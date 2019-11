Football Talk (17/11). Union start tweede periode met thuiszege tegen Virton, Westerlo haalt het van Roeselare Redactie

17 november 2019

22u21 0

Westerlo start tweede periode met 3-5 zege in Roeselare

Westerlo is uitstekend begonnen aan de tweede periode van 1B. De nummer drie van de eerste periode ging met 3-5 winnen op het veld van Roeselare. Bij de rust was het 1-3.

Westerlo kwam in de 13e minuut op voorsprong door een owngoal van Nermin Zolotic. Kurt Abrahams (19e) en Igor Vetokele (39e) zetten de bezoekers op rozen. Jens Naessens (44e) milderde net voor de pauze tot 1-3. Renan Areias (59e) scoorde de aansluitingstreffer, maar Stephen Buyl (66e) en Christian Bruls (68e) diepten de voorsprong opnieuw uit. Kort voor affluiten scoorde Marco Tulio nog voor Roeselare.

Eerder op de dag won Union Sint-Gillis met 2-0 van Virton, zaterdag verloor Lokeren met 0-1 van Lommel, wat trainer Glen De Boeck de kop kostte. Eersteperiodekampioen Oud-Heverlee Leuven opende vrijdag de speeldag met een 0-3 thuisnederlaag tegen Beerschot.

Union start tweedeperiodekampioenschap met thuiszege tegen Virton

Union Sint-Gillis heeft op de eerste speeldag in het tweedeperiodekampioenschap in de Proximus League in eigen huis met 2-0 gewonnen van Virton. In het Dudenpark zorgden Sigurd Haugen (23.) en Mathias Fixelles (81.) voor de doelpunten.

Met de zege komt Union met drie punten op de tweede plaats in de stand. De leidersplaats in 1B is momenteel in handen van Beerschot, na een 0-3 zege op het terrein van eersteperiodewinnaar Oud-Heverlee Leuven. Lommel ging zaterdagavond met 0-1 winnen bij het geplaagde Lokeren. De speeldag wordt zondagavond afgesloten met het duel tussen Roeselare en Westerlo.

Spaanse voetbalsters in staking voor verhoging minimumsalaris

De vrouwelijke voetballers uit de Spaanse competitie zijn in staking gegaan omwille van onvrede over hun salaris en de omstandigheden waarin ze moeten spelen. De spelersunie AFE sprak op Twitter van een “eerste en historische staking”.

Op een vergadering van de AFE, die vroeg om een verhoging van het minimumsalaris, stemde 93 procent van de speelsters om in staking te gaan. Een poging tot bemiddeling van het ministerie van werk eindigde donderdag zonder akkoord.

Ook Antoine Griezmann liet van zich horen op Twitter: “Mijn vrouwelijke collega-voetballers zijn in staking en krijgen mijn volledige steun”, postte de spits van Barcelona. De associatie van vrouwelijke voetbalclubs (ACFF) wees de salariseisen van de speelsters af, omdat dit problemen zou opleveren voor de kleinere clubs. Wel ging het akkoord over de aanpassing van de werkcontracten, die van halftijdse contracten naar drievierdecontracten verhoogd worden.

A las compañeras del fútbol femenino que están en huelga luchando por sus derechos les envío todo mi apoyo. Mucho ánimo! https://t.co/pnk0oBilJI Antoine Griezmann(@ AntoGriezmann) link

Ook de Belgische U18 wint van Rusland

De U18 van de Rode Duivels hebben, net zoals de eerste ploeg, Rusland geklopt. De jonge Belgen wonnen het vriendschappelijke duel in het Spaanse San Pedro del Pinatar met 2-1.

De ploeg van trainer Wesley Sonck moest al na vier minuten achtervolgen na een doelpunt van Nikita Khlynov (4e). De score werd na de rust omgedraaid door de Belgen, met dank aan Thibo Baeten (Club Brugge, 48.) en Nayel Mehssatou (RSC Anderlecht, 53.). Vrijdag speelde de U18 nog 3-3 gelijk tegen Tsjechië.

Just like the big guys, our U18 @BelRedDevils beat @TeamRussia! 2-1 😍 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/VXGB7ooaRA Royal Belgian FA(@ RoyalBelgianFA) link

Beroep van KV Kortrijk tegen boete voor verspreiding tuchtdossier haalt niets uit

KV Kortrijk heeft zonder succes beroep aangetekend tegen de maximumboete die de voetbalclub kreeg, omdat het op cynische wijze een tuchtdossier bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) online had gepubliceerd. De Geschillencommissie Hoger Beroep besliste vrijdag om de boete van 5.000 euro te bevestigen.

