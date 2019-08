Football Talk (18/08). Meunier en PSG zowaar onderuit - Club zonder Mechele naar Linz - Lokeren de boot in Redactie

18 augustus 2019

23u54 2

Meunier lijdt met PSG verrassende nederlaag bij Rennes

Paris Saint-Germain heeft op de tweede speeldag in de Ligue 1 met 2-1 verloren bij Rennes. Rode Duivel Thomas Meunier, die op de eerste speeldag nog vrede moest nemen met 15 minuutjes, speelde de eerste 64 minuten. Edinson Cavani (36') bracht de Parijzenaars als eerste op voorsprong, een zoveelste ruime overwinning leek in de maak. Op de openingsspeeldag won PSG nog met 3-0 van Nîmes. Net voor en net na de pauze draaiden M’Baye Niang (44') en Romain del Castillo (48') echter de rollen om en bezorgden Rennes een verrassende overwinning tegen de titelhouder. Middenin de tweede helft werd Meunier gewisseld voor Colin Dagba. Rennes won vorige week al met 0-1 bij Montpellier en telt zes op zes, PSG begint zijn seizoen in de Ligue 1 met drie op zes.

In Nederland verloor Heracles, met Cyriel Dessers en Dario Van den Buijs in de basis, met 0-2 van PSV na doelpunten van Steven Bergwijn (16') en Mohammed Ihattaren (58').

Lokeren loopt ook op bezoek bij Union tegen nederlaag aan

Het uit 1A gedegradeerde Lokeren heeft op de derde speeldag in de Proximus League met 3-1 verloren op bezoek bij Union Sint-Gillis.

Mathias Fixelles (37.), Serge Tabekou (48.) en Casper Nielsen (87.) zorgden voor de doelpunten bij Union, Dylan Mbayo scoorde met een afgeweken bal in de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd de eerredder voor de bezoekers. Union blijft zo foutloos en deelt de leidersplaats met Westerlo. De Kemphanen wonnen eerder dit weekend al met 4-1 van Roeselare.

Lokeren blijft kwakkelen en liep in het Dudenpark al tegen zijn tweede nederlaag op drie speeldagen aan. De Waaslanders konden bovendien nog maar één keer scoren en staan met één punt op de teller dankzij het scoreloos gelijkspel van vorig weekend in eigen huis tegen Lommel.

Club zonder Mechele naar Linz

Club Brugge moet het in de heenwedstrijd van de play-offs voor de Champions League stellen zonder Brandon Mechele. Hij ondervindt nog teveel hinder aan de blessure die hij opliep in de competitiewedstrijd tegen Eupen. Simon Deli, die ontbrak tegen de Panda’s, is er dan wel weer opnieuw bij. Voor de rest de vertrouwde namen, enkel voor Jelle Vossen heeft Philippe Clement geen plaats in zijn selectie. Ook Percy Tau ontbreekt, hij is geschorst na zijn twee gele kaarten in Kiev.

Club trekt morgen naar Oostenrijk zonder de geblesseerde @BMechele44, maar met Simon Deli terug in de selectie! #LASKCLU #UCL



SELECTIE | https://t.co/4ZwTC0X2zJ pic.twitter.com/JOp9R9Zkmh Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Benteke gaat met Crystal Palace onderuit bij Sheffield United

Crystal Palace heeft op de tweede speeldag van de Engelse Premier League met 1-0 verloren bij Sheffield United. Christian Benteke speelde de hele wedstrijd bij Palace, maar kon de nederlaag niet verhelpen.

Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam na 47 minuten op naam van John Lundstram. Benteke en co beginnen hun seizoen na het gelijkspel van vorige week tegen Everton met één op zes, Sheffield telt nu vier op zes.

