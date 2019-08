Football Talk (21/8). Ineos neemt Nice over - Jelle Vossen verwelkomt tweede dochter De voetbalredactie

21 augustus 2019

16u29

Bron: Belga/ANP 0

Tunesië stuurt bondscoach Alain Giresse de laan uit

De Tunesische voetbalbond (FTF) heeft een einde gemaakt aan de samenwerking met de Franse bondscoach Alain Giresse. Dat maakte de FTF bekend. Giresse was nog geen jaar aan het werk in Tunesië.

In een korte mededeling op Facebook kondigde de Tunesische bond het ontslag aan, zonder een reden voor de beslissing aan te halen of al iets bekend te maken over een mogelijke opvolger. In december 2018 tekende Giresse, die toen Faouzi Benzarti opvolgde, een contract voor achttien maanden. De Fransman bereikte afgelopen zomer nog de halve finales van de Africa Cup, waarin Senegal te sterk bleek.

Giresse, 67 intussen, maakte als speler vooral furore bij Bordeaux en trok 47 keer het truitje van de Franse nationale ploeg aan. Als trainer was hij achtereenvolgens bondscoach van Gabon, Mali, Senegal, opnieuw Mali en Tunesië.

Ineos neemt Nice over

Ineos heeft zijn belang in de sportwereld verder uitgebreid met het overnemen van de Franse voetbalclub OGC Nice. De Ligue 1 meldt dat de overname is afgerond.

Het energieconglomeraat, geleid door de Britse miljardair Jim Ratcliffe, is al onder meer eigenaar van de Zwitserse voetbalclub FC Lausanne-Sport en wielerploeg Team Ineos.

Volgens critici gebruikt Ratcliffe de sportwereld om het imago van Ineos op te poetsen en ‘groener’ te maken. De Keniaanse topatleet Eliud Kipchoge wordt in zijn poging om een marathon onder de 2 uur te lopen gesteund door Ineos en ook een van de beste zeilers ter wereld, de Engelsman Ben Ainslie wordt gesponsord door het energieconcern.

Nice is de laatste aankoop van Ineos. De Franse ploeg van trainer Patrick Vieira won de eerste twee wedstrijden van de competitie. Kasper Dolberg maakt binnenkort de overstap van Ajax naar de Franse club.

Jelle Vossen verwelkomt tweede dochter

Jelle Vossen en zijn partner Audry Delvaux zijn voor de tweede keer ouder geworden. Het gezin verwelkomde met Camille opnieuw een dochter. Vanwege de nakende geboorte ontbrak de 30-jarige aanvaller van Club Brugge in de kern voor de Champions Leaguewedstrijd in het Oostenrijkse Linz tegen LASK. Club won er met 0-1 en nam zo een optie op de groepsfase van de Champions League.