Football Talk (24/6). Nieuw wrakingsverzoek ingediend bij BAS - San Siro wordt gesloopt - Belhocine “wil vertrouwen niet beschamen”

De voetbalredactie

24 juni 2019

21u41

Bron: Eigen berichtgeving/Belga/AD 0

Joël Tagueu verlaat Kameroense selectie wegens hartafwijking

De Kameroense spits Joël Tagueu heeft de selectie van zijn land op de Africa Cup in Egypte verlaten, nadat er bij hem een hartafwijking werd vastgesteld. De medische staf stelde een anomalie aan een kransslagader vast, wat een verhoogd risico op een hartfalen met zich meebrengt.

De 25-jarige Tagueu speelde afgelopen seizoen voor de Portugese eersteklasser Maritimo Funchal, dat hem huurt van het Braziliaanse Cruzeiro. De Kameroeners verdedigen hun titel op het Afrikaanse landenkampioenschap. Morgen/dinsdag geven ze in hun eerste groepswedstrijd Guinee-Bissau partij.

#AFCON2019 #IndomitableLions #EGYPT2019

Minister of Sports and Physical Education, Narcisse Mouelle Kombi encourages #Cameroon striker, Joel Tagueu who can't continue the AFCON expedition for health reasons pic.twitter.com/g2wpAKdel2 CRTVweb(@ CRTV_web) link

Roemenië en Frankrijk na 0-0 gelijkspel allebei naar halve finales

Roemenië en Frankrijk hebben in Cesena 0-0 gelijkgespeeld in hun laatste groepswedstrijd op het EK voor beloften. Het leverde beide landen een plaats in de halve finales op. Roemenië is groepswinnaar, Frankrijk gaat als beste tweede door. Meteen betekent dat het einde van het toernooi voor gastland Italië. Bij een zege van Frankrijk of Roemenië zouden de Italianen zich als beste tweede geplaatst hebben.

In de andere wedstrijd in groep C speelden Kroatië en Engeland 3-3 gelijk. Roemenië en Frankrijk eindigden allebei met 7 punten, Engeland en Kroatië met 1. In de halve finales neemt Roemenië het donderdag op tegen Duitsland en geeft Frankrijk Spanje partij. De vier halvefinalisten mogen volgend jaar naar de Olympische Spelen in Tokio.

Belhocine “wil vertrouwen niet beschamen”

Charleroi heeft zijn nieuwe trainer Karim Belhocine voorgesteld. De 41-jarige Fransman van Algerijnse origine komt over van RSC Anderlecht, waar hij assistent was. Bij Charleroi volgt hij de naar Racing Genk vertrokken Felice Mazzu op.

“Het is niet eenvoudig om in de voetsporen van Mazzu te treden”, verklaarde Belhocine. “Ik zal proberen de goede dingen te behouden die hij hier heeft gecreëerd en wil nieuwe ingrediënten toevoegen om vooruitgang te boeken. Ik voelde me goed bij Anderlecht, maar wanneer een dergelijke kans zich voordoet, moet je ervoor gaan. Mehdi Bayat overtuigde me met dit project. Ik denk dat ik de juiste keuze heb gemaakt en wil het vertrouwen dat hij me gaf niet beschamen. Ik wil de spelers die hij me ter beschikking stelt zo goed mogelijk laten spelen. Dat is mijn job.”

Die spelersgroep zal niet al te veel wijzigingen ondergaan. “Misschien dat Victor Osimhen vertrekt, maar voor de rest willen we deze groep samen houden en met Karim laten groeien”, verklaarde Bayat. “Ik hoop dat we met Karim een project op lange termijn kunnen uitbouwen. Die intentie is er althans. Toen Felice hier arriveerde was hij niet de trainer die hij nu is en was Charleroi ook niet de club die ze vandaag is. Ik hoop dat zo’n scenario zich met Karim herhaalt. Dit is het begin van een nieuwe cyclus, een nieuw hoofdstuk. We blijven hoog mikken en willen blijven groeien. Ik ben dan ook heel blij met de komst van Belhocine. Hij is een harde werker, integer en eerlijk. Dat zijn ook de waarden van onze club. Karim verdient de kans die wij hem geven.”

