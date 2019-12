Football Talk (16/12). Everton praat met Ancelotti - Bölöni: “Wij nog 11 duels, de rest 8" - Hayen wacht nog steeds af De voetbalredactie

16 december 2019

Hayen wacht nog steeds af

Vandaag zouden de Japanners en Nicky Hayen alle kaarten op tafel leggen. Er vond wel een gesprek plaats. Maar de inhoud ervan is niet gekend. “Er is alleszins niks beslist”, bleef Hayen kort in zijn commentaar. Afwachten of de Japanse bazen de defintieve beslissing niet verder voor zich uit blijven schuiven. Want het lijkt erop dat zij niet liever willen. Nu zou er uiterlijk woensdag meer nieuws volgen. Maar niemand die zijn handen in het vuur durft steken dat dit ook zo zal zijn. Hayen zelf houdt nu alleszins de druk op de ketel door na de non-vertoning van zijn team bij Zulte Waregem meer duidelijkheid te vragen omdat de workload voor zijn onervaren staf te groot wordt. Bovendien gaf hij aan niet zomaar in elk scenario te willen stappen. Wie wordt coach na Nieuwjaar? Het blijft voorlopig dus een open vraag. (FKS)

Ancelotti naar Everton?

Carlo Ancelotti zou in gesprek zijn met Everton. De Italiaan werd een tiental dagen geleden ontslagen bij Napoli na mindere resultaten, maar zou nu dus alweer in Engeland terecht kunnen. Volgens Sky Sports lopen er gesprekken. Ancelotti landde vandaag in Liverpool. “Hij beslist de komende tijd of hij het aanbod weigert of accepteert. De gesprekken zijn gaande”, tweet de doorgaans goed ingelichte journalist Fabrizio Romano van Sky Ports.

Everton kent een tegenvallend seizoen en staat na zeventien wedstrijden pas zestiende in de Premier League. De Toffees zweven net boven de degradatiezone en dat koste coach Marco Silva de kop. Duncan Ferguson nam over, maar dat zou een tussenoplossing zijn. Ancelotti was in het verleden al trainer bij Chelsea. ‘t is dus niet dat de Italiaan de Premier League niet kent.

Everton board have contacted Carlo Ancelotti. He’ll decide soon if accept or refuse this opportunity. Talks ongoing. 🔵 #EFC Fabrizio Romano(@ FabrizioRomano) link

Union hengelt IJslandse winger binnen

Union Sint-Gillis heeft zich versterkt met vleugelaanvaller Aron Sigurdarson. Dat maakte de Brusselse 1B-club bekend. De 26-jarige IJslander tekende voor 2,5 jaar in het Dudenpark, met optie op twee bijkomende seizoenen. Sigurdarson is een zesvoudig international die vorig seizoen uitkwam in de Noorse tweede klasse. De linksbuiten kende een uitstekend seizoen bij IK Start. Met zijn dertien doelpunten en dertien assists had Sigurdarson een groot aandeel in de promotie. IK Start klopte Lilleström in de heenmatch van de promotiefinale met 2-1, dankzij twee treffers van de nieuwste Union-aanwinst. Het volstond om vorige week de terugkeer naar de hoogste voetbalklasse te bewerkstelligen.

Maar Sigurdarson verkiest een avontuur in België bij volksclub Union, dat in de strijd om een promotiefinale in 1B nood had aan scorend vermogen. Eerder voetbalde de 26-jarige aanvaller voor Tromso in Noorwegen en Fjölnir in eigen land. Sigurdarson speelde al zes keer mee met de IJslandse ploeg, maar zag het EK in 2016 aan zijn neus voorbijgaan door een kwetsuur. Zijn laatste interland dateert wel al van begin 2018.

https://t.co/S5RezIwX0S#VelkominAron pic.twitter.com/V57wJRIwo8 Royale Union Saint-Gilloise(@ UnionStGilloise) link

ACFF verstrengt voorwaarden voor opleidingslabels van Waalse voetbalclubs

Waalse voetbalclubs zullen wat betreft hun jeugdopleiding aan strengere voorwaarden moeten voldoen om het ACFF-kwaliteitslabel te verkrijgen. Dat meldde de federatie voor Franstalige voetbalclubs. Vier jaar geleden voerde het ACFF drie labels in. Voetbalclubs in Wallonië konden zo’n label krijgen als hun jeugdopleiding aan voorwaarden voldeed op administratief en sportief niveau. De beoordeling hangt ook af van het aantal activiteiten die een club organiseert om maatschappelijke thema’s, vrouwenvoetbal en opleidingen in de verf te zetten.

