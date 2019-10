Football Talk (14/10). Yannick Ferrera gaat in Saudi-Arabië coachen - Modric en Bale keren geblesseerd terug naar Madrid Redactie

14 oktober 2019

18u27 2

Yannick Ferrera gaat coachen in de woestijn

Yannick Ferrera heeft een nieuwe club. Hij wordt trainer bij Al-Fateh, een club uit de Saudi-Arabische competitie. Ferrera staat er voor een zware opdracht, want de club haalde tot nu amper een punt uit zes wedstrijden. Bij de club komt hij onder meer Gustav Wikheim tegen. Die speelde tussen 2016 en 2017 vier wedstrijden voor AA Gent. De club kondigde de aanstelling van Ferrera aan via Twitter.

Ferrera was in ons land al coach van onder meer Charleroi, Sint-Truiden, KV Mechelen en Standard. Zijn laatste club in ons land was Waasland-Beveren. Daar werd hij in 2018 opgevolgd door Adnan Custovic. Ferrera was al even assistent-trainer in Saudi Arabië bij Al-Shabab. Tussen 2011 en 2012 stond hij aan de zijde van Michel Preud’homme.

📌 إدارة #الفتح تتعاقد مع البلجيكي "يانيك فيريرا" لإدارة الدفة الفنية للفريق الأول pic.twitter.com/Z0lVcro9su نادي الفتح السعودي(@ FatehClub) link

Tottenham neemt Nederlandse doelman Michel Vorm opnieuw in dienst

Doelman Michel Vorm keert terug bij zijn laatste club Tottenham Hotspur. De 35-jarige Nederlander werd teruggehaald omdat de Fransman Hugo Lloris, de eerste keeper van de Spurs, lang uit de roulatie is door een elleboogblessure. Vorm heeft een contract tot het einde van het seizoen ondertekend bij de club van Toby Alderweireld en Jan Vertonghen.

Vorm, die zondag 36 wordt, speelde al sinds 2014 voor Tottenham, maar in juni werd zijn aflopende contract niet verlengd. Sindsdien zat de keeper zonder club. De Spurs namen hem in 2014 over van Swansea City. In de afgelopen vijf jaar speelde Vorm 47 wedstrijden, waarvan 13 in de Premier League, voor de topclub uit Londen.

De voormalige doelman van Utrecht en Den Bosch krijgt bij Tottenham opnieuw rugnummer 13.

🗣️ @Vorm_Official: "I’m happy to be back. I’ve been here for five seasons already, so for me it’s just coming home." #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/N43HlMgm8p Tottenham Hotspur(@ SpursOfficial) link

Riga wordt sportief manager bij amateurclub Wezet

José Riga wordt naar Engels model sportief manager bij Wezet. Dat deelde de club uit de eerste amateurklasse mee. De ploeg heeft ook een nieuwe trainer. Bernard Smeets neemt het over van Stéphane Delhalle, die ad interim de honneurs waarnam sinds Stéphane Huet vorige week ontslag nam.

Riga is een oude bekende bij Wezet. Hij was er van 1974 tot 1985 (in vierde klasse) als speler actief, trainde de ploeg van 2000 tot 2002 en was er van 2008 tot 2011 technisch directeur. Zijn sporen als trainer verdiende hij bij Bergen (2005-2008), Standard Luik (2011-2012 en 2015), Charlton (2014 en 2016), Blackpool (2014), Metz (2015) en Cercle Brugge (2016-2017). Bij Standard, Metz en Cercle werkte Riga al samen met de 45-jarige Smeets.

Met 7 punten uit evenveel wedstrijden is Wezet twaalfde in de hoogste amateurklasse.

Rudi Garcia nieuwe trainer van Denayer

Olympique Lyon heeft Rudi Garcia aangesteld als nieuwe T1. De 55-jarige Garcia zat zonder club sinds zijn vertrek bij Olympique Marseille eind mei. Zijn contractduur in Lyon werd niet bekendgemaakt. Het team van Rode Duivel Jason Denayer, die sinds dit seizoen kapitein is, zette vorige week maandag haar vorige coach, Sylvinho, aan de deur. Sindsdien leidde assistent Gérald Baticle de trainingen.

Het seizoensbegin van l’OL kende de voorbije weken een erg vreemd verloop. Na een knap begin in de Ligue 1, met 6/6, viel het kaartenhuisje van Sylvinho helemaal in elkaar. In de zes competitieduels die volgden behaalde Lyon nog slechts drie punten (drie draws en drie nederlagen). Lyon staat daardoor voorlopig pas veertiende (op twintig teams) in de Ligue 1 met 9/27. In de Champions League was de start dan weer wel uitstekend met 4/6, na een puntendeling tegen Zenit (1-1) en winst bij Leipzig (0-2).

“We hebben voor Rudi Garcia gekozen omdat hij een vechter is en net als ons de ambitie heeft om prijzen te pakken en te schitteren op het Europese toneel”, verklaarde sportief directeur Juninho op de clubwebsite. “Rudi Garcia was in het verleden al succesvol bij elke club die hij trainde. Hij haalt steeds het beste in zijn spelersgroep naar boven. En bovendien komen onze visies qua tactiek overeen. Hij mikt op technisch en offensief voetbal, helemaal in de traditie van de club.”

Rudi Garcia was de coach die het Rijsel van Eden Hazard in 2011 naar de dubbel in Frankrijk leidde. Met Marseille was hij in 2018 verliezend finalist van de Europa League.

L’Olympique Lyonnais informe de la nomination de Rudi Garcia au poste d’entraîneur à compter de ce jour.https://t.co/gtPd3YCgYB Olympique Lyonnais(@ OL) link

Modric en Bale keren geblesseerd terug naar Madrid

Real Madrid krijgt Luka Modric en Gareth Bale geblesseerd terug na de interlandperiode. De twee spelers van de ‘Koninklijke’ liepen een blessure op in de slotfase van de onderlinge EK-kwalificatiewedstrijd tussen Kroatië en Wales in Cardiff (1-1).

Modric strompelde het veld af na een duel met Harry Wilson, waarvoor hij geel kreeg van de Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers. Bale had last van zijn linkerkuit. Aangezien bondscoach Ryan Giggs al drie keer had gewisseld, moest Bale wel op het veld blijven staan.

Kuipers had acht gele kaarten nodig om het stevige duel in goede banen te leiden. Vlak voor rust, in de aanloop naar de gelijkmaker van Bale, raakte de Kroatische middenvelder Mateo Kovacic geblesseerd. De speler van Chelsea moest zich laten vervangen. Bij Wales viel Ethan Ampadu, door Chelsea uitgeleend aan RB Leipzig, aan het begin van de tweede helft uit.

Real Madrid, de koploper in Spanje, speelt zaterdag tegen Real Mallorca. De week erna staan een duel met Galatasaray in de Champions League en de ‘Clásico’ tegen Barcelona op het programma.