Football Talk (20/12). Lommel verovert scalp van Beerschot - Inhaalwedstrijd Charleroi - Club op 29 januari

20 december 2019

Lommel verovert scalp van Beerschot

Lommel heeft op de twintigste speeldag van de Proximus League, de zesde van de tweede periode, de punten thuisgehouden tegen Beerschot. De Limburgers haalden het met 1-0.

Lommel klom even na het kwartier op voorsprong, toen Kolbeinn Thordarson (18.) de bal van net binnen de zestien tegen de touwen trapte. Beerschot moest nadien komen, maar kon de opening niet forceren. Met het einde in zicht voerde het Antwerpse team de druk op, al bleef de gelijkmaker uit.

In de stand van de tweede periode blijft Beerschot aan kop met elf punten, Lommel (10 ptn) stijgt naar de tweede stek.

Roeselare ontvangt zaterdag Union (17u), terwijl Oud-Heverlee Leuven aan Den Dreef Virton in de ogen kijkt (20u30). Het geteisterde Lokeren moet zondag (16u) punten zien te pakken in eigen huis tegen Westerlo.

STVV moet 4.000 euro boete betalen wegens spreekkoren richting ref

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een boete van 4.000 euro opgelegd aan STVV, omdat supporters zich in de thuismatch tegen Club Brugge met twee spreekkoren keerden tegen de scheidsrechter.

Op 7 december nam de harde kern op Stayen ref Lothar D’hondt stevig op de korrel. Na de gele kaart voor Colombatto en Boli, omdat die klaagden over een overtreding van de Brugse middenvelder, kreeg de scheidsrechter “Hij is een hoer van Verhaeghe” over zich geen. Op het uur lanceerden de Truiense harde kern “vuile zwarte, uw moeder is een hoer”, opnieuw richting D’hondt.

Het Bondsparket eiste een boete van 2.500 euro, maar de Geschillencommissie HB toonde zich een pak strenger. “De gebruikte woorden laten niets aan de verbeelding over en kunnen niet aanvaard worden als uiting van frustratie. Noch kunnen deze uitlatingen kaderen in een sportieve rivaliteit. Dergelijk kwetsend taalgebruik hoort niet thuis op of rond een voetbalveld”, klinkt het in het vonnis. STVV daagde vrijdag niet op om zich te verantwoorden.

De Kanaries moeten ook drie thuismatchen een sensibiliserende boodschap verspreiden, via de LED-borden in het stadion en via de stadionomroeper (voor aanvang van de eerste en tweede helft). Die boodschap moet onder meer melden dat pyro en kwetsende spreekkoren een inbreuk zijn op het bondsreglement, waarvoor STVV zware sancties riskeert en er ook individuele bestraffingen kunnen opgelegd worden.

‘Vietnamese Messi’ al weg bij STVV

Nguyen Cong Phuong is al weg bij STVV. De Truienaars huurden ‘De Vietnamese Messi’ voor één seizoen van HAGL, maar de aanvaller kon zich nooit doordrukken in de Jupiler Pro League. Cong Phuong speelde slechts twintig minuten in de Belgische hoogste voetbalklasse. Zijn laatste selectie dateert van 24 augustus.

Nguyễn Công Phượng made his debut as a 70' substitute for @stvv

He is the first Vietnamese player to play in the 🇧🇪 Belgium Jupiler Pro League. pic.twitter.com/bzWXMtIfgm Vietnam football(@ soccervietnam) link

Diego Forlan gaat aan de slag als trainer van ex-club Peñarol

Diego Forlan is de nieuwe trainer van de Uruguayaanse topclub Peñarol. Dat heeft het team uit hoofdstad Montevideo laten weten.

De 40-jarige ex-prijsschutter zette in augustus een punt achter zijn actieve spelersloopbaan en staat nu voor zijn eerste opdracht als coach. De aanvaller begon zijn profcarrière in Argentinië bij Independiente, nadat hij in de jeugd als jonge knaap bij Peñarol voetbalde. In 2002 trok hij naar Europa en tekende bij Manchester United. De aanvaller droeg vervolgens het shirt van Villarreal (2004-2007), Atlético Madrid (2007-2011) en Inter Milaan (2011-2012). Na tien jaar aan de Europese top koos Forlan in de zomer van 2012 voor het Braziliaanse Internacional. Daarna volgden nog avonturen bij het Japanse Cerezo Osaka, Peñarol en het Indiase Mumbai City. Laatst was hij actief bij Kitchee SC in Hongkong.

