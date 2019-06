Football Talk (2/6). Barry Hughes (81) overleden - Koeman blijft bij Oranje - Gillet niet naar Ligue 1 Redactie

02 juni 2019

23u19

Bron: Belga 2

Guillaume Gillet niet naar Ligue 1 met Lens

Guillaume Gillet is er met Lens niet in geslaagd de promotie naar Ligue 1 af te dwingen. In de terugwedstrijd van een barrageduel ging Lens met 3-1 de boot in bij eersteklasser Dijon. De heenwedstrijd was donderdag op 1-1 geëindigd. Gillet speelde de hele wedstrijd en droeg de aanvoerdersband.

Markante voetbalman Barry Hughes (81) overleden

Na een kort ziekbed is oud-voetbaltrainer Barry Hughes op 81-jarige leeftijd overleden. Dat meldde het Nederlandse FOX Sports zondagavond. Hughes, geboren in Wales, speelde in zijn jeugdjaren voor West Bromwich Albion in Engeland. Daarna vertrok hij naar Nederland waar hij uitkwam voor Blauw-Wit en Alkmaar ‘54. Bij die laatste club begon Hughes in 1966 ook zijn trainerscarrière. Daarna was hij als coach onder meer werkzaam bij Go Ahead Eagles, Sparta, FC Utrecht, MVV, FC Volendam en HFC Haarlem, waar hij al snel het grote talent van Ruud Gullit ontdekte.

Zowel op als naast het veld was Hughes een markante persoonlijkheid. Hij nam diverse carnavalsliedjes op, speelde gastrollen in tv-series en presenteerde zijn eigen tv-quiz. Bekend is ook zijn act met een rolfluitje in 1978 als trainer van Haarlem tijdens een voetbalwedstrijd tegen AZ’67, waarin hij zijn nogal formele collega Georg Kessler te kijk zette.

Ronald Koeman blijft Oranje trouw

Ronald Koeman verruilt het Nederlandse elftal niet op korte termijn voor FC Barcelona. “Ik heb mij verbonden aan de KNVB”, verklaarde de Nederlandse bondscoach. “Als je na een seizoen nog een jaar te gaan hebt tot het EK, dan is dit niet het moment.”

De voorbije week werd Koeman in Spaanse media nadrukkelijk in verband gebracht met het trainerschap van Barcelona. Hij werd gezien als een mogelijke opvolger van Ernesto Valverde, de trainer die weliswaar nog niet is ontslagen, maar veel kritiek heeft gekregen na de verloren bekerfinale tegen Valencia en de gemiste eindstrijd van de Champions League.

Afgelopen dinsdag wilde Koeman een vertrek naar Barcelona nog niet uitsluiten. “Dat zou misschien makkelijk zijn, maar dat doe ik niet”, zei hij toen op een persconferentie in Zeist. Het is een publiek geheim dat Barcelona de droomclub van Koeman is. Hij schoot de kampioen van Spanje in 1992 met een vrije trap naar de winst van de Europa Cup 1. Koeman werkte bij Barcelona ook al als assistent van toenmalig hoofdtrainer Louis van Gaal.

Koeman schroomde eerder als trainer niet een club te verlaten als hij zich kon verbeteren. Zo vertrok hij twaalf jaar geleden in het begin van het seizoen bij PSV toen Valencia zich had gemeld. “Sommige treinen komen maar één keer voorbij”, verklaarde hij destijds. Bij de KNVB heeft Koeman nog een contract tot het WK van 2022 in Qatar.

Werder Bremen verkoopt stadionnaam voor 30 miljoen euro

Het Weserstadion is niet meer. Vanaf volgend seizoen zal Werder Bremen zijn thuismatchen spelen in het Wohninvest Weserstadion. Zo goed als bijna hetzelfde dus, maar voor dat éne woordje heeft het bedrijf uit Fellbach 30 miljoen euro moeten neertellen.

De komende tien jaar leent de Duitse onderneming ‘Wohninvest Holding GmbH’ haar naam aan het Weserstadion. Bremen plande deze controversiële veranderandering al langer. “We thema stond helemaal bovenaan onze agenda. Met deze nieuwe partnerschap gaan we het originele pad op. Het Weserstadion kan zijn naam op de klassieke manier behouden en wordt niet zomaar de complete naam van het eerste beste bedrijf” zei het hoofd van de raad van commissarissen, Marco Bode.

Hamburg SV was de eerste club in de Bundesliga in 2001 die zijn stadion commercieel omdoopte. Het Volksparkstadion kreeg toen de naam AOL Arena.

