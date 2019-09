Football Talk 20/09. Juventus leed 39 miljoen euro verlies - Bijeenkomst in strijd tegen pyrotechnisch materiaal De voetbalredactie

20 september 2019

21u28

Bron: Eigen berichtgeving, AD.nl

In Nederland stond de Twentse derby tussen Twente en Heracles op het programma op de zevende speeldag in de Eredivisie. Cyriel Dessers was met zijn gelijkmaker, die de opmaat vormde tot de 2-3 zege, één van de uitblinkers bij Heracles. In Frankrijk hielden Matz Sels en Straatsburg in extremis de broodnodige punten thuis tegen Nantes, waardoor de Straatsburgers uit de gevarenzone klimmen.

Heracles-Belg Dessers mocht starten aan de Twentse derby tegen de streekgenoten uit Enschede, die knap derde stonden na Ajax en PSV. Na vijf minuten keken de bezoekers al tegen een achterstand aan: Aitor Cantalapiedra werd diep gestuurd en maakte het openingsdoelpunt voor Twente. Op het half uur werd de 2-0 afgekeurd wegens handspel. Vier minuten voor de rust kon Dessers alleen op de doelman afstormen en prikte hij zijn vierde van het seizoen beheerst binnen. Op slag van rust bracht de Braziliaan Mauro Junior Heracles op voorsprong met een fraai afstandsschot van in het halve maantje. De tweede helft was spektakelarm. Tien minuten voor affluiten kopte Mauro Junior zijn tweede van de avond tegen de touwen en was het boeken toe voor een onmondig Twente. In het slot mocht de Belgische verdediger Dario Van den Buijs nog vijf minuten invallen voor de bezoekers uit Almelo. De aansluitingstreffer van Emil Berggreen, in de toegevoegde tijd, kwam te laat voor de thuisploeg. Heracles springt door de zege van de tiende naar een voorlopige vijfde plaats in de stand, Twente kan dit weekend zijn derde plaats kwijtspelen.

Op de zesde speeldag in de Franse Ligue 1 stond Matz Sels onder de lat bij het noodlijdende Straatsburg tegen de verrassende derde in de stand, Nantes. De thuisploeg moest dringend punten pakken om uit de bodem van het klassement te kruipen, maar ondanks het vele balbezit speelde het weinig klaar in de eerste helft. Op het half uur belandde een verloren bal voor de voeten van ex-AA Gent-speler Kalifa Coulibaly in de zone van de waarheid, en die twijfelde niet: 0-1. Iets na het uur zette invaller Dimitri Lienard de bordjes weer in evenwicht met een gekruist schot van dichtbij. In de 88e minuut liep Imran Louza Jean-Ricner Bellegarde aan in de zestien, en de scheidsrechter wees naar de stip. Ludovic Ajorque zette de elfmeter feilloos om en kroonde zich zo tot matchwinnaar. Straatsburg hield in extremis de punten thuis en steeg naar een voorlopige dertiende plaats in het klassement.

Juventus leed vorig seizoen 39 miljoen euro verlies

De Italiaanse topclub Juventus heeft een nettoverlies aangekondigd van 39 miljoen euro in het afgelopen seizoen, meer dan het dubbele van het voorgaande seizoen. Oorzaak is de transfer van Cristiano Ronaldo, die weegt op de financiën van de Turijnse club.

In het seizoen 2017-2018 liet Juve een verlies van 19,2 miljoen euro optekenen. De drie voorgaande jaren bleven de rekeningen van de traditieclub in het groen, met een uitschieter van 42 miljoen euro winst in 2016-2017.

In de zomer van 2018 ruilde Ronaldo Real Madrid voor de Oude Dame, een transfer waar 100 miljoen euro mee gemoeid was. Het jaarsalaris van de Portugese superster wordt geschat op 31 miljoen euro. Al snel na de toptransfer waarschuwden de Turijnse bestuursleden dat de komst van Ronaldo in eerste instantie zou wegen op de rekeningen van de club. Nadien zou het “Ronaldo-effect” zich gaan vertalen in een stijging van de inkomsten, of zo hoopte Juventus althans. De inkomsten zijn inderdaad in stijgende lijn, maar nog onvoldoende om de uitgaven te dekken. De omzet bedroeg afgelopen seizoen 621,5 miljoen euro, of 23% meer dan de 504,7 miljoen euro van het seizoen daarvoor.

De topclub kondigde vrijdag overigens een kapitaalverhoging tot 300 miljoen euro aan. Die moet een ontwikkelingsplan helpen ontplooien voor de periode 2019-2024, met als doel “de sportieve competitiviteit handhaven” en “de stijging van de operationele inkomsten en de zichtbaarheid van het merk Juventus op de internationale markt”.

