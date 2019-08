Football Talk (20/08). Ajax kan niet scoren tegen APOEL - Man United walgt van racisme jegens Pogba - Fellaini aan het kanon De voetbalredactie

20 augustus 2019

Ajax blijft steken op doelpuntenloos gelijkspel bij APOEL

Het heenduel van de play-offronde tussen APOEL Nicosia en Ajax heeft vanavond geen winnaar opgeleverd. Beide ploegen hielden elkaar in evenwicht op Cyprus (0-0). Met die uitslag kwam een slordig Ajax, vorig seizoen nog halvefinalist op het kampioenenbal, nog het beste weg. Rechtsachter Mazraoui pakte tien minuten voor tijd rood.

Andrija Pavlovic kopte voor APOEL de beste kans van de wedstrijd tegen de lat. Bij de Nederlanders was er een basisplaats voor de Roemeen Razvan Marin (ex-Standard), bij APOEL viel de Kroaat Antonio Jakolis (ex-Moeskroen in. De return voor een plaats in de groepsfase van de Champions League is volgende week woensdag in de Johan Cruijff ArenA.

PSV laat Groningse fans gratis toe in uitvak na uitstel om Europees voetbal

PSV heeft besloten dat supporters van FC Groningen de wedstrijd tussen beide clubs in Eindhoven gratis mogen bijwonen. PSV wil de Groningse fans tegemoetkomen omdat het duel wegens de Europese verplichtingen van de lampenclub verplaatst werd naar woensdag 25 september. Het duel stond aanvankelijk een maand eerder gepland, namelijk komende zaterdag.

PSV treedt komende donderdag en volgende week donderdag aan tegen het Cypriotische Apollon Limassol. Inzet is dan een plek in de groepsfase van de Europa League.

Ook in de Jupiler Pro League zijn komend weekend, om dezelfde reden, twee partijen uitgesteld. Het gaat om Antwerp - AA Gent en Charleroi - Club Brugge. Club is aan zet in de play-offronde van de Champions League en treft hierin het Oostenrijkse LASK Linz. Antwerp (tegen AZ) en AA Gent (tegen Rijeka) spelen om een plaats in de poules van de Europa League. De heenwedstrijden staan deze midweek op de agenda, de returns volgen de week nadien.

Fellaini kopt Shandong Luneng naar bekerfinale

Marouane Fellaini heeft in zijn eerste seizoen in China meteen de bekerfinale bereikt. De voormalige Rode Duivel haalde het in de halve finale van de Chinese FA Cup met 0-2 van Shanghai SIPG. Fellaini zelf tekende na veertig minuten voor de eerste treffer, een rake kopbal.

Twintig minuten voor tijd deed Zhang Chi de boeken in het Shanghai Stadium helemaal dicht met de 0-2. Gisteren slaagde Yannick Carrasco er met Dalian Yifang niet in de bekerfinale te bereiken. Carrasco en co verloren in eigen huis met 2-3 van Shanghai Shenhua.

De halve finales van de Chinese beker werden in één wedstrijd afgewerkt. De finale zal wel in twee duels worden afgewerkt. Het heenduel wordt afgewerkt op 1 november, de terugwedstrijd op 6 december. Er moet nog bepaald worden welk team thuis beginnen.

#CFACUP2019 🇨🇳 semi-final:

Half time: 45+3' Liu Yang get a red card

Shanghai SIPG 0:1 Shandong Luneng(40' @Fellaini Goal) pic.twitter.com/FtR1is7WAe ShandongLuneng FC(@ LoveLNTS) link

Pogba op sociale media racistisch bejegend na penaltymisser

Paul Pogba is na de wedstrijd van gisteravond tegen Wolverhampton Wanderers (1-1) op sociale media op racistische wijze bejegend. De middenvelder van Manchester United miste in dat duel een strafschop. In een reactie laten de Mancunians weten te walgen van de beledigingen. “Die veroordelen wij in alle opzichten. We zijn bezig om de identiteit van de boosdoeners te achterhalen en zullen de voor ons zwaarst mogelijke sancties treffen. Wij roepen de bedrijven achter sociale media op hetzelfde te doen. We hebben zero tolerance voor racisme of discriminatie.”

Pogba is de derde voetballer binnen een week die in Engeland het mikpunt is van racistische uitlatingen. Eerder waren Yakou Méïte (Reading) en Tammy Abraham (Chelsea) het slachtoffer. Beiden hadden eveneens een strafschop gemist.

Volgens antiracisme organisatie Kick It Out is het aantal gevallen van racistische incidenten in het Engelse voetbal in het afgelopen seizoen met 43 procent gestegen, van 192 naar 274.

Louis De Vries na 1 op 9: “Hadden gehoopt om meer klaar te zijn”

1 op 9, één goal gemaakt, vier tegen, achterstand op koplopers Union en Westerlo: acht punten. Nee, ‘t is niet wat Sporting Lokeren verwacht had van de start in 1B dit seizoen.

“We hadden gehoopt om meer klaar te zijn, jammer”, vindt ook sterke man Louis De Vries. “Aan ons nu om dit proberen te relativeren en in te schatten. Maar we doen niet aan paniekvoetbal of emotionele heisa. Feit is wel dat onze Japanners (Koike en Amano, red.) constant tegen de vlakte getrapt worden, zonder dat de daders ervoor gestraft worden. ‘Welcome to Belgium.’ We proberen die jongens zo snel mogelijk te integreren. Ik zie ook genoeg positieve zaken trouwens. We hebben gewoon iets meer tijd nodig dan we dachten. Ons huiswerk is af, eens de transfer van Saïd afgerond is. Tenzij er nog jongens vertrekken.”

“Of het huiswerk af is, moeten we intern bespreken”, pikt trainer Glen De Boeck in. “Ik begrijp dat er limieten zijn en dat er een bepaalde erfenis is uit het verleden, maar als er spelers van de hand kunnen worden gedaan, moet er ook nog iets bij. Het is een enorme aderlating dat Killian (Overmeire, maanden out met een achillespeesblessure, red.) er niet is nu. We moeten rustig blijven en verder bouwen, we wisten dat het niet makkelijk ging zijn.” (MVS)