Football Talk (21/12). Leko weg bij Al Ain - Hartspierontsteking ontdekt bij Blind - Roeselare en Union spelen gelijk, Virton wint van OHL De voetbalredactie

21 december 2019

Leko weg bij Al Ain

Ivan Leko moet naar een nieuwe club op zoek. De Kroaat heeft na onderling overleg z’n contract bij Al Ain beëindigd. Leko was er sinds deze zomer aan de slag en had er een contract tot 2021. Die verbintenis is nu in samenspraak dus stopgezet. Al Ain staat na 10 duels vierde in de Arabian Gulf League. De laatste weken liep het niet lekker met slechts drie zeges in negen partijen en dat komt Leko duur te staan. De nederlaag tegen Al Dhafra (2-1) was er te veel aan. Na Oud-Heverlee Leuven (2014), Sint-Truiden (2016-2017) en Club Brugge was Al-Ain de vierde trainersopdracht voor Leko. Bij Al Ain was hij de opvolger van de Spanjaard Juan Carlos Garrido, ook een ex-trainer van Club Brugge (2012-2013).

PSG op reserve voorbij Amiens, gelijkspel tussen Foket en Denayer

Thomas Meunier heeft met PSG een eenvoudige 4-1 zege geboekt tegen Amiens. De Belgische flankverdediger speelde de hele wedstrijd voor de Franse kampioen. Kylian Mbappé, Neymar en nog eens Mbappé zorgden voor een 3-0 stand na 65 minuten. Amiens kon in de 70ste minuut tegenprikken via John Mendoza, maar ook Mauro Icardi dikte zijn doelpuntenaantal nog wat aan voor PSG.

Thomas Foket heeft met zijn ploeg Reims met 1-1 gelijkgespeeld tegen het Lyon van Jason Denayer. Lucas Tousart bracht het bezoekende Lyon op voorsprong na 10 minuten en Mathieu Cafaro zette de bordjes terug in evenwicht in de 45e minuut. Moussa Dembélé miste in de 83ste minuut een penalty voor Lyon. Zowel Foket als Denayer stonden heel de wedstrijd op het veld.

Matz Sels stond tussen de palen bij Straatsburg in het duel tegen Saint-Étienne. De Belgische doelman won met 2-1, met dank aan treffers van Ludovic Ajorque (22.) en Adrien Thomasson (62.). De aansluitingstreffer van Ryad Boudebouz (72.), vanop de stip, kende geen vervolg meer.

Virton pakt de volle buit op Den Dreef tegen Oud-Heverlee Leuven

Virton is met de drie punten aan de haal gegaan in Leuven op de zesde speeldag van de tweede periode in 1B. Het won met 0-1 op het veld van OHL. Aurelien Joachim maakte in de 66ste minuut de 0-1. In de slotseconden stelde David Turpel de zege volledig veilig voor de bezoekers.

Leuven (7 ptn) laat zo de kans liggen om naar de tweede plaats van Lommel (10) te springen. Dankzij de zege komt Virton (9) gelijk met Union en Roeselare op een gedeelde derde plaats, twee punten achter leider Beerschot (11).

Roeselare en Union kunnen geen afstand nemen van elkaar

Roeselare en Union hebben de punten gedeeld na een 1-1 gelijkspel op de zesde speeldag van de tweede periode in 1B. Beide ploegen lieten de kans liggen om naast leider Beerschot (11 punten) aan kop te komen.

Ismael Kandouss trof net voor de rust raak voor Union. Goed vijf minuten ver in de tweede helft kon Yhoan Andzouana de stand terug gelijk brengen. Roeselare en Union tellen nu allebei 9 punten uit vijf wedstrijden en blijven de plaatsen drie en vier bezetten. OHL krijgt later op de avond de kans om over het duo te springen naar een gedeelde tweede plaats met Lommel (10 punten).

Engelse voetbalwereld rouwt om overleden wereldkampioen Martin Peters

De Engelse voetbalwereld rouwt om het overlijden van een van zijn oude helden. Martin Peters, die scoorde in de gewonnen WK-finale van 1966 tegen West-Duitsland, is op 76-jarige leeftijd overleden. Peters begon z’n carrière bij West Ham United en speelde ook voor Tottenham Hotspur, Norwich City en Sheffield United.

“Hij is in zijn slaap vredig heengegaan”, meldde West Ham namens de familie van Peters. “We zijn diep bedroefd door zijn verlies, maar ook trots op alles wat hij heeft bereikt.” Peters was een veelzijdige voetballer, die bij West Ham United op alle posities in het elftal speelde. Hij stond zelfs een keer onder de lat.