Forlan speelde 112 keer voor de nationale ploeg en maakte daarin 36 doelpunten. Op het WK van 2010 in Zuid-Afrika werd hij met zijn land vierde en eindigde Forlan met vijf goals als gedeeld topschutter. Hij werd bovendien uitgeroepen tot beste speler van het toernooi.

Boete en waarschuwing voor FC Barcelona na ongeregeldheden tijdens Clasico

FC Barcelona moet een boete van 1.500 euro betalen omdat supporters voorwerpen op het veld gooiden tijdens het duel van woensdag in Nou Camp met Real Madrid. Daarnaast heeft de Spaanse Voetbalbond (RFEF) een waarschuwing gegeven, die de Catalaanse club vermoedelijk meer vrees inboezemt dan de niet al te hoge boete. Bij een volgende ‘overtreding van ernstige aard’, zoals de bond het gooien van de voorwerpen betitelt, loopt Barcelona de kans dat zijn stadion dicht moet.

De Clasico eindigde op 0-0, maar werd in de 55e minuut kort onderbroken toen vanaf de tribunes gele opblaasballen op het veld werden gegooid. Het was een protest tegen het gevangennemen van een aantal Catalaanse leiders in de onafhankelijkheidsstrijd. Het duel tussen de twee Spaanse voetbalgrootmachten stond oorspronkelijk op 26 oktober op de agenda. Door de grote onrust destijds door massademonstraties in Barcelona, werd de wedstrijd uitgesteld.

UEFA legt Turkije geldboete op na militaire groet van Turkse internationals

De Europese voetbalconfederatie UEFA heeft de Turkse bond een geldboete van 50.000 euro opgelegd nadat spelers van het Turkse nationale elftal in oktober in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Albanië en Frankrijk een militaire groet hadden gebracht, zo maakte de UEFA bekend. Zestien spelers kregen een waarschuwing, individuele straffen zijn er niet.

Het gebaar wordt gezien als steun voor het offensief van Turkije tegen de Koerden in Syrië. Na de wedstrijd tegen Albanië werd een foto van de groep verspreid via het officiële Twitteraccount van het nationale elftal met de boodschap dat ze ‘de overwinning opdragen aan de dappere soldaten en medemartelaren’. Het leverde hen internationaal heel wat kritiek op. De UEFA verbiedt het refereren aan politiek of religie bij een wedstrijd.

Edi Krieger (ex-Club Brugge) overleden

Eduard ‘Edi’ Krieger, speler van Club Brugge in het kampioenenteam van Ernst Happel, is op 73-jarige leeftijd overleden. Krieger, een centrale verdediger, was al geruime tijd ernstig ziek. De Oostenrijker speelde in zijn vaderland zes jaar voor Austria Wien, waarna hij in 1975 bij Club Brugge belandde. Onder het bewind van zijn landgenoot Ernst Happel werd Krieger met Club drie keer op rij (1976, 1977, 1978) kampioen. Krieger was er ook bij in de Europacupfinales tegen Liverpool (UEFA Cup in ‘76, Europacup I in ‘78), die beiden verloren gingen. De verdediger kwam 25 keer voor Oostenrijk uit. Op 21 juni 1978, op het WK in Argentinië, maakte Krieger deel uit van het ‘wonder van Cordoba’. Oostenrijk versloeg die dag regerend wereldkampioen Duitsland met 3-2.

Inhaalwedstrijd Charleroi - Club Brugge op 29 januari

De inhaalwedstrijd van de vijfde speeldag in de Jupiler Pro League tussen Charleroi en competitieleider Club Brugge wordt op woensdag 29 januari (20u30) afgewerkt, zo bevestigde de Pro League vrijdag.

