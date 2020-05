Football Talk (25/5). RWDM toont interesse in KVM-aanvaller Zeroual - AZ eiste zonder succes eerste plek van Ajax op Redactie

25 mei 2020

22u44 1

André Villas-Boas is ook volgend seizoen nog trainer van Marseille

André Villas-Boas is ook volgend seizoen nog de trainer van Marseille. Dat bevestigde de Zuid-Franse club maandag. Een vertrek van de 42-jarige Portugees hing nochtans in de lucht, nadat Marseille eerder deze maand afscheid nam van sportief directeur Andoni Zubizarreta. Villas-Boas zou zijn lot aan dat van de Spanjaard verbonden hebben.

“Maar na gesprekken met eigenaar Frank McCourt en voorzitter Jacques-Henri Eyraud heeft André Villas-Boas bevestigd met ons door te willen gaan”, meldt de club. Marseille bood zijn trainer een contractverlenging van twee jaar aan, met een optie op nog een extra seizoen.

Villas-Boas is sinds juni 2019 in Zuid-Franse loondienst. Voordien stond hij onder meer bij Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit Sint-Petersburg en Shanghai SIPG aan het roer.

Olympique Marseille beëindigde de wegens de coronapandemie stopgezette Ligue 1 op de tweede plaats en gaat met Villas-Boas de Champions League in.

RWDM toont interesse in KVM-aanvaller Zeroual

Mo Zeroual (21), straks einde contract, mag vertrekken bij KV Mechelen. De vinnige aanvaller was een sterkhouder bij de beloften, maar kon geen speelminuten bij de A-ploeg afdwingen. Hij kan rekenen op interesse van 1B-club RWDM, waarmee er verkennende gesprekken lopen. Ook de Nederlandse tweedeklassers Go Ahead Eagles en Helmond Sport hebben Zeroual op de radar. Beloftenspits Angelos Kotsopoulos (19) staat in de belangstelling van Twente. (ABD)

AZ wilde eerste plek van Ajax afsnoepen

AZ heeft via de UEFA een poging gedaan om de eerste plek van Ajax op te eisen. Dat meldt zakenblad Quote. De UEFA heeft AZ doorverwezen naar de KNVB, die de Alkmaarse eis heeft afgeslagen. De KNVB bevestigt aan deze site dat de brief van AZ via de Europese voetbalbond in Zeist is binnengekomen.

Ajax en AZ hadden begin maart 56 punten, met dien verstande dat de Amsterdammers een beter doelsaldo hadden dan de club uit Alkmaar (acht treffers in het voordeel van Ajax). Om die reden werd Ajax vorige maand door de KNVB uitgeroepen tot nummer één. Door de coronacrisis kon het eredivisieseizoen niet worden afgerond.

In een brief aan de UEFA, die in handen is van Quote, meldt AZ dat het doelsaldo ‘geen objectieve maatstaf’ is, dat doelsaldo ‘variabel’ is en ruimte biedt aan een ‘subjectieve interpretatie’. Volgens het zakenblad ziet AZ het onderlinge resultaat als een betere afspiegeling. AZ won het voorbije seizoen twee keer van Ajax: 1-0 in Alkmaar, 2-0 in Amsterdam.

Volgens Quote heeft AZ de UEFA afgelopen vrijdag in een brief laten weten het niet eens te zijn met de conclusies van de KNVB. De bond maakte op 24 april bekend dat Ajax als nummer één van de eredivisie het rechtstreeks Champions League-ticket kreeg toegewezen. AZ wijst in zijn betoog onder meer naar de situatie in de Franse Ligue 1. Daar werd OGC Nice hoger gerangschikt dan Stade Reims hoewel de laatste club een beter doelsaldo had. De Franse voetbalbond liet in haar besluit het onderlinge resultaat (zege en remise voor Nice) zwaarder meewegen.