Peters maakte deel uit van de Engelse selectie die in eigen land de wereldtitel veroverde. Hij debuteerde vlak voor het toernooi en veroverde al snel een basisplaats. De speler van West Ham zette Engeland in de finale op Wembley in de 78e minuut op voorsprong (2-1), maar de Duitsers kwamen vlak voor tijd langszij. In de verlenging pakte Geoff Hurst met zijn tweede en derde treffer van de wedstrijd de hoofdrol: 4-2.

Bayern moet Javi Martinez zestal weken missen

De trainer van Bayern München Hansi Flick heeft zaterdag laten weten dat zijn middenvelder Javi Martinez voor een zestal weken onbeschikbaar zal zijn met een spierblessure. Martinez moest zaterdag zelf al als centrale verdediger depanneren voor Bayern in de met 2-0 gewonnen westrijd tegen Wolfsburg, en werd voor de rust vervangen door Jerome Boateng. De blessure kon op een slechter moment vallen, aangezien de Bundesliga net in winterstop gaat. Op 19 januari hervat Bayern München de competitie tegen Hertha Berlijn.

Monterrey gaat na strafschoppen voorbij Al-Hilal in kleine finale

Het Mexicaanse Monterrey heeft in Doha de kleine finale van het WK voor clubs gewonnen van het Saudi-Arabische Al-Hilal. De stand na verlengingen stond op 2-2, waarna Monterrey het haalde in de strafschopreeks met 4-3.

Carlos Eduardo brak in de 3st5e minuut de ban voor Al-Hilal, maar twee doelpunten in vijf minuten tijd van Arturo Gonzalez en Maximiliano Meza draaiden de rollen nog voor het uur om in het voordeel van de Mexicanen. Bafetimbi Gomis, de ex-speler van onder andere Lyon, Marseille en Swansea, zorgde uiteindelijk met de gelijkmaker voor verlengingen en daarna strafschoppen. Daarin bleek Monterrey te sterk voor zijn tegenstander en pakte het de derde plaats op het toernooi.

Bosnië en Herzegovina legt lot in handen van Bajevic voor laatste hoop op EK-ticket

Dusan Bajevic is de nieuwe bondscoach van Bosnië en Herzegovina. Dat heeft de Bosnische voetbalbond laten weten. De 71-jarige Bajevic volgt Robert Prosinecki op en moet Bosnië alsnog naar het EK van volgend jaar loodsen.

Prosinecki, een Kroatische en Joegoslavische oud-international, was sinds begin januari 2018 bij Bosnië en Herzegovina aan de slag, maar slaagde er niet in het land via de kwalificaties naar het EK te loodsen. Eind november gaf de voormalige middenvelder van onder meer Rode Ster, Real Madrid, Barcelona en Standard, er de brui aan.

In maart volgend jaar krijgen de Bosniërs via de play-offs wel nog een herkansing om zich voor de EK-eindronde te plaatsen. In de halve finales nemen ze het dan op tegen Noord-Ierland. Bij winst strijdt Bosnië vijf dagen later met de winnaar van Slovakije tegen Ierland om een ticket voor het EK.

Bajevic was in de jaren 1970 een erkend doelpuntenmaker bij Velez Mostar en het Griekse AEK Athene. Als trainer was de Bosniër vooral succesvol in Griekenland, waar hij onder meer AEK, Olympiakos Piraeus en PAOK Saloniki onder zijn hoede had.

Dejan Stankovic volgt Milojevic als trainer op bij Rode Ster Belgrado

Ex-Servisch international Dejan Stankovic wordt de nieuwe trainer van Rode Ster Belgrado. De oud-middenvelder zal Vladan Milojevic opvolgen, die donderdag zijn ontslag indiende bij de club.

Voor de 41-jarige Stankovic is het de eerste keer dat hij als hoofdtrainer aan de slag gaat, na een periode als assistent bij het Italiaanse Udinese in het seizoen 2014-2015. De Serviër doorliep alle jeugdreeksen bij Rode Ster en maakte er in 1994 zijn profdebuut, alvorens naar het buitenland te trekken. Van 1998 tot 2004 kwam hij uit voor Lazio Roma, daarna maakte hij de overstap naar Inter Milaan, waar hij in 2013 zijn carrière afsloot.

Rode Ster Belgrado staat momenteel alleen op kop in de Servische competitie met 11 punten voorsprong op de eerste achtervolger Partizan

Hartspierontsteking ontdekt bij Blind

Er is een hartspierontsteking geconstateerd bij Daley Blind. Dat laat Ajax weten op de clubwebsite. De ontsteking werd ontdekt bij de onderzoeken die gedaan werden naar aanleiding van de duizeligheid in het Champions League-duel tussen Ajax en Valencia in de Johan Cruijff Arena.

