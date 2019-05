Football Talk (22/5). Geen 48 landen op WK in Qatar - Moeskroen heeft een nieuwe coach - Wilmots dan toch naar Iran De voetbalredactie

22 mei 2019

21u57 10

Dries Wuytens en Sparta Rotterdam houden promotiekansen gaaf na winst tegen TOP Oss

In Nederland is de nacompetitie volop aan de gang, met als inzet twee plaatsen in de Eredivisie. In de terugmatch van de halve finales verdedigde Sparta Rotterdam, met ex-Beerschotter Dries Wuytens in de rangen, een 2-0 voorsprong uit de heenmatch tegen medetweedeklasser TOP Oss, dat de Belgische broers Philippe en Olivier Rommens aan de aftrap bracht. De Rotterdammers haalden het met 3-0 en blijven zo op promotiekoers.

Op het kwartier kopte verdediger Bart Vriends de 1-0 voorsprong voor de ploeg van coach Henk Fraser tegen de touwen. De moed zonk de Brabanders van TOP Oss in de schoenen, want nu moesten ze drie keer scoren om de finale te halen. De tweede helft was dan ook een maat voor niets. De aangeslagen bezoekers speelden niets meer klaar, Sparta tikte de match gecontroleerd uit. Olivier Rommens werd in de 53e minuut gewisseld. In de slotminuten maakte invaller Ragnar Ache er met een tweeklapper nog 3-0 van voor de thuisploeg.

De nacompetitie in Nederland bestaat uit play-offs met twee aparte poules, waarin in totaal tien ploegen (twee eersteklassers en acht tweedeklassers) strijden om twee plaatsen in de hoogste afdeling. De twee winnaars van de groepsfinales treden volgend seizoen aan in de Eredivisie. De kampioen van de tweede klasse, FC Twente, promoveert rechtstreeks.

Sparta neemt het in de finale van de play-offs op tegen De Graafschap. Eerder op de avond viel het doek voor stadsgenoot Excelsior, dat na een 1-1 gelijkspel tegen RKC Waalwijk degradeert uit de hoogste afdeling.

Nog geen uitbreiding op WK 2022: 32 landen strijden in Qatar om wereldtitel

Het WK voetbal van 2022 in Qatar wordt met 32 landen gespeeld, en niet met 48, zo heeft de Wereldvoetbalbond FIFA vandaag definitief beslist.

Die uitbreiding was aanvankelijk voorzien voor het WK van 2026, maar steeds meer stemmen gingen op om de wijziging al vanaf het eerstvolgende WK door te voeren. Onder meer FIFA-voorzitter Gianni Infantino was een voorstander van de uitbreiding en in maart werden de plannen voor de vervroegde uitbreiding tijdens de bestuursraad van de FIFA in het Amerikaanse Miami goedgekeurd. De finale beslissing zou dan op het FIFA-congres in juni in Parijs genomen worden, maar een haalbaarheidsstudie heeft uitgewezen dat er niet voldoende tijd is om de plannen uit te voeren. Bovendien zou er in Qatar dan ook moeten worden uitgeweken naar de buurlanden, wat niet voor iedereen haalbaar leek gezien de politieke spanningen in de regio.

Het WK in Qatar wordt van 21 november tot 18 december 2022 gespeeld. Op het WK van 2026 in Mexico, Canada en de Verenigde Staten zullen er voor de eerste keer 48 landen aantreden.

Virton stijgt naar 1B

Excelsior Virton is nu helemaal zeker van promotie naar 1B. In de play-offs van Eerste Amateur won Virton vanavond met duidelijke 0-4-cijfers op het veld van Lierse Kempenzonen. Raphaël Lecomte (ex-Westerlo) opende vroeg in de tweede helft de score en effende zo het pad. Grain en twee keer Lazaar zorgden voor de andere goals. De mannen uit de provincie Luxemburg kunnen nu niet meer worden bijgehaald in het klassement. Virton verzekerde zich onlangs voor het BAS ook van een licentie en mag dus volgend seizoen aan de slag bij de profs. (KDC)