Mit dem #Weserstadion wird ab der kommenden Saison das nächste #Bundesliga-Stadion einen Sponsorennamen erhalten. Wir werden weiterhin den traditionellen Namen verwenden: #SVW #Werder #Bremen #SVWerderBremen https://t.co/6OO5hc4bOh pic.twitter.com/4loiMOpWOu Faszination Fankurve(@ FasziFankurve) link

Belgische vrouwen zwaaien Zeler uit met monsterzege in oefeninterland tegen Thailand

De Belgische voetbalvrouwen hebben het seizoen afgesloten met een ruime zege in een oefeninterland tegen WK-deelnemer Thailand. De Red Flames wonnen in het stadion van Oud-Heverlee Leuven met 6-1. Recordinternational Aline Zeler, goed voor 111 caps, speelde tegen de Aziaten haar laatste duel in het nationale shirt.

Ella Van Kerkhoven zette de Belgen vroeg op rozen, waarna Tessa Wullaert snel verdubbelde. Na de pauze diepten Van Kerkhoven, Janice Cayman en Yana Daniëls de score verder uit. Thailand redde diep in de extra tijd de eer.

Zeler, die morgen haar 36e verjaardag viert, werd voor de aftrap in de bloemetjes gezet. De aanvoerster ontving een boeket bloemen en levensgrote foto van zichzelf in kader, wat haar zichtbaar emotioneerde. Op het halfuur kreeg ze een applauswissel, waarbij de andere Flames een erehaag vormden (zie video hieronder). De aanvalster/verdedigster uit de provincie Luxemburg maakte haar debuut in maart 2005 en scoorde sindsdien 29 doelpunten. Zeler stopt ook bij haar club PSV, waar ze volgend seizoen de beloften zal trainen.

Na de oefenpot tegen Thailand trekken de Flames een streep onder hun seizoen. Volgende week vrijdag begint in Frankrijk het WK, maar dat moeten bondscoach Ives Serneels en co vanuit de zetel volgen. België eindigde in zijn kwalificatiepoule achter Italië, en geraakte in de barrages niet voorbij Zwitserland. De Flames richten zich nu op het EK 2021. De voorronde hiervan begint op dinsdag 3 september met een thuismatch tegen Kroatië.

29' Symbolic substitution for @AlineZeler ! 1️⃣1️⃣1️⃣ caps, 2️⃣9️⃣ goals. Thank you for everything! 👏👏 #BELTHA pic.twitter.com/85AbtSU6OI Belgian Red Flames(@ BelRedFlames) link

Ajax onder 19 landskampioen na winst in mini-Klassieker zonder publiek

De U19 van Ajax is landskampioen geworden na een 2-0 overwinning in de mini-Klassieker tegen Feyenoord. Het duel werd vorige week gestaakt nadat er rellen op de tribune van De Toekomst, Ajax' jeugdcomplex, waren. Supporters van de thuisploeg belaagden familie van Feyenoord-spelers.

De onrust ontstond toen Feyenoord-fans klapten bij een grote kans voor hun club. Ajax-supporters zagen dat als provocatie en liepen naar de Feyenoorders toe. Feyenoord spreekt over “een escalatie op één van de tribunes toen meegereisde familieleden van Feyenoord-spelers werden belaagd”. Feyenoord-trainer Dirk Kuyt en Ajacied John Heitinga liepen daarop het publiek in om de boel te sussen.

Het duel werd vandaag dan ook zonder publiek uitgespeeld. Feyenoord had aan een punt genoeg om de titel veilig te stellen. Brian Brobbey schoot de Amsterdammers echter in de eerste helft al op 1-0 uit een lastige hoek. Na ruim een uur spelen schoot Naci Ünüvar hard de 2-0 binnen na terugleggen met een hakje door Sontje Hansen.

Weinig blessurezorgen bij Jonge Duivels

Bondscoach Johan Walem kan in aanloop naar het EK U21 in Italië en San Marino (16-30 juni) rekenen op een (bijna) volledig fitte kern. Tijdens de training van deze morgen in Tubeke werkten 24 spelers de gehele training af.

Slechts twee spelers deden niet alle oefeningen mee. Rechtsachter Dion Cools (kaakbeenbreuk) trainde mee met de groep, maar meed nog alle contact. Middenvelder Orel Mangala, herstellende van een spierscheurtje in de rechterdij, beperkte zich tot loopoefeningen. Beide spelers komen wel nog steeds in aanmerking voor de definitieve selectie van 23 spelers, die Walem komende dinsdag zal bekendmaken. Hun aantreden maandag in de vriendschappelijke interland in en tegen Frankrijk is twijfelachtig.

Yari Verschaeren concentreert zich momenteel nog deels op zijn examens, maar trainde wel al mee met de groep. De revelatie van Anderlecht sluit volgende week vrijdag bij vertrek naar het trainingskamp in Catania definitief bij de groep aan.

De Jonge Duivels moeten het op het EK al zonder Landry Dimata en Zinho Vanheusden doen. Beide sterkhouders gaven forfait met knieperikelen.

Het EK start voor de Jonge Duivels op 16 juni tegen Polen. Vervolgens volgt op 19 juni een duel met Spanje. De laatste groepsmatch, tegen gastland Italië, staat op 22 juni gepland.

