Football Talk (15/06). Cossey wordt T2 bij Cercle, woensdag nieuwe coach - Draw tussen Venezuela en Peru op Copa America

15 juni 2019

Cossey wordt T2 bij Cercle

Rudi Cossey (58) heeft een nieuwe uitdaging. Nadat zijn contract bij Club Brugge door het vertrek van Ivan Leko niet werd verlengd, wordt hij assistent-coach bij Cercle Brugge. Dat heeft de Vereniging laten weten op haar website. “We zijn erg blij met de komst van Rudi Cossey”, klinkt het bij sportief directeur François Vitali. “Rudi beschikt over heel wat ervaring en won zowel als speler en als assistent-trainer al verschillende titels. Rudi is dus een belangrijke versterking voor ons project.”

Voorts heeft Cercle nog nieuws over de technische staf. Assistent-trainer José Jeunechamps verlengt z’n contract, net als physical coach Jeannot Akakpo en keepertrainer Dany Verlinden. “We zijn ook zeer tevreden met de contractverlengingen van Jeunechamps, Akakpo en Verlinden: stuk voor stuk vakmannen die de twee afgelopen seizoenen zeer belangrijk zijn geweest voor ons.”

De nieuwe hoofdtrainer van Cercle kennen we op woensdag 19 juni.

Venezuela en Peru verdelen de buit op Copa America

Venezuela en Peru zijn de Copa America gestart met een scoreloze puntendeling. De wedstrijd in Porto Alegre op de eerste speeldag in groep A eindigde op 0-0. In dezelfde poule won gastland Brazilië eerder op de dag met 3-0 van Bolivia.

Beide teams hielden mekaar de hele wedstrijd lang stevig in de tang. Venezuela zag Del Pino een kwartier voor tijd wegvallen met een tweede geel, maar Peru kon niet profiteren.

Brazilië voert de poule aan met zes punten, voor Peru en Venezuela met een punt. Bolivia kijkt nog tegen de nul aan. Op de tweede speeldag treft Brazilië in Salvador Venezuela. Bolivia en Peru kijken mekaar in Rio in de ogen.

De top twee van elk van de drie poules plaatst zich voor de kwartfinales, net als de twee beste derdes. De finale volgt op 7 juli in Rio.

Oude gloriën van Anderlecht op bezoek in Aalst

Ter gelegenheid van het 100 jaar bestaan van Eendracht Aalst kwamen enkele oude gloriën van Anderlecht op bezoek in het Pierre Cornelisstadion. Paars-wit rekende in de Legends Game op onder andere Bart Goor, Danny Boffin, Nicolas Frutos, Olivier Deschacht, Stéphane Stassin, Mark De Man, Frederik Peiremans en Michel Dewolf. Georges Heylens fungeerde als coach. De aftrap werd gegeven door voetbalicoon Paul Van Himst. Oude bekenden Bjorn De Wilde en Gilles De Bilde stonden dan weer aan de aftrap bij de Aalstenaars, waar zij eerder het mooie weer maakten.

Jonge Oekraïners zijn wereldkampioen bij U20

Oekraïne heeft het WK voor spelers onder 20 jaar gewonnen. De jonge Oekraïners versloegen in de finale in het Poolse Lodz Zuid-Korea met 3-1. Lee Kang-In (5.) bracht de Aziaten vroeg voor op penalty, maar via Supriaha (34.) stond het bij de rust 1-1. Diezelfde Supriaha (52.) draaide even na de pauze de rollen helemaal om. Tsitaishvili (89.) besliste in het slot met de 3-1 de wedstrijd.

Oekraïne schakelde in de halve finales Italië uit met 1-0, terwijl Zuid-Korea het met dezelfde score haalde van Ecuador. De Zuid-Amerikanen klopten gisteren in de troostfinale Italië na verlengingen met 1-0.

Engeland was de regerend wereldkampioen, na winst in 2017. Voor deze editie konden de Engelsen zich niet kwalificeren. Ook België deed niet mee met de eindfase.

Yannick Carrasco niet op tijd terug voor match met Dalian

Yannick Carrasco mist een wedstrijd met zijn club Dalian Yifang. De Rode Duivel is te laat aangekomen in China om mee te spelen in het duel tegen de op twee na laatste in de stand, Heibei. De oorzaak: Carrasco miste zijn connectie door een vertraagde vlucht. “Omwille van onverwachte redenen ben ik niet op tijd gearriveerd om mijn ploeg vandaag bij te staan”, reageert Carrasco. “Maar ik wil nog steeds wedstrijden winnen voor Dalian. Ik wens mijn ploeg dan ook veel succes. Ik zal er zijn om de volgende wedstrijden helpen te winnen.”

De flankspeler heeft al langer aangegeven te willen vertrekken uit China. Bayern en Arsenal tonen interesse om hem over te nemen.

Belgische U21 aangekomen in Formigine, Italië

Morgen (18u30) speelt de Belgische U21 zijn eerste wedstrijd op het EK voor beloften tegen Polen. De Jonge Duivels zijn aangekomen in hun verblijf, waar ze meteen hun kamer kozen. Dries Wouters, die de geblesseerde Jordi Vanlerberghe vervangt, sloot aan bij de groep.

Brazilië opent Copa America met winst tegen Bolivia

Zonder de geblesseerde Neymar, heeft Brazilië vrijdag voor 65.000 toeschouwers in het Morumbistadion in Sao Paulo vlot Bolivia verslagen tijdens de openingsmatch van de Copa America. Het werd 3-0.

Phillippe Coutinho opende de score in de tweede helft met een strafschop, die door de videoref werd toegewezen. Hij verdubbelde de score drie minuten later met een rake kopbal. De 23-jarige Everton Soares bracht vijf minuten voor affluiten de eindstand op 3-0.

In de tweede groepswedstrijd neemt de Seleçao het dinsdag op tegen Venezuela, de slotwedstrijd in de groepsfase wordt gespeeld tegen Peru. De Brazilianen willen schitteren op de Copa America in eigen land. Voor eigen publiek hebben ze immers iets goed te maken na de 7-1 nederlaag tegen Duitsland in de halve finales op het WK van 2014. Die pandoering zorgde voor een nationaal trauma in het voetbalgekke Brazilië. Op het WK van vorig jaar gingen de Brazilianen er in de kwartfinales uit na een nederlaag tegen de Rode Duivels. In Kazan werd het toen 2-1.

Met het duel tussen de Goddelijke Kanaries en Bolivia is de 46e editie van de Copa America officieel van start gegaan. Chili won de twee voorgaande edities. In 2015 klopte het in eigen land na strafschoppen Argentinië in de finale, en veroverde zo zijn eerste eindzege. Het jaar nadien, tijdens de Centenario-editie ter ere van het 100-jarig bestaan van de CONMEBOL in de Verenigde Staten, haalden de Chilenen het in de eindstrijd weer van Argentinië, en dat opnieuw na strafschoppen. De Chilenen nemen het nu in de groepsfase op tegen Ecuador, het uitgenodigde Japan en Uruguay, ook een outsider voor de titel. Argentinië speelt in de poule tegen Colombia, Paraguay en het uitgenodigde Qatar. Messi moest de twee voorgaande edities vrede nemen met zilver, en was er ook al in 2007 bij toen Brazilië in de finale te sterk was. Nu aast het speerpunt van Barcelona op wraak. Hij heeft gezelschap van onder meer Sergio Agüero (Manchester City), Paulo Dybala (Juventus) en Matias Suarez (River Plate, ex-Anderlecht).