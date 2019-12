Football Talk (24/12). Mandzukic verlaat Juventus voor avontuur in Qatar - Stuivenberg (ex-Genk) gaat Arteta assisteren bij Arsenal Redactie

24 december 2019

Stuivenberg (ex-Genk) gaat Arteta assisteren bij Arsenal

Albert Stuivenberg (49) is vandaag begonnen als assistent-trainer bij Arsenal. De ex-coach van Racing Genk moet de nieuwe hoofdtrainer Mikel Arteta van advies en hulp gaan voorzien. Stuivenberg blijft daarnaast assistent van Ryan Giggs, de bondscoach van Wales.

Stuivenberg was van 2014 tot 2016 assistent van Louis van Gaal bij Manchester United en werkte daarna een jaar als hoofdtrainer bij Racing Genk. Sinds maart 2018 werkt hij als assistent van bondscoach Ryan Giggs bij Wales, dat zich plaatste voor het EK 2020.

Mandzukic verlaat Juventus voor avontuur in Qatar

Na 4,5 seizoenen verlaat de Kroatische aanvaller Mario Mandzukic de Italiaanse landskampioen Juventus voor de Qatarese eersteklasser Al-Duhail, zo maakte de club vandaag bekend.

De intussen 33-jarige spits arriveerde in de zomer van 2015 in Turijn en was in 162 wedstrijden voor de Oude Dame goed voor 44 doelpunten. Op een basisplaats kon hij echter al langer niet meer rekenen en sinds dit seizoen kwam hij niet meer voor in de plannen van coach Maurizio Sarri. Zijn laatste minuten dateren dan ook van vorig seizoen.

In Qatar begint de vicewereldkampioen mogelijk aan de laatste etappe in zijn carrière. Na zijn vertrek uit Kroatië speelde hij achtereenvolgens voor Wolfsburg, Bayern München en Atlético Madrid.

Kerstactie voor Younited Belgium ligt op recordkoers

De elfde editie van de kerstactie van de Pro League ligt na amper vier dagen op recordkoers. De veiling van gesigneerde spelerstruitjes, VIP-evenementen en andere specials bracht al meer dan 70.000 euro op ten voordele van Younited Belgium, zo maakte de Pro League bekend.

Vorig jaar leverde de jaarlijkse kerstactie tijdens zijn recordeditie 106.400 euro op voor dak- en thuislozen. Na slechts vier dagen van de tien ligt een scherpe verbetering van dat record voor het grijpen. De jaarlijkse voetbalveiling gaat gepaard met een tijdelijke naamsverandering van de Proximus League en Jupiler Pro League. Tijdens het kerstvoetbal gaat 1A (26 en 27 december) door het leven als ‘Younited Pro League’.

Het truitje van Simon Mignolet is na vier dagen veiling het meest gegeerd. Voor het shirt van de doelman van Club Brugge wordt voorlopig 799 euro geboden. Enkel zijn ploegmaat Hans Vanaken (750 euro), Antwerp-smaakmaker Didier Lamkel Zé (750 euro) en Anderlecht-aanvoerder Vincent Kompany (725 euro) komen enigszins in de buurt. Marco Kana (Anderlecht/625 euro) is de verrassende vijfde. Het populairste shirt uit de Proximus League is dat van Raphael Holzhauser (Beerschot/215 euro), gevolgd door topschutter Thomas Henry (OH Leuven/189 euro) en Mike Vanhamel (Beerschot/174 euro).

Naast de shirts kan ook op verschillende andere items geboden worden, zoals VIP-tickets voor het Pro League Gala en het shirt van Rode Duivel Axel Witsel of Marouane Fellaini. Een wedstrijd volgen in het spoor van radiocommentator Peter Vandenbempt of een wedstrijd golf met Wesley Sonck zijn gegeerde ervaringen. Voor de experience day met Peter Vandenbempt betaal je al meer dan 1.250 euro.

De veiling voor de shirts uit de Proximus League loopt af op 27 december om 21 uur. Bieden op het favoriete shirt van je speler uit de Jupiler Pro League en de unieke specials kan nog tot maandag 30 december (21 uur).

Pro League ⚽️🇧🇪(@ ProLeagueBE)

Beroep van Spurs tegen schorsing van drie wedstrijden voor Heung-min Son haalt niets uit

De Disciplinaire Commissie van de Engelse Voetbalbond FA heeft het beroep dat Tottenham Hotspur maandag indiende tegen de schorsing voor drie wedstrijden die Heung-min Son had gekregen voor zijn uitsluiting in de competitiewedstrijd van zondag tegen Chelsea, naast zich neergelegd, zo melden Britse media.

De Zuid-Koreaanse international kreeg zondagavond de rode kaart te zien wegens natrappen tegen Antonio Rüdiger. Die uitsluiting kwam er nadat de videoref de beelden had bekeken. Nadien werden er oerwoudgeluiden naar het hoofd van Rüdiger geslingerd. De stadionomroeper vroeg tot drie keer toe de thuissupporters om zich te gedragen, maar de wedstrijd werd niet stilgelegd.

Chelsea haalde het uiteindelijk van de ploeg van Mourinho met 0-2 na twee goals van Willian. De Spurs zijn intussen weggezakt naar de zevende stek in de Premier League en kunnen op Boxing Day tegen Brighton & Hove, twee dagen later tegen Norwich en op nieuwjaarsdag tegen Southampton niet op hun smaakmaker rekenen.

