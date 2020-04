Football Talk 23/04. Ex-coach Jordi Condom wordt sportief directeur bij AS Eupen - UEFA behoudt naam EURO 2020 Redactie

23 april 2020

Ex-coach Jordi Condom wordt sportief directeur bij AS Eupen

Jordi Condom komt per 1 juli terug naar Eupen. Niet als coach — normaal blijft Beñat San José aan zet — maar als sportief directeur. Condom was van juli 2012 tot november 2017 in dienst ‘Am Kehrweg’. Eerst als assistent van Tintin Marquez, vanaf maart 2015 als hoofdtrainer. Onder leiding van de nu 50-jarige Spanjaard brachten de Panda’s aantrekkelijk voetbal dat geregeld, in hun voordeel of nadeel, tot vrij hoge scores leidde. Het moet zijn dat bepaalde insiders zijn aanvallend gerichte aanpak te riskant vonden, want in november 2017 moest hij de plaats ruimen voor het realisme van Claude Makelele. Van januari tot november 2018 coachte Condom in 1B Roeselare en dit seizoen was hij assistent bij Al Arabi Doha. Geen betere plaats om bij Eupen in beeld te blijven dan Qatar.

Als sportief directeur neemt Jordi Condom over van CEO Christoph Henkel, die beide functies cumuleerde sinds het vertrek van Josep Colomer. (AR)

KSC Lokeren-Temse mikt voor volgend seizoen op uitgebalanceerd team

Manager Alain Vereecke (KSV Temse) zal samen met Steven De Proost (Lokeren) het sportieve beleid op zich nemen om volgend seizoen bij KSC Lokeren-Temse een competitieve ploeg samen te stellen. Doel is een goed uitgebalanceerd team op papier te zetten voor de tweede amateurklasse.

“Er zitten bij ons nog een pak spelers in de grijze zone. Wij hadden reeds contracten afgesloten met een heel wat spelers voor komend seizoen en we voeren nog volop onderhandelingen. Deze kern moet sowieso uitgebreid worden met enkele versterkingen. Ik zoek in elke linie nog wel een of meerdere spelers”, stelt sportief manager Alain Vereecke van KSC Lokeren-Temse.

Van de huidige kern van Sporting Lokeren zal niemand overblijven. “Die lonen kunnen we ons niet veroorloven in 2e amateurklasse. Vraag is ook hoe groot ons budget zal zijn. De commerciële cel moet daarmee op de proppen komen. Zaterdag komen wij samen met coach Yves Van Der Straeten. Het is niet de bedoeling dat we snel en overhaast gaan handelen. Er zullen zich immers diverse opportuniteiten aanbieden. Ik krijg via mail en telefoon nu al een pak aanbiedingen binnen wat betreft nieuwe spelers. Wij willen alvast geen mal figuur slaan tijdens ons eerste seizoen met KSC Lokeren-Temse. Ik denk niet dat dit in goede aarde zou vallen bij velen. De achterban van Lokeren staat alvast zeer positief richting dit nieuwe project en wij willen een degelijke ploeg op poten zetten voor komend seizoen”, besluit Alain Vereecke.

UEFA behoudt naam EURO 2020, nog geen beslissing over EK beloften

Het EK voetbal, dat normaal in juni moest beginnen maar wegens de coronacrisis verplaatst werd naar de zomer van volgend jaar (11 juni-11 juli 2021), zal officieel gewoon ‘EURO 2020' blijven heten. Dat besliste het Uitvoerend Comité van de Europese Voetbalconfederatie UEFA donderdag.

Door de naam te behouden blijft de visie van de UEFA overeind om met het toernooi de zestigste verjaardag van het EK in de verf te zetten. Daarnaast wil de UEFA herdenken hoe de hele voetbalfamilie in 2020 samenkwam om oplossingen te zoeken voor de buitengewone omstandigheden die veroorzaakt werden door de coronapandemie en de moeilijke tijden in Europa en de rest van de wereld. Tot slot wil de UEFA ook een duurzaam toernooi organiseren en heel wat materiaal met het originele logo was reeds geproduceerd.

