spelers. De verdedigers Dakonam Djené en Leandro Cabrera moesten in de slotfase beiden met twee keer geel en dus rood van het veld.

Atlético Madrid verkleinde de achterstand op koploper FC Barcelona tot twee punten. De Catalanen spelen morgen de uitwedstrijd tegen FC Girona. Getafe blijft op de zesde plaats staan.

