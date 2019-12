Football Talk (19/12). 6 nieuwe (sport)gezichten in algemene vergadering voetbalbond - Exit Canesin bij Oostende - Minamino naar Liverpool

19 december 2019

Hull-verdediger Angus MacDonald krijgt groen licht na behandeling tegen darmkanker

Angus MacDonald, verdediger bij de Engelse tweedeklasser Hull City, is genezen verklaard na een geslaagde behandeling tegen darmkanker, zo maakte zijn club bekend.

De 27-jarige MacDonald werd vorige zomer getroffen door darmkanker. De ziekte zat echter nog in een vroeg stadium en dankzij een succesvolle operatie en therapie achteraf werd hij nauwelijks enkele maanden later al genezen verklaard. “De voorbije maanden was het een emotionele rollercoaster en eerlijk gezegd had ik dit nieuws niet zo snel verwacht”, verklaarde de centrale verdediger. “Ik ga eerst nog genieten van de feestdagen en daarna met de kinesisten aan mijn terugkeer beginnen werken.”

MacDonald speelt sinds begin 2018 voor Hull. Vorig seizoen miste hij bijna de hele campagne nadat er een bloedklonter was aangetroffen in een van de diepe aders.

Panamees Ariel Alvarado krijgt levenslange schorsing

Ariel Alvarado, de ex-voorzitter van de Panamese Voetbalfederatie Fepafut en tevens voormalig lid van het Uitvoerend Comité van de CONCACAF (voetbalbond van Noord- & Centraal-Amerika en de Caraïben) heeft een levenslange schorsing gekregen voor zijn betrokkenheid in Fifagate, zo maakte de Wereldvoetbalbond bekend.

De Ethische Commissie van de FIFA achtte hem schuldig aan corruptie, meer bepaald het aannemen van smeergeld in de periode tussen 2009 en 2011. Daarvoor heeft hij ook een boete van 500.000 Zwitserse frank (omgerekend 459.000 euro) gekregen. Ook door het Amerikaanse gerecht werd hij daarvoor eerder al aangeklaagd.

Rode Ster moet op zoek naar nieuwe coach

Bij Rode Ster Belgrado heeft hoofdcoach Vladan Milojevic zijn ontslag ingediend, zo werd bekendgemaakt tijdens een persmoment.

Sinds de komst van Milojevic naar de Servische hoofdstad in 2017, werd de club twee keer landskampioen en werd er twee keer op rij deelname aan de groepsfase van de Champions League afgedwongen, terwijl de club voordien nog nooit in de groepsfase van het kampioenenbal was geraakt. Dit seizoen gaan ze met 55 punten de winteronderbreking in, een voorsprong van elf punten op eerste achtervolger Partizan.

Volgens Servische media zou Dejan Stankovic overnemen bij Crvena Zvezda.

Zes nieuwe (sport)gezichten in algemene vergadering van voetbalbond

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft zes onafhankelijke bestuurders toegevoegd aan zijn algemene vergadering. Onder meer voormalig Red Flame Aline Zeler, ex-tafeltennisser Jean-Michel Saive en ex-Rode Duivel Mbo Mpenza krijgen een zitje in het hoogste bondsorgaan.

Voorts nemen ook ex-hockeyspeelster Charlotte De Vos, City Pirates-voorzitter Michel Pradolini en Jos Verschueren, director sports management aan de Vrije Universiteit Brussel, plaats in de algemene vergadering. De 71 zetelende bestuurders kwamen vandaag voor het eerst samen sinds de KBVB overgestapt is op een nieuwe en modernere vzw-structuur.

“We zijn ervan overtuigd dat deze zes onafhankelijke leden onze debatten zullen verrijken en meer diversiteit zullen brengen”, vertelt CEO Peter Bossaert. “Vanuit hun competenties in specifieke domeinen, hun achtergronden als topsporter, op het terrein van maatschappelijke projecten of als academicus zullen ze een meerwaarde zijn en ons helpen in de verdere modernisering van onze organisatie. Als federatie van de toekomst willen we verder nadenken over thema’s zoals de socioculturele rol van sport, gendergelijkheid, diversiteit, integratie en de uitbouw van een coherent sportmanagementbeleid.”