Horemans en Matthys degraderen met Excelsior uit Eredivisie

In Nederland is de nacompetitie volop aan de gang, met als inzet twee plaatsen in de Eredivisie. In de terugmatch van de halve finales moest Excelsior, met jonge Belgen Herve Matthys en Siebe Horemans aan de aftrap, woensdag een 1-2-nederlaag ophalen tegen RKC Waalwijk, dat voor de promotie strijdt. De bezoekers hielden de score met tien man, onder wie Belgen Dylan Seys en Anas Tahiri, op 1-1, en bezegelden zo het lot van de Rotterdammers.

Excelsior is na hekkensluiter NAC Breda de tweede ploeg die degradeert uit de Eredivisie. De ploeg van Belgen Herve Matthys en Siebe Horemans kwam in de de 38ste minuut op achterstand, kort na de rust hield Elias Már Ómarsson de hoop op Eredivsievoetbal voor de Rotterdammers levend met de gelijkmaker.

RKC, dat in de 71ste minuut met tien kwam te staan na rood voor doelpuntenmaker Stijn Spierings, kraakte echter niet. Excelsior degradeert zo na vijf jaar uit de hoogste afdeling. Seys, Tahiri en Gigli Ndefe blijven met RKC op promotiekoers. In de finale wacht collega-tweedeklasser Go Ahead Eagles.

De nacompetitie in Nederland bestaat uit play-offs met twee aparte poules, waarin in totaal tien ploegen (twee eersteklassers en acht tweedeklassers) strijden om twee plaatsen in de hoogste afdeling. De twee winnaars van de groepsfinales treden volgend seizoen aan in de Eredivisie. De kampioen van de tweede klasse, FC Twente, promoveert rechtstreeks.

Hongaarse doelman Gabor Kiraly kondigt afscheid aan

De Hongaarse doelman Gabor Kiraly zet op 43-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière, zo maakte hij bekend.

De doelman was jaren aan de slag in de Premier League en de Bundesliga, maar keerde in 2015 al terug naar eigen land, waar hij bij Szombathely het laatste hoofdstuk in zijn carrière schreef.

Na het EK van 2016 in Frankrijk nam hij afscheid als international. Bij de Hongaarse nationale ploeg had hij in achttien jaar 107 interlands gespeeld en werd hij vooral bekend met de grijze pyjamabroek waarmee hij vaak aan de aftrap verscheen. De zware 0-4 nederlaag in de achtste finales op het EK tegen de Rode Duivels was zijn laatste wedstrijd als international. “Zonder die broek, voel ik me niet goed”, bekende Kiraly. “Voor mij is het vooral belangrijk dat ik me goed voel op het veld, met een comfortabele broek aan.”

Barcelona mist doelman Ter Stegen in finale Copa del Rey

FC Barcelona kan zaterdag (25 mei) in de Spaanse bekerfinale tegen Valencia geen beroep doen op Marc-André ter Stegen. De Duitse doelman is out door een blessure aan de rechterknie, zo bevestigt Barça. Ter Stegen zegde eerder al af voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland (8 juni) en Estland (11 juni).

De Nederlander Jasper Cillessen is bij Barcelona de eerste vervanger voor Ter Stegen. Hij stond vorig weekend al tussen de palen tegen Eibar.

Titelverdediger Barcelona en Valencia treffen elkaar zaterdagavond in Sevilla.

Clearinghouse dan toch niet klaar voor komende zomer

Het langverwachte clearinghouse, uitgedacht door de Pro League, zal dan toch niet klaar zijn voor de komende zomermercato. “Uiterlijk op 1 januari 2020 zal het nieuwe reglement helemaal in voege treden”, zei CEO Pierre François van de Pro League na een bijzondere algemene vergadering in Diegem.

