Football Talk (24/07). Celtic met anderhalf been in volgende voorronde Champions League - Burnley springt voorzichtig om met Defour

24 juli 2019

Celtic staat met anderhalf been in volgende voorronde, Bolingoli valt uit

Celtic Glasgow heeft woensdagavond de heenmatch in de tweede voorronde van de Champions League probleemloos gewonnen. De Schotse landskampioen legde in Celtic Park de Estse landskampioen Kalju met 5-0 over de knie. Minder goed nieuws was er voor Boli Bolingoli-Mbombo, die na 38 minuten met een blessure gewisseld werd.

Aan de pauze zaten de Bhoys al op rozen. Ajer kopte onhoudbaar binnen, Christie zette een strafschop netjes om en Griffiths krulde een vrijschop heerlijk binnen. Intussen was Bolingoli al naar de kleedkamers. De voormalige vleugelverdediger van Club Brugge kwam in het tussenseizoen over van het Oostenrijkse Rapid Wenen, maar viel uit met een blessure. Hij maakte het eerste halfuur een slordige indruk.

Na de pauze zetten Christie - opnieuw met een heerlijke krul - en McGregor de 5-0 forfaitcijfers op het scorebord. De terugwedstrijd van volgende week in Estland is zo slechts een formaliteit. In de derde kwalificatieronde wacht de winnaar van het duel tussen het Roemeense Cluj en het Israëlische Maccabi Tel Aviv. De Roemenen wonnen de heenmatch voor eigen publiek met 1-0.

De andere uitslagen in de heenwedstrijden van de tweede voorronde van de Champions League:

BATE Borisov (WRu) - Rosenborg (Noo): 2-1

Ferencváros (Hon) - Valletta (Mal): 3-1

CFR Cluj (Roe) - Maccabi Tel-Aviv (Isr): 1-0

NK Maribor (Sln) - AIK (Zwe): 2-1

Dundalk (Ier) - Qarabag (Aze): 1-1

Rode Ster Belgrado (Ser) - HJK Helsinki (Fin): 2-0

Clyne (Liverpool) maakt kruis over eerste seizoenshelft

Liverpool moet het een groot deel van komend seizoen stellen zonder Nathaniel Clyne. De vleugelverdediger liep in de oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund (2-3 nederlaag) een zware knieblessure op. Medisch onderzoek bracht schade aan de voorste kruisband aan het licht.

De 28-jarige Clyne staat sinds 2015 onder contract bij Liverpool. De Engelse international (14 caps) speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij Bournemouth, maar sloot tijdens de voorbereiding opnieuw aan bij de Champions League-winnaar. Trent Alexander-Arnold is in principe de vaste rechtsback in het elftal van Jürgen Klopp.

“We vinden het allemaal zo erg voor ‘Clyney’. Hij verkeerde in bloedvorm. Hier wordt geen enkele speler gelukkig van, maar het positieve aan dergelijke blessures is dat het herstel in principe zonder complicaties verloopt. We hopen hem zo snel mogelijk opnieuw op het veld te zien”, reageerde Klopp op het slechte nieuws.

KBVB in beroep tegen FIFA-boete voor inbreuken jeugdtransfers bij Anderlecht

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft beroep aangetekend tegen een boete van 230.000 Zwitserse frank (203.000 euro) die in mei werd opgelegd door de Wereldvoetbalbond FIFA. Dat bevestigde woordvoerder Pierre Cornez aan Belga. De Voetbalbond werd gesanctioneerd wegens inbreuken bij transfers van minderjarige spelers (U18) bij RSC Anderlecht.

De KBVB heeft na een grondige lezing van de motivering van de FIFA beslist om beroep aan te tekenen tegen de sanctie. Op een nog niet vastgelegd tijdstip zullen advocaten van de bond zich voor de beroepsinstanties van de Wereldvoetbalbond in Zürich gaan verdedigen voor de inbreuken op vier jeugdtransfers bij RSCA.

