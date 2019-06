Football Talk 22/06. Firmino pakt uit met ‘no-lookgoal’ in ruime Braziliaanse winst - Anderlecht oefent dan toch tegen Ajax Redactie

22 juni 2019

23u55

Bron: Belga, ANP, eigen berichtgeving 2

Brazilië zet Peru overtuigend opzij in Copa America

Brazilië heeft zich met een overtuigende overwinning op Peru geplaatst voor de kwartfinales van de Copa America. De “Goddelijke Kanaries” bezorgden bondscoach Tite een glimlach door in Sao Paulo met 5-0 te winnen.

Peru had net als Brazilië vier punten uit de voorgaande twee duels, maar kwam er tegen het gastland van de Copa niet aan te pas. Casemiro schoot Brazilië in de twaalfde minuut op 1-0 en zeven minuten later maakte Roberto Firmino er 2-0 van. Doelman Pedro Gallese trapte de bal uit tegen de Braziliaan. De keeper zag de bal terugkaatsen tegen de paal, maar Firmino kapte hem vervolgens uit en schoot alsnog binnen. Mét een no-lookgoal.

Firmino with a no-look goal, MOTMpic.twitter.com/xpLTrmbLbk GIV👊lfc(@ gkipkoech) link

Everton zorgde met een laag schot voor de 3-0-ruststand. Aanvoerder Dani Alves schoot in de tweede helft van dichtbij de 4-0 binnen. Invaller Willian bepaalde vlak voor tijd met een fraai schot van afstand de eindstand op 5-0. Gabriel Jesus miste in blessuretijd nog een strafschop.

Venezuela versloeg Bolivië in Belo Horizonte met 3-1 en gaat als tweede in groep A ook naar de kwartfinales. Brazilië is met 7 punten groepswinnaar, voor Venezuela (5), Peru (4) en Bolivië. Peru kan als één van de beste twee derdes ook nog doorgaan.

Oefenmatch tussen Anderlecht en Ajax gaat toch door

Anderlecht zal dan toch oefenen tegen Ajax. Op 6 juli zou het duel moeten worden afgewerkt op het veld van SDC Putten in Nederland. Ook het Olympisch stadion in Amsterdam was een optie, maar omdat de grasmat er daar niet ideaal bijligt, wordt de optie-Putten verkozen. Anderlecht, dat vandaag een oefenmatch tegen RWDM met 0-1 won, werkt begin juli een stage af in Nederland.

Eerder leek de oefenpot niet door te gaan, omdat de burgemeester van Anderlecht zijn veto stelde. Het eerste weekend van juli gaat immers ook de Tour de France van start in onze hoofdstad.

KVM haalt dubbele cijfers

KV Mechelen heeft zijn eerste oefenpartij van de voorbereiding gewonnen tegen GR Katelijne (2de Provinciale) met 0-10. Engvall opende al snel de score met een handig lobje over de keeper. De Camargo schoot nog voor de rust de 0-2 - op assist van Kaya - en 0-3 - op voorzet van Van Cleemput - binnen.

Coach Wouter Vrancken koos na de pauze voor een ander elftal. Togui kon de Mechelse voorsprong meteen verder uitdiepen met een gelukje, Van Keilegom zette tien minuten later de forfaitcijfers op het bord met een gekruist schot. De spelers van Katelijne liepen logischerwijs alsmaar meer achter de feiten aan. Van Hoorenbeeck knalde het zesde doelpunt van de avond feilloos tegen de netten. Togui tikte zijn tweede van de avond binnen, ook Bosiers pikte zijn doelpuntje mee. Het was opnieuw Togui die de 0-9 scoorde - hattrick voor de Ivoriaan. Van Hoorenbeeck legde uiteindelijk de 0-10-eindstand vast. (ABD)

Opstelling eerste helft: Castro, Van Cleemput, Boni, Swinkels, Bijker, De Bie, Schoofs, Kaya, Tainmont, Engvall, De Camargo

Opstelling tweede helft: Valkenaers, Van Hoorenbeeck, Peyre, Mera, Corryn, Bosiers, El Messoudi, Zeroual, Van Keilegom, Storm, Togui

Doelpunten:

7’ Engvall (0-1), 12’ De Camargo (0-2), 41’ De Camargo (0-3), 48’ Togui (0-4), 58’ Van Keilegom (0-5), 62’ Van Hoorenbeeck (0-6), 73’ Togui (0-7), 81’ Bosiers (0-8), 83’ Togui (0-9), 87’ Van Hoorenbeeck (0-10)

STVV wint eerste oefenmatch

STVV won in haar eerste oefenmatch met 2-6 van eersteprovencialer Herk FC. STVV maakte in de tweede helft het verschil. Toen met beloften, en de nieuwkomers Troonbeeckx en Baltic. Opvallende prestatie trouwens van belofte Balongo die twee keer rustig afwerkte. Baltic, die ook een goede indruk maakte, krulde een vrijschop mooi binnen. En Landuyt pakte uit met een mooie individuele slalom en een wereldgoal. En Nitcheu legde na een late strafschop op hemzelf de eindstand vast?

STVV eerste helft : Steppe; Sankhon, Teixeira, Mmaee; Botaka, Asamoah, Van Dessel, Acolatse; Ceballos, De Bruyn; Janssens.

STVV tweede helft : Herbots, Lathouwers, Van Helden, Spago; Doore, Masoudi, Baltic, Gilbert (84'Landuyt); Troonbeeckx, Balongo, Nitcheu

Doelpunten: 18' Ceballos (1-0), 47' Balongo (2-0), 68' Snoeckx (1-2), 73' Balongo (1-3), 80' Snoeckx (2-3), 82' Baltic (2-4), 83' Landuyt (2-5), 90' Nitcheu (2-6)

Nigeria begint met overwinning tegen Burundi

Nigeria heeft in het Egyptische Alexandrië Burundi met 1-0 geklopt in zijn eerste wedstrijd op de Africa Cup. De “Super Eagles” hebben even moeten zoeken voor ze het gaatje vonden bij Burundi. In de 77ste minuut kon Odion Ighalo op aangeven van Ola Aina uiteindelijk het verlossende doelpunt maken.