Club Brugge, AA Gent en Antwerp kregen in augustus extra rust om zich beter te kunnen voorbereiden op de strijd voor Europees voetbal. Hoewel er geen gaatjes te vinden waren in de kalender, werden hun laatste competitiematchen voor de heenwedstrijd in de laatste voorrondes uitgesteld. Antwerp-AA Gent werd reeds ingehaald op donderdag 21 november, maar voor Charleroi tegen Club bleken de zaken moeilijker te liggen. Uiteindelijk werd er voor eind januari gekozen, waardoor vooral blauw-zwart voor een drukke periode staat na de competitiehervatting.

Op 19 januari staan ze voor de verplaatsing naar Anderlecht, gevolgd door de uitwedstrijd op KV Kortrijk op 26 januari. In Charleroi spelen de Bruggelingen drie dagen later dus al voor de derde keer op rij op verplaatsing in de competitie. Op 2 februari ontvangen ze vervolgens Antwerp, op 9 februari is er de topper op Sclessin tegen Standard.Tussendoor moet Club ook in de Beker aan de slag, met op 22 januari de thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem in de halve finales. De terugwedstrijd wordt op 5 februari in Waregem gespeeld.

Mourinho: “Ben Lampard eeuwig dankbaar, maar hoop dat hij zondag verliest”

Tottenham-coach José Mourinho zal geen dubbele belangen voelen wanneer zijn ploeg het zondag opneemt tegen zijn ex-club Chelsea. “Ik ben 100 procent Tottenham”, zegt Mourinho. “Er is absoluut geen ruimte voor mijn vroegere clubs. Ik heb voor alle clubs altijd alles gegeven, maar het zijn mijn vroegere clubs. Emotioneel gezien is dat niet lastig voor mij.”

Mourinho werd in het verleden drie keer landskampioen met Chelsea en treft zondag Frank Lampard als coach bij de tegenstander. Lampard was jarenlang één van de bepalende spelers van Chelsea onder Mourinho. De Portugees liet weten dat Lampard een grote omhelzing kan verwachten, maar dat hij hem niet uitnodigt voor een biertje na afloop. “Ik ben hem eeuwig dankbaar voor wat hij me heeft gegeven als speler”, aldus Mourinho. “Niets zal dat veranderen. Ik houd van de man en zal altijd van hem houden. Maar ik hoop dat hij zondag verliest.”

Bayern-topschutter Lewandowski gaat zaterdagavond onder het mes

Bayern-aanvaller Robert Lewandowski wordt zaterdagavond na het competitieduel tegen Wolfsburg op de laatste speeldag voor de winterstop in de Bundesliga meteen geopereerd aan zijn lies, zo maakte interim-coach Hansi Flick vrijdag bekend op het traditionele persmoment daags voor de wedstrijd. “We willen geen tijd verspillen. Alles staat dan in het teken van het herstel”, aldus de opvolger van de ontslagen Niko Kovac.

Het was al sinds medio november duidelijk dat de Poolse international geopereerd moest worden aan de lies en de lange winteronderbreking in Duitsland bleek daar het ideale moment voor. Bayern hervat de competitie pas op 19 januari met een verplaatsing naar het Hertha van Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio.

De 31-jarige Lewandowski trof dit seizoen al negentien keer raak voor Bayern in de Bundesliga. In totaal staan er 221 treffers achter zijn naam, waarmee hij in de ranglijst aller tijden Jupp Heynckes (220) voorbijging en alleen nog legendes Gerd Müller (365 goals) en Klaus Fischer (268 goals) voor zich moet dulden.

Hiddink keert terug bij PSV als adviseur

Guus Hiddink keert terug bij PSV. De Nederlander gaat fungeren als klankbord voor de trainersstaf onder leiding van Ernest Faber. Hiddink zal niet op het veld staan, maar enkel dienen als adviseur voor het eerste elftal en de jeugdopleiding.

Faber nam het deze week het roer over van de ontslagen Mark van Bommel. Na slechts twee overwinning in twaalf wedstrijden moest de clubicoon zijn spullen pakken. Onder Faber wist PSV ternauwernood met de amateurs van GVVV (1-2 na verlenging) in het bekertoernooi af te rekenen.