Frank Defays wil lange tijd assistent blijven bij Charleroi

Frank Defays verliet Charleroi in 2009 als speler, nu keert hij er als assistent van Karim Belhocine terug. “En dat hoop ik lang te blijven”, verklaarde de 45-jarige ex-trainer van Virton, Moeskroen en Racing FC Union Luxemburg.

“Ik loop al drie dagen met een lach op mijn gezicht. Ik ben echt heel blij met deze terugkeer naar de bron. Lang heb ik er niet over moeten nadenken. Dit is een hele mooie kans. De rol die ik bij Charleroi krijg, zit me als gegoten. Ik wil alles doen om de club aan successen te helpen. Met Belhocine klikt het heel goed. Het was meteen duidelijk dat we dezelfde normen en waarden hanteren.”

“Frank heeft altijd geweten dat hij op een dag naar huis zou komen”, reageerde algemeen directeur Mehdi Bayat. “Het was alleen wachten op de juiste omstandigheden. Ik denk dat hij met Karim een heel goed duo vormt.” De Italiaan Mario Notaro, T2 onder Felice Mazzu, zal een andere rol bij de club aangeboden krijgen. “We willen hem graag bij de club houden”, zegt Bayat. “Hij is iemand waar we enorm veel respect voor hebben. We moeten het er nog over hebben wat zijn nieuwe taak kan zijn, welke functie we hem kunnen aanbieden en hopen dan dat hij zal accepteren.”

FIFA start onderzoek naar gedrag Kameroen

De FIFA en de Afrikaanse voetbalfederatie overwegen disciplinaire maatregelen vanwege het gedrag van de voetbalvrouwen van Kameroen in hun achtste finale op het WK tegen Engeland. De speelsters van het land reageerden furieus op twee ingrepen van de VAR en weigerden op een gegeven moment zelfs het spel te hervatten. Engeland won met 3-0. Daarnaast maakten enkele speelsters van Kameroen zich schuldig aan soms zware overtredingen.

“Hoewel we trots zijn op de deelname van Afrikaanse teams aan dit toernooi zijn er dingen gebeurd die niet kunnen”, zegt Isha Johansen, voorzitter van de vrouwenafdeling van het Afrikaanse voetbal. “Dit is niet alleen een smet op het vrouwenvoetbal van Afrika, maar op het gehele Afrikaanse voetbal.”

De FIFA sloot zich daarbij aan. “Op dit moment onderzoeken we heel nadrukkelijk wat er is gebeurd”, aldus een woordvoerder.

Tunesië en Angola spelen 1-1 gelijk, Dylan Bronn speelt hele wedstrijd

Op de Africa Cup in Egypte hebben Tunesië en Angola maandag 1-1 gelijkgespeeld. Bij de rust stonden de Tunesiërs 1-0 voor in Suez. Het was Eupen-spits Youssef Msakni die in de 34e minuut vanop de penaltystip de score opende. Djalma Campos sleepte in de 73e minuut een onverhoopt punt uit de brand voor Angola. Net als Msakni maakte Dylan Bronn (AA Gent) de 90 minuten vol voor de Tunesiërs. Anice Badri (ex-Moeskroen) mocht elf minuten voor tijd komen opdraven. Mali en Mauritanië spelen maandagavond de tweede wedstrijd in groep E.

Ivoorkust wint met kleinste verschil

Ivoorkust is de Africa Cup begonnen met een 1-0-zege tegen Zuid-Afrika. Aston Villa-spits Jonathan Kodija besliste het duel in het Al-Salam Stadion in Caïro in de 64e minuut. Percy Tau, afgelopen seizoen door Brighton uitgeleend aan Union Sint-Gillis, speelde de volledige wedstrijd voor Zuid-Afrika. Bij Ivoorkust bleven Victorian Angban (ex-Sint-Truiden) en Mamadou Bagayoko (KV Mechelen) op de bank. Ivoorkust deelt de leiding in groep D met Marokko, dat zondag eveneens met 1-0 won van Namibië.