Over het voorontwerp van het clearinghouse werd begin mei al een akkoord gevonden. De raad van bestuur keurde de plannen van het expertenpanel, die het clearinghouse uitwerkte, unaniem goed. “Behalve een aantal kleine aanpassingen zal het op 7 juni helemaal klaar zijn om definitief gestemd te worden door de algemene vergadering. Tegen de volgende zomermercato zal het dan ook helemaal van kracht zijn”, zei CEO Pierre François toen.

Een tweetal weken later moet hij die woorden alweer inslikken. “We zitten in een finale fase”, aldus François. “Het is nu zaak om alle reglementaire bepalingen door de verschillende stakeholders te laten controleren: onze raad van bestuur en algemene vergadering, maar ook de FIFA en de mededingingsautoriteit. We verwachten dat het reglement in voege treedt voor 1 januari 2020.”

Het clearinghouse vloeit voort uit de aanbevelingen die het expertenpanel van de Pro League in december 2018 al goedkeurde. De andere voorstellen om malafide spelersmakelaars aan banden te leggen, zoals het verbod op een dubbele vertegenwoordiging, werden op de lange baan geschoven. De clubs vrezen dat die veranderingen te ingrijpend zouden zijn, waardoor de Belgische competities hun concurrentiepositie in het Europees voetbal wel eens zouden kunnen verliezen.

Real Madrid krijgt gelijk in juridisch dispuut met Europese Commissie

Real Madrid heeft met succes een beslissing van de Europese Commissie aangevochten waarin de club werd veroordeeld tot het terugstorten van illegale overheidssteun. De Koninklijke krijgt zo 20,4 miljoen euro in de clubkas.

In 1998 verkocht Real Madrid zijn trainingsgronden aan de stad en kreeg in return een stuk grond ter waarde van 595.000 euro. De Spaanse club bleek evenwel niet te kunnen bouwen op dat stuk grond en liet het daarom in 2011 terugkopen door de stad. Die betaalde daarvoor 22,7 miljoen euro.

De Europese Commissie oordeelde dat de grond overgewaardeerd werd en bestempelde het als illegale overheidssteun. Real moest 18,4 miljoen euro terugstorten maar ging in beroep en kreeg woensdag gelijk van de rechtbank. Die oordeelde dat onvoldoende werd aangetoond dat Real bevoordeeld werd. De Spaanse club krijgt de 18,4 miljoen terug, plus 2 miljoen intresten.

Bernd Hollerbach trainer van Moeskroen

Bernd Hollerbach (49) is de nieuwe trainer van Moeskroen, zo maakten de Henegouwers zopas bekend via sociale media. Hij tekent voor twee jaar en volgt Bernd Storck op.

Moeskroen was al een tijdje op zoek naar een nieuwe trainer, nadat Storck zijn vertrek had aangekondigd. De Duitser wordt genoemd als mogelijke opvolger van Philippe Clement bij Racing Genk, als het tot een vertrek bij de landskampioen zou komen.

Hollerbach zat zonder werk sinds hij in maart vorig jaar aan de kant werd geschoven bij Hamburg, dat enkele weken later voor de eerste keer in zijn geschiedenis naar tweede klasse zou degraderen. Als assistent-trainer van Felix Magath vierde hij in 2009 de Duitse landstitel met Wolfsburg.

ℹ️ Information générale:



Bernd Hollerbach est le nouveau coach de l'Excel ! ✅



Plus d'info ➡️ https://t.co/DcKEVleYrG#RoyalExcelMouscron Royal Excel Mouscron(@ ExcelMouscron) link

Wilmots tekent bij Iran

Marc Wilmots (50) gaat dan toch in op het aanbod van Iran om bondscoach te worden. De voormalige bondscoach van de Rode Duivels reisde vorige week naar Iran, waar hij de accommodaties van de nationale ploeg bezocht. De Iraanse voetbalbond legde hem een contract voor tot na het WK 2022 in Qatar. De bondsvoorzitter kondigde al aan dat er een overeenkomst was, maar Wilmots keerde met het ongetekende contractvoorstel terug naar België. Nu heeft hij dus toch getekend bij het nummer 21 van de FIFA-ranking, hij vangt er jaarlijks een loon van 1,3 miljoen euro.