Naar aanleiding van de ontsteking is er besloten om ter preventie een subcutane ICD aan te brengen. Dat is een apparaatje dat onder de huid wordt aangebracht. Die ingreep heeft gisteren plaatsgevonden. De 29-jarige international gaat door de ingreep niet met Ajax mee op trainingskamp in januari en zal in Amsterdam verder aan zijn herstel werken. Hoelang Blind uit de roulatie is, is nog niet duidelijk.

Ancelotti neemt over bij Everton

De Italiaan Carlo Ancelotti is de nieuwe coach van de Engelse eersteklasser Everton, zo maakte de club bekend. De zestigjarige toptrainer ondertekende er een contract tot medio 2024.

De Italiaan won in zijn carrière als coach meer dan twintig trofeeën, waaronder landstitels in vier verschillende landen en drie keer de Champions League. Begin deze maand werd hij bij het woelige Napoli van onze landgenoot Dries Mertens bedankt voor bewezen diensten.

Ancelotti is bij Everton de opvolger van de eveneens begin deze maand ontslagen Marco Silva. Sindsdien was Duncan Ferguson interim-coach. De Schot leidde de voorbije drie matchen van Everton en was daarin zeker niet onverdienstelijk. In de competitie werd thuis gewonnen van Chelsea (3-1) en uit gelijkgespeeld bij Manchester United (1-1). Woensdag vloog Everton onder zijn leiding wel uit de League Cup, na een nederlaag met strafschoppen tegen seizoensrevelatie Leicester (2-2, na pen. 2-4). Everton staat na zeventien speeldagen in de Premier League erg tegenvallend zestiende, met achttien punten. Zaterdag ontvangt Everton Arsenal en dan zit Ancelotti nog niet op de bank. Zondag is zijn eerste werkdag op Goodison Park. Zijn eerste wedstrijd volgt op tweede kerstdag, thuis tegen Burnley.

Fiorentina zet Vincenzo Montella aan de kant

De Italiaanse eersteklasser Fiorentina heeft zijn coach Vincenzo Montella ontslagen, zo maakte de club vandaag bekend. De 1-4 thuisnederlaag van gisteravond tegen AS Roma bleek de spreekwoordelijke druppel te zijn.

In de stand komt La Viola met zeventien punten uit evenveel wedstrijden dan ook niet verder dan de veertiende plaats, net boven de degradatiezone.

Vermaelen mag zich met Vissel Kobe opmaken voor Japanse Bekerfinale

Rode Duivel Thomas Vermaelen heeft zich met Vissel Kobe geplaatst voor de finale van de Beker van de Keizer in Japan. In de halve finale haalden ze het met 3-1 van Shimizu S-Pulse.

Andres Iniesta (13.), Junya Tanaka (33.) en Kyogo Furuhashi (69.) zorgden voor de doelpunten voor het team van de Duitse coach Thorsten Fink. Voormalig Lokeren-aanvaller Junior Dutra (38.) scoorde tegen voor de bezoekers. Vermaelen speelde de hele wedstrijd.

De finale wordt traditioneel op 1 januari gespeeld. Daarin nemen ze het op tegen topclub Kashima Antlers, dat in de andere halve finale met 3-2 te sterk bleek voor V-Varen Nagasaki.

Thorup ging Club scouten: “Zag dat Brugge kwetsbaar kan zijn”

Jess Thorup ging Club Brugge donderdagavond nog bekijken op Anderlecht. “Ik zag een sterk Brugge, met veel vertrouwen en veel kwaliteit”, zegt de coach van AA Gent. “Maar ik zag ook dat ze een kwartier voor rust wat controle verloren, zonder dat Anderlecht kansen afdwong. Anderlecht vond toen ruimte en zette druk, toen zag je toch dat Club kwetsbaar kan zijn. Maar het belangrijkste is dat wij zondag ons spel spelen, op ons beste niveau. Brugge is een machine, maar het is aan ons om te tonen dat we met de besten kunnen strijden. Brugge heeft een paar sleutelspelers, maar die gaan we als team aanpakken. Mandekking? Neen, het is geen handbal, maar voetbal. Veel mensen hopen wellicht dat wij de competitie zondag wat spannend kunnen maken. Wij geloven alvast in onze kansen.” Jonathan David is weer present na de begrafenis van zijn moeder en wordt zondag op het veld verwacht. (RN)

Cuesta fit, elleboogproblemen voor Coucke

Maarten Vandevoordt verdedigt morgen het Genkse doel op Anderlecht. Gaëtan Coucke trainde de laatste dagen niet wegens elleboogproblemen, hij zit wel op de bank tegen paars-wit. Carlos Cuesta is dan weer volledig verlost van zijn hamstringproblemen en wordt in de basis verwacht. (KDZ)