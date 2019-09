Football Talk (17/09). Exit Emilio Ferrera (en Crasson) in Luxemburg - Waarom Bayat op Neerpede was - Stones vijftal weken buiten strijd Redactie

17 september 2019

19u55 0

City-verdediger John Stones vijftal weken buiten strijd

Manchester City moet verdediger John Stones een vijftal weken missen. De 25-jarige Brit liep dinsdag tijdens de training een spierblessure op, zo lieten de Citizens weten.

“Stones geraakte deze morgen geblesseerd. Het is een spierprobleem en hij zal vier tot vijf weken out zijn”, meldde coach Pep Guardiola dinsdag via de Twitter-account van Manchester City. Guardiola zal de breedte van zijn kern kunnen testen de komende weken, want na het vertrek van Vincent Kompany naar Anderlecht viel met Aymeric Laporte ook al een andere verdediger uit. De Fransman staat tot februari aan de zijlijn.

Morgen begint City aan zijn Champions League-campagne. Het moet op bezoek bij Shakhtar Donetsk in Oekraïne

Minstens 100 Rijsel-supporters opgepakt in Amsterdam

Minstens honderd voetbalsupporters van Rijsel zijn aangehouden bij metrostation Strandvliet in Amsterdam Zuid-Oost. Ze maakten zich schuldig aan het verstoren van de openbare orde, het afsteken van vuurwerk, geweld en vernieling, meldt de politie. Ten minste één supporter raakte gewond. De arrestanten zijn afgevoerd naar een cellencomplex. Ajax speelt vanavond in de Champions League tegen Rijsel in de Johan Cruijff ArenA.

Mogi Bayat praat met Verschueren

Mogi Bayat was gisteren op het oefencomplex van RSCA. Anderlecht benadrukte bij monde van Michael Verschueren dat de club geen inkomende transfers met de besproken makelaar onderhandelt. Wel had Bayat een onderhoud met Verschueren over Adrien Trebel, die belangstelling uit het Midden-Oosten geniet. Of het tot een transfer komt, zal afhangen van de persoonlijke voorkeur van Trebel en zijn sportieve toekomst onder Vincent Kompany. (PJC)

Antwerp gelijk tegen Westerlo-B

Antwerp laste vanochtend een oefenmatch achter gesloten deuren in om de wisselspelers wat ritme te laten opdoen. Op het trainingsveld aan de Bosuil werd 2-2 gelijk gespeeld tegen de B-ploeg van Westerlo.

Antwerp begon goed aan de partij en na acht minuten trof Baby raak. Niet veel later kon Gano de score verdubbelen. Hij trapte in de rebound binnen, na eens schot van Benson. Voor de pauze waren er ook nog kansen voor Baby, De Laet, De Sart en Hongla.

In de tweede helft nam Westerlo het commando over. Bezoekend invaller Versteeven kwam al vroeg oog in oog met Antwerpdoelman Teunckens, maar deze laatste voorkwam een goal. Kort nadien trapte Janssens namens Westerlo voorlangs. Rond het uur was het dan toch raak voor de Kempenaars, via Versteeven. En het werd zowaar nog 2-2 ook. Vaesen zorgde voor de verdiende gelijkmaker. In de slotfase waren er nog enkele mogelijkheden langs beide kanten, maar de score veranderde uiteindelijk niet meer.

Antwerp: Teunckens, Quirynen, Batubinsika, De Laet (46’ Waem), De Wilde, De Sart (49’ Geeraerts), Hongla, Benson (74’ Nsimba), Coopman, Baby, Gano.

Westerlo: Van Langendonck, Remmer, Ofori Appiah, Koné, Janssens, Gül, Keita, Mols (82’ Bonjean), Buyl, Vaesen, Emenike (46’ Versteeven).

Doelpunten: 8’ Baby (1-0), 19’ Gano (2-0), 59’ Versteeven (2-1), 69’ Vaesen (2-2).

Pletinckx (Zulte Waregem) een speeldag geschorst

Ewoud Pletinckx is er zondag niet bij wanneer Zulte Waregem het in eigen huis opneemt tegen AA Gent. De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) legde de verdediger van Essevee dinsdag een speeldag schorsing en een boete van 1.000 euro op. Dat is ook de straf die het bondsparket maandag vorderde.

Zaterdag werd Pletinckx rechtstreeks uitgesloten in de uitwedstrijd in Eupen op de zevende speeldag in de Jupiler Pro League. Op slag van rust gleed Pletinckx als laatste verdediger de Eupense aanvaller Jon Bautista onderuit.

Zulte Waregem had gehoopt op een lichtere straf en weigerde het strafvoorstel van het Bondsparket. De Geschillencommissie gaf de West-Vlamingen ongelijk. In zijn motivering verwijst het tuchtorgaan naar de speeldag schorsing die Yannick Thoelen, de doelman van KV Mechelen, kreeg na zijn rode kaart in Anderlecht. Die overtreding was vergelijkbaar en viel op een gelijkaardig moment.

Tenzij Essevee beroep aantekent, is Pletinckx geschorst voor de thuiswedstrijd tegen AA Gent op speeldag acht.