Tijdens de algemene vergadering is het budget voor 2020 toegelicht en goedgekeurd. De KBVB verwacht volgend jaar af te kunnen sluiten met een positieve balans van zo’n 4 miljoen euro. Daarvan komt 2,9 miljoen euro uit de fondsen van het WK in Rusland. De overige 1,1 miljoen euro is het positief nettoresultaat.

Leonid Slutski vindt onderdak bij Rubin Kazan

Leonid Slutski heeft drie weken na zijn ontslag bij het Nederlandse Vitesse met Rubin Kazan al een nieuwe werkgever gevonden. Bij de nummer dertien uit de Russische hoogste klasse ondertekende de voormalige bondscoach van Rusland een contract voor vijf jaar, zo maakte de club bekend.

De 48-jarige Slutski stapte op 29 november op bij Vitesse na het verlies van de competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen (3-2). Vitesse leed in Friesland de vijfde nederlaag op rij, een evenaring van een negatief clubrecord. Slutski was bezig aan zijn tweede seizoen in Arnhem.

Rubin Kazan ontsloeg maandag Roman Sjaronov na een reeks teleurstellende resultaten. In de laatste zeven wedstrijden kon de ex-club van Maxime Lestienne niet meer winnen.

OHL krijgt boete van 2.500 euro voor pyrotechnisch materiaal tegen Virton

OH Leuven moet een boete van 2.500 euro betalen aan de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), omdat supporters van de 1B-eersteperiodekampioen in Virton op 8 november pyrotechnisch materiaal afstaken. Dat maakte OHL zelf bekend.

Het betreft eigenlijk een voorstel tot minnelijke schikking van het Bondsparket, maar Oud-Heverlee Leuven is niet van plan zich daartegen te verzetten. De Leuvense 1B-club roept wel op om Bengaals vuur en rookbommen niet meer mee te nemen naar het voetbalstadion. “Het gebeurt de laatste tijd steeds meer tijdens uitwedstrijden”, klinkt het in een persbericht.

“Tot nu toe was het uitzonderlijk dat er pyrotechnisch materiaal gebruikt wordt tijdens onze matchen. De club wil een nultolerantiebeleid voor dit soort materiaal aanhouden. Het is verboden en ook gevaarlijk voor de medesupporters”, aldus OHL. “In de toekomst zal de club de boetes verhalen op de dader(s) en indien nodig eventuele verdere sancties treffen.”

Plannen voor stadion op Albertkanaal voor nieuwe Limburgse profclub

Er zijn - weliswaar embryonale - plannen om een ecologisch, CO2-neutraal voetbalstadion te bouwen aan het Albertkanaal in Ham. In het stadion zou een nieuwe Limburgse profclub spelen. Dat schrijft Het Belang van Limburg en wordt door burgemeester van Ham Dirk De Vis (CD&V) aan Belga bevestigd. “Het is visionair wat mij is voorgesteld. Voor West-Limburg zou dat opnieuw een zegen zijn”, zegt De Vis.

Burgemeester Dirk De Vis benadrukt dat er geen enkele zekerheid is dat het stadion er ooit zal komen. “Het is nog zeer precair. Het is momenteel wel recreatiegebied, dus ruimtelijk zou je er iets moeten kunnen bouwen”, vertelt De Vis. “De ligging en bereikbaarheid zijn perfect, maar Ham is een buitengebied, dus vanuit Vlaanderen zal men niet geneigd zijn om ons dat stadion te gunnen. Mochten we ooit groen licht van de Vlaamse regering krijgen, dan zijn we nog 5 tot 10 jaar bezig.”