Arslanagic mist competitiestart

Bij Antwerp gaan ze de competitie moeten beginnen met een compleet nieuw centraal duo. Na het niet verlengen van het contract van Jelle Van Damme, is Dino Arslanagic voor ongeveer acht weken buiten strijd. Hij liep vorige week op training een contusie in de kuit op. Vandaag onderging hij verdere onderzoeken en die bevestigden die eerste diagnose. Geen competitiestart dus voor Arslanagic. Ook de eventuele twee duels in de tweede voorronde van de Europa League komen voor hem te vroeg. Pas eind augustus kan hij zijn rentree maken. Wat de knieblessure van Daniel Opare betreft is het nog eventjes afwachten. Hij ondergaat nog enkele bijkomende onderzoeken vooraleer er een sluitende diagnose wordt opgemaakt. De Ghanese back viel zondag in het eerste oefenduel van de Great Old uit. Er zijn vermoedens over een kruisbandblessure. Als dat het geval is, komt hij dit kalenderjaar mogelijk niet meer in actie. (SJH)

Benítez stapt op bij Newcastle United

Rafa Benítez vertrekt bij Newcastle United. De Spaanse manager verlengt zijn volgende week aflopende contract niet in het St James’ Park. Benítez, oud-trainer van onder meer Liverpool, Inter, Chelsea en Napoli, was drie seizoenen werkzaam bij The Magpies.

Mogelijk gaat Benítez in op een lucratief aanbod van Dalian Yifang, de club van Yannick Carrasco. De Spaanse trainer zou in de Chinese Super League een jaarloon van 13 miljoen euro kunnen opstrijken.

It is with disappointment that we announce manager Rafael Benítez will leave Newcastle United upon the expiry of his contract on 30th June 2019.



Full club statement: https://t.co/IscVOvLxGD #NUFC pic.twitter.com/DWeBkpRubP Newcastle United FC(@ NUFC) link

Ex-Rode Duivel Gill Swerts is nieuwe beloftecoach bij Antwerp

Voormalig Rode Duivel Gill Swerts (36) is aangesteld als coach van de beloften bij Antwerp. Dat heeft de Great Old bekendgemaakt.

“Vorig seizoen maakte Swerts in zijn eerste jaar als jeugdcoach een zeer goeie indruk. Hij mocht met RAFC U16 ook de titel vieren”, zo klinkt het op de clubwebsite. Swerts volgt Luis Norton de Matos op. De Portugees verliet eerder de club.

De voormalige rechterflankverdediger genoot zijn opleiding bij Feyenoord, dat hem in 2011 bij satellietclub Excelsior stalde. Nadien verdedigde hij de kleuren van Feyenoord (2003-2004), ADO Den Haag (2004-2005), Vitesse (2005-2008), AZ Alkmaar (2008-januari 2011) en opnieuw Feyenoord (januari 2011-2012). Daarna speelde hij nog voor het Deense SonderjyskE (2012-2013), NAC Breda (2013-2015), Notts County (2015), Seraing (2016-2017) en Lille. Gill Swerts verzamelde 17 caps (21 selecties) voor de Rode Duivels.

Ook Stef Wils komt de rangen van Antwerp versterken. De voormalige speler van onder meer Lierse, Westerlo, AA Gent en Cercle Brugge besloot zijn actieve carrière te beëindigen. Tot voor kort trad Wils aan voor Lyra-Lierse. Hij zal bij stamnummer 1 de link vormen tussen de U18 en de U21.