Een woordvoerder van de KNVB bevestigt dat het door de UEFA op de hoogte is gesteld van de correspondentie tussen de advocaat van AZ en de UEFA. “De UEFA heeft ons geattendeerd op die brief en AZ doorverwezen naar de KNVB. Wij hebben de club laten weten dat er niets verandert. De rangschikking en verdeling van de Europese tickets blijft zoals die eerder is vastgesteld”, aldus de woordvoerder.

Daarmee verandert er niets aan de Europese ticketverdeling en zal AZ uitkomen in de tweede voorronde van de Champions League. In de Nederlandse voetbalwereld is met verbijstering kennisgenomen van de stap van AZ. DE club was in april een van de voorstanders om de competitie per direct stop te zetten.

Standard stelt charter op voor makelaars

Standard heeft een charter opgesteld voor spelersmakelaars die in de toekomst met de club willen samenwerken. Zij zullen verplicht moeten intekenen op het document als ze spelers willen stallen bij de Rouches of om onderhandelingen te beginnen. Aan het document kan niets gewijzigd worden. De makelaars van de spelers die nu al bij Standard zitten, zullen het charter eveneens ondertekenen. Wie dat niet doet, is in de toekomst niet langer welkom op Sclessin. Voor de nieuwsgierigen: het document staat op de website van de club. (FDZ)

Engelse voetbalbond zet vrouwencompetitie stop, maar Tessa Wullaert nog geen kampioen

Terwijl er naarstig gewerkt wordt aan een herstart van de Premier league, heeft de Engelse voetbalbond maandag beslist om het seizoen in de hoogste twee afdelingen van het vrouwenvoetbal definitief te beëindigen. Over de titels in de Women’s Super League en het Women’s Championship is nog geen beslissing genomen en ook over eventuele promotie en degradatie moet nog een oordeel worden geveld.

In de Super League moesten dit seizoen nog 45 wedstrijden worden gespeeld. Red Flame Tessa Wullaert stond toen met Manchester City aan de leiding, met één punt voorsprong op Chelsea en vier op Arsenal.

“We hebben deze beslissing genomen in het belang van het vrouwenvoetbal, nadat we heel veel respons kregen van de clubs”, liet de FA weten. “Nu kunnen alle betrokken partijen zich gaan richten op het komende seizoen. Het welzijn van de clubs en spelers zal onze belangrijkste zorg blijven. Daarnaast gaan we een grondig onderzoek doen naar de logistieke, operationele en financiële uitdagingen waarmee het voetbal wordt geconfronteerd.”

Joao Felix mist wellicht herstart La Liga

Joao Félix mist volgende maand mogelijk de hervatting van het Spaanse voetbalseizoen. De 20-jarige Portugese aanvaller heeft maandag een knieblessure opgelopen tijdens de training van zijn club Atletico Madrid.

Atletico nam Félix vorig jaar voor 126 miljoen euro over van Benfica. Hij is de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis.

De Spaanse regering maakte zaterdag bekend dat het voetbalseizoen vanaf 8 juni weer mag worden hervat met duels zonder publiek. Mogelijk staat de eerste wedstrijd op 11 juni op het programma.

In de stand staat het team van Rode Duivel Yannick Carrasco op de zesde plaats, op dertien punten van leider Barcelona, maar op slechts twee punten van de nummer drie Sevilla.

Charleroi haalt Benchaib

Amine Benchaib (21) is de eerste aanwinst bij Sporting Charleroi. De aanvallende middenvelder komt transfervrij over van Daknam. Hij tekende een contract tot juni 2023, aangevuld met een optie van twee jaar. Peter Maes nam Benchaib destijds op in de A-kern van Lokeren. Zijn oordeel: “Een technisch begaafde ‘10' met scorend vermogen, balvast en snel. Toen was hij nog te nonchalant om in 1A een vaste stek te veroveren, maar ik veronderstel dat hij sindsdien aan maturiteit heeft gewonnen. Als hij qua mentaliteit veranderd is, kan Amine een aanwinst zijn voor Charleroi.” (AR)

“Ibrahimovic loopt zware blessure op”

Volgens Sky Italia heeft Zlatan Ibrahimovic (38) een zware achillespeesblessure opgelopen op training. De Zweedse spits van AC Milan moest naar de kant tijdens een intens wedstrijdje nadat hij bij een schot op doel plots een hevige pijn aan de kuit/achillespees voelde. Ibrahimovic ondergaat scans om de precieze ernst van de kwetsuur te bepalen. Hij was tussen januari en februari al out met een soortgelijk spierprobleem, maar hij herstelde toen snel. Deze keer lijkt de blessure echter veel ernstiger.

