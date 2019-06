Football Talk (14/06). Duwt Conte Nainggolan naar uitgang? - L’Equipe zet Verschaeren in gerenommeerd lijstje De voetbalredactie

14 juni 2019

16u45

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 4

PSG neemt afscheid van spordirecteur Henrique en stelt met Leonardo meteen opvolger voor

Antero Henrique is niet langer sportief directeur van Paris Saint-Germain. Dat maakte de Franse kampioen en werkgever van Rode Duivel Thomas Meunier bekend. Nog geen uur later volgde de voorstelling van de opvolger van Henrique: de Braziliaan Leonardo.

“We hebben samen beslist om de samenwerking stop te zetten”, liet de Parijse club weten in een mededeling. De 51-jarige Portugees was sinds juni 2017 werkzaam voor PSG. “We danken Antero voor zijn professionalisme en inzet.” De Duitser Thomas Tuchel is coach bij PSG. Hij zal vermoedelijk niet snel op straat komen te staan, want hij kreeg eind mei nog een nieuw contract tot de zomer van 2021.

Zoals voorspeld door de lokale pers wordt de Braziliaan Leonardo de opvolger van Henrique. Hij bezette de post al van 2011 tot 2013 en werd op 28 mei ontslagen als algemeen directeur van AC Milan. Voor hoeveel jaar de 55-voudige Braziliaanse international en oud-speler van PSG tekent, is niet bekend. “Ik ben extreem blij om terug te keren naar PSG”, vertelt Leanordo op de website van zijn nieuwe werkgever. “Deze club heeft al ongelofelijk veel betekend in mijn voetbalcarrière en in mijn leven in het algemeen.”

L’Equipe neemt Yari Verschaeren op in top 50 met beloften

Yari Verschaeren is door L’Equipe opgenomen in een top 50 met meest beloftevolle spelers onder 20 jaar. De Franse sportkrant komt met het overzicht in aanloop naar het EK voor beloften (U21), dat zondag begint.

De middenvelder van RSC Anderlecht prijkt op de 48ste plaats en is met zijn 17 lentes de jongste speler in het overzicht. L’Equipe hield bij het bepalen van de ranking vooral rekening met de speeltijd die de jongeren verdienden bij hun club en/of nationale elftal.

Helemaal bovenaan prijkt de Nederlandse centrale verdediger Matthijs De Ligt, op zijn 19de aanvoerder van Ajax. De top drie wordt vervolledigd met de Engelse aanvaller Jadon Sancho (Dortmund) en de Duitse middenvelder Kai Havertz (Bayer Leverkusen).

België opent het EK zondagavond (18u30) in Italië met een duel tegen Polen. Daarna wachten Spanje (woensdag) en Italië (zaterdag).

Duwt Conte Nainggolan naar de uitgang?

De aanstelling van Antonio Conte als nieuwe hoofdcoach van Inter kan wel eens slecht nieuws zijn voor Radja Nainggolan. Zo stelt La Gazzetta dello Sport. De ex-Rode Duivel wil opnieuw het juiste pad bewandelen nadat hij in een ver en niet zo ver verleden meermaals in een slecht daglicht kwam. Conte is echter de man van de strikte lijn en volgens de Italiaanse krant niet opgezet met de eerdere escapades van ‘Il Ninja’. Het nummer vier uit de Serie A denkt er dan ook aan om Nainggolan bij concrete interesse van de hand te doen. “Radja kent zijn situatie bij de club en is sereen, maar zijn situatie evolueert naar een afscheid”, klinkt het. Wat het er niet makkelijker op maakt: middenvelder Nicolò Barella zal eerstdaags zijn handtekening zetten. Nainggolan zelf heeft niet de intentie om de Milanese club te verlaten.

Boban en Maldini moeten sportieve lijnen uitzetten bij AC Milan

Zvonimir Boban keert terug naar zijn oude liefde AC Milan. De vijftigjarige voormalige Kroatische international is de nieuwe directeur voetbal bij de Rossoneri, zo maakte de club vandaag bekend.