Gill Swerts is onze nieuwe beloftencoach‼️🔝



Meer info ➡️ https://t.co/y2L4TsnOLX #RAFC #beloften #seizoen1920 pic.twitter.com/KUqDiQrwTY Royal Antwerp FC(@ official_rafc) link

AC Milan en Inter gaan nieuw stadion bouwen: San Siro wordt gesloopt

Het befaamde San Siro wordt gesloopt. AC Milan en Internazionale, de gebruikers van het stadion in Milaan, zijn dat overeengekomen. Vlak naast San Siro moet een groots, modern stadion herrijzen.

Het nieuwe stadion moet zo’n 700 miljoen euro kosten en zou vanaf het seizoen 2022/2023 in gebruik moeten worden genomen. In 2026 zou het stadion ook het toneel moeten worden van openingsceremonie van de Olympische Spelen.

Nieuw wrakingsverzoek ingediend door KVM supporters

Zoals verwacht is er een wrakingsverzoek ingediend tegen BAS-voorzitter Marc Boes. Het zijn de KV Mechelen-supporters, die tussenkomende partij zijn, die hem willen wraken. En daar hebben ze twee redenen voor. Twee kantoorgenoten van Boes, Wim Mertens en Geert Joosten, zetelen in de Geschillencommissie Hoger Beroep. En dat heeft Boes niet aangegeven in zijn onafhankelijkheidsverklaring. Verder zou een andere kantoorgenoot van Boes, Cyriel Coomans, in maart de beslissing genomen hebben om Herman Verbist opzij te schuiven en Frédéric Carpentier aan te stellen als nieuwe voorzitter ad interim. De KVM-supporters betwisten nu deze beslissing. Of dat terecht is, zou voorzitter Boes nu moeten bepalen. Iets wat in principe onmogelijk is aangezien een kantoorgenoot van hem die beslissing genomen heeft. Het is nu afwachten of Boes een stap opzij moet zetten. Eerder werden Herman Huygens en Philippe Verbiest al met succes gewraakt. (ABD)

Los van de wrakingsactie, verplaatste Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) de zittingsdagen met pleidooien in de matchfixingzaak van 11 maart 2018 naar donderdag 27 juni en maandag 1 juli. Aanvankelijk stond de zaak morgenvoormiddag en - indien nodig - woensdag op het programma. Met Marc Boes werd er zaterdag een derde voorzitter aangeduid. Na Herman Huygens werd ook Philippe Verbiest gewraakt door een van de betrokken partijen. Het BAS zag zich daarop genoodzaakt de zaak met enkele dagen uit te stellen om zich wat meer te tijd te gunnen. “Het is een uitgebreide zaak en dat vraagt toch wel wat voorbereidingstijd”, vertelde Caroline Demuynck, administratief directeur bij het BAS, aan Belga. “Daarnaast is er ook nog de beschikbaarheid van iedereen en zo werd er met donderdag en maandag een oplossing gevonden.”

Door de nieuwe wrakingsactie bestaat de mogelijkheid dus dat er komende week maandag nog geen uitspraak is van het BAS bij de kalendervoorstelling van de Proximus League en Jupiler Pro League. Zonder definitieve uitspraak weet de kalendermanager niet welke teams hij in 1A of 1B moet indelen. Door de zaak Propere Handen werd de kalendervoorstelling eerder al uitgesteld. De voorbije jaren vond die telkens enkele weken vroeger plaats. Strikt juridisch is er echter geen probleem, daar heeft de Pro League reeds voor gezorgd, met een aanpassing van artikel P1706 in het bondsreglement. Voordien werd het seizoen telkens op 30 juni afgesloten, terwijl nu de “uitslagen van de wedstrijden en de eindrangschikking pas definitief zijn op 15 juli volgend op het einde van het seizoen”. Met die reglementswijziging kreeg het BAS dus twee weken extra om zich over de uitgesproken straffen van de Geschillencommissie Hoger Beroep op 1 juni te buigen. Daartegen gingen KV Mechelen en zijn vier veroordeelde clubbestuurders, Mechelse supportersorganen, tussenkomende partijen Lokeren en Tubeke, en spelersmakelaars Dejan Veljkovic en Walter Mortelmans in beroep.

