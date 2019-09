Football Talk (15/09). Arsenal laat zege nog liggen - Leya Iseka scoort voor Toulouse - Messi terug op trainingsveld De voetbalredactie

15 september 2019

Arsenal laat zege liggen bij het Watford van Kabasele

Arsenal is niet verder geraakt dan 2-2 op het veld van Watford. Twee doelpunten van Pierre-Emerick Aubameyang werden uitgewist door de ploeg van Christian Kabasele. De Fransman scoorde zijn eerste in de 22ste minuut en kon tien minuten later de score verdubbelen op voorzet van Ainsley Maitland-Niles (32'). Arsenal leek op weg naar de zege, maar na tien minuten voetballen in de tweede helft strafte Tom Cleverley dom balverlies af in de verdediging van Arsenal (57'). In de 80ste minuut bracht de thuisploeg, met Kabasele de hele wedstrijd tussen de lijnen, de bordjes helemaal terug in evenwicht, na een penalty van Roberto Pereyra.

Je hebt blunderen en je hebt blunderen blunderen... 😑 pic.twitter.com/MD8cLuVEJP Play Sports(@ playsports) link

Het enige lichtpuntje bij @Arsenal vandaag? @aubameyang7 ! 💡 pic.twitter.com/K0HYjxlgCy Play Sports(@ playsports) link

Leya Iseka scoort

In Frankrijk kon Leya Iseka scoren voor Toulouse in een 2-2 gelijkspel bij Saint-Étienne. Max Gradel maakte eerst de 0-1 vanop de stip (15') en in de 25ste minuut kon Iseka een voorzet van Wesley Said in de verste hoek wegleggen. Toch moest de ploeg van de Belgische spits met gemengde gevoelens gaan rusten, want in de 45ste minuut sloeg de thuisploeg terug na een doelpunt van Romain Hamouma (45'). In de 57ste minuut stond diezelfde Hamouma opnieuw aan het kanon om de 2-2 eindstand vast te leggen.

Carrasco gaat 1-0 onderuit in China, Vermaelen wint

Yannick Carrasco heeft met Dalian Yifang een 1-0 nederlaag geleden op het veld van Wuhan Zall, na een doelpunt van Leo Baptistao (66'). De Belg werd na 58 minuten naar de kant gehaald. In Japan heeft Thomas Vermaelen zaterdag met zijn ploeg Vissel Kobe een 2-1 overwinning behaald tegen Yamaga. De verdediger speelde de hele wedstrijd en zag David Villa de score openen in de 13de minuut. Keijiro Ogawa verdubbelde in het slot (80'). Yamaga kon via Serginho nog tegenprikken in de 93e minuut.

松本戦のINSIDE動画です!🎥



The behind the scenes from the Matsumoto match! 🎥https://t.co/T9hfyGH2UW#visselkobe #ヴィッセル神戸 #神戸vs松本 ヴィッセル神戸(@ visselkobe) link

Dessers tweemaal aan het kanon in makkelijke thuiszege Heracles

Cyriel Dessers heeft met twee doelpunten een stevig aandeel gehad in de 4-1-thuiszege van Heracles tegen Willem II. Heracles bevindt zich momenteel op de tiende plaats in de Eredivisie met 8 punten in zes wedstrijden.

Dessers opende de score in de 17de minuut na een mooie actie waarbij hij vanaf rechts naar binnen sneed en de bal in de korte hoek plaatste. Kort na de rust was het weer raak voor de Belgische spits (42.). Hij kon een vrije trap van Mauro Júnior binnenwerken en wiste zo de gelijkmaker van Vangelis Pavlidis uit. Na de rust diepten Silvester van der Water (55.) en Mauro Júnior (63.) de score verder uit voor de thuisploeg.

Anas Tahiri en, de in de 85ste minuut ingevallen, Lennerd Daneels kenden een minder aangename dag in Nederland. De twee Belgen gingen met 6-2 onderuit op bezoek bij PEC Zwolle.

Thomas Foket stond de hele wedstrijd op het veld in de 1-0-uitnederlaag van Reims in Nantes. Ex-Gent speler Kalifa Coulibaly zorgde voor het enige doelpunt van de wedstrijd in de 69ste minuut.