Rudi Garcia stapt op bij Marseille

Rudi Garcia stopt na het seizoen als coach van Olympique Marseille. Dat heeft de 55-jarige Fransman vandaag tijdens een persmoment bekendgemaakt. “Ik heb de beslissing genomen om te vertrekken”, aldus Garcia. “Ik heb mijn keuze voorgelegd aan voorzitter Jacques-Henri Eyraud, die ze aanvaard heeft.”

Garcia stond sinds oktober 2016 aan het hoofd van l’OM. Voordien was hij onder meer T1 van Lille (2008-2013), waarmee hij beker en titel won, en AS Roma (2013-2016). Vorig jaar bracht hij Marseille naar de finale van de Europa League, die kansloos verloren werd van Atletico Madrid. Marseille staat met nog één speeldag te gaan zesde in de Ligue 1, met een punt minder dan Montpellier. Voor de Europese plaatsen (top 4) is de ploeg uit de Franse havenstad al uitgeschakeld.

Mbappé: “Messi is in alles de beste”

Volgens Kylian Mbappé is Lionel Messi de favoriet voor de Ballon d’Or 2019. De Franse spits is vol lof over de Argentijn waarmee hij een heel seizoen streed voor de titel van Europees topschutter van het Jaar: “Hij is in alles de beste. De uitschakeling van Barcelona in de Champions League brengt daar geen verandering in.”

Zieke Caparrós stopt toch als trainer bij Sevilla

Trainer Joaquin Caparrós gaat in een andere rol verder bij Sevilla. Dat is besloten in overleg met de directie, meldt de Andalusische club. Sevilla maakt binnenkort bekend wie de nieuwe trainer wordt. Bij de 64-jarige Caparrós werd in maart chronische leukemie geconstateerd. Hij zei destijds dat de terminale ziekte hem niet belet zijn werk normaal te doen. De Spanjaard nam de trainersrol die maand over van de ontslagen Pablo Machín. Sevilla eindigde dit seizoen op de zesde plaats in La Liga. Caparrós, die 167 wedstrijden voetbalde voor Sevilla, zat 241 wedstrijden als trainer op de bank bij de Spaanse club; de meeste duels van alle coaches in de clubgeschiedenis.

Rakitic: “Niet bang van komst van Frenkie de Jong”

Ivan Rakitic is niet bevreesd voor de komst van Frenkie de Jong naar FC Barcelona. De Kroatische middenvelder zegt blij te zijn met de Nederlander als toekomstig ploegmaat en ziet zijn positie in het elftal van Barça allerminst bedreigd. “Elke goede voetballer die FC Barcelona kan binnenhalen, is welkom”, zegt Rakitic in Mundo Deportivo. “Maar ik ben er tegelijk zeker van dat De Jong mijn plek niet zal overnemen, want die is al bezet. De Jong speelt bovendien op een andere positie dan de mijne, dus ik begrijp niet zo goed waarom wij steeds met elkaar in verband worden gebracht. Zowel bij Ajax als bij de nationale ploeg speelt hij op een andere plek dan ik. Maar ik ben wel blij dat hij komt. Ik wens hem veel succes en geluk bij Barcelona en hoop dat hij zich hier thuis zal voelen.” Rakitic ligt bij FC Barcelona nog vast tot medio 2021.

Fellaini scoort, maar verliest met Shandong Luneng in Champions League van titelhouder

Shandong Luneng is woensdag op de zesde en laatste speeldag van de groepsfase van de Aziatische Champions League met 2-1 verloren bij de Japanse titelhouder Kashima Antlers. Het team van Marouane Fellaini was voordien al zeker van de eerste stek in de poule.

De Belg (11.) opende de score vroeg met een kopbal. Via Ito (68., 70.), die met twee treffers het verschil maakte, trok de thuisploeg alsnog aan het langste eind.