Nu dat concept voldoende bekend is en de eerste stappen gezet zijn, schakelt het ACFF een versnelling hoger. “De wijzigingen die we aanbrengen moeten een nieuwe dynamiek creëren in het uitbouwen van de jeugdopleiding”, klinkt het dinsdag.

In de nieuwe cyclus voor de periode 2020-2022 verandert er niets aan de voorwaarden voor het basislabel (1 ster), maar voor het kwaliteitslabel (2 sterren) en het excellentielabel (3 sterren) worden de eisen strenger. Clubs zullen een minimumaantal ploegen per leeftijdscategorie moeten inschrijven, een jeugdcoach met UEFA-licentie moeten aanstellen en opleidingsdiploma’s moeten afleveren om die hogere labels te krijgen. Clubs hebben in november al uitleg gekregen over die verstrengde voorwaarden.

Leon Bailey krijgt drie speeldagen schorsing

Bayer Leverkusen-aanvaller Leon Bailey wordt voor drie speeldagen geschorst door de Duitse voetbalbond (DFB) nadat hij afgelopen weekend een rode kaart kreeg. In het duel met Keulen (2-0 nederlaag voor Leverkusen) gaf de voormalige speler van Racing Genk Kingsley Ehizibue een slag in het gezicht, nadat die een overtreding had begaan op de Jamaicaan. Bailey mocht zo in de 77e minuut bij een 1-0 stand gaan douchen. Eerder was ook Leverkusen-verdediger Aleksandar Dragovic al met een tweede gele kaart van het veld gestuurd.

De aanvaller kreeg een boete van 20.000 euro. Bailey en Leverkusen hebben de sancties aanvaard. Hij zal de laatste twee competitiematchen voor de winterstop missen, tegen Hertha Berlijn en Mainz. Ook de eerste wedstrijd van 2020, tegen Paderborn, moet hij aan zich laten voorbijgaan.

Laszlo Bölöni heeft zo z’n eigen kijk op play-off 1-kansen Antwerp

Het gaat hard met Antwerp: na 19 speeldagen staat de 'Great Old’ op een tweede plaats. Play-off 1 kan en mag niet meer mislopen, al bekijkt Bölöni dat op zijn geheel eigen wijze. “Het was een goed weekend, zeker als je de andere resultaten bekijkt. Maar het seizoen is nog lang, er zijn nog 11 matchen. Het is te zeggen: voor ons.” Wat de Antwerp-coach daar precies mee bedoelde? “Wij hebben 9 punten voorsprong op plaats zeven. Wij hebben dus nog 11 matchen, de rest maar 8 meer.”

Brugse beloften treffen Rennes in barrages

De jonkies van Club Brugge hebben maandag in het Zwitserse Nyon, op de hoofdzetel van de UEFA, het Franse Rennes geloot in de play-offronde van de UEFA Youth League (11-12 febuari). De Brugse U19 plaatsten zich voor de barrages door tweede te worden in hun poule.

Real Madrid (13 ptn) won groep A voor blauw-zwart (10 ptn). PSG en Galatasaray (beiden 6 ptn) werden derde en vierde en zijn uitgeschakeld. De groepswinnaar plaatste zich rechtstreeks voor de achtste finales. De nummers twee uit de groepsfase spelen een play-off tegen de winnaars van het kampioenenspoor, waar geen Belgische ploegen aan deelnemen, voor een plaats bij de laatste zestien.

Club Brugge verzekerde zich vorige week woensdag op spectaculaire wijze van het barrageticket. Doelman Senne Lammens kopte vijf minuten in de extra tijd de 2-2 gelijkmaker tegen de touwen tegen Real Madrid. Ook de U19-ploeg van KRC Genk was in deze Youth League actief. De Limburgers eindigden in groep E als derde met acht punten. Liverpool (13 ptn) ging met de poulezege aan de haal voor Salzburg (10 ptn). Napoli (2 ptn) sloot de rij achter Genk.

Defour traint niet mee bij Antwerp

Steven Defour was vanmorgen niet aanwezig op training bij Antwerp. De middenvelder kampt met rugproblemen. Woensdag staat de bekerwedstrijd tegen Standard op het programma, maar deze zal nog te vroeg komen voor Defour. Zo mist hij dus de confrontatie met zijn ex-club, waar hij tussen 2006 en 2011 onder contract stond. Hij staat al sinds begin oktober aan de kant met blessures, niet de gedroomde comeback.

