Football Talk (25/6). Eerste coronatests Pro League zullen nog niet morgen gebeuren - Kabasele lijdt met Watford nederlaag

25 juni 2020

21u51

Kabasele lijdt met Watford nederlaag in Burnley

Christian Kabasele heeft op de 31ste speeldag in de Premier League met Watford een 1-0-nederlaag geleden op het veld van Burnley. De Rode Duivel startte in de basis, maar werd bij de rust gewisseld. De 0-0 stond toen nog op het bord. Jay Rodriguez scoorde het enige doelpunt van de partij in de 73ste minuut.

In de stand blijft Watford zestiende, met slechts één punt voorsprong op de degradatieplaatsen.

Eerste coronatests Pro League zullen niet morgen gebeuren

De raad van bestuur van de Pro League buigt zich morgen over het finale protocol over hoe de competities in alle veiligheid hernomen kunnen worden. Daarin wordt onder mee de testprocedure opgenomen. De Pro League zou morgen ook de eerste wekelijkse coronatests uitvoeren, maar die startdatum is niet haalbaar.

Er kan nog niet gestart worden met de verplichte coronatesten bij alle spelers van de 24 profclubs, omdat het protocol morgen nog goedgekeurd moet worden door de raad van bestuur. Volgens de testprocedure zullen alle spelers en de staf met wie ze dagelijks in contact komen 48 uur voor een wedstrijd gecontroleerd worden. Gemiddeld gaat het om een vijftigtal personen per club, voor een totaal kostenplaatje van ongeveer 650.000 euro. Maar omdat het protocol, dat onder meer ook voorziet in twee spelersbussen, richtlijnen voor vieren en omkleden voor de training, nog niet goedgekeurd is, zullen de eerste tests morgen nog niet plaatsvinden. Wanneer dat wel zal zijn, bepaalt de Pro League wellicht morgen.

De agenda wordt voorts gedomineerd door juridische procedures die opgestart werden in de nasleep van de beslissingen op 15 mei. Onder meer Waasland-Beveren en Virton legden klachten neer bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) en de Mededingingsautoriteit, waardoor de onzekerheid over de gestemde competitiestop toeneemt. Over de démarche van CEO Pierre François, die ondanks gebrek aan mandaat opperde om alsnog de dertigste speeldag van het seizoen 2019-2020 af te werken, zal ongetwijfeld nog een hartig woordje worden gesproken. In bestuurskringen klinkt bovendien steeds vaker dat er misschien toch een draagvlak gevonden kan worden voor een 1A met 18 ploegen om het kluwen te ontwarren. De raad van bestuur zal vrijdag trouwens bekijken hoe ze de problemen met economische degradanten, zoals Roeselare, Virton en Lokeren, structureel kunnen aanpakken.

Er heerst morgen ook een beetje verkiezingskoorts, want de raad van bestuur moet zich buigen over een voorstel van Charleroi-bestuurder Mehdi Bayat. Die stelde voor om een extra vertegenwoordiger van de K11 toe te voegen aan de raad van bestuur om tot een meer evenwichtige machtsverdeling te komen. Daarnaast loopt de statutair vastgelegde verdeelsleutel van het aantal vertegenwoordigers af op 30 juni. Ook daar moet een oplossing voor gevonden worden. In de marge van die discussie wordt allicht ook het voorstel van Cercle-voorzitter Goemaere besproken. Hij opperde om drie onafhankelijke leden toe te voegen aan de raad van bestuur en het meervoudig stemrecht te schrappen.

Verder bereidt de raad van bestuur de algemene vergadering van 2 juli voor, waarop onder meer acht nieuwe bestuursleden verkozen moeten worden.

Charleroi biedt revaliderende Diandy contractverlenging aan

Chistophe Diandy hoeft zich geen zorgen te maken over zijn toekomst bij Charleroi, waar hij actief is sinds zijn overgang van AEC Bergen in 2014. Het contract van de 29-jarige Senegalees loopt eind deze maand af, maar de directie laat er geen twijfel over bestaan dat de verdedigende middenvelder de kans krijgt te verlengen. Diandy, die tijdens de eerste maanden van de voorbije competitie uitstekend presteerde, viel op 4 november kort voor de rust van de match op KV Mechelen uit met een zware knieblessure en bevindt zich nu in de laatste fase van zijn revalidatie.

WK vrouwenvoetbal in 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland

Het WK vrouwenvoetbal 2023 is toegewezen aan Australië en Nieuw-Zeeland. Die twee landen werden vandaag tijdens een onlinevergadering gekozen door het bestuur van de Wereldvoetbalbond FIFA.

Australië en Nieuw-Zeeland mogen het WK voor vrouwen voor het eerst organiseren. Het vorige WK werd vorig jaar in Frankrijk gehouden. De Amerikaanse vrouwen verlengden er hun titel door Nederland in de finale met 2-0 te verslaan.