Wat betreft het EK voor beloften is er nog geen definitieve beslissing. Het toernooi kan volgend jaar niet plaatsvinden omdat het anders in het vaarwater van EURO 2020 zou zitten. Op 11 mei worden de opties bekeken, tijdens het Uitvoerend Comité van 27 mei krijgt het toernooi een nieuwe speeldatum.

Pro League juicht salarisdeal bij Standard toe

In samenspraak met de spelersvakbond Sporta bereikte voetbalclub Standard Luik een akkoord met alle spelers van de A-kern om een salarisvermindering door te voeren. Pierre François, die als CEO van de Pro League aanstuurde op overleg, reageert tevreden. “Het akkoord is een schoolvoorbeeld van solidariteit.”

Begin april raakte bekend dat Standard een deel van zijn A-kern op technische werkloosheid zou plaatsen, omdat die spelers weigerden in te stemmen met een salarisvermindering. Het voorstel van de Rouches was om het loon te beperken tot 3.250 euro. Datzelfde bedrag werd per speler door de club doorgestort aan de Fondation Standard de Liège om Luikse ziekenhuizen te helpen bij de aankoop van materiaal. Een zevental spelers weigerden en werden op technische werkloosheid geplaatst, waardoor ze het met een pak minder moesten stellen dan voorgesteld door Standard.

De Pro League zag het met lede ogen aan, want had haar clubs afgeraden om terug te vallen op het regime van de tijdelijke werkloosheid. Pierre François nam daarom het initiatief voor een onderhoud tussen vertegenwoordigers van de Luikse club en Sporta. “Op 9 april hebben we een eerste overleg gefaciliteerd tussen Sporta en de club om de situatie grondig te bespreken. Ik ben tevreden dat het overleg nu is uitgemond in een positief en bevredigend akkoord dat aansluit bij de aanbevelingen die de Pro League deed en ik wil zowel de directie van de club als Sporta danken voor hun constructieve houding en werkwijze in dit dossier”, reageert François.

“Dat er bovendien een aanzienlijk deel van deze verlaging naar de Luikse ziekenhuizen zal gaan om hen te steunen in hun strijd tegen deze pandemie, is zeer knap”, gaat de Pro League-CEO verder. “Het is belangrijk dat we ons als voetbalclubs in de huidige context in woord en daad solidair tonen met de samenleving. Het akkoord tussen Standard de Liège en haar spelers is een schoolvoorbeeld van dit principe.”

UEFA betaalt internationale vergoedingen voor spelers vroegtijdig uit

Het Uitvoerend Comité van de Europese Voetbalconfederatie UEFA heeft beslist de internationale vergoedingen die clubs krijgen voor het vrijgeven van spelers tijdens de kwalificaties voor EURO 2020 vroegtijdig uit te betalen. De UEFA doet dat om de financiële impact van de coronacrisis op de Europese clubs enigszins draaglijker te maken. De uitbetaling komt er dus nog voor de EK-kwalificaties zijn afgelopen, want in de play-offs kunnen de laatste vier tickets voor het toernooi nog verdiend worden. Die play-offs moesten in maart gespeeld worden, maar werden uitgesteld wegens de uitbraak van het coronavirus, en vervolgens verschoven naar september. EURO 2020 zal dan weer in de zomer van 2021 gespeeld worden.

Vijftig miljoen euro gaat naar clubs die spelers hebben vrijgegeven aan de 39 landen die de play-offs niet hoeven te spelen, 17,7 miljoen euro gaat naar clubs die spelers hebben vrijgegeven aan de zestien landen die deelnemen aan de play-offs. In september gaat nog 2,7 miljoen euro naar clubs die dan spelers vrijgeven voor de play-offs.

Voor EURO 2020 staat nog 130 miljoen euro aan internationale vergoedingen voor clubs klaar, zoals eerder werd overeengekomen tussen de UEFA en de European Club Association ECA. In totaal kunnen 676 teams uit 55 UEFA-lidstaten genieten van de vergoedingen, die gaan van 3.200 euro per club tot 630.000 euro.

