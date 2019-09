Football Talk (22/9). Nieuwe mokerslag voor Man United, ongelukkige own-goal Dendoncker Redactie

22 september 2019

17u31

Bron: Belga 0

Manchester United blijft teleurstellen in de Premier League. De Engelse grootmacht ging bij West Ham United met 2-0 onderuit. Met slechts 8 op 18 zitten de Mancunians in de ruime middenmoot en neemt de druk op coach Ole Gunnar Solskjaer alweer toe. Yarmolenko, vlak voor de pauze, en Cresswell in de slotfase scoorden voor de Hammers, die al elf punten tellen en op een voorlopige vierde plaats staan. Andreas Pereira speelde de hele partij. Solskjaer kan wel een waslijst aan gekwetsten inroepen, onder andere Martial, Pogba en Shaw liggen in de lappenmand. Tot overmaat van ramp viel ook Rashford in de tweede helft uit. Man United begon afgelopen donderdag aan de groepsfase met een thuiszege tegen FC Astana (1-0).

De Wolves, die zich via de voorronde wel geplaatst hebben voor de Europa League, hebben hun competitiestart inmiddels helemaal gemist. Bij laagvlieger Crystal Palace kon Wolverhampton pas in de slotminuut een puntje uit de brand slepen via Jota. Dendoncker werd halfweg de tweede helft vervangen nadat hij even daarvoor ongelukkig in eigen goal had verwerkt. Een vlam van Ward ging naast, maar de Rode Duivel kreeg het leer tegen het lijf en verlengde zo in doel. Dendoncker had eerder al pech toen zijn inzet nog net van de lijn werd gekeerd. Voor Benteke was er louter een invalbeurt weggelegd. De spits had de match tien minuten voor tijd moeten doodmaken, maar oog in oog met doelman Patricio wachtte hij te lang en schoot vervolgens recht op de goalie. Die misser zou Crystal Palace duur komen te staan, want Wolverhampton kwam in de slotminuut langszij. Met een man minder - Saiss kreeg in minuut 73 een tweede keer geel - vlamde Jota van dichtbij in het dak van het doel. De Wolves hebben nog niet gewonnen en staan met 4 op 18 voorlaatst. Alleen Watford, dat gisteren 8-0 kreeg bij Man City, doet met amper 2 puntjes nog slechter.

Infantino: “Racisme blijft een probleem in Italië”

FIFA-voorzitter Gianni Infantino vindt dat Italië dringend racisme in voetbalstadions moet aanpakken. “De problematiek is niet veranderd. Het blijft een probleem”, verklaarde Infantino zondag op de Italiaanse televisie, nadat de wedstrijd Atalanta-Fiorentina even was stilgelegd wegens racistische geluiden richting de Braziliaanse Fiorentina-speler Dalbert.

“Racisme moet je bestrijden door opvoeding en veroordeling. Je moet erover kunnen spreken. In de maatschappij noch in het voetbal mogen we racisme aanvaarden”, verklaarde de FIFA-baas op Rai2. Dat gebeurde na de tijdelijke stillegging van Atalanta-Fiorentina. Dalbert, het doelwit van enkele thuissupporters, vond het welletjes en stapte op scheidsrechter Orsato af. Die vroeg de stadionomroeper tijdens de onderbreking om de fans op hun gedrag aan te spreken. De boodschap werd op een fluitconcert onthaald.

“Het Italiaans voetbal heeft duidelijke straffen nodig, zoals in Engeland. Verantwoordelijken moeten geïdentificeerd worden en een stadionverbod krijgen. We moeten niet bang zijn om racisten te veroordelen”, aldus nog Infantino.

Sinds de start van de competitie in de Serie A zijn verschillende spelers het slachtoffer van racisme. Rode Duivel Romelu Lukaku (Inter) en de Ivoriaan Franck Kessié (AC Milaan) kregen oerwoudgeluiden te horen. Het is een wederkerend probleem in Italië, want vorig seizoen moesten ook Blaise Matuidi, Kalidou Koulibaly en Moïse Kean het ontgelden.

Hazard en De Bruyne azen op plaats in Wereldelftal van het Jaar

Morgen worden tijdens een gala-avond in het Scala in Milaan de Best FIFA Football Awards uitgereikt. Rode Duivels Eden Hazard en Kevin De Bruyne horen bij de kanshebbers voor een plaats in de FIFA FIFPro World 11, het Wereldelftal van het Jaar van de Wereldvoetbalbond FIFA en spelersvakbond FIFPro.