Bekerwinnaar Mechelen hoopt met de procedure bij het BAS een plaats in 1A af te dwingen. Lokeren hoopt de degradatie naar 1B te vermijden, terwijl Tubeke een plaats in de eerste afdeling van het amateurvoetbal wil inruilen voor een stek in de tweede klasse.

David zorgt met hattrick voor monsterzege Canada

Na Mexico heeft ook Canada zich in groep A geplaatst voor de kwartfinales op de Gold Cup, het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en het Caraïbisch gebied.

Beide teams wonnen in het Amerikaanse Charlotte (North Carolina) hun laatste poulewedstrijd. De Mexicanen waren al sinds de tweede speeldag zeker van hun kwartfinaleticket. Zonder enkele basisspelers, onder wie Standard-doelman Guillermo Ochoa, haalde het elftal van bondscoach Gerardo Martino het met 3-2 van Martinique. Uriel Antuna (29.) opende de score voor Mexico, in de tweede helft lukte Kevin Parsemain (56.) de gelijkmaker. De Mexicanen reageerden daarop met twee doelpunten, die op naam kwamen van Raul Jimenez (61.) en Fernando Navarro (72.). Jordy Delem (84.) zette de eindstand op het scorebord.

Voor Canada was Jonathan David (3., 71., 77.) goed bij schot tegen Cuba. Net als Lucas Cavallini (21., 43., 45.+1) liet de AA Gent-aanvaller een hattrick optekenen. Ook Junior Hoilett (50.) scoorde nog. De 7-0 is de grootste overwinning ooit van Canada op de Gold Cup.

Met 9 op 9 eindigt Mexico op de eerste plaats in groep A. Ook Canada stoot door naar de laatste acht met zes punten. Martinique (3 ptn) en Cuba (0) sluiten de rij.

Er wordt gespeeld in Jamaica, Costa Rica en de Verenigde Staten tijdens deze Gold Cup. De eerste twee van elke poule stoten door naar de kwartfinales.

Algerije wint met 2-0 van Kenia in Afrika Cup

Algerije is in Caïro met een 2-0-zege tegen Kenia aan zijn Africa Cup begonnen. Bij de rust stond de eindstand al op het bord. Baghdad Bounedjah, vanop de penaltystip, en Riyad Mahrez scoorden.

Youcef Atal (ex-Kortrijk) en Ramy Bensebaini (ex-Lierse) maakten de 90 minuten vol voor Algerije, Victor Wanyama (ex-Beerschot), Aboud Omar (ex-Cercle Brugge) en Ayub Masika (ex-Genk en -Lierse) deden hetzelfde voor Kenia. Cercle Brugge-middenvelder Johanna Omolo mocht in de 72ste minuut invallen.

Algerije deelt de eerste plaats in groep C met Senegal, dat eveneens met 2-0 won van Tanzania.

Duitsland als groepswinnaar naar halve finales EK U21

Duitsland heeft zich als groepswinnaar voor de halve finales van het EK voor beloften geplaatst. De titelverdediger had daarvoor in zijn laatste groepswedstrijd genoeg aan een 1-1-gelijkspel tegen Oostenrijk.

In de andere wedstrijd van groep B won Denemarken met 2-0 van Servië. Met 6 punten is Denemarken tweede in de groep, na Duitsland (7) en voor Oostenrijk (4) en Servië (0). De Scandinaven maken evenwel geen kans om als beste tweede door te gaan, want in groep A, die door Spanje gewonnen werd, werd gastland Italië ook tweede met zes punten en met een beter doelsaldo.

In groep C strijden Roemenië en Frankrijk maandag in een rechtstreeks duel om de groepszege. Als ze het op een akkoordje gooien en bij een gelijkspel houden, gaan ze allebei door.