Conceiçao wordt bondscoach van Kameroen

De Portugese ex-international Antonio Conceiçao is benoemd tot bondscoach van Kameroen, zo kondigde de Kameroense minister van Sport aan. De 57-jarige Conceiçao is de opvolger van Clarence Seedorf, die ruim twee maanden geleden werd ontslagen.

“M. Antonio Conceiçao Da Silva Oliveira is aangeduid als nationale coach van de Ontembare Leeuwen”, schreef M. Mouelle Kombi in een communiqué. Conceicao was voor het laatst werkzaam bij het Roemeense CFR Cluj in het seizoen 2015-2016 en had negen verschillende Portugese clubs onder zijn hoede.

De Portugees vervangt de Nederlander Clarence Seedorf, die afgelopen zomer de bons kreeg na de tegenvallende prestaties van Kameroen op de Africa Cup. Kameroen verloor toen in de achtste finale met 3-2 van Nigeria.

De Kameroense oud-international François Omam Biyick wordt T2, een functie die hij in het verleden al eens bekleedde. Een andere oud-international, Jacques Songo’o, krijgt de post van doelmantrainer.

Kameroen speelt op 12 oktober een vriendschappelijke interland tegen Tunesië.

Samenkomst in strijd tegen vuur in stadions

In de strijd tegen het gebruik van pyrotechnisch materiaal kwamen Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem, een delegatie van de Pro League, haar clubs en de KBVB samen. Het gebruik van pyrotechniek is verboden in de stadions, maar duikt toch nog geregeld op naast onze Belgische voetbalvelden. “De Pro League-clubs benadrukten aan de Minister opnieuw hun engagement om pyrotechnisch materiaal uit hun stadions te bannen en legden de inspanningen voor die clubs zelf nemen. De Pro League en haar clubs blijven verder inzetten op sensibilisering en dialoog met de supporters, maar ook op repressieve maatregelen”, klink het in een mededeling. “De clubs herhaalden hun vraag aan de Minister om verdere ondersteuning bij hun inspanningen. De clubs dringen aan op homogeniteit van behandeling bij alle clubs over het volledige grondgebied, een snellere toepassing van de voetbalwet vanuit de overheid en een efficiënte samenwerking tussen de voetbalactoren, de administratieve overheid en justitie.”

Geen schorsing voor Ewoud Pletinckx

Ewoud Pletinckx (18) wordt niet geschorst. De verdediger van Zulte Waregem kreeg tijdens de uitwedstrijd tegen Eupen rood in minuut 43 nadat hij Jon Bautista neerhaalde. De Geschillencommissie Hoger Beroep vindt dat zijn uitsluiting voldoende was als straf. Pletinckx is zondag dus inzetbaar in de thuismatch tegen AA Gent (20u).

Beslissing Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal: @EwoudPletinckx (@ESSEVEELIVE) uitsluiting voldoende Belgian Football(@ Belgianfootball) link

Aster Vranckx krijgt eerste basisplaats bij Malinwa

Zonder ommekeer staat Aster Vranckx (16) vanavond voor het eerst in het basiselftal van KV Mechelen. De youngster krijgt zijn kans van coach Wouter Vrancken, die Vranckx begin dit seizoen bij de A-kern haalde. De middenvelder maakte zijn profdebuut in de Supercup en speelde zijn eerste minuten in de competitie tegen Anderlecht. Tegen AA Gent viel hij vorig weekend in tijdens de rust. Nu mag hij zich vanaf minuut 1 bewijzen op het veld van KV Kortrijk.

Eindelijk Spaans paspoort voor Barça-sensatie Ansu Fati

Ansu Fati, de 16-jarige superbelofte van Barcelona, heeft zijn Spaans paspoort te pakken. Fati is geboren in Guinee-Bissau, maar groeide op in Spanje, waardoor hij voor beide landen kan uitkomen. Daarnaast kan hij ook voor Portugal spelen, wegens de historische banden tussen Portugal en Guinnee-Bissau. Maar Fati was vastberaden om voor Spanje te spelen. Die wens gaat nu in vervulling. Ondertussen is hij zelfs opgenomen in de U17-selectie van Spanje voor het WK onder 17-jarigen eind dit jaar in Brazilië. Dat zou voor Barcelona wel betekenen dat ze hun goudhaantje dit najaar een maand moeten missen.