Emilio Ferrera stapt op in Dudelange

Emilio Ferrera is niet langer de trainer van de Luxemburgse club F91 Dudelange. De Brusselaar (52), die het team nog maar sinds dit seizoen leidde, is volgens bronnen in zijn entourage zelf opgestapt bij Dudelange. Sterke man Flavio Becca betaalde de premie voor kwalificatie van de Europa League nog steeds niet en had na elk puntenverlies in de competitie hoogoplopende ruzie met Ferrera. Die had er zijn buik van vol. Ook Bertrand Crasson, die nog maar enkele dagen geleden was aangesteld als assistent, moet op zoek naar een nieuwe club. Donderdag start Dudelange de EL-poulefase op bezoek bij APOEL in Nicosia. De Luxemburgers treffen ook Qarabag en Sevilla. (SK)

Russische voetballers Kokorin en Mamaev verlaten gevangenis

De Russische voetballers Alexander Kokorin (28) en Pavel Mamaev (31) zijn vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis. De twee (ex)-internationals zaten allebei een celstraf uit na een vechtpartij vorig jaar in Moskou. Mamaev en Kokorin waren bij het verlaten van de gevangenis in het zwart gekleed en hadden een kap over hun hoofd. Ze stapten direct een klaarstaande wagen in. Beide voetballers willen hun loopbaan nu gewoon verder zetten. Volgens Russische media heeft Kokorin al een nieuwe overeenkomst bij Zenit ondertekend.

Zenit-spits Kokorin (48 caps) en Krasnodar-middenvelder Mamaev (15 caps) sloegen in oktober 2018 bij een uit de hand gelopen caféruzie een hoge functionaris van het Russisch ministerie van Handel met een stoel in het gezicht. Daarna volgde nog een handgemeen met een collega van het slachtoffer, Denis Pak. Beide voetballers slingerden de man, die van Koreaanse origine is, ook talrijke racistische verwensingen naar het hoofd. Enkele minuten eerder waren de twee voetballers op straat al slaags geraakt met de chauffeur van een tv-presentatrice. Uit bewakingsbeelden bleek duidelijk dat Kokorin en Mamaev op het moment van de feiten dronken waren.

Begin mei kreeg Mamaev zeventien maanden effectieve gevangenisstraf, Kokorin achttien maanden.

Galatasaray zonder spelmaker Belhanda

Goed nieuws voor Club Brugge. Spelmaker Younès Belhanda (29) stapt vandaag niet op het vliegtuig richting België. Verder onderzoek wees uit dat de offensieve middenvelder een kaakbreuk heeft opgelopen en even rust moet nemen. Belhanda is de draaischijf van Galatasaray, waar coach Fatih Terim doorgaans voor een 4-1-4-1-opstelling kiest, met Belhanda en Seri achter diepe spits Falcao. Verwacht wordt dat de Gabonees Mario Lemina de plaats van de Marokkaan zal innemen. (TTV)

Chipciu opnieuw out

Van de regen in de drup. Alexandru Chipciu (30) is opnieuw out. De Roemeen miste een groot deel van de voorbereiding en de competitiestart door een blessure aan de hamstrings. De laatste weken trainde hij voluit mee - in de testimonial van Vincent Kompany in Manchester maakte hij zelfs minuten in wat hij nadien “één van de mooiste dagen uit zijn leven” noemde - maar intussen zit hij wederom in de ziekenboeg. Anderlecht zag in Chipciu, die eerstdaags nog wat check-ups moet ondergaan, een interessante speler om op de rechtsachterpositie de concurrentie aan te gaan. (PJC)

Sportief directeur Colomer stapt op in Eupen

Sportief directeur Josep Colomer verlaat AS Eupen. De Spanjaard vervulde die functie sinds de Aspire Zone Foundation in 2012 de club overnam van een kortstondige Italiaanse directie. Colomer blijft in een andere rol wel in dienst bij de Qatarese Foundation. Met hem als sportief directeur promoveerde Eupen in 2016 opnieuw naar de Jupiler Pro League. Tot de transfers die hij hielp realiseren behoren Akram Afif en Abdelkarim Hassan (dit jaar Aziatisch kampioen met Qatar), Moussa Wague (nu Barcelona), Henry Onyekuru (nu AS Monaco), Christian Kabasele (nu Watford) en Clinton Mata (nu Club Brugge). De rol van sportief directeur wordt overgenomen door algemeen directeur Christoph Henkel. Hij zal worden bijgestaan door Siegfried Marti (60), die de voorbije jaren actief was als scout of hoofdscout in de Bundesliga bij Werder Bremen en Mainz 05. (AR)

Prins Abdullah eigenaar van Sheffield United

Prins Abdullah Bin Mosaad - die voor de helft eigenaar is van Beerschot - wordt voor de volle honderd procent eigenaar van Premier League-club Sheffield United. Sinds 2013 had de Saudische prins al de helft van Sheffields aandelen in handen, maar recent kwam het tot een dispuut met de andere co-eigenaar Kevin McCabe. Een Britse rechtbank besliste nu dat prins Abdullah McCabe mag uitkopen. (KDC)