Shandong Luneng treft in de achtste finales Guangzhou Evergrande. De Chinese club eindigt in zijn groep op de tweede plaats na een 1-0 zege tegen het Zuid-Koreaanse Daegu. De heenmatch staat op 18 juni in Canton op de planning, de return volgt de week nadien in Jinan, de thuishaven van Fellaini en co.

Asamoah Gyan wil toch nog voor Ghana uitkomen

Ghana kan tijdens de Africa Cup, die op 21 juni in Egypte begint, dan toch op aanvoerder Asamoah Gyan rekenen. Gyan liet twee dagen geleden weten niet meer voor zijn land te willen uitkomen uit protest tegen het plan van bondscoach Kwesi Appiah om voor de Africa Cup een andere kapitein aan te duiden. Nu komt hij “op presidentieel verzoek” op zijn beslissing terug. “Een presidentieel verzoek weiger je niet zomaar”, verduidelijkt Gyan in een communiqué. “Ik heb de vraag van zijne excellentie Nana Addo Dankwa Akufo-Addo in beschouwing genomen en stel me weer beschikbaar. Ik brand van verlangen om met Ghana de Africa Cup te pakken.”

Gyan is een ex-speler van onder meer Udinese, Rennes en Sunderland. Vandaag draagt hij het shirt van het Turkse Kayserispor. De 33-jarige aanvaller is sinds 2003 international en met 51 doelpunten topschutter aller tijden van de ‘Black Stars’. Hij verzamelde 106 caps en was erbij op drie WK’s (2006, 2010 en 2014). Op de Africa Cup speelt Ghana in groep F tegen Kameroen, Benin en Guinée-Bissau.

Duitsland mist Ter Stegen en Kroos tegen Wit-Rusland en Estland

De Duitse bondscoach Joachim Löw kan voor de kwalificatiewedstrijden voor het EK 2020 op bezoek in Wit-Rusland (8 juni) en thuis tegen Estland (11 juni) niet rekenen op de geblesseerden Marc-André ter Stegen (Barcelona) en Toni Kroos (Real Madrid). Mario Götze greep, ondanks een sterke terugronde met Borussia Dortmund, opnieuw naast een selectie.

Doelman Ter Stegen sukkelt met de knie, terwijl Kroos last heeft van spierpijn. Manuel Neuer is wel van de partij. Het sluitstuk van Bayern München staat al een tijdje aan de kant met een kuitblessure, maar haalt de selectie. Zijn toestand wordt de volgende dagen opgevolgd.

Götze had dit seizoen met zeven doelpunten en evenveel assists een groot aandeel in het sterke seizoen van Dortmund, maar kon geen selectie versieren. Voor de aanvaller, in 2014 in Brazilië nog de held met de winnende treffer in de finale tegen Argentinië, is al lang geen plaats meer bij de nationale ploeg. Zijn laatste interland, een friendly tegen Frankrijk, dateert al van eind 2017.

Duitsland kende een rampzalig 2018: na de pijnlijke exit in de groepsfase van het WK, degradeerde de Mannschaft uit de A-divisie van de Nations League. Löw behield echter het vertrouwen, maar staat in de EK-kwalificaties met de rug tegen de muur. Duitsland opende de qualifiers in maart wel knap met een spectaculaire 2-3 zege bij Nederland.

Spurs straft fans voor doorverkopen tickets CL-finale

Tottenham Hotspur heeft drie seizoenkaarthouders gebannen wegens het doorverkopen van tickets voor de finale van de Champions League op 1 juni tegen Liverpool. Dat deden de fans via de website StubHub. De tickets werden daar aangeboden voor 3.000 pond (3.400 euro) per stuk, ruim zes keer zo duur als de duurste tickets voor de eindstrijd in Madrid. Tottenham en Liverpool hebben elk 17.000 kaartjes voor de finale gekregen. Via de website van de UEFA zijn nog eens 4.000 kaartjes verkocht voor voetbalfans wereldwijd. De overige 25.000 tickets zijn voor nationale bonden, sponsoren en commerciële partners. Het is de eerste keer dat Tottenham in de finale van de Champions League staat.