Qatar Airways nieuwe sponsor Eupen

KAS Eupen gaat onder meer AS Roma en Boca Juniors achterna. Met luchtvaartmaatschappij Qatar Airways vond de ploeg uit de Oostkantons een nieuwe shirtsponsor. “We zijn zeer opgetogen”, klinkt het bij Eupen-directeur Andreas Bleicher. “Ons team zal vanaf nu met het logo van Qatar Airways op het shirt spelen. Met deze samenwerking willen we verder professionaliseren en onze ambitie om een gevestigde waarde te worden in de Belgische eerste klasse kracht bijzetten.”

Welcome @kas_eupen to our global football family. 🇶🇦⚽️🇧🇪 Read more at https://t.co/6FlIOBojl1 pic.twitter.com/C7SgjV0QMC Qatar Airways(@ qatarairways) link

Eupen geeft Jamaicaanse tester contract van vier jaar

AS Eupen heeft aan zijn reeds omvangrijke groep nog een speler toegevoegd: de Jamaicaan Tyreek Magee werd na een testperiode van enkele weken definitief overgenomen van Harbor View (Kingston). Hij tekende een contract tot juni 2023. De 19-jarige Magee is een centrale middenvelder (8 of 10). Hij maakte deel uit van de nationale selectie voor de Gold Cup 2019 maar kwam tijdens het toernooi niet in actie. (AR)

Definitief ontwerp voor nieuw Feyenoordstadion

De komst van een nieuw stadion voor Feyenoord is weer een grote stap dichterbij gekomen. Het Rotterdamse architectenbureau OMA legde onlangs de laatste hand aan het definitief ontwerp van de toekomstige voetbaltempel. De start van de werken is gepland voor april 2021. Het ontwerp ligt nu bij de gemeente en er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend.

Stadion Feijenoord, de club Feyenoord en de gemeente Rotterdam zullen het definitief ontwerp nu beoordelen. Projectbureau Feyenoord City bekijkt in de tussentijd samen met de beoogde bouwaannemers BAM en Besix of deze megaklus in Rotterdam-Zuid binnen het geraamde budget – 365 miljoen euro – blijft.

Behalve het beoordelen van het ontwerp, moeten er nog heel wat andere zaken worden geregeld voordat de bouw werkelijk kan starten. Zo is de financiering nog niet rond, moet Feyenoord aan een groot aantal voorwaarden voldoen om 40 miljoen euro van de gemeente Rotterdam veilig te stellen en wordt er gekeken wat de invloed is van de stikstofuitspraak van de Raad van State. Pas in april 2021 zijn de vergunningen voor de bouw onherroepelijk.

Zulj onzeker voor duel tegen Club Brugge

Peter Zorro, euhm, Zulj. De Oostenrijker traint dezer dagen met een masker in camouflagekleuren. Toch blijft het onzeker of Zulj met die complexe neusbreuk kan aantreden tegen Club Brugge - hij moet contact vermijden. Ook Luka Adzic is twijfelachtig, net als derde doelman Davy Roef. De twee sukkelen met kleine blessures. Jeugdinternational Thierry Lutonda is opnieuw inzetbaar, het valt af te wachten of hij de selectie haalt. Bij de U21 zat hij op de bank. (PJC)

Peperduur horloge van Dolberg gestolen

Minder leuk nieuws voor Kasper Dolberg (21). De Deense spits van OGC Nice ontdekte begin deze week dat zijn horloge ter waarde van 70.000 euro uit de kleedkamer was gestolen. Dolberg ruilde deze zomer Ajax voor Nice. Vorig weekend maakte de Deense aanvaller zijn debuut bij de Franse eersteklasser. Hij speelde 78 minuten mee tegen Montpellier, een duel dat met 2-1 verloren ging. (AD)

Ex-topschutter Bundesliga kiest voor Australisch avontuur

De Duitse aanvaller Alexander Meier (36) zet zijn carrière voort bij het Australische Western Sydney Wanderers. Hij tekende een contract voor een jaar. Meier werd in het seizoen 2014-2015 topschutter in Duitsland. Hij maakte toen negentien competitiegoals voor Eintracht Frankfurt, waarvoor hij veertien jaar uitkwam. Vorig seizoen speelde Meier voor tweedeklasser St Pauli, maar daar werd zijn contract niet verlengd.

“Ik kijk er erg naar uit in Australië te spelen. Ik kan niet wachten om vanavond op het vliegtuig te stappen”, zegt de boomlange aanvaller (1m96). “Ik spreek niet graag over mezelf, wat ik kan doen. Ik wil alleen zeggen dat ik mij altijd 100 procent geef, op en naast het veld.”

Bij de Wanderers vindt Meier zijn landgenoot Marcus Babbel terug, die er coach is. Het team start het nieuwe seizoen in de A-League op 12 oktober met een thuismatch tegen de Central Coast Mariners.