Op 22 oktober tweette KV Kortrijk de volledige bondsactie waarin de Kerels vervolgd werden voor spreekkoren (“alle boeren zijn homo” en “Sammy janet”) en het gebruik van pyrotechnisch materiaal in de derby tegen Zulte Waregem. Het verspreiden van tuchtdossiers is nochtans verboden volgens het bondsreglement. Daar staan straffen op van een boete van minstens 1.000 euro tot zelfs schrapping van een aangeslotene.

KV Kortrijk kondigde de bondsactie nogal cynisch aan op zijn website als “een stuk proza, dat ongetwijfeld veel tijd en research gevergd heeft”. “We willen niet dat dit enkel voor de ‘happy few’ geschreven werd”, klonk het ook op de clubwebsite. Maar om dat “denigrerende” spierballengerol kon de Geschillencommissie niet lachen.

De verspreiding via de online kanalen paste volgens algemeen manager Matthias Leterme in een strategie om het gedrag van de supporters te veranderen. Maar hij verklaarde ook dat er bij KV Kortrijk “een bepaalde frustratie rees” door de bondsactie tegen de club. Bovendien, stelde Leterme, geldt voor de disciplinaire procedures ook openbaarheid van zittingen en dus zag hij geen graten in het online delen van het dossier. KVK tekende dan ook opnieuw beroep aan tegen de opgelegde boete.

Maar de Kerels kregen vrijdag nul op het rekest. “Tijdens de pleidooien gaf de club duidelijk blijk van schuldinzicht. Als de bedoeling was om supporters te sensibiliseren, volstond het om een mededeling op de website te plaatsen. Daarvoor hoefde het volledige dossier niet online en waren de begeleidende denigrerende commentaren niet nodig. Door de bondsactie te ridiculiseren bereikt KV Kortrijk het tegendeel van sensibilisering”, luidde het in het vonnis van de Geschillencommissie Hoger Beroep.

Lokeren moet sensibiliseringsboodschap omroepen na spreekkoor tegen Walen

De Geschillencommissie Hoger Beroep heeft een voorwaardelijke geldstraf van 2.500 euro opgelegd aan 1B-club Sporting Lokeren, omdat fans in de thuismatch tegen Excelsior Virton het spreekkoor “Les Wallons, c’est du caca” scandeerden. Daarnaast moeten de Waaslanders minstens drie thuiswedstrijden verplicht een sensibiliserende boodschap omroepen op Daknam.

Bondsprocureur Gilles Blondeau had een boete van 2.500 euro gevraagd tegen Lokeren, waarvan supporters uit vak 2C2 op 3 november tegen Virton het beruchte spreekkoor “Les Wallons, c’est du caca” scandeerden. De gevraagde sanctie vond de Wase club overdreven, omdat de gezangen slechts heel kort werden aangehouden. Lokeren stuurde aan op een alternatieve sanctie.

Volgens de Geschillencommissie Hoger Beroep was een sanctie ondanks de korte duur van het spreekkoor op zijn plaats. Toch ging het tuchtorgaan in op het verzoek van de ‘Tricolores’. Lokeren moet drie opeenvolgende officiële thuiswedstrijden via de stadionomroeper voor aanvang van de wedstrijd en ook voor de start van de tweede helft verplicht een sensibiliseringsbericht laten omroepen. De gevorderde geldboete wordt met uitstel opgelegd.

De allereerste van die sensibiliseringsboodschappen moet weerklinken op 7 december in de thuismatch tegen Roeselare.

Inter kreeg dreigbrief, “maar niet persoonlijk gericht aan trainer Conte”

Inter heeft gereageerd op berichten in de Italiaanse media dat trainer Antonio Conte een dreigbrief ontvangen zou hebben. Inter bevestigt dat de club een dreigbrief in de bus heeft gekregen, maar meldt dat die niet persoonlijk gericht was aan Conte.

Italiaanse media schreven dat Conte enkele dagen geleden een persoonlijke dreigbrief ontvangen zou hebben. In sommige berichten was er zelfs sprake dat er in de enveloppe ook een kogel stak. “Naar aanleiding van wat er verschenen is in de pers wil Inter benadrukken dat Conte geen dreigbrieven heeft ontvangen”, laat de Italiaanse grootmacht weten. “Hij heeft dan ook geen klacht ingediend. Het is de club die de dreigbrief kreeg. Zoals de gewoonte is bij dit soort incidenten is de brief overgemaakt aan de autoriteiten.”