Einde verhaal voor Van Bommel bij PSV, Faber neemt over

PSV heeft Mark Van Bommel ontslagen als coach. De Nederlander betaalt het gelag voor de slechte resultaten van de club uit Eindhoven. Gisteren verloor PSV nog op het veld van Feyenoord met 3-1. De ‘lampenclub’ staat momenteel pas vierde in de Eredivisie en heeft al een achterstand van tien punten op het leidersduo Ajax en AZ. Van Bommel was sinds juni vorig jaar aan de slag bij PSV en moet dus na anderhalf jaar z’n biezen pakken. “Het verval is te groot en is PSV-onwaardig”, liet het clubbestuur optekenen.

PSV duidde intussen een opvolger aan. Ernest Faber is aangesteld als interim-trainer. De oud-verdediger zit tot het einde van het seizoen op de bank als vervanger van de maandag ontslagen Mark van Bommel. De 48-jarige Faber is hoofd jeugdopleidingen van PSV. Hij speelde zelf van 1990 tot 2004 voor de Eindhovenaren. Van Bommel werd ontslagen na een reeks teleurstellende resultaten. PSV won slechts twee van de laatste twaalf wedstrijden.

Mark, bedankt voor alles. We wensen je het allerbeste. PSV(@ PSV) link

FIFA stapt naar gerecht om betaling aan Platini terug te krijgen

De wereldvoetbalbond FIFA wil via de Zwitserse rechter twee miljoen Zwitserse frank (1,84 miljoen euro) recupereren die in 2011 door Sepp Blatter aan Michel Platini is overgemaakt. Die betaling lag aan de basis van de schorsing van beide mannen.

De FIFA wil het geld herinvesteren in projecten die de ontwikkeling van het voetbal ten goede komen, “waar het geld oorspronkelijk voor was bedoeld”, onderstreept de FIFA maandag.

Platini, op dat moment voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA, ontving in 2011 van toenmalig FIFA-voorzitter Blatter een controversiële betaling van twee miljoen Zwitserse frank. De Fransman kreeg daarvoor een schorsing, die pas in oktober van dit jaar afliep. Door de affaire kon hij zich geen kandidaat stellen om Blatter op te volgen. De Zwitser kreeg zelf ook een schorsing. Die loopt nog steeds. Blatter en Platini zijn sindsdien allerminst beste vrienden, maar beweren in koor dat er met de betaling niets mis was. Volgens hen zou het om een laattijdig uitgekeerd ereloon gaan voor de diensten van Platini tussen 1998 en 2002 bij de FIFA.

Westerlo haalt met Nader Ghandri oude bekende binnen

Nader Ghandri gaat opnieuw voor Westerlo voetballen. De Frans-Tunesische middenvelder ondertekende in ‘t Kuipje een contract voor 2,5 seizoenen. Ghandri (24) werd vorig seizoen door Westerlo gehuurd van Antwerp. Met 28 wedstrijden (twee doelpunten) was hij een vaste waarde bij de Kemphanen. De middenvelder was transfervrij nadat zijn contract bij de Great Old vorige week werd ontbonden. “Onze held is terug!”, laat Westerlo maandag weten.

Oman ontslaat bondscoach Erwin Koeman

Erwin Koeman moet op zoek naar een nieuwe baan. De 58-jarige Koeman is ontslagen als bondscoach van Oman. De oud-international van Oranje werd in februari aangesteld als opvolger van Pim Verbeek.

In de kwalificatie voor het WK van 2022 in Qatar presteerde Koeman goed met Oman. Op het recente toernooi om de Golf Cup in Qatar vielen de resultaten echter tegen. De voetballers van Oman werden als titelverdedigers met vier punten uit drie wedstrijden uitgeschakeld in de groepsfase. De nederlaag in de laatste speelronde tegen Saudi-Arabië (1-3) betekende dat Koeman met zijn ploeg weer naar huis moest. Het bestuur van de nationale bond besloot de Nederlander daarop te ontslaan.

Koeman was eerder bondscoach van Hongarije en hoofdtrainer van onder meer RKC Waalwijk, Feyenoord en FC Utrecht. Vorig jaar was hij ook nog even hoofdcoach van Fenerbahçe, na het ontslag van Phillip Cocu. Koeman werkte enkele jaren als assistent van zijn jongere broer Ronald bij de Engelse clubs Southampton en Everton. Ronald Koeman is nu bondscoach van Oranje en zoekt een nieuwe assistent na het vertrek van Kees van Wonderen.

