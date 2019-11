Football Talk (20/11). “AC Milan had gesprek met makelaar van Zlatan” Redactie

20 november 2019

“Makelaar Zlatan had gesprek met Milan”

Waar ligt de toekomst van Zlatan Ibrahimovic? De Zweed zwaaide onlangs af bij LA Galaxy in de MLS, maar intussen lijkt er vooral uit Italië heel wat interesse te zijn voor de spits. Napoli en Bologna snuffelden al eventjes, maar ook AC Milan zou wel wat zien in een terugkeer van ‘Ibracadabra’. Volgens Fabrizio Romano, een doorgaans goed geïnformeerde journalist bij Sky Sports, was er vandaag al een gesprek tussen de club en Mino Raiola, de makelaar van Zlatan. “Milan vroeg naar de situatie van de speler, maar die zal pas de komende weken beslissen. Er is nog geen overeenkomst”, luidde het in de tweet van Romano.

Tussen 2010 en 2012 was Zlatan al te zien in het shirt van AC Milan. Hij speelde er in totaal 85 wedstrijden, waarin hij 56 keer scoorde en 24 assists gaf.

Officieel: Arnesen wordt TD bij Feyenoord

Frank Arnesen heeft niet lang zonder werk gezeten na zijn ontslag als technisch directeur bij Anderlecht begin oktober. De Deen werd woensdag voorgesteld als nieuwe technische baas van Feyenoord. De 63-jarige Deen treedt medio januari in dienst van de Rotterdamse club.

Arnesen neemt de functie over van Sjaak Troost, die na het vertrek van Martin van Geel tijdelijk werd aangesteld als technisch directeur. Troost werd in mei op interim-basis benoemd tot eind januari 2020.

“Feyenoord is natuurlijk een prachtige club, maar niet alleen daarom kijk ik er naar uit in Rotterdam aan de slag te gaan”, liet Arnesen weten op de clubwebsite. “Het moment voelt gewoon goed. De basis en een flink aantal randvoorwaarden voor het bedrijven van topsport zijn de laatste jaren op orde gebracht. Bovendien proef je bij iedereen die je spreekt dat de mensen veranderingsgezind zijn, in die zin dat ze open staan voor nieuwe ideeën en impulsen. Dat is een klimaat waarin ik graag werk en succesvol denk te kunnen zijn.”

Arnesen was tussen januari en oktober 2019 technisch directeur van Anderlecht. Voordien was hij in diezelfde functie aan de slag bij onder meer PSV, Tottenham, Chelsea en Hamburg. Als speler was Arnesen tussen 1983 en 1985 ook al actief bij Anderlecht.

Halle-Gooik is uitgeschakeld na tweede nederlaag

Landskampioen Halle-Gooik heeft woensdag op de tweede speeldag van de eliteronde in de Champions League futsal in Moskou haar tweede nederlaag geleden. De Vlaams-Brabanders zijn zo uitgeschakeld.

Het Russische CPRF was woensdag met 2-1 te sterk na treffers van Fukin (15.) en Romulo (25.). Halle-Gooik was in de veertiende minuut op voorsprong gekomen via Dujacquier.

Dinsdag verloor de Belgische kampioen al met 3-1 van het Sloveense Dobovec. Vrijdag beëindigen onze landgenoten hun groepsfase in poule A met een duel tegen het Bosnische FK Mostar.

De vier groepswinnaars spelen eind april de Final Four van de Champions League. Sporting Portugal is de titelhouder.

Halle-Gooik plaatste zich eerder deze maand voor de eliteronde door voor eigen publiek als derde (op vier) te eindigen in een groep met het Portugese Benfica (2-6 verlies), het Oekraïense Kherson (3-7 verlies) en het Azerbeidzjaanse Araz (5-1 winst)

Michel Ribeiro keert terug naar Genk

RC Genk voegt Michel Ribeiro toe aan de technische staf van kersvers coach Hannes Wolf. Ribeiro, die vanaf de winterstage zal aansluiten bij de Limburgers, zal volgens Genk “instaan voor de individuele ontwikkeling van de jongeren in de selectie en zal een cruciale rol spelen in de brug tussen de jeugdacademie en de A-kern”. Ribeiro was 14 jaar lang actief als techniektrainer in de academie van Genk en begeleidde zo toptalenten als Kevin De Bruyne, Leon Bailey en Leandro Trossard richting de A-ploeg. In 2017 ging Ribeiro in op een aanbieding van Sporting Kansas City (MLS), maar nu keert hij dus terug naar de Luminus Arena.

Augsburg tot eind dit jaar zonder geblesseerde Finnbogason

FC Augsburg zal het de rest van 2019 zonder zijn aanvaller Alfred Finnbogason (ex-Lokeren) moeten stellen. De 30-jarige IJslander liep vorige donderdag in de EK-kwalificatiewedstrijd in Istanboel tegen Turkije (0-0) een ontwrichte schouder op.

Verder onderzoek moet de juiste ernst van de blessure uitwijzen, meldde Augsburg. Maar Finnbogason zal in 2019 niet meer in actie komen. “Mijn herstel is al begonnen, en ik zal harder dan ooit werken om tijdens het winterse trainingskamp opnieuw aan te sluiten bij de groep. In de tweede seizoenshelft wil ik op het veld terugkeren”, reageerde de spits, die dit seizoen al goed was voor twee doelpunten en een assist.

Het is niet de eerste maal dat Finnbogason aan de kant staat. De voormalige speler van Lokeren miste het einde van vorig seizoen met een kuitblessure.