Genk neemt Kouassi definitief over van Celtic

Racing Genk heeft de optie tot definitieve aankoop in het huurcontract van Eboue Kouassi gelicht. De 22-jarige Ivoriaanse middenvelder werd sinds de winterstop gehuurd van Celtic. Hij tekent deze namiddag een contract voor drie seizoenen, met de optie voor een bijkomend jaar. Kouassi speelde amper vier wedstrijden voor Genk, maar liet daarin telkens wel een goede indruk. Hij koppelt loopvermogen aan power, iets wat ze op het Genks middenveld goed kunnen gebruiken. Racing Genk betaalt nog anderhalf miljoen aan Celtic om hem definitief over te nemen. De Schotse kampioen haalde hem in 2017 voor meer dan 3 miljoen euro weg bij het Russische Krasnodar, maar mede door een zware knieblessure kon hij nooit helemaal doorbreken in Glasgow. (KDZ)

Marco Ilaimaharitra geopereerd in Parijs

Van zodra duidelijk werd dat het seizoen 2019-2020 niet meer zou worden hervat, heeft Marco Ilaimaharitra beslist zich in Parijs te laten opereren. De middenvelder sukkelde al geruime tijd met pubalgie. Naar alle waarschijnlijkheid zal hij midden juni nog niet klaar zijn om de voorbereiding op volgend seizoen in te zetten. (AR)

Cambuur en De Graafschap praten met KNVB verder over compensatie

SC Cambuur en De Graafschap blijven met de Nederlandse voetbalbond KNVB in gesprek over compensatie voor de gemiste promotie naar de Eredivisie. Dat meldde de voetbalbond maandag na overleg met de directie van de nummers 1 en 2 van het afgebroken seizoen in de Nederlandse tweede klasse.

De twee clubs en de KNVB werken de komende dagen verder uit wat met elkaar is besproken. Een eventuele financiële tegemoetkoming zal worden betaald uit het solidariteitsfonds betaald voetbal, een fonds waar clubs en KNVB deel van uitmaken.

Cambuur en De Graafschap leken regelrecht op weg naar de Eredivisie, toen de KNVB de competities in het betaalde voetbal zonder promotie- en degradatieregeling afbrak door het coronavirus. De twee beste ploegen van de tweede klasse stapten naar de rechter, maar verloren het kortgeding tegen de voetbalbond. Cambuur en De Graafschap schatten dat ze minimaal 2,5 miljoen euro mislopen als ze niet promoveren. Ze wilden maandag van algemeen directeur Eric Gudde van de KNVB horen hoe hij die schade wil compenseren.

Als Cambuur en De Graafschap in hun ogen onvoldoende gecompenseerd worden, dan kunnen ze nog in beroep gaan tegen de uitspraak van de rechter. Daarnaast kunnen ze proberen hun gelijk te halen op de ledenvergadering van de KNVB, die voor 18 juni op de agenda is gezet.

Stijn Wuytens verlengt aflopende contract bij AZ niet

Stijn Wuytens gaat zijn aflopende contract bij AZ Alkmaar niet verlengen. Dat heeft Max Huiberts, technisch directeur van het Nederlandse team, maandag aan de website Voetbal International bevestigd.

"Stijn heeft aangegeven voor een buitenlands avontuur te willen gaan", zegt Huiberts. Volgens VI kon de 30-jarige centrumverdediger bijtekenen tot medio 2022, maar hij legde de aanbieding naast zich neer. Wuytens kwam in 2016 van Willem II naar AZ en speelde 143 officiële wedstrijden voor de Alkmaarse club. Daarvoor speelde de Belg bij Beerschot AC, De Graafschap en PSV.