Victor Osimhen, aanvaller van Charleroi, bleef net zoals Henry Onyekuru (ex-Anderlecht) en Moses Simon (ex-AA Gent) de hele wedstrijd op de bank. Wilfred Ndidi (ex-Genk) mocht wel de volledige wedstrijd spelen voor Nigeria.

In de andere wedstrijd van de eerste speeldag in groep B staan Guinee en Madagaskar nog later op de avond tegenover elkaar.

Oeganda verslaat Congo met 2-0 op Afrika Cup

Oeganda heeft Congo met 2-0 verslagen op de Africa Cup. Bij de rust was het 1-0 in het stadion van Caïro. Patrick Kaddu (14e) en Emmanuel Okwi (48e) scoorden. Ze bezorgden hun land zo een eerste zege op het Afrikaanse kampioenschap sinds 1971.

In het verliezende kamp startten Standard-middenvelders Merveille Bokadi en Paul-José Mpoku in de basis. In de 52e minuut werd Mpoku vervangen door Antwerp-spits Jonathan Bolingi. Bokadi maakte de wedstrijd wel vol, net als zijn ex-ploegmaat Christian Luyindima. Chancel Mbemba (ex-Anderlecht) werd na een uur naar de kant gehaald, Yannick Bolasie (ook ex-Anderlecht) elf minuten later. Charleroi-doelman Parfait Mandanda bleef op de bank.

In de andere wedstrijd van de eerste speeldag in groep A won gastland Egypte vrijdagavond al met 1-0 van Zimbabwe.

Marc Boes nieuwe voorzitter BAS

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport heeft met Marc Boes een nieuwe voorzitter aangeduid die het beroep in de matchfixingzaak moet behandelen. Het is nu afwachten of Boes geschikt is. Twee kantoorgenoten van Boes zijn immers aangesloten in de Geschillencommissie Hoger Beroep, en dat zou een nieuwe wraking teweeg kunnen brengen. Afwachten dus. Eerder werden Herman Huygens en Philippe Verbiest al met succes gewraakt wegens niet onafhankelijk.

De zittingen met pleidooien zouden zijn verplaatst naar donderdag 27 juni en maandag 1 juli. Aanvankelijk zou dat betekend hebben dat KV Mechelen niet kan degraderen, maar de Pro League paste artikel 1706 in het reglement van de KBVB intussen aan. De uitslagen van de wedstrijden en de eindrangschikking van het profvoetbal zijn voortaan definitief op 15 juli volgend op het einde van het seizoen, dat bevestigde CEO van de Pro League Pierre François. (ABD)

Sánchez schiet Chili naar kwartfinales

Chili is door naar de kwartfinales van de Copa América in Brazilië. De titelverdediger bereikte de laatste acht door een zege van 2-1 op Ecuador. Alexis Sánchez maakte vroeg in de tweede helft de winnende goal. De aanvaller van Manchester United onthulde na de wedstrijd dat hij de hele tweede helft met een enkelblessure had gespeeld. Chili boekte zijn tweede groepszege. De ploeg van bondscoach Reinaldo Rueda had maandag Japan met 4-0 verslagen.

Sánchez, die een teleurstellend seizoen beleefde bij zijn Engelse club in de Premier League, leeft op bij de nationale ploeg. Hij scoorde al tegen Japan en maakte tegen Ecuador een belangrijk doelpunt, mét een pijnlijke enkel. ‘’Ik verzwikte in de eerste helft mijn enkel, ik denk dat ik iets heb verrekt. Maar met een bandage en een pilletje tegen de pijn kon ik verder. Ik hoop dat het niet al te ernstig is’', zei hij na afloop.

Arturo Vidal (FC Barcelona) haalde het einde van de wedstrijd niet. De Chileense middenvelder raakte in blessuretijd geblesseerd door een charge van verdediger Gabriel Achilier van Ecuador, die met rood van het veld moest.

Honduras uitgeschakeld na nederlaag tegen Curaçao

Honduras is na een verrassende 1-0 nederlaag tegen Curaçao uitgeschakeld op de Gold Cup, het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en het Caraïbisch gebied.

Op de tweede speeldag in groep C maakte Curaçao zijn eerste doelpunt op de Gold Cup. Voor het eiland in de zuidelijke Caraïbische Zee is het de tweede deelname aan het kampioenschap. Leonardo Bacuna trof in Houston raak in de 40e minuut. Ook doelman Eloy Room leverde een grote bijdrage aan de overwinning door zijn netten schoon te houden.

Voor het eerst sinds 1998 verliest Honduras zijn eerste twee wedstrijden in de Gold Cup. Op de openingsspeeldag gingen de Hondurezen met 3-2 onderuit tegen Jamaica.

In de andere wedstrijd in de poule speelde Jamaica 0-0 gelijk tegen El Salvador. Bij Jamaica speelde Leon Bailey (ex-Genk) de volledige wedstrijd. Jamaica en El Salvador tellen vier punten. Curaçao, dat zijn eerste match met 0-1 verloor van El Salvador, heeft er drie. Honduras is puntenloos laatste. Op de slotspeeldag speelt Jamaica tegen Curaçao en neemt Honduras het op tegen El Salvador. De eerste twee van elke poule stoten door naar de kwartfinales.

Meer over sport

Anderlecht

Togui

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

Brazilië

Curaçao