Dortmund tot eind januari zonder middenvelder Thomas Delaney

Borussia Dortmund kan dit jaar geen beroep meer doen op Thomas Delaney. De Deense middenvelder scheurde maandagavond tijdens het EK-kwalificatieduel op bezoek bij Ierland de ligamenten van de rechterenkel en is daarmee tot januari buiten strijd, zo maakte zijn club bekend.

De 28-jarige Delaney moest in Dublin al na dertien minuten naar de kant. Denemarken dwong op de slotspeeldag in de groep een 1-1 gelijkspel af en plaatste zich daarmee voor EURO 2020, waar het in groep B een tegenstander wordt van de Rode Duivels. Het duel tussen beide landen wordt komende zomer in het Parkenstadion in de hoofdstad Kopenhagen gespeeld.

Na de interlandonderbreking neemt het Dortmund van Axel Witsel en Thorgan Hazard het vrijdagavond op tegen Paderborn. Op de vorige speeldag liepen ze nog tegen een 4-0 oplawaai tegen Bayern München aan, waardoor ze in de stand naar de zesde plaats zijn gezakt. “Die nederlaag in Beieren was moeilijk te verteren, maar we moet vooruitkijken”, vertelde coach Lucien Favre. “Ook al respecteren we Paderborn, het is wel duidelijk dat we de volgende wedstrijd absoluut willen winnen.”

Standard richt zich op sociale mediakanalen in China

Standard is samen met prinses Astrid in China. De Luiks club is door AWEX en de Chinese voetbalfederatie van zondag tot morgen uitgenodigd om deel te nemen aan een prinselijke missie in Peking en Shanghai. Standard mocht daarbij het partnership met de Chinese voetbalfederatie en de Academie voorstellen, maar ook de opening van een bureau in Shanghai aan te kondigen.

Standard zal voortaan ook actief zijn op de Chinese sociale mediakanalen Sina Weibo en WeChat, het resultaat van een vruchtbare samenwerking met de Chinese partner Star Union. Zij zullen vanaf nu ook op het shirt van de U21-ploeg pronken.

“Onze voorzitter Bruno Venanzi zal een memorandum ondertekenen (waarbij ook de provincie Luik betrokken is) om het organiseren van stages uit China in onze installaties verder te promoten. Standard wordt zo de eerste Belgische club die neerstrijkt op de Chinese bodem en de Chinese sociale mediakanalen en treedt daarmee in de voetsporen van tal van Europese topclubs. Meer dan ooit wil onze club open en proactief zijn ten opzichte van de interesse in de kwaliteitsvolle opleiding op onze Academie door een land dat zich in de toekomst wil profileren als een grote voetbalnatie”, klinkt het bij Standard.

China telt bijna anderhalf miljard inwoners en de Chinese regering heeft voetbal als één van haar prioriteiten gesteld. Op middellange termijn wil het land het WK voetbal organiseren. Met Yannick Carrasco (Dalian Yifang), Marouane Fellaini (Shandong Luneng) en Mousa Dembélé (Guangzhou R&F) spelen heel wat (voormalige) Rode Duivels bij Chinese clubs. Ook Axel Witsel, nu bij Borussia Dortmund maar eerder bij Tianjin Quanjian, heeft een verleden in China. En als het spelletje verder aan populariteit wint in China, dan kunnen er zich ook interessante sponsoringopportuniteiten aandienen, klonk het.

Olivier Swolfs blijft aan bij Waasland-Beveren

Waasland-Beveren ziet geen graten in de activiteiten van Olivier Swolfs. De financieel directeur van de club uit Oost-Vlaanderen is nog steeds bij de club zijn ingeschreven, dat ondanks een schorsing van één jaar. “Waasland-Beveren heeft akte genomen van het verschenen artikel dat vandaag in Voetbalmagazine verscheen omtrent de schorsing van Olivier Swolfs inzake operatie Propere Handen.”

“Olivier Swolfs kreeg een schorsing opgelegd door de Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal. Die schorsing is een gevolg van het verzaken aan de meldingsplicht. Wat wil dat nu concreet zeggen? Het betekent dat de commissie heeft geoordeeld dat hij had moeten melden dat iemand anders een poging tot matchfixing deed. Hij is helemaal niet veroordeeld voor matchfixing zelf, waar de club en haar bestuurders over de hele lijn logischerwijs zijn voor vrijgesproken. Men lijkt dat te vergeten.”

“Wat houdt de schorsing in? De clubadvocaat van Waasland-Beveren legde zijn oor meteen na de uitspraak te luisteren bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond. ”Een geschorste aangeslotene mag tijdens de duur van zijn straf niet ingeschreven worden op het wedstrijdblad van een wedstrijd waarop zijn schorsing slaat.” Bij Olivier Swolfs is die schorsing een jaar van toepassing. De K.B.V.B. verwees hierbij ook naar het eigen bondsreglement, meerbepaald artikel B1412.3.”

“De club wil nog even benadrukken dat er nooit een ontslag van de financieel directeur werd gevraagd. Er is dus ook helemaal geen reden om uit de club te stappen. Wat ook in de media verschijnt, W-B wil toch even de puntjes op de i zetten en benadrukken dat er meteen in dialoog werd getreden met de K.B.V.B. om te weten te komen wat de schorsing inhield. Geel-blauw is dus op geen enkele manier in overtreding met de wetten en regels van de voetbalbond.”

“Waasland-Beveren betreurt daarom des te meer het opnieuw oprakelen van een eerder gedane onomkeerbare uitspraak waaraan verkeerde conclusies gratuit werden verbonden. De club benadrukt dat de regels van het bondsreglement in overleg worden nageleefd en dit in tegenstelling met wat ”in de wandelgangen circuleert” dat hoegenaamd niet de juiste versie is van de feiten.”