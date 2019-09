Football Talk (2/9). Van Crombrugge vervanger Casteels bij Duivels - Peeters komt bij beloftenselectie Redactie

02 september 2019

19u57

Bron: Belga 0

Roeselare dreigt Tulio drie speeldagen en Vervoort één speeldag te moeten missen

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft drie speeldagen schorsing en 1.500 euro boete gevorderd tegen Marco Tulio, de verdediger van KSV Roeselare die zaterdag tegen Lommel rood pakte. Jonathan Vervoort werd bij de West-Vlamingen eveneens van het veld gestuurd en riskeert één speeldag schorsing.

Roeselare beëindigde de wedstrijd van de vierde speeldag in de Proximus League met negen, na rode kaarten voor Marco Tulio (89ste minuut) en Vervoort (92ste). De Braziliaanse verdediger ging enkele minuten na zijn invalbeurt vol door op Santermans en kreeg voor die zware overtreding meteen de rode kaart toegestopt. In de blessuretijd trok doelpuntenmaker Vervoort nog aan de noodrem om de doorgebroken Naudts van een doelpunt te houden, waardoor ook de Brusselse verdediger nog uitgesloten werd.

Indien Roeselare het schikkingsvoorstel tegen Vervoort aanvaardt, mist de verdediger de verplaatsing naar OH Leuven (7 september). Voor Tulio staan ook de competitieduels tegen Virton (15 september) en Lokeren (20 september op de wip). De spelers riskeren ook respectievelijk 500 en 1.500 euro boete. Roeselare is na vier speeldagen voorlaatste in 1B, met 2 op 12.

Hannes Delcroix haakt af, Walem haalt Daouda Peeters en Francesco Antonucci erbij

Hannes Delcroix moet verstek laten gaan voor de eerste twee EK-kwalificatiewedstrijden van de Belgische beloften, in Wales (6 september) en thuis tegen Bosnië (10 september). Om de onbeschikbaarheid van de aan RKC Waalwijk uitgeleede Anderlecht-verdediger op te vangen, haalt Johan Walem Daouda Peeters (Juventus) en Francesco Antonucci (FC Volendam) erbij.

Mattéo Guendouzi vervangt Paul Pogba in Franse selectie

Paul Pogba moet door een enkelblessure forfait geven voor de EK-kwalificatiewedstrijden van Frankrijk tegen Albanië en Andorra op 7 en 10 september in het Stade de France. Bondscoach Didier Deschamps duidde al een vervanger aan voor de middenvelder van Manchester United. Hij haalde de 20-jarige Mattéo Guendouzi van Arsenal bij Les Bleus en gunde hem zo een eerste selectie. De wereldkampioen mist ook onder meer Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé en Aymeric Laporte.

AZ is tot winterstop welkom bij ADO

AZ mag tot de winterstop alle thuiswedstrijden in de Eredivisie in het stadion van ADO Den Haag spelen. Burgemeester Pauline Krikke heeft dat toegezegd aan de Alkmaarse club, die vanwege het ingestorte dak voorlopig niet in het eigen stadion kan spelen.

Krikke maakte alleen een uitzondering voor de wedstrijd van AZ tegen Ajax op 15 december. “Dat is uit oogpunt van openbare orde en veiligheid een niet aanvaardbaar risico”, laat ze weten. AZ speelde al twee wedstrijden in het Cars Jeans Stadion in Den Haag. “Die wedstrijden zijn uitstekend verlopen en dus helpen we AZ graag uit de brand”, aldus Krikke.

Den Haag toonde zich al eerder redder in de nood voor AZ, want de Alkmaarders mogen ook hun thuiswedstrijden in de groepsfase van de Europa League in het stadion van ADO afwerken. Voor de thuiswedstrijd in de voorronde van de Europa League tegen Antwerp week AZ uit naar het stadion van Twente.

Teambuilding voor STVV

De kanaries profiteren momenteel maximaal van het mooie weer en genieten nog na van de overwinning van zwarte beest ‘Eupen’ met een teambuilding. Zo fietsten ze naar een fruitteeltbedrijf in Alken waar ze deelnamen aan de fruitpluk. Verder staan er tennispartijtjes op de Leopoldclub in Sint-Truiden op het programma. Deze week speelt STVV trouwens een oefenpartij tegen... jawel, AS Eupen, donderdagmiddag, 14.30 uur op Stayen. Daarin wil Brys vooral enkele nieuwkomers aan het werk zien en laten ritme opdoen. (FKS)

Van Crombrugge vervangt geblesseerde Casteels bij Duivels

Roberto Martinez heeft Anderlecht-doelman Hendrik Van Crombrugge bij zijn selectie gehaald voor de EK-kwalificatiewedstrijden van de Rode Duivels tegen San Marino (6 september in Serravalle) en Schotland (9 september in Glasgow). Van Crombrugge vervangt Wolfsburg-goalie Koen Casteels, die zondag moest afzeggen met een scheurtje in zijn rechterkuitbeen.

Voor Van Crombrugge is het een snelle terugkeer bij de nationale ploeg. Begin juni was hij een eerste keer bij de kern van de Rode Duivels voor de interlands tegen Kazachstan en Schotland. Ook toen verving hij Koen Casteels, die destijds sukkelde met een dijblessure. Voor deze interlandperiode werd Van Crombrugge in eerste instantie gepasseerd. De 26-jarige Vlaams-Brabander maakte in het tussenseizoen de overstap van Eupen naar Anderlecht. Zondag behaalde hij met paars-wit zijn eerste competitiezege in de Clasico tegen Standard (1-0).

Blessure Gerkens valt mee, Zulj breekt neus

Het zag er schrikwekkend uit, maar gisteravond al kwam het goeie nieuws dat de hoofdblessure bij Pieter Gerkens meevalt. De middenvelder moest naar de kant na een forse botsing met Bokadi. Vraag is of het niet onverantwoord was om hem nog even te laten staan. Volgens Simon Davies was er permanent overleg met de dokter. “Het was hun beslissing.”

Peter Zulj moest eveneens vervangen worden, hij hield een neusbreuk over aan een tik van Paul-José Mpoku. Het was dan ook logisch dat de Oostenrijker, die de komende weken misschien met een masker kan spelen, niet verder kon. Samir Nasri en Jérémy Doku zaten niet in de selectie, Nasri was in de week ziek geweest. (PJC)