Solskjaer: “Pogba blijft, Haaland komt niet”

Ole Gunnar Solskjaer heeft krachtig ontkend dat Paul Pogba in januari verhuist naar een andere club. “Nee, hij gaat niet verkocht worden”, benadrukte de coach van Manchester United. “Ik hoop juist dat hij deze maand nog voor ons in actie komt. We moeten nog even afwachten hoe hij zich voelt. Ik ga hem niet onder druk zetten. Hij moet eerst 100 procent fit zijn. Risico’s ga ik niet met hem nemen. Hij is één van de beste spelers ter wereld. Paul kan voor ons het verschil maken.”

Pogba (26) kwam sinds 30 september niet meer in actie. Nadat hij vrijwel was hersteld van een enkelblessure, werd de Franse international ziek. Inmiddels heeft de middenvelder de training weer hervat.

Solskjaer ontkende ook dat Man United zijn landgenoot Erling Haaland voor veel geld wil overnemen van Salzburg. De 19-jarige Noorse spits scoorde dit seizoen tot dusver 24 keer in 20 duels in de competitie en Champions League. “Volgens mij is hij niet onderweg naar de club, Ja, hij is wel op kerstvakantie gegaan, maar niet naar mij in Manchester.”

STVV wil Japanse verdediger Genta Miura

STVV heeft een bod van 2 miljoen euro gedaan op de Japanse centrale verdediger Genta Miura (24) die kapitein is bij de eersteklasser Gamba Osaka in zijn thuisland en ook Japans international is. Dat melden Japanse media. Miura moet mee voor de oplossing zorgen in de Truiense verdediging die door de transfer van Tomiyasu naar Bologna en het uitvallen van Teixeira maar dunnetjes is bezet. Bedoeling is dat Miura na Nieuwjaar samen met Teixeira duo vormt in de Truiense centrale verdediging. (FKS)

STVV en Genk moeten elk 25.000 euro ophoesten voor gestaakte derby

De Pro League heeft deze week beslist dat zowel STVV als KRC Genk een boete van 25.000 euro moeten betalen wegens de gestaakte Limburgse derby van 28 september. Dat bevestigde woordvoerder Stijn Van Bever aan Belga.

De bewuste competitiematch, die in de slotminuten werd gestaakt door supportersgeweld, moet niet opnieuw gespeeld worden en de 3-3 eindstand blijft behouden. Dat besliste de Geschillencommissie Hoger Beroep begin deze maand. Genk en STVV ontsnapten aan een match achter gesloten deuren, een aftrek van twee punten en een replay zonder publiek. Wel kregen ze elk 5.000 euro boete, moeten ze een thuismatch een deel van hun tribunes sluiten en het hele seizoen een sensibiliserende boodschap delen met hun fans tijdens thuiswedstrijden.

Parallel met de disciplinaire procedure startte de Pro League haar interne procedure op, waardoor er beide clubs samen een vergoeding van 50.000 euro boven het hoofd hangt. Het interne reglement van de profliga schrijft zo’n boete immers voor wanneer een match definitief definitief gestaakt werd.

Het was echter niet duidelijk of die som betaald moest worden door KRC Genk alleen, of dat STVV de helft moet ophoesten. Daarvoor wilde de Pro League eerst de uitspraak van de Geschillencommissie Hoger Beroep afwachten. Die bevestigde de gedeelde verantwoordelijkheid, waardoor dinsdag beslist werd dat ook de vergoeding van 50.000 euro in twee gesplitst kon worden. Dat bedrag gaat integraal naar de sociale en maatschappelijke projecten van de Pro League.

1A en 1B worden omgedoopt tot Younited Pro League voor kerstactie

De Proximus League (1B) wordt komend weekend omgedoopt tot Younited Pro League. Dat meldde de Pro League, wanneer ook het startschot voor de jaarlijkse kerstveiling werd gegeven. Tijdens het kerstvoetbal op 26 en 27 december zal ook de Jupiler Pro League (1A) voor de gelegenheid door het leven gaan als Younited Pro League.