Colombia was de enige concurrent voor Australië en Nieuw-Zeeland. De afgelopen weken haakten Brazilië en Japan af als kandidaten. Aanvankelijk zou het WK begin juni tijdens een congres in Ethiopië worden toegewezen. Die bijeenkomst werd wegens het coronavirus uitgesteld.

Favre ook volgend seizoen coach van Borussia Dortmund

Lucien Favre is ook volgend seizoen de coach van Axel Witsel en Thorgan Hazard bij Borussia Dortmund. Dat heeft sportdirecteur Michael Zorc bekendgemaakt op een persconferentie.

De 62-jarige Zwitser, die Dortmund dit seizoen voor het tweede jaar op rij naar een tweede plaats leidde achter Bayern München, heeft nog een contract tot 2021. Hij kwam in maart onder druk te staan nadat zijn team door PSG was uitgeschakeld in de Champions League en de 0-1-nederlaag tegen Bayern München, waardoor de titelhoop een stevige knauw kreeg.

“We gaan het nieuwe seizoen in met deze samenstelling en gaan blijven pushen voor de titel”, stelde Zorc. “Er is een goede vertrouwensbasis.” Zorc liet nog optekenen dat er gesprekken over een contractverlenging zullen volgen met Favre, die in de zomer van 2018 Nice voor Dortmund inruilde. Zaterdag ontvangt Dortmund Hoffenheim op de laatste speeldag van de Bundesliga.

West Ham laat Pablo Zabaleta, Carlos Sanchez en Jeremy Ngakia vertrekken

West Ham United heeft laten weten dat de Argentijn Pablo Zabaleta (35), de Colombiaan Carlos Sanchez (34) en de Engelsman Jeremy Ngakia (19) de Premier League-club mogen verlaten wanneer hun contracten op 30 juni aflopen.

Zabaleta vertrekt na drie seizoenen en 80 wedstrijden bij West Ham. De voormalige Argentijnse international kwam in 2017 over van Manchester City. Volgens West Ham verhinderde een blessure dat de rechtsachter en de club tot een akkoord kwamen om tot het einde van het door de coronacrisis verstoorde Premier League-seizoen te blijven.

Verdedigende middenvelder Sanchez kwam de voorbije twee seizoenen slechts 18 keer in actie, onder meer vanwege een zware knieblessure.

West Ham moet ook de jonge rechtsachter Ngakia, die in 2020 vijf keer in de basis startte, laten gaan. Beide partijen kwamen niet tot een akkoord over een contractverlenging.

In de Premier League strijdt het team van David Moyes, 17de in de stand, voor het behoud. West Ham ontvangt woensdag Chelsea op de 32ste speeldag.

Deli sluit aan bij de groep

Met enige vertraging arriveert vandaag ook Simon Deli in Knokke-Heist. De Ivoriaanse verdediger van Club Brugge zat tot vandaag vast in eigen land na een aanslag nabij de grens met Burkina Faso. Als alles vandaag goed gaat, legt Deli zo snel mogelijk zijn medische en fysieke testen af en kan hij zo op zijn beurt aansluiten bij de groep.

Geen zomerstage in Garderen dit jaar voor Club Brugge, wél plant coach Philippe Clement een ‘ministage’ in het eigen Belfius Basecamp. De spelers zullen enkele dagen overnachten in Westkapelle om het stagegevoel te simuleren en het groepsgevoel in de aanloop van de belangrijke bekerfinale tegen Antwerp aan te wakkeren. Wanneer die ministage zal plaatsvinden, is op dit moment nog onduidelijk. (TTV)

Slavia Praag verlengt titel in Tsjechië

Slavia Praag heeft woensdag zijn titel verlengd in Tsjechië. Na een 1-0-zege tegen zijn laatste belager Viktoria Plzen kan Slavia met nog drie speeldagen voor de boeg niet meer ingehaald worden door de concurrentie.

Het is de twintigste titel voor Slavia en na 1996, 2008, 2009, 2017 en 2019 de zesde sinds de Tsjechische onafhankelijkheid in 1993.

De titel werd samen met heel wat uitzinnige fans gevierd.

Meer dan 500 toeschouwers toegelaten bij Deense bekerfinale

Meer dan 500 toeschouwers mogen ondanks de coronacrisis de finale van de Deense bekerfinale bijwonen. Dat heeft de Deense voetbalbond (DBU) donderdag bekendgemaakt.

De Deense regering en het parlement staan toe dat de finale tussen Aalborg BK en SønderjyskE op 1 juli in Esbjerg met meer supporters en voldoende afstand tussen de fans doorgaat, zoals afgelopen weekend werd getest bij drie competitiewedstrijden. Bij het duel tussen Horsens en Randers werden 700 supporters toegelaten. Er woonden 3.000 toeschouwers de derby tussen Brøndby en FC Kopenhagen bij. Voor de wedstrijd tussen Lyngby en OB zaten er 875 fans in het stadion. Het betrof telkens supporters van de thuisploeg. De bekerfinale mogen fans van beide teams bijwonen. De komende dagen beslissen de autoriteiten hoeveel toeschouwers er precies in Esbjerg worden toegelaten.