In Nederland speelden Twente en RKC Waalwijk 3-3 gelijk. Jorn Brondeel bleef op de bank bij Twente, maar bij Waalwijk startten Hannes Delcroix en Anas Tahiri in de basis. Die laatste maakte na 24 minuten het eerste doelpunt. Een kwartier voor affluiten werd Tahiri vervangen door een andere Belg, Lennerd Daneels. Nog in Nederland mocht Adnan Ugur twaalf minuten meedoen bij Fortuna Sittard, dat met 2-3 verloor van Willem II.

Antwerp heeft vandaag bekendgemaakt in de toekomst te zullen gaan samenwerken met de Congolese tweedeklasser Lubumbashi Eagles. De Great Old wil zo talent uit DR Congo naar België brengen. "De Eagles Academy is opgericht in 2013 in een provincie van Katanga, waar 7 miljoen jongeren (jonger dan 18 jaar) wonen en waar Dieumerci Mbokani opgroeide", begon Antwerp haar satellietclub voor te stellen. "Het heeft een moderne infrastructuur, met de nieuwste generatie FIFA-normen voor synthetische velden, twee grasvelden en een school voor jongeren. Om de omvang te vergroten, zocht ze een samenwerking in Europa voor haar meest getalenteerde spelers.”

Het eerste elftal en de academie van Lubumbashi spelen vanaf dit seizoen onder de naam Red Eagles. De Eagles gaan in de kleuren van Antwerp - rood-wit - spelen. Ook het nieuwe wapenschild van de club is opgemaakt op basis van het logo van het stamnummer één.

Luis Norton de Matos, vorig seizoen beloftencoach bij de Great Old, zal als Antwerp-vertegenwoordiger maandag in Lubumbashi het partnerschap finaliseren. Hij wordt er verantwoordelijk voor de werving en het sportmanagement van de Lubumbashi Academie.

Ashley Cole kondigt zijn afscheid aan

Ashley Cole heeft op tv-station Sky Sports zijn afscheid als voetballer aangekondigd. De 38-jarige linksachter speelde het voorbije half jaar nog bij tweedeklasser Derby County, maar is vooral bekend van zijn periodes bij Arsenal (1999-2006) en Chelsea (2006-2014). Cole kon bij beide Londense clubs in totaal zestien prijzen bijschrijven. Hij pakte onder meer drie landstitels, zeven FA Cup’s, één Champions League en één Europa League. Bij Arsenal maakte hij deel uit van de Invincibles, die in 2004 ongeslagen kampioen werden.

Na zijn vertrek bij Chelsea in 2014 volgden nog minder geslaagde passages bij AS Roma (2014-2016) en LA Galaxy (2016-2018) en dus een half jaartje bij Derby County.

De linkervleugelverdediger was tussen 2001 en 2014 ook 108 keer Engels international. Hij trok met de Three Lions naar de WK’s van 2002, 2006 en 2010 en de EK’s van 2004 en 2012.

Cole hoopt nu in de voetsporen van generatiegenoten Frank Lampard en Steven Gerrard te treden en trainer te worden.

Nieuwe forse nederlaag voor Lamah en Cincinnati

Roland Lamah en Cincinnati hebben zaterdag een nieuwe nederlaag geleden in de Major League of Soccer (MLS). New York City kwam in Cincinnati met 1-4 winnen. Lamah werd net voor het uur naar de kant gehaald door zijn Nederlandse trainer Ron Jans (ex-Standard).

De thuisploeg begon nochtans goed aan de partij. Nadat Ledesma halfweg de eerste helft een elfmeter miste bracht Cruz Cincinnati op het halfuur toch op voorsprong. New York City schoot nu wakker en keerde nog voor rust de situatie om dankzij doelpunten van Castellanos (32.) en Heber (45.+3). Tussendoor hadden ook de bezoekers een strafschop gemist. Na de pauze dikten Castellanos (71.) en Heber (89.) met elk hun tweede de score nog wat aan.

Voor Cincinnati, afgetekend laatste in de Eastern Conference, was het de achttiende nederlaag in 26 wedstrijden. Lamah en co wachten al meer dan een maand op een nieuwe driepunter.