Het gaat onder meer om de komst van de Congolese verdediger Chancel Mbemba in 2011, toen die zeventien jaar oud was. Voor internationale transfers geldt de algemene regel dat ze alleen toegelaten zijn als spelers ouder zijn dan 18 jaar. Maar de FIFA voorziet op die basisregel drie uitzonderingen. Een eerste daarvan is als de ouders van de voetballer verhuizen om andere redenen dan het voetbal. Voor EU-inwoners zijn de regels voor voetballers tussen 16 en 18 net iets strikter. Er worden in dat geval garanties gevraagd met betrekking tot school, opvoeding en omkadering. Ten slotte: voetballers die op minder dan 50 kilometer van een landsgrens én 100 kilometer van de club wonen, is een transfer toegestaan. Elke internationale transfer moet onderworpen worden aan een controle door de FIFA alvorens ze door mag gaan. Bovendien moet de transfer ook aangegeven worden bij de nationale federatie. In het geval van RSCA dus de KBVB.

Bij de Congolees Mbemba - die in 2011 ontdekt werd door RSC Anderlecht, maar tot 2013 moest wachten op zijn debuut - ging Anderlecht in de fout op bovenstaande regels. Paars-wit probeerde ook de Amerikaan Patrick Tshiani (in 2011, toen 16 jaar), de Roemeen Dragos Cojocaru (in 2012, toen 15 jaar) en de Nepalees Bimal Magar (in 2014, toen 16 jaar) tevergeefs aan te sluiten. Ook in die dossiers stelde de FIFA inbreuken vast. Deze drie spelers schopten het nooit tot de A-kern van paars-wit. Enkel Mbemba, nu bij FC Porto, brak echt door.

Het disciplinaire comité van de FIFA legde paars-wit, dat zijn volledige medewerking verleende aan het onderzoek, een boete van 177.000 euro op. Anderlecht ging niet in beroep.

De ligt scoort owngoal bij basisdebuut

Matthijs de Ligt heeft geen al te gelukkig debuut in de basis gemaakt bij Juventus. De Nederlandse verdediger scoorde na tien minuten in het vriendschappelijke duel met Inter op de Champions Cup in het Chinese Nanjing een owngoal. Juventus won uiteindelijk de partij na penalty’s.

De Ligt kreeg de bal bij een corner van Inter op zijn been en liet doelman Wojciech Szczesny zonder reactie. De verdediger werd halfweg naar de kant gehaald. Na de koffie maakte Cristiano Ronaldo gelijk. In de penaltyreeks trok Juve vervolgens met 4-3 aan het langste eind.

De 19-jarige Nederlander ruilde deze zomer voor minstens 75 miljoen euro Ajax voor Juventus. De Ligt had afgelopen zondag al zijn echte debuut gemaakt voor de Italiaanse grootmacht, als invaller in het duel met Tottenham Hotspur. Juve verloor die wedstrijd met 3-2.

Bayern-voorzitter Uli Hoeneß maakt zich op voor vertrek

Uli Hoeneß zal zich volgens Bild in november geen kandidaat stellen bij de voorzittersverkiezingen bij Bayern München. Het clubicoon zou zich willen laten opvolgen door Herbert Hainer, die in het verleden aan het hoofd stond van Adidas.

Hoeneß zou zich na veertig jaar in de directie van de club meer op zijn gezin willen focussen, schrijft Bild. “Op 29 augustus zal ik mijn beslissing aan de Raad van commissarissen voorleggen”, wilde Hoeneß het nieuws in Kicker bevestigen noch ontkennen. “In tussentijd zal ik geen enkele officiële verklaring afleggen.”

Herbert Hainer zou in poleposition liggen om Hoeneß op te volgen. Hainer was van 2001 tot 2016 baas van sportkledingmerk Adidas, en leidde de club in 2014 al kort als interim. Hoeneß zat in die periode veertien maanden in de gevangenis, nadat hij veroordeeld was voor fiscale fraude. Hainer zetelt momenteel in de Raad van commissarissen bij Bayern

Antwerp stelt nieuwe tenues voor

Antwerp heeft vandaag haar nieuwe truitjes voorgesteld. De thuisoutfit is volledig in het rood, terwijl The Great Old voor een wit uit-shirt koos. Het derde tenue is donkerblauw met enkele gouden tinten. Bekijk de tenues in de video hieronder.