Het nieuwe stadion met 10.000 zitjes zou via een open zijde uitkijken op het Albertkanaal. Bovendien moet het een CO2-neutraal stadion worden dat zijn eigen energie kan opwekken. Rond het stadion ziet burgemeester De Vis ruimte voor een centrum met winkels waar sport en gezondheid vooropstaan. Het stadion zou ook ruimte moeten bieden voor cultuur.

Voor het stadion zou een investering van 25 à 30 miljoen euro nodig zijn. “Daarvan komt geen eurocent van Ham zelf”, verzekert De Vis. “We zullen het ruimtelijk kaderen en administratieve ondersteuning geven, maar het zal van de privé moeten komen. We zouden wel van Europa subsidies kunnen krijgen als we een zuiver ecologisch stadion maken, wat nog niet gemaakt is in Europa.”

Het stadion zou de thuisbasis van een nieuwe Limbugse profclub moeten worden. Daarvoor wordt mogelijk een fusie of samenwerking tussen verschillende clubs uit de regio op poten gezet. “Men ging trachten om een aantal voetbalploegen te fusioneren. Niet voor 100 procent, maar toch om één ploeg te distilleren die op niveau kan spelen”, stelt De Vis.

Exit Canesin bij Oostende

Fernando Canesin heeft zo goed als zeker zijn laatste match voor KV Oostende gespeeld. Na twee jaar Anderlecht en 6,5 jaar bij de kustploeg keert de 27-jarige aanvaller terug naar Brazilië. Als alles volgens plan verloopt, tekent de Braziliaan eerstdaags bij Club Athletico Paranaense, dat deze zomer al interesse toonde in de aanvaller. Bij ingang van zijn laatste contractjaar wou KVO nog een behoorlijke transfersom vangen, waarop de onderhandelingen toen afsprongen. Nu is de kustploeg bereid om mee te werken aan een transfer, al hoopt Oostende alsnog een kleine vergoeding te vangen. Canesin vertrok al naar zijn thuisland voor medische tests en maakt morgen dus geen deel uit van de wedstrijdkern, die naar KV Mechelen trekt.

Takumi Minamino van Salzburg naar Liverpool

Liverpool heeft zijn eerste wintertransfer aangekondigd. Takumi Minamino tekende zopas een contract tot de zomer van 2024 bij de ‘Reds’, hij komt over van Red Bull Salzburg. Met de transfer is een bedrag van 8,54 miljoen euro gemoeid, dat was zijn ontslagclausule bij Salzburg. Op 1 januari sluit hij aan bij de troepen van Jurgen Klopp. Hij zal er met het rugnummer 18 spelen.

Minamino scoorde enkele weken geleden nog op Anfield in de Champions League. Ook tegen Genk speelde de Japanner mee, in de terugwedstrijd wist hij het tweede Oostenrijkse doelpunt te scoren. “Het is een droom die uitkomt om een Liverpool-speler te zijn. In de Premier League spelen was altijd één van mijn doelen, ik denk dat het de beste competitie ter wereld is.” In totaal speelde Minamino 199 wedstrijden voor Salzburg, waarin hij 64 goals maakte.

We can confirm an agreement has been reached with @redbullsalzburg for the transfer of Takumi Minamino 🙌



リヴァプールフットボールクラブは南野拓実選手の移籍についてレッドブル・ザルツブルクと合意に達したことを発表する pic.twitter.com/2yH2N0v3Y1 Liverpool FC(@ LFC) link

Amallah geblesseerd naar de kant bij Standard

Bij de Rouches moest Selim Amallah nog voor de pauze naar de kant met een enkelblessure. Na een onschuldig duel met Hongla, waarbij er tussen beide spelers zelfs geen fysiek contact was, bleef de Luikse Marokkaan met zijn studs in de grasmat steken. De middenvelder probeerde nog even verder te voetballen, maar moest uiteindelijk ondersteund door de verzorgers het terrein verlaten. (LUVM)