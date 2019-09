Football Talk (24/09). Tottenham gewipt door vierdeklasser in League Cup, Tielemans scoort voor Leicester De voetbalredactie

24 september 2019

22u50 1

Tottenham gewipt door vierdeklasser

Ai ai, Tottenham. De Spurs, die met een B-ploeg aan de aftrap verschenen, zijn uitgeschakeld in de League Cup door Colchester United. De club uit de League Two - de Engelse vierde klasse - haalde het na penalty’s. Na verlengingen stond het nog 0-0. Rode Duivels Toby Alderweireld en Jan Vertonghen kregen rust.

Tielemans scoort in ruime zege Leicester

Bij Leicester City stonden Rode Duivels Youri Tielemans en Dennis Praet aan de aftrap tegen tweedeklasser Luton Town. ‘The Foxes’ hadden geen moeite met Luton en wonnen met 0-4. Goals waren er van Gray (2x), Justin én Tielemans. Die kon in de slotfase helemaal vrij binnen tikken.

Man City doet wat het moet doen tegen Preston

Manchester City was afgezakt naar Preston zonder Kevin De Bruyne, die rust kreeg. De Engelse kampioen ging makkelijk voorbij de ploeg uit de Championship. Sterling en Jesus scoorden. Na een owngoal van Ledson stond de 0-3-eindstand op het bord.

Geen verrassingen in Red Flames-selectie voor duel tegen Roemenië

Ives Serneels, bondscoach van de Red Flames, heeft 23 speelsters geselecteerd voor de EK-kwalificatiematch van 8 oktober in Cluj-Napoca tegen Roemenië.

België (FIFA 19) begon de voorronde van het EK 2021 met 6-1-zege in Leuven tegen Kroatië (FIFA 55). Roemenië (FIFA 42) kwam nog niet in actie.

In vergelijking met de eerste kwalificatiewedstrijd keert Standardspits Lola Wajnblum terug. Doelvrouw Lisa Lichtfus, middenveldster Lenie Onzia en aanvalster Lisa Petry werden niet opgeroepen.

Keepers: Nicky Evrard (Huelva/Spa), Diede Lemey (Atalanta Mozzanica/Ita), Justien Odeurs (Anderlecht)

Verdedigers: Julie Biesmans (PSV/Ned), Maud Coutereels (Standard), Laura De Neve (Anderlecht), Laura Deloose (Anderlecht), Heleen Jaques (Fiorentina/Ita), Davina Philtjens (Fiorentina/Ita), Charlotte Tison (Anderlecht), Shari Van Belle (Gent)

Middenvelders: Tine De Caigny (Anderlecht), Marie Minnaert (Gent), Kassandra Missipo (Gent), Justine Vanhaevermaet (Roa IL/Noo)

Aanvalsters: Janice Cayman (Lyon/Fra), Elena Dhont (Gent), Davinia Vanmechelen (FC Twente/Ned), Elke Van Gorp (Anderlecht), Ella Van Kerkhoven (Inter/Ita), Chloé Vande Velde (Gent), Lola Wajnblum (Standard), Tessa Wullaert (Manchester City/Eng).

📝 Squad list time! 2⃣3⃣ Flames to travel to Romania ✈ #ROUBEL #WEURO2021 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/WchV1JSVGs Belgian Red Flames(@ BelRedFlames) link

Jonathan David wordt topverdiener bij AA Gent

Loon naar werken: Jonathan David (19) wordt een topverdiener bij AA Gent. De jonge Canadees scoorde dit seizoen al 5 keer in 7 competitiewedstrijden voor de Buffalo’s en 4 keer in evenveel Europese duels. Meer dan ooit heeft hij als nummer 10 een cruciale rol ingenomen in het team van Jess Thorup. David had nog een contract tot 2022, maar AA Gent breekt die overeenkomst open tot 2023, aan flink verbeterde voorwaarden. (RN)

Real Madrid is ook Mendy even kwijt

Zinedine Zidane ziet bij Real Madrid weer een linksback geblesseerd afhaken. Na Marcelo (rugblessure) is nu ook Ferland Mendy geblesseerd. De Franse verdediger, in de zomer voor zo’n 50 miljoen euro overgekomen van Olympique Lyon, kampt met een spierblessure in zijn linkerbeen.

Hoewel Real Madrid niets zegt over de hersteltermijn melden Spaanse media dat Mendy naast de midweekse competitiewedstrijd tegen Osasuna ook de stadsderby tegen Atlético Madrid aan zich voorbij moet laten gaan. De clubs uit de Spaanse hoofdstad treffen elkaar zaterdag. Zowel Atlético als Real heeft na vijf wedstrijden elf punten. Alleen Osasuna is ook nog ongeslagen, maar die club speelde al vier keer gelijk en heeft zeven punten.

Zidane mist naast Mendy en Marcelo, die wel voorzichtig weer meetraint, ook de langdurig geblesseerde Marco Asensio. Luka Modric en Isco hebben de training hervat na fysieke problemen.