Antwerp-spelers kunnen begeleid trainen

De komende dagen moet duidelijk worden of de competitie in België al dan niet hervat zal worden. Ondertussen blijven de voetballers hun conditie onderhouden, ook bij Antwerp. De spelers van de ‘Great Old’ kunnen vanaf vandaag, in kleine groepjes, begeleid trainen op de club als ze dat willen.

De begeleiding moet er mee voor zorgen dat de trainingen verantwoord verlopen en met respect voor de regels. Douchen en fitnessen zullen ze wel thuis moeten blijven doen. De deuren van de kleedkamers en het krachthonk op de club blijven voorlopig dicht.

Phil Neville stopt volgend jaar als bondscoach Engelse voetbalvrouwen

Phil Neville stopt in de zomer van 2021 als bondscoach van de Engelse voetbalvrouwen. Dat heeft de oud-speler van Manchester United volgens de Britse openbare omroep BBC laten weten.

De Engelse vrouwen haalden vorig jaar op het WK in Frankrijk nog de halve finales, waarin ze verloren van de Verenigde Staten. Sindsdien echter is het elftal wat minder succesvol.

De verwachting is dat de Engelse bond het vertrek van de coach later op de dag officieel bevestigt.

Anderlecht verliest toptalent aan RC Genk

Straffe transfer in het jeugdvoetbal. Racing Genk is erin geslaagd Mika Godts (14) weg te plukken bij Anderlecht. De aanvallende middenvelder/spits staat bekend als een toptalent. Ook Ajax, PSV, Man City en onder meer Arsenal wilden hem binnenhalen. Godts is jeugdinternational, in juni kan hij een profcontract tekenen

Anderlecht heeft een akkoord met doelman Rik Vercauteren (18) over een contract voor twee jaar, maar moet nog een deal vinden met Waasland-Beveren over de opleidingsvergoeding.

KSC Lokeren-Temse zal op Daknam voetballen

Alles is goedgekeurd, de nodige handtekeningen zijn gezet. In amper twee dagen tijd en na een nachtelijke conferencecall hebben Sporting Lokeren en tweedeamateurklasser KSV Temse beslist om met elkaar in zee te gaan onder de nieuwe naam KSC Lokeren-Temse.

De club zal volgend seizoen aantreden in tweede amateurklasse, de clubkleuren worden wit-geel-zwart, de kleuren van het failliet verklaarde Sporting Lokeren. Haar wedstrijden zal de kersverse club afwerken in het Daknamstadion, dat door het Lokerse stadsbestuur ter beschikking wordt gesteld aan de nieuwe vzw. De beloftenploeg zal op het eerste veld van Temse spelen, de jeugdwerking mag op interprovinciaal niveau aantreden. De jeugd van Lokeren blijft op Daknam, die van Temse op hun vertrouwde stek.

Willy Carpentier wordt ondervoorzitter, Hans Van Duysen, kleinzoon van Sporting Lokeren-oprichter Adhemar Goeters, wordt voorzitter. “Het gaat niet over een juridische fusie, maar over een intense, inclusieve samenwerking over de stadsgrenzen heen.” De nieuwe club neemt het stamnummer van Temse over: 4297.

Wat betreft de spelersgroep: vijftien spelers van het huidige KSV Temse hebben hun overeenkomst al verlengd. Om de club te versterken, zal de groep investeerders rond Carpentier de nieuwe vzw van extra kapitaal voorzien. De supportersclub van Temse liet weten zich niet te kunnen vinden in de nieuwe werking.

BAS maakt kalender bekend: amateurclubs eerst aan bod

Voor tien clubs tikt de klok ongenadig voort. Zij weten sinds gisteren wanneer ze voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport moeten verschijnen. Van de 1A-clubs mag KV Oostende op 4 mei de spits af bijten. Dan volgen Standard (5 mei) en Moeskroen (6 mei). 1B-clubs Virton (6 mei) en Roeselare en Lommel (beide 7 mei) komen daarna aan de beurt.

Amateurclubs Seraing, Tubeke, Winkel Sport en Patro Eisden komen vanaf 28 april als eersten aan de beurt. Nu al wisselen het BAS en de clubs documenten uit, zo verzekerde het Arbitragehof ons eerder deze week. Uiterlijk op 8 mei volgt de uitspraak in de betreffende licentiedossiers.