Geen officiële samenwerking tussen Anderlecht en City

Een structurele samenwerking tussen Manchester City en Anderlecht komt er niet. Toch is het niet uitgesloten dat paars-wit in zijn zoektocht naar nieuwe spelers uitkomt bij enkele talenten van de Engelse kampioen. Volgens Joleon Lescott, verantwoordelijk voor het huurlingenleger van City, polste ex-ploeggenoot Kompany bij hem al vrijblijvend naar enkele spelers. Concreet is er echter niks, zo valt bij City te horen. De club verhuurde het afgelopen seizoen een twintigtal spelers, onder andere aan NAC Breda (Ned) en Girona (Spa) - beiden degradanten in hun respectievelijke competities. In het pakket huurlingen zit er momenteel weinig bruikbaars voor Anderlecht. De enige die momenteel de overstap maakt van City naar Anderlecht is assistent-coach Simon Davies. Mogelijk volgt er nog een analist. (KTH/PJC)

Beladen vergadering Pro League

Vandaag vindt een bijzondere algemene vergadering plaats van de Pro League. Alle voorzitters en CEO’s van de profclubs verzamelen om knopen door te hakken over de toekomst van het Belgische voetbal. Op de agenda staan de arbitrage, de vacante positie van voorzitter van de Pro League, de toewijzing van zitjes in het Uitvoerend Comité van de voetbalbond, discussies over het competitieformat en de toekomst van de mediarechten (het vroegere tv-contract). Er wordt vuurwerk verwacht. (NVK)

Nederlandse eerste klasse sleutelt sneller aan format

Komend voetbalseizoen degradeert niet alleen de nummer 18 uit de Eredivisie maar ook de nummer 17. Het was de bedoeling dat die regel pas zou gelden vanaf het seizoen 2020-2021, maar de clubs die uitkomen op het hoogste niveau in Nederland hebben na overleg met voetbalbond KNVB besloten de afgesproken veranderingen nu al in te voeren.

De wijziging moet bijdragen aan de kwaliteit van de Eredivisie en het Nederlandse voetbal in het algemeen. Er was volgens de clubs geen reden om nog een jaar langer te wachten met de invoering. Naast de kampioen zal voortaan ook de nummer 2 uit de Keuken Kampioen Divisie, de tweede klasse, naar de Eredivisie stijgen. Tot en met dit jaar zakte alleen de laatste in de stand uit de Eredivisie. De nummers 16 en 17 speelden barrages voor het behoud. In het nieuwe format blijft de nummer 16 de nacompetitie om het behoud spelen.

Ook aan het format van de KNVB-beker wordt gesleuteld. Clubs die de groepsfase van de Champions League of Europa League bereiken, hoeven vanaf nu minder wedstrijden te spelen in het nationale bekertoernooi. Zij stromen pas in als nog 32 clubs over zijn, dat is de eerste ronde nadat de groepsfase van de Champions League en Europa League is afgerond.

Supportersincidenten bezorgen Anderlecht opnieuw 5.000 euro boete

De Geschillencommissie van de bond heeft de maximumboete van 5.000 euro opgelegd aan RSC Anderlecht, nadat supporters in de thuismatch tegen Standard met bierbekers hadden gegooid en rookbommen hadden afgestoken.

In de Clásico van 5 mei in het Constant Vanden Stockstadion staken supporters in tribune 4 een witte rookbom af net voor het uur, zo stelde match delegate Fernand Meese in zijn verslag. Later in de match werden er na een niet-gefloten strafschop wegens een fout op Amuzu bierbekers op het veld gegooid achter de kooi van doelman Ochoa. Een heel deel viel naast het veld, maar een viertal flesjes en bekers kwam op het terrein terecht. Dat bevestigde ook de tweede assistent van ref Van Driessche in zijn rapport. Er kwam geen vertegenwoordiger van RSCA op de zitting van dinsdag opdagen, en dus werd Anderlecht bij verstek veroordeeld tot 5.000 euro boete, waarvan 2.500 euro voor de rookbom en 2.500 euro voor het werpen van projectielen.