Eerste plaats op FIFA-ranking blijft in handen van België

De Rode Duivels houden op de nieuwe ranking van Wereldvoetbalbond FIFA, die donderdag verschijnt, hun eerste stek in handen. Brazilië, eerder deze maand eindwinnaar van de Copa America, wipt over wereldkampioen Frankrijk naar de tweede plaats.

Engeland blijft status quo op plaats vier, voor Uruguay dat drie plekken winst maakt. Portugal en Kroatië gaan er nadien elk een achteruit, terwijl Colombia vijf plaatsen vooruitgaat naar nummer acht. Spanje en Argentinië maken de top tien vol.

De Belgen kwamen sinds het verschijnen van de huidige ranking, op 14 juni, net als de meeste Europese landen niet meer in actie. Vooral teams die recent sterk presteerden op de Copa America en Africa Cup boeken winst. Zo gaat Afrikaans kampioen Algerije 28 plaatsen vooruit tot stek veertig.

België voert de stand aan sinds september 2018 en bekleedde de eerste plaats al eens eerder van november 2015 tot en met maart 2016. De volgende EK-kwalificatieduels spelen de Duivels in september in San Marino (06/09) en Schotland (09/09).

Defour nog altijd niet terug

Trainen doet hij al wel voluit, maar in wedstrijden spaart Burnley Steven Defour (31) nog. De voormalige Rode Duivel moest tot nu toe alle voorbereidingsmatchen laten schieten, ook die gisteren tegen Fleetwood. Defour ging in maart onder het mes na aanhoudende kuitproblemen. Wellicht mist hij ook de start van de Premier League, begin augustus. Coach Sean Dyche: “Hij is nog geen 100 procent. We nemen geen enkel risico met hem. Ik weet niet of hij klaar raakt voor de competitie. Er ligt geen druk op hem. Hij komt terug na een zware blessure en het is belangrijk dat hij zijn tijd neemt.”

Marco Asensio mogelijk maandenlang out met knieblessure

Drama voor Marco Asensio. De Spaanse winger is in de oefenwedstrijd tegen Arsenal op de Internaional Champions Cup zwaar geblesseerd geraakt aan de knie. Asensio begon de tweede helft van de wedstrijd en bracht zijn ploeg zelfs langszij door de 2-2 te scoren in de 58ste minuut. Vijf minuten later zeeg hij echter tegen de grond na een ogenschijnlijk onschuldig duel met Aubameyang. Hij verliet het veld op een brancard en werd vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het Spaanse Marca bericht dat Asensio tot 9 maanden out zou zijn met een scheur in de kruisbanden van zijn knie. Nog voor het begonnen is, kan de jonge Nederlander dus al een kruis maken over zijn seizoen...

Bad news for @realmadriden



Asensio could be out for nine months



After he went down with what is believed to be a cruciate ligament injury



👇https://t.co/3Uay8KmjtD pic.twitter.com/KCTyaZcjgE MARCA in English(@ MARCAinENGLISH) link

Messi moet 1 partij brommen na rood in troostfinale

Argentinië zal in maart volgend jaar in het eerste kwalificatieduel voor het WK 2022 in Qatar niet kunnen rekenen op Lionel Messi. Het goudhaantje van Barcelona moet een speeldag schorsing uitzitten na zijn rode kaart in de kleine finale van de Copa America tegen Chili (2-1 winst voor Argentinië). Dat heeft de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL laten weten.

Messi kreeg in de kleine finale rood, toen hij en tegenstander Medel na een opstootje hoofd tegen hoofd stonden. De Argentijnse captain was nadien helemaal niet te spreken over zijn uitsluiting (en de wedstrijdleiding in het algemeen tijdens het toernooi in Brazilië) en weigerde zijn bronzen medaille op te halen. Ook haalde hij zwaar uit naar de CONMEBOL, die hij corrupt noemde.

De Argentijnen vreesden hierdoor een stevige straf voor hun sterspeler, maar dat bleef uiteindelijk ongegrond. Naast de schorsing moet Messi ook nog een boete van een kleine 1.500 euro betalen.