Diatta fit voor Anderlecht?

Veel kon of wilde hij er niet over kwijt, Clement. Krépin Diatta is ook twijfelachtig voor de bekerclash met Anderlecht van komende donderdag. De Senegalees incasseerde tegen STVV een trap tegen zijn enkel en ontbreekt sindsdien op het oefenveld. Club hoopt hem zo snel mogelijk weer fit te krijgen. “De kans bestaat dat hij Anderlecht haalt”, aldus een oppervlakkige Clement. (NP)

Charleroi breekt clubrecord: tien wedstrijden op rij zonder verlies

Met de overwinning tegen Cercle Brugge heeft Sporting Charleroi een nieuw clubrecord gevestigd. Het was voor de Zebra’s de negende competitiewedstrijd op rij zonder nederlaag, een reeks die begon op 20 oktober op bezoek bij datzelfde Cercle Brugge, en dat is een evenaring van het record dat vorig seizoen in play-off 2 werd neergezet. Maar het iss ook de tiende opeenvolgende wedstrijd zonder verlies over alle competities heen, dus met de 1-0 zege tegen AA Gent in de beker meegerekend, en dat hadden de Karolingers in het verleden nog nooit gepresteerd. (LUVM/JSe)

Ndongala, die stadion verliet na niet-selectie, wil weg uit Genk

Het ziet ernaar uit dat Dieumerci Ndongala zijn laatste wedstrijd voor Racing Genk heeft gespeeld. Ndongala viel zaterdagavond naast de selectie en besloot dan maar om meteen het stadion te verlaten. Ndongala uitte eerder al zijn ongenoegen over het gebrek aan speelminuten, eerst onder Felice Mazzu en nu ook onder Hannes Wolf.

Gisterenmiddag stuurde Genk in een officieel communiqué dat het Ndongala voorlopig op non-actief zet. “De reden daarvoor is dat de dagelijkse werkethiek en intensiteit van Ndongala momenteel niet voldoen aan de eisen en normen van KRC Genk”, staat er letterlijk. Eind januari 2018 viste Genk Ndongala op uit de B-kern van Standard, op het einde van dat seizoen werd zijn optie gelicht. Een jaar later werd hij kampioen met Genk. Hij speelde in totaal 77 wedstrijden voor Genk, hij was daarin goed voor elf goals en twaalf assists.

Zijn contract in de Luminus Arena loopt nog tot 2021. (KDZ)

Limbombe terug naar Nantes

De uitleenbeurt (met aankoopoptie) wordt afgebroken. Anthony Limbombe keert tijdens de winterstop in principe terug naar Nantes. De flankaanvaller kwam afgelopen zomer naar Standard, maar kon er mede door blessureleed nooit overtuigen. Zowel de speler als de Rouches zijn voorstander van een vervroegde terugkeer naar de Franse eersteklasser. Limbombe scoorde één keer en gaf één assist. Hij blesseerde zich be- gin oktober aan de knie in een oefenmatch tegen STVV en kwam sindsdien niet meer in actie. (FDZ)

Spierblessure voor Bastien

In het begin van de tweede helft moest Samuel Bastien het veld verlaten met een spierblessure. Hij had last van de hamstrings. Gisteren wisten ze bij Standard nog niet hoe ernstig het was. Gevreesd wordt dat Bastien — dit seizoen een absolute sterkhouder — out zal zijn tot aan de winterstop. De spoeling is bijzonder dun centraal op het middenveld, omdat ook Bokadi geblesseerd is. Renaud Emond geraakte uiteindelijk niet fit voor Anderlecht. Waarschijnlijk is dat ook niet het geval voor de bekerwedstrijd van woensdag tegen Antwerp. Uitsluitsel volgt dinsdag. (FDZ)

Buffalo’s op stage tegen Ferencvaros en Ingolstadt

AA Gent werkt op winterstage in Spanje twee oefenduels af. De Buffalo’s trekken van 5 tot en met 11 januari naar Oliva, waar ze ook de voorbije jaren de tweede helft van het seizoen hebben voorbereid. Op de voorlaatste dag van de stage (10 januari) worden er twee wedstrijden gespeeld: één tegen Ferencvaros, de autoritaire leider in de Hongaarse competitie, en één tegen FC Ingolstadt, de nummer twee uit de derde Bundesliga. Door twee wedstrijden op één dag te spelen, kan Jess Thorup alle kernspelers ruim aan de bak laten komen. (RN)