Bayern-reservedoelman Ulreich vervangt geblesseerde Leno bij Mannschaft

Bayern-reservedoelman Sven Ulreich vervangt de geblesseerde Bernd Leno bij de Duitse nationale ploeg voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland (8 juni) en Estland (11 juni), zo maakte de Duitse Voetbalbond DFB bekend.

Voor de dertigjarige Ulreich is het de eerste selectie voor de Mannschaft. Afgelopen seizoen was hij bij Bayern dan ook de vervanger van Manuel Neuer, toen die onder meer met een kuitblessure aan de kant stond. Leno is buiten strijd met een duimblessure, Barça-goalie Marc-Andre ter Stegen is er niet bij wegens een kniekwetsuur. Naast Neuer en Ulreich zit er met Frankfurt-doelman Kevin Trapp nog een derde doelman in de selectie.

.@Bernd_Leno steht für 🇧🇾🇩🇪 und 🇩🇪🇪🇪 wegen einer eine Bänderverletzung im Daumen nicht zur Verfügung. Gute Besserung, Bernd!



Für ihn wurde erstmals Sven Ulreich vom @FCBayern berufen.



➡️ https://t.co/DPwztcb6pe#DieMannschaft #BLRGER #GEREST pic.twitter.com/OnbfT0VtD2 Die Mannschaft(@ DFB_Team) link

Xabi Alonso traint komend seizoen de reserven van Real Sociedad

De voormalige Spaanse international Xabi Alonso zet vanaf komend seizoen de eerste stappen in zijn professionele trainerscarrière bij de reserven van Real Sociedad in de Spaanse derde klasse, zo maakte de club van Rode Duivel Adnan Januzaj vandaag bekend. Hij ondertekende er een contract voor twee seizoenen.

De 37-jarige Xabi Alonso doorliep de jeugdreeksen van de Baskische club, alvorens er in het eerste elftal te debuteren. Nadien maakte hij furore bij Liverpool, Real Madrid en Bayern München. In Duitsland sloot hij in 2017 zijn carrière af. Met Spanje werd de voormalige middenvelder wereldkampioen in 2010 en twee keer Europees kampioen (2008 en 2012).

Tom Saintfiet verlengt contract bij Gambia

Tom Saintfiet heeft zijn contract als bondscoach van Gambia met twee jaar verlengd, zo maakte de Gambiaanse Voetbalfederatie vrijdagavond bekend. Onze 46-jarige landgenoot heeft er nu een verbintenis tot medio 2021.

Saintfiet is pas sinds vorige zomer in Gambia aan de slag en ondertekende er destijds een contract van korte duur. Ondanks het missen van de kwalificatie voor de Africa Cup mocht onze landgenoot toch verlengen in Gambia. Het eerstvolgende doel is de kwalificatie voor de Africa Cup van 2021, nadien moet hij Gambia naar het WK van 2022 in Qatar zien te loodsen. Vanaf komende week vertoeft Saintfiet met de Gambiaanse nationale ploeg in het Marokkaanse Marrakesh, waar ze oefeninterlands spelen tegen Guinea (7 juni) en Marokko (12 juni).

Tom Saintfiet coachte al een rist nationale ploegen, vooral in Afrika. Zo stond hij aan het roer bij Namibië, Zimbabwe, Ethiopië, Jemen, Malawi, Togo, Bangladesh en Trinidad en Tobago. Eind april vorig jaar werd hij na ruim een half jaar ontslagen bij Malta.

Messi: “Weet niet of ik er op het WK in Qatar nog bij zal zijn”

Het is best mogelijk dat Lionel Messi vorige zomer in Rusland zijn laatste WK gespeeld heeft. "Ik weet niet of ik er op het WK van 2022 in Qatar nog bij zal zijn", bekende de Argentijnse aanvoerder in een interview met Fox Sports.

Dat WK wordt pas eind 2022 gespeeld en dan zal de vijfvoudige winnaar van de Gouden Bal al 35 jaar oud zijn. Op clubniveau en individueel heeft Messi ongeveer alles gewonnen, maar de kroon op het werk met de Argentijnse nationale ploeg is er nooit gekomen. Met het WK 2014 en de Copa America van 2015 en 2016 verloor La Albiceleste drie finales op rij.

Vorig jaar in Rusland werden de Argentijnen reeds in de achtste finales door de latere winnaar Frankrijk uitgeschakeld. "Als ik die strafschop in de groepsfase tegen IJsland niet gemist had, had alles er anders uitgezien", gaf Messi toe. "Ik zou in mijn carrière toch graag nog een prijs winnen voor mijn land, of toch minstens nog zo vaak mogelijk proberen."

De eerstvolgende kans daartoe is de Copa America, die over twee weken van start gaat in buurland Brazilië. Een in vergelijking met enkele jaren geleden verzwakt Argentinië komt er in groep B uit tegen Colombia, Paraguay en Qatar.