Boban was sinds 2016 aan de slag als plaatsvervangend secretaris-generaal bij de FIFA. “Ik ben natuurlijk erg blij dat ik kan terugkeren naar mijn geliefde Milaan”, zo liet Boban in een communiqué van de club weten. “Ik zal er alles aan doen om deze club terug te brengen waar ze hoort. Milan moet altijd een leidende en winnende club zijn, dat is in het verleden altijd zo geweest en dat is ook wat de fans verwachten.”

Boban kan alvast rekenen op zijn ex-ploegmaat Paolo Maldini. De voormalige aanvoerder van de Milanezen is de nieuwe technische directeur van de club, als opvolger van Leonardo. De voormalige Braziliaanse international was er nog geen jaar aan de slag als sportdirecteur en diende zelf zijn ontslag in, na een nieuw horrorseizoen, waarin er op het einde niet meer inzat dan een vijfde plaats, waardoor er opnieuw naast de vetpotten van de Champions League gegrepen werd. Stadsgenoot en eeuwige rivaal Inter ging op de slotspeeldag met het laatste ticket aan de haal en dat maakte het extra pijnlijk in de bestuurskamer. Coach Gennaro Gattuso hield de eer aan zichzelf en stapte zelf op. Daarnaast wordt het de club nog wat moeilijker gemaakt door een hoop financiële problemen.

Paolo ‘Il bello’ Maldini werd vorige zomer aangesteld als directeur voetbalontwikkeling. Maldini is het absolute clubicoon van Milan. De linkerverdediger maakte in 1985 zijn debuut in het eerste elftal en speelde er meer dan duizend wedstrijden. In 2009 stopte Maldini met voetballen. Hij won vijf keer de Champions League met Milan en zeven keer de Italiaanse landstitel.

Promovendus Hellas Verona stelt Ivan Juric aan als nieuwe coach

Hellas Verona heeft de Kroaat Ivan Juric (43) aangesteld als nieuwe trainer. Hij ondertekende bij de Italiaanse promovendus een contract voor een jaar.

Hellas Verona degradeerde de afgelopen jaren meermaals uit de Serie A maar kwam altijd weer terug. De ‘Gialloblù’ eindigde afgelopen seizoen op de vijfde plaats in de Serie B. Twee wedstrijden voor het einde van de reguliere competitie werd de Italiaan Alfredo Aglietti (48) aangesteld als nieuwe trainer. Hij leidde Hellas via de play-offs naar de Serie A maar kreeg toch geen contractverlenging.

Juric, een oud-middenvelder met vijf caps, was de afgelopen jaren trainer van Genoa. De Kroaat werd daar in december ontslagen na een pijnlijke bekernederlaag tegen Virtus Entella, dat op het derde niveau speelt.

Ibrahimovic grootverdiener in MLS, Pozuelo verdient meer dan Rooney

Zlatan Ibrahimovic strijkt dit jaar bij Los Angeles Galaxy een salaris van 7,2 miljoen dollar (6,38 miljoen euro) op. Daarmee is de 37-jarige Zweed de best betaalde speler in de Amerikaanse Major League Soccer. ‘Ibra’ verbetert met zijn toploon nipt het vorige record van de Braziliaan Kaká. Die streek in 2017 bij Orlando 7,16 miljoen dollar op.

De goalgetter gaat in het klassement van topverdieners, dat werd vrijgegeven door spelersorganisatie MLSPA, zijn Mexicaanse ploegmaat Giovani Dos Santos (6,5 miljoen dollar) vooraf. Op plaatsen drie en vier prijken twee Amerikaanse internationals van Toronto, Michael Bradley (6,43 miljoen dollar) en Jozy Altidore (6,33 miljoen dollar). Carlos Vela, spits bij Los Angeles FC en topschutter in de MLS, vervolledigt de top vijf met een jaarsalaris van 6,3 miljoen dollar.

De Duitse ex-international Bastian Schweinsteiger krijgt bij Chicago 5,6 miljoen dollar op de rekening gestort. De Engelsman Wayne Rooney verdient bij DC United 3,5 miljoen dollar. Daarmee staat de oud-spits van de Three Lions bijna op gelijke hoogte met Alejandro Pozuelo. De voormalige smaakmaker van KRC Genk heeft bij Toronto een jaarloon van 3,8 miljoen dollar (3,37 miljoen euro). Zijn ploegmaat Laurent Ciman moet het met veel minder doen (435.625 dollar/386.500 euro). Ex-Rode Duivel Roland Lamah strijkt bij Cincinnati 806.250 dollar (715.290 euro) op.