Volgens de mediaberichten zou Conte onder politiebescherming staan. Een woordvoerder van Inter liet echter verstaan niet van dat scenario uit te gaan. Elisabetta Muscarello, de vrouw van Conte, schreef ook op de sociale media dat “het verhaal van de kogel een hoax is”.

De 50-jarige Conte staat sinds deze zomer aan het hoofd van Inter. Het team van Romelu Lukaku staat in de Serie A na twaalf speeldagen tweede, op een punt van Juventus.

Walem roept Pletinckx op bij de beloften

Bondscoach Johan Walem heeft Zulte Waregem-verdediger Ewoud Pletinckx bij de beloftenselectie gehaald voor de lastige uitwedstrijd van zondag in Duitsland op de vierde speeldag in groep 9 van de kwalificaties voor het EK van 2021.

In het uitverkochte Schwarwaldstadion in Freiburg wacht er dan met Duitsland de ongeslagen leider in de groep, terwijl de Belgen hun start misten en na drie speeldagen slechts met vier punten staan. In Wales werd er met 1-0 verloren en vervolgens geraakten ze ook in eigen huis niet voorbij Bosnië-Herzegovina (0-0). Johan Walem greep in en nadien kwam er dan ook een kleine wederopstanding, weliswaar tegen het nietige Moldavië (4-1). Er moeten nog punten gesprokkeld worden, want enkel de negen groepswinnaars en de twee beste tweedes zijn rechtstreeks geplaatst voor het EK. De andere tweedes spelen nog barragewedstrijden op 9 en 17 november 2020.

Francesco Antonucci (Volendam), Sebastiaan Bornauw (Keulen) en doelman Gaëtan Coucke (KRC Genk) zijn er door blessures niet bij in de laatste EK-kwalificatiewedstrijd van het jaar. Antonucci is out met een knieblessure, terwijl Bornauw last heeft aan het dijbeen. Coucke is dan weer op de sukkel met de lies. Als vervanger van Bornauw komt nu Pletinckx bij de selectie. Hij werd eerder dit seizoen al door Walem opgeroepen, maar de negentienjarige centrale verdediger verzamelde nog geen caps bij de U21.

Walem is sinds het EK in Italië met een nieuwe generatie aan de slag. Van de EK-gangers zitten enkel nog Rocky Bushiri (Blackpool/Eng), Francis Amuzu (RSC Anderlecht), Alexis Saelemaekers (RSC Anderlecht), Wout Faes (KV Oostende) en Orel Mangala (Stuttgart/Dui) in de selectie, de rest heeft intussen de leeftijdsgrens bij de beloften overschreden. Yari Verschaeren (RSC Anderlecht) werd door Roberto Martínez dan weer bij de Rode Duivels gehaald.

We have added @EwoudPletinckx to the squad. He joins us today. Final training session this afternoon before we face Germany tomorrow. #U21EURO Johan Walem(@ JohanWalem) link

Engeland trekt zonder Gomez en Henderson naar Kosovo

De Engelse bondscoach Gareth Southgate kan voor de laatste EK-kwalificatiewedstrijd van zondag in Pristina tegen Kosovo niet rekenen op het Liverpool-duo Jordan Henderson en Joe Gomez. Dat heeft de Engelse voetbalbond vandaag laten weten. Henderson is nog niet helemaal hersteld van een virus, terwijl Gomez out is na een trap op de knie vrijdag op training.

Gomez had eerder deze week nog een aanvaring bij de nationale ploeg met Raheem Sterling van Manchester City. Beide mannen stonden vorige zondag nog neus aan neus in de topper tussen Liverpool en City, die de Reds met 3-1 wonnen. Een dag later kwam het op training bij de nationale ploeg opnieuw tot een confrontatie tussen de City-spits en de Liverpool-verdediger. Daarop besloot Southgate in te grijpen en Sterling uit de kern voor het duel tegen Montenegro te zetten. Gomez kreeg donderdag in de 7-0 zege wel speelminuten, maar werd bij zijn invalbeurt uitgejouwd.

Engeland voert groep A aan met achttien punten uit zeven partijen en is al zeker van zijn ticket voor het EK.