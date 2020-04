Football Talk 24/04. Cercle spreekt met Mazzu en Brys - MR-voorzitter Bouchez gaat amateurclub Francs Borains leiden - Coutinho geopereerd aan enkel De voetbalredactie

24 april 2020

MR-voorzitter Bouchez gaat amateurclub Francs Borains leiden

Georges-Louis Bouchez is vandaag aangesteld als nieuwe voorzitter van amateurclub Francs Borains. De 34-jarige Bouchez is ook voorzitter van de Mouvement Réformateur (MR), de Franstalige liberale partij.

“Georges-Louis Bouchez is de nieuwe voorzitter van Royal Francs Borains”, bevestigt de club uit Boussu-Bois uit Henegouwen, die komend seizoen naar eerste amateur promoveert. “Zijn aanduiding is unaniem goedgekeurd door de Raad van Bestuur van vrijdag 24 april. RFB begint zo aan een nieuwe pagina in zijn geschiedenis.”

“Dit is een eer voor mij”, vertelde Bouchez bij zijn voorstelling in het Robert Urbainstadion, waar de regels van de social distancing werden gerespecteerd. “Ik heb mijn hele jeugd doorgebracht in de Borinage. De sportieve ambitie is zeker aanwezig. Maar we gaan het niet zomaar doen.”

Cercle gaat praten met Mazzu en Brys

Na het afspringen van de onderhandelingen tussen Cercle Brugge en Bernd Storck kreeg Vincent Goemaere een resem kandidaat-opvolgers voor de Duitser aangeboden. De voorzitter van de Vereniging wil er twee bevestigen met wie Cercle in gesprek zal gaan: Felice Mazzu (54) en Marc Brys (57). Beiden werden in de loop van dit seizoen ontslagen - Mazzu bij Genk en Brys bij STVV - maar legden eerder al een vaak succesvol parcours af in de Jupiler Pro League en beantwoorden daarmee aan het uitgetekende profiel. (LUVM)

Engelse voetbalbond vervolgt Dier na tribune-incident

De Engelse voetbalbond FA start een disciplinaire procedure tegen Eric Dier. De middenvelder van Tottenham klom begin maart de tribunes in na een bekerwedstrijd om er een supporter de les te lezen. Volgens de FA was het gedrag van Dier “ongepast en/of bedreigend”. Hij heeft tot 8 mei om te reageren.

Tottenham werd begin maart op eigen veld door Norwich uit de FA Cup gewipt. Na de wedstrijd stormde Dier, 40-voudig Engels international, de tribunes in om verhaal te halen bij een fan die zijn broer zou hebben beledigd. De 26-jarige Dier moest door omstaanders in bedwang worden gehouden.

Na afloop toonde Spurscoach José Mourinho begrip voor de actie van zijn speler. “Ik kan zijn reactie wel begrijpen. Dier heeft gedaan wat wij als profs nooit mogen doen, maar gezien de omstandigheden kan ik het wel begrijpen. We zouden allemaal hetzelfde gedaan hebben”, zei de Portugees.

BAS buigt zich over klacht Virton

De clubs die hun licentie nog niet kregen, krijgen de komende weken een herkansing voor het BAS. Maar in afwachting van het licentiedossier trok Virton gisteren al naar Brussel. Het vroeg bij monde van Jean-Louis Dupont, advocaat van het fameuze Bosman-arrest, aan het Belgisch Arbitragehof voor de Sport om de hele licentieprocedure nietig te verklaren. Volgens de club zou die in strijd zijn met het mededingingsrecht. Als Virton slaagt in zijn opzet, kan geen enkele profclub naar de amateurafdelingen verwezen worden. Die kans is klein. (NVK)

Engelse voetbalbond bevestigt vertrek van Phil Neville als coach van vrouwenploeg

De Engelse voetbalbond FA heeft bevestigd dat Phil Neville in de zomer van 2021 zijn functie als bondscoach van de nationale vrouwenploeg neerlegt. Zijn aflopende contract wordt niet verlengd. De BBC had het nieuws donderdag al gemeld.

Het vertrek van Neville houdt in dat de oud-speler van Manchester United en Everton niet op de bank zal zitten tijdens het volgende EK. Dat werd deze week vanwege de coronacrisis met een jaar uitgesteld naar 2022.

De Engelse vrouwen haalden vorig jaar op het WK in Frankrijk nog de halve finales. Daarna ging het bergaf met de resultaten en werd zeven keer verloren in elf wedstrijden. Neville (43) leidt de Lionesses sinds begin 2018.

Philippe Coutinho onderging enkeloperatie

Bayern München heeft vrijdag laten weten dat haar aanvallende middenvelder Philippe Coutinho een operatie aan de rechterenkel heeft ondergaan. De Braziliaan begint over twee weken aan zijn herstelprogramma. Bij de ingreep werden enkele losse deeltjes in de enkel met succes verwijderd.

De 27-jarige Coutinho werd dit seizoen door FC Barcelona uitgeleend aan Bayern München. De Rekordmeister heeft ook een optie om Coutinho definitief over te nemen. Hij kwam dit seizoen tot 32 officiële duels voor de Beierse topclub, waarin hij negen keer scoorde en acht assists gaf.

