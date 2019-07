Football Talk 20/07. Carrasco blinkt uit met olympische goal - Frank Boeckx wordt keeperstrainer van beloften Anderlecht De voetbalredactie

20 juli 2019

Carrasco helpt Dalian Yifang aan draw, Dembélé verliest zwaar in derby

Yannick Carrasco was eens te meer de uitblinker bij Dalian Yifang in de Chinese Super League. De Rode Duivel hielp zijn team dankzij twee doelpunten aan een 3-3 gelijkspel bij Tianjin Teda. Carrasco pakte uit met een olympisch doelpunt.

Naast de twee treffers van Carrasco (26. en 49.) - zijn twaalfde en dertiende van het seizoen - scoorde ook de Venezolaanse nieuwkomer Salomon Rondon voor Dalian Yifang. Hij zette zes minuten voor tijd de 3-3 op het bord. Ploegmaat Qin Sheng (69.) had op dat moment al rood gepakt. Bij thuisploeg Tianjin Teda scoorden de Duitser Sandro Wagner (32.) en oude bekende Frank Acheampong (ex-Anderlecht, 34. en 70. pen). In de tussenstand is Dalian Yifang zevende, Tianjin Teda heeft als tiende één puntje minder.

Yannick Ferreira Carrasco es tan bueno que es capaz de marcar uno de los mejores goles olímpicos y ni celebrarlo.



Un jugador con detalles de estrella que se está saliendo con el Dalian Yifang en la Superliga China tras irse del Atleti. pic.twitter.com/7r6SON0VbZ Álvaro C.(@ Alvarovic__) link

Mousa Dembélé beleefde een minder aangename avond met Guangzhou R&F. Stadsgenoot Guangzhou Evergrande was veel te sterk en kwam dankzij treffers van de sterke Brazilianen Elkeson (42., 78. en 87.) en Paulinho (51.) met 0-5 winnen. De Chinees Wei Shihao (13.) had de score vroeg geopend. Dembélé en co zijn achtste in het klassement, Guangzhou Evergrande klimt voorlopig naar de leidersplaats.

Braziliaanse doelman die veroordeeld werd voor moord, mag gevangenis verlaten

De Braziliaanse keeper Bruno Fernandes die in 2013 voor 22 jaar veroordeeld werd voor de moord op zijn ex-vriendin, is vrijgelaten uit de gevangenis en mag de rest van zijn straf thuis uitzitten onder voorwaarden.

Beelden van de lokale televisie toonden de ex-vedette van Flamengo, die de gevangenis van Varginha in Minas Gerais buiten wandelde en vervolgens zonder met de pers te praten in een wagen stapte.

De 34-jarige Fernandes heeft volgens een beslissing van de Braziliaanse justitie “voldaan aan de voorwaarden die voorafgaan aan een half open regime”, dat hem toestaat het leven buiten de gevangenis weer op te nemen en een programma te volgen of te gaan werken, zolang hij in de avond terugkeert naar de afgesproken residentie om daar vervolgens te slapen.

Omdat de gevangenis van Varginha niet over de benodigde infrastructuur beschikt om zo een komen en gaan te faciliteren, mag de oud-doelman terug thuis gaan leven, op voorwaarde dat hij er tussen 20u00 en 6u00 en op alle zondagen en feestdagen, binnen blijft.

Hij kwam voor het regime in aanmerking doordat hij al twee vijfden van zijn straf heeft uit gezeten.

Na in 2010 in de gevangenis te zijn opgenomen, kwam hij al een eerste maal vrij in 2017 na een beslissing van het hooggerechtshof. Lang duurde het toen niet, want twee maanden later herzag het gerechtshof haar beslissing weer.

In zijn korte periode als vrij man toen kwam hij even uit voor Boa Sorte, een club uit de Braziliaanse tweede klasse.

Fernandes, die nog in de belangstelling stond van AC Milan in zijn tijd bij Flamengo, werd veroordeeld nadat hij als opdrachtgever was aangeduid voor de gruwelijke moord op Eliza Samudio, zijn ex-vrienden en de moeder van zijn zoon.

Dubbele rol voor Boeckx

Frank Boeckx gaat een dubbele rol vervullen bij Anderlecht. Naast reservedoelman wordt hij ook keeperstrainer van de beloften. De 32-jarige Boeckx begint aan zijn zesde seizoen bij Anderlecht, nu dus in combinatie met een andere rol binnen te club. De keeper heeft nog een lopend contract van één jaar, maar dat wordt wellicht verlengd. Zijn rugproblemen zijn alvast volledig van de baan, zo zei hij zelf onlangs. Boeckx reisde niet mee naar Hamburg voor het oefenduel, concurrenten Thomas Didillon en Davy Roef zijn wel van de partij in Duitsland.