Sporting Charleroi wil nieuw stadion bouwen

Sporting Charleroi heeft plannen om het Stade du Pays te verlaten. Afgevaardigd beheerder Mehdi Bayat, die tevens bondsvoorzitter is, kondigde aan dat de club een nieuw stadion wil bouwen. Het huidige stadion werd opgetrokken in 1923. Waar de nieuwe voetbaltempel zal komen, is nog niet vastgelegd. “Er zijn twee sites mogelijk. Uiterlijk binnen een maand willen we de knoop doorhakken”, vertelde Bayat. Vermoedelijk wordt het nieuwe stadion opgetrokken in Marchienne of in Gosselies, vlakbij de luchthaven van Brussels South. Bayat voegde eraan toe dat het om een multifunctioneel stadion gaat, dat naast voetbalduels ook concerten zou herbergen. “Zo’n 40 dagen per jaar willen we het gebruiken”, aldus Bayat. De capaciteit van het nieuwe stadion zou 20.000 à 22.000 plaatsen bedragen.

Charleroi voorziet 60 miljoen aan fondsen uit eigen middelen. Volgens Bayat is een verhuis van de Carolo’s nodig om de club verder te laten ontwikkelen. “Het Stade du Pays de Charleroi beantwoordt niet meer aan de comforteisen die we hebben. We kunnen er evenmin de evenementen organiseren die we op het oog hebben. Het nieuwe stadion zal ons toelaten een mijlpaal te bereiken. We leunen aan bij de Belgische topclubs, maar we staan er nog niet tussen. Het stadion zal nieuwe mensen lokken. Kijk naar AA Gent. Met hun nieuwe stadion trokken ze nieuwe supporters aan en een jaar later wonnen ze de titel.”

De stad Charleroi zal bij het project over het nieuwe stadion worden betrokken, benadrukte Bayat. “We overleggen met de stad over de omgeving, de mobiliteit, ecologische aspecten, want we willen beantwoorden aan de eisen van de stad.” De club werkt momenteel aan een lastenboek. Daarna zal een architectenbureau worden aangesproken.

Zulj, Roofe en Nasri trainen

Vergaderen, oppeppen, coachen en nog eens trainen ook. Vincent Kompany klopte gisteren andermaal overuren. Op het oefenveld zag hij Kemar Roofe, die normaal gezien medisch fit geraakt voor Beerschot, maar hij mist wel ritme. Ook Peter Zulj was erbij, dit keer zonder masker, net als Alexandru Chipciu en Samir Nasri. De Fransman ontbrak op Brugge alweer, hij heeft een conditionele achterstand. Terwijl de invallers en wisselspelers buiten aan de conditie werkten, was er voor de basispionnen een recuperatietraining. Knowledge Musona vierde zijn wederoptreden bij de beloften. Edo Kayembe, Thierry Lutonda en Ait El Hadj maakten eveneens minuten. (PJC)

Mazzu gaat roteren

Geen Sander Berge en geen Piotr Hrosovsky vanavond in Ronse. Beide middenvelders krijgen rust. Felice Mazzu gaat naar hartelust roteren in de beker. “Dit is het ideale moment om andere spelers aan het werk te zien.”

Wellicht starten Heynen en Wouters centraal op het middenveld en krijgt Odey een plaats naast Onuachu in de spits. Of Mazzu ook in doel zal wisselen, is onduidelijk. “Dat zal ik nog bespreken met Guy (Martens, keeperstrainer, red.).” Ook Sébastien Dewaest krijgt wellicht een kans om zich te herpakken vanavond. Mazzu grijnsde: “On verra.”

Croizet weg bij Kansas City

Yohan Croizet heeft in onderling overleg zijn contract verbroken bij Kansas City. De voormalige winger van KV Mechelen speelde 62 wedstrijden voor de club uit de MLS. In twee seizoenen scoorde hij acht goals en deelde hij vijf assists uit. “We wensen Yohan het beste in de toekomst”, luidt het in een droge mededeling op de clubwebsite. Voor zijn passage bij Mechelen was Croizet in België ook actief voor OHL.

Waasland-Beveren overweegt klacht

Het VAR-incident van vorige zaterdag in de wedstrijd Waasland-Beveren - Moeskroen krijgt mogelijk nog een staartje. Waasland-Beveren overweegt immers een klacht neer te leggen. Vandaag zit de Raad van Bestuur van de Wase club samen en wordt er overlegd.

Scheidsrechter Jasper Vergoote keurde zaterdag een doelpunt van W-B af op aanraden van de VAR. Ten onrechte, zo bleek achteraf, omdat een Moeskroen-speler de bal nog beroerde. De match eindigde uiteindelijk op 1-1. Op basis van artikel B 1438 uit het Bondsreglement kan Waasland-Beveren nu klacht indienen tegen deze scheidsrechterlijke dwaling. Het heeft daarvoor -volgens artikel B 1711.132- zeven dagen de tijd voor.

Eupen trekt verzet tegen schorsing Amat in

KAS Eupen legt zich dan toch neer bij de drie speeldagen schorsing en 3.000 euro boete die het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) gisteren vorderde tegen Jordi Amat. De Oostkantonners meldden gisteren nog dat ze voor de Geschillencommissie zouden verschijnen, maar zien alsnog af van die procedure. Eupen aanvaardt de vordering van het Bondsparket.

Daardoor is Amat, die rood pakte op het veld van Standard, geschorst voor de bekermatch van woensdag in Kappellen. Ook de competitiewedstrijden tegen Cercle Brugge (28/09) en KV Mechelen (05/10) gaan aan de Spaanse verdediger voorbij.