ADO Den Haag strikt Martin Jol als technisch adviseur

ADO Den Haag heeft Martin Jol gestrikt als technisch adviseur, zo bevestigde de Nederlandse club. De 63-jarige Jol was in het verleden als speler en trainer werkzaam voor de club uit zijn geboortestad. Eerder op de dag maakte ADO al bekend dat de Engelsman Alan Pardew het seizoen afmaakt als hoofdtrainer.

“Martin is een van de meest vooraanstaande Nederlandse trainers. En ook nog eens een Haags voetbalmonument. Het is fantastisch dat hij er, samen met Alan Pardew en de rest van de staf, alles aan wil doen om ADO Den Haag uit deze benarde positie te halen”, aldus algemeen directeur Mohammed Hamdi.

Jol was al een paar jaar niet meer werkzaam in de voetbalwereld. Zijn laatste werkgever was de Egyptische club Al-Ahly. Daarvoor was hij trainer bij onder meer Tottenham Hotspur, HSV, Ajax en Fulham.

ADO staat op de zeventiende plaats in de Eredivisie. Trainer Fons Groenendijk stapte begin deze maand op en twee weken later vertrokken ook manager voetbalzaken Jeffrey van As en adviseur Kees Jansma.

Tottenham legt fan die beker gooide stadionverbod op

Tottenham Hotspur heeft de fan die zondag tijdens de met 0-2 verloren competitiewedstrijd tegen Chelsea een drankbeker op het veld gooide richting Chelsea-doelman Kepa een stadionverbod opgelegd, zo maakte de club bekend.

“We zullen hardhandig blijven optreden tegen dergelijk gedrag”, zo klinkt het in de clubmededeling. “Ons onderzoek wat betreft het vermeend racisme aan het adres van Antonio Rüdiger loopt nog.”

Liverpool kan dit jaar niet meer rekenen op Oxlade-Chamberlain

Alex Oxlade-Chamberlain is zaterdag niet ongeschonden uit de finale voor het WK voor clubs gekomen. De Liverpool-middenvelder heeft in het duel in Doha, dat The Reds na verlengingen met 1-0 wonnen van het Braziliaanse Flamengo, een blessure aan de ligamenten van de enkel opgelopen. Oxlade-Chamberlain mist de Premier League-wedstrijden tegen Leicester (26/12) en Wolverhampton (29/12).

“Alex heeft een van de buitenste ligamenten van de enkel bezeerd”, legde de Duitse T1 uit. “We moeten afwachten hoe snel hij zal herstellen, moeilijk om daar nu meer over te zeggen. In een ver verleden had ik een keer dezelfde blessure, en ik weet dat het snel kan gaan maar soms ook een tijdje kan duren. Maar het is duidelijk dat hij dit jaar niet meer zal spelen.”

Ervaren Alan Pardew moet ADO Den Haag in Eredivisie houden

ADO Den Haag heeft Alan Pardew aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 58-jarige Engelsman, die Fons Groenendijk opvolgt, heeft zich voor de rest van het seizoen verbonden aan ADO. Met Pardew heeft ADO een coach met veel ervaring in huis gehaald. De oud-middenvelder begon zijn carrière als trainer in 1999 bij Reading en stond daarna aan het roer bij achtereenvolgens West Ham United, Charlton Athletic, Southampton, Newcastle United, Crystal Palace en West Bromwich Albion.

Als coach van Newcastle werd de Engelsman in het seizoen 2011/2012 zelfs voor het eerst in de clubhistorie tot Manager van het Seizoen gekroond in de Premier League. Tijdens zijn spelersloopbaan droeg Pardew het shirt van onder meer Crystal Palace, Charlton Athletic en Tottenham Hotspur. Pardew, die Chris Powell als assistent meeneemt naar Den Haag, volgt Fons Groenendijk op, die begin deze maand zijn functie als hoofdtrainer per direct neerlegde.

In februari 2017 werd Groenendijk aangesteld als opvolger van Zeljko Petrovic. Na twee seizoenen met een plaats in de linkerkolom kreeg hij de motor van ADO deze jaargang niet aan de praat. Het team uit Den Haag staat in de Eredivisie pas zeventiende met 13 punten. Alleen RKC Waalwijk (11 ptn) doet minder goed.

Antwerp oefent twee keer op stage

Zoals elk jaar trekken de eersteklassers na Nieuwjaar op stage. Antwerp slaat z’n tenten op in Alicante tussen 5 en 12 januari. De ploeg van coach Laszlo Bölöni zal er bovendien twee oefenmatchen spelen. De eerste staat op het programma op 10 januari tegen FC Lugano (15u30). De tweede is een oefenpot tegen een plaatselijke selectie op 11 januari (ook om 15u30).

Mbappé wil naar de Spelen

Kylian Mbappé wil volgende zomer schitteren op de Olympische Spelen in Tokio. Dat zei de aanvaller van PSG gisteren in een gesprek met France Football. “Ik beslis niet alleen over mijn deelname aan de Olympische Spelen. Uiteraard wil ik er heel graag bij zijn. Maar als mijn club, die mijn werkgever is, niet wil dat ik ga, dan zal ik niet gaan”, zegt de 21-jarige Mbappé, die binnenkort over het onderwerp zal samenzitten met Leonardo, de sportief directeur van PSG. Die liet al eerder weten geen voorstander te zijn van het idee, omdat hij overbelasting vreest bij het goudhaantje van PSG.

De Spelen staan geprogrammeerd van 23 juli tot 8 augustus. Daarvoor is Mbappé ook al aan de slag op het EK (12 juni tot 12 juli). Het nieuwe seizoen in de Ligue 1 start dan weer in het weekend van 8 augustus. Zo lijkt er voor Mbappé amper rust weggelegd volgende zomer, tenzij hij de seizoensstart van PSG laat schieten. (RN)