De opbrengst van de elfde editie van de kerstactie gaat in 2019 net als de voorbije jaren naar Younited Belgium, vroeger bekend als de Belgian Homeless Cup. Om die nieuwe naam van zijn sociale partner extra in de kijker te zetten, besliste de Pro League om haar competities een speeldag lang om te dopen tot Younited Pro League. Het logo van Younited Belgium zal bovendien op de shirts van de Proximus League-spelers prijken tijdens speeldag 20 komend weekend. Tijdens het kerstvoetbal op 26 en 27 december zullen ook alle spelers uit 1A het logo van Younited Belgium op de borst dragen.

Het startschot van de jaarlijkse voetbalveiling wordt vrijdag om 12.00 uur gegeven. Gedurende tien dagen zal er geboden kunnen worden op de ongewassen en gesigneerd shirts van alle spelers uit de Jupiler Pro League. In het aanbod zitten ook ander items, zoals shirts van de Rode Duivels en Marouane Fellaini, VIP-tickets voor de achtste finales van de Champions League of een VIP-arrangement bij het Gala van de Gouden Schoen. Voor de truitjes van de Proximus League heb je tijd tot 27 december (21.00 uur). Op alle andere items kan geboden worden tot 30 december om 21u. Dit jaar verloopt de veiling niet via Ebay, maar via het online platform MatchWornShirt.

Vorig jaar rondde de Pro League met zijn kerstactie voor het eerst de kaap van 100.000 euro. Met een opbrengst van 106.400 euro werd in 2018 het record van twee jaar eerder verbroken, toen de Pro League 92.000 euro inzamelde voor Damiaanactie.

Everton behoudt het vertrouwen in interimcoach Duncan Ferguson

Duncan Ferguson blijft voorlopig interimcoach van Premier League-club Everton. Dat maakten de Toffees donderdagavond bekend op hun website. De oud-aanvaller volgde begin deze maand de ontslagen Marco Silva op als hoofdcoach. In Britse media weerklinkt al enige tijd de naam van Carlo Ancelotti als nieuwe T1.

De 47-jarige Ferguson is een clubicoon van Everton en stond tussen 1994 en 1998 en tussen 2000 en 2006 als speler onder contract bij de club uit Liverpool. De Schot leidde de voorbije drie matchen van Everton en was daarin zeker niet onverdienstelijk. In de competitie werd thuis gewonnen van Chelsea (3-1) en uit gelijkgespeeld bij Manchester United (1-1). Woensdag vloog Everton onder zijn leiding wel uit de League Cup, na een nederlaag met strafschoppen tegen seizoensrevelatie Leicester (2-2, na pen. 2-4).

Everton staat na zeventien speeldagen in de Premier League erg tegenvallend zestiende, met achttien punten. Zaterdag ontvangt Everton Arsenal op Goodison Park.

🔵 | Duncan Ferguson will remain as caretaker manager for this weekend's home @PremierLeague game against @Arsenal. #EFC pic.twitter.com/Dk61K2kxU9 Everton(@ Everton) link

Filips Dhondt weg bij Monaco

Filips Dhondt is niet langer in dienst van AS Monaco. De 57-jarige Tieltenaar werkte de afgelopen acht seizoenen bij de club van het prinsdom, eerst als managing director en later als adviseur van de vicevoorzitters Vasilyev en Petrov. De voormalige bedrijfsleider van zowel Cercle als Club Brugge had een groot aandeel in het tot stand komen van de samenwerking tussen Monaco en Cercle Brugge, die tot de overname van de Vereniging door de Monegasken leidde. Dhondt was tot gisteren namens Monaco ook lid van de Raad van Bestuur van Cercle Brugge. (LUVM)

Voetbalbond voorziet 4 miljoen winst

De Algemene Vergadering van de voetbalbond keurde gisteren het budget voor 2020 goed. De bond verwacht volgend jaar te kunnen afsluiten met een positieve balans van 4 miljoen euro. Dat zou het gevolg zijn van een nettoresultaat van 1,1 miljoen euro en 2,9 miljoen uit de fondsen van het WK in Rusland. Het 11-puntenplan kreeg een update, ook de strategie van de bond voor de volgende drie jaar werd voorgesteld. (RN)