Op 5 september werden de 55 genomineerden bekendgemaakt. De samenstelling van de FIFA FIFPro World 11 wordt bepaald door meer dan 23.000 spelers. Elke voetballer kiest een doelman, vier verdedigers, drie middenvelders en drie aanvallers. Voor de prestaties wordt gekeken naar de periode tussen 16 juli 2018 en 19 juli 2019.

Vorig jaar stond Hazard na zijn schitterend WK in Rusland in het Wereldelftal, als eerste Belg ooit (sinds de start in 2005). De Bruyne, Thibaut Courtois en Romelu Lukaku zaten toen bij de genomineerden.

Op de Best FIFA Football Awards worden meerdere prijzen uitgereikt. Voor de trofee van beste speler liggen de Argentijn Lionel Messi (Barcelona), de Portugees Cristiano Ronaldo (Juventus) en de Nederlander Virgil van Dijk (Liverpool) in de balans. Hazard stond op de shortlist met de top tien maar haalde de laatste drie niet. Vorig jaar won de Kroaat Luka Modric als opvolger van Ronaldo.

Voor de prijs van beste speelster gaat het tussen de Engelse Lucy Bronze en de Amerikanen Alex Morgan en Megan Rapinoe. De beste coach bij mannen wordt de Spanjaard Pep Guardiola (Manchester City), de Duitser Jurgen Klopp (Liverpool) of de Argentijn Mauricio Pochettino (Tottenham). Als beste trainer bij de vrouwen gaat het tussen de Amerikaanse Jill Ellis (Verenigde Staten), de Engelsman Phil Neville (Engeland) en de Nederlandse Sarina Wiegman (Nederland).

Er zal ook een Puskas Award worden uitgereikt voor het mooiste doelpunt. Lionel Messi (met een stifter tegen Betis), de Colombiaan van River Plate Juan Fernando Quintero (een vrije trap) en de Hongaar Daniel Zsori (een omhaal voor Debrecen) maken kans.

Jérémy Perbet kopt OHL naar de leidersplaats

OHL is alleen leider in de Proximus League. De Leuvenaren sloten de zevende speeldag af met een 1-0 overwinning tegen Lommel SK. Invaller Jérémy Perbet zorgde voor de verlossing. Aan Den Dreef deelde OHL de lakens uit in de eerste helft, maar grote kansen bleven uit. Lommel hoopte net voorbij het kwartier op een strafschop na een foutje op Cerigioni, maar de ref ging niet in op het appel. Na de pauze kregen de dominante Leuvenaars bijna opnieuw het deksel op de neus. Doelman Henkinet kon nog net een afgeweken schot van Thordarson in hoekschop tikken. In de slotfase kreeg OHL loon naar werken. Perbet had bij een voorzet van Aguemon een zee van ruimte en kopte simpel de 1-0 tegen de touwen.

OHL grijpt de macht in 1B, al ligt alles op een zakdoek. Met 16 punten zijn de troepen van coach Vincent Euvrard nu alleen leider. Virton (15 ptn), Union (14), Westerlo (13) en Beerschot (10) blijven evenwel in de running. Daarachter valt een kloofje voor Lokeren (5), Lommel (3) en Roeselare (2).

Ciman en Pozuelo pakken met Toronto ticket voor play-offs

Voormalig Rode Duivel Laurent Ciman en gewezen Genk-vedette Alejandro Pozuelo hebben zich met Toronto FC geplaatst voor de play-offs in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS). Daarvoor volstond een 1-1-gelijkspel bij Los Angeles FC.

Toronto kwam na 19 minuten op voorsprong langs Tsubasa Endoh. De Canadezen verspeelden de zege diep in de toegevoegde tijd toen Carlos Vela van op de stip de 1-1 maakte. Ciman viel na 76 minuten in voor Pozuelo. Toronto telt na 32 wedstrijden 46 punten en verzekerde zich als nummer vier in de Eastern Conference van een ticket voor de nacompetitie.

Roland Lamah (Cincinnati) speelde het laatste half uur mee in de thuiswedstrijd tegen Chicago Fire. In die match werd niet gescoord. Cincinnati is met 22 punten uit 32 matchen twaalfde en laatste in de Eastern Conference. Het team was al langer uitgeschakeld voor de play-offs.