Timothy Castagne zat terug in de selectie bij Atalanta, nadat hij begin augustus uitviel met een scheurtje in de meniscus. De flankverdediger kwam niet van de bank in de 1-2-zege van Atalanta op het veld van Genoa.

In Spanje heet de verrassende leider na vier speeldagen Sevilla. Een doelpunt van Joan Jordan na 37 minuten was voldoende om de drie punten te pakken in Alaves. Sevilla staat alleen op kop met tien punten in vier wedstrijden en telt een punt meer dan eerste achtervolger Atletico Madrid.

Reza scoort vier goals in 28 minuten

Reza Ghoochannejhad heeft een uitstekend debuut gemaakt bij PEC Zwolle. De Iraanse aanvaller hielp zijn nieuwe werkgever na rust met liefst vier doelpunten in 28 minuten langs RKC Waalwijk: 6-2. De 31-jarige Reza, ex-speler van STVV (2011-2013) en Standard (2013-2014), kwam transfervrij over van het Cypriotische APOEL Nicosia.

Castagne ziet Atalanta vanop de bank late zege boeken

Atalanta Bergamo heeft drie dagen voor zijn Champions League-debuut een 1-2-zege geboekt op het veld van Genoa. Duvan Zapata scoorde de winning goal in de vijfde minuut van de extra tijd. Net voordien had Criscito de thuisploeg vanop de stip op gelijke hoogte gebracht. Timothy Castagne bleef bij Atalanta 90 minuten op de bank. Woensdag begint de ploeg van coach Gasperini in de Champions League met een uitwedstrijd bij Dinamo Zagreb.

Messi hervat groepstrainingen

Lionel Messi staat dicht bij een terugkeer bij Barcelona. De Spaanse grootmacht publiceerde een foto op Twitter van de groepstraining met de Argentijn. Ook de Fransman Ousmane Dembélé timmert verder aan zijn herstel.

“Messi trainde met de groep en Dembélé werkte ook deels met het team”, schreef Barça bij foto’s van de oefensessie. Messi stond sinds begin augustus aan de kant met een kuitblessure, terwijl Dembélé sukkelt met de dij.

Barcelona opent dinsdag de Champions League bij Borussia Dortmund. Zelf gaf Messi eerder aan te hopen op een terugkeer bij aanvang van het Kampioenenbal, maar zijn trainer Ernesto Valverde liet al verstaan dat de kans klein is dat zijn goudhaantje de match tegen Dortmund haalt. “Ik wil er niet te veel over zeggen om geen verwachtingen te scheppen, maar volgens mij wordt dinsdag halen lastig”, aldus de T1.

Leo Messi trained with the group and O. Dembélé worked for part of the session with the team 😀🙌 pic.twitter.com/O1MF3DFntJ FC Barcelona(@ FCBarcelona) link

Duitse ref voor RC Genk in Champions League

De Duitse scheidsrechter Felix Zwayer leidt het Champions League-duel van RC Genk, nu dinsdag op het veld van RB Salzburg. Zwayer had twee keer eerder een CL-treffen van een Belgische club onder zijn hoede. In het seizoen 2015-2016 floot hij het groepsduel Valencia - AA Gent (2-1). Ook Zulte Waregem - PSV (0-3), een duel in de derde voorronde in 2013-2014, leidde hij in goede banen. Zwayer is 38 en werkzaam in de immobiliënsector.

Kiel loopt storm voor bekerduel tegen Anderlecht

Het Kiel loopt storm voor het bekerduel van Beerschot tegen Anderlecht, de blikvanger in de zestiende finales van de Croky Cup. Vrijdag startte de verkoop van de laatste reeks tickets. Volgens de laatste berichten zouden er nog maar 1.000 tickets beschikbaar zijn. De kans is reëel dat het bekertreffen in het Olympisch Stadion voor een vol huis - 12.771 bedraagt de maximumcapaciteit - wordt gespeeld. De wedstrijd Beerschot - Anderlecht gaat door op woensdag 25 september (aftrap 20u45).