Volgens de spelersvakbond verdienen 54 van de 691 spelers in de MLS minstens een miljoen dollar (887.000 euro). Het gemiddelde salaris bedraagt 345.867 dollar (305.000 euro), een stijging met 13 procent op een jaar en met 150 procent op vijf jaar.

FIFA heft schorsing van Mino Raiola op

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft de schorsing van de Nederlandse zaakwaarnemer Mino Raiola en zijn neef Vincenzo opgeheven, zo maakte de FIFA vandaag bekend aan de Raiola’s. Gisteren had de Beroepscommissie van de Italiaanse Voetbalbond (FIGC) hen al vrijgesproken, waarna de wereldwijde schorsing door de FIFA ongedaan gemaakt werd.

“De schorsing is geannuleerd. Gerechtigheid!”, schreef Raiola op Twitter. Sinds woensdag mocht hij zijn werk alweer uitoefenen, toen liet het Internationaal Sporttribunaal TAS immers weten dat het zich pas volgende maand over zijn schorsing kon uitspreken. De zaak bij het TAS kan nu geklasseerd worden.

Iets meer dan een maand geleden werd Raiola door de FIFA een wereldwijde schorsing opgelegd, voor een periode van drie maanden. De Wereldvoetbalbond nam daarmee een schorsing van de Italiaanse bond over. De spelersmakelaar zei toen al niet te weten waarom hij geschorst werd. Volgens Italiaanse media zou hij in de fout zijn gegaan bij een transfer van Gianluca Scamacca, die in het verleden ook voor Jong PSV en PEC Zwolle uitkwam.

Carmine ‘Mino’ Raiola is een Nederlander van Italiaanse komaf die met onder meer Paul Pogba, Marco Verratti en Gianluigi Donnarumma heel wat wereldsterren onder contract heeft. De ‘pizzabakker’ is ook de voormalige zaakwaarnemer van Romelu Lukaku. Intussen heeft de Rode Duivel met de Italiaan Federico Pastorello sinds begin begin dit jaar een nieuwe makelaar en laat nu net Pastorello goede contacten hebben met Inter, de club waarmee Lukaku al een tijdlang hardnekkig in verband wordt gebracht.

Sarri naar Juventus

Wat al even in de lucht hing, is nu een feit: Maurizio Sarri (60) volgt Massimiliano Allegri op als coach van Juventus. Chelsea vangt netto tussen 5 en 10 miljoen euro ter compensatie en is daar best blij mee ook, want in Londen wilden op een elegante manier van de Italiaan af. De reden: het voetbal lag niet bepaald goed bij de supporters op Stamford Bridge.

Het waren de ontroerendste beelden van de Europa League-finale. Maurizio Sarri die kinderlijk gelukkig naar zijn winnaarsmedaille staart. Zijn eerste prijs ooit, meteen ook zijn laatste bij Chelsea zo blijkt nu. Zijn zaakwaarnemer, Fali Ramadani, reisde eind mei nog terug naar Londen voor topoverleg met het bestuur van Chelsea. De koppige doch eerlijke trainer, niet geliefd bij een deel van de fans voor zijn saaie voetbal, was bereid te blijven als hij de volledige steun had gekregen van het bestuur, maar beide partijen kwamen er dus niet uit. Hij verhuist naar Juventus.

Met ex-speler Frank Lampard hebben The Blues een trainer in de wachtkamer zitten - de zestiende in zestien jaar Abramovich. Sarri (ex-Napoli) wasnog geen jaar in dienst en leidde Chelsea naar een derde plaats en twee finales. (KTH)

Massimiliano Allegri last sabbatjaar in na vertrek uit Turijn

Massimiliano Allegri is na vijf succesvolle seizoenen bij Juventus toe aan een rustperiode. De Italiaan is van plan een sabbatjaar in te lassen om te herbronnen.

“Ik ga een jaar vrijaf nemen. Het is tijd om mijn privéleven te verzorgen”, wordt de 51-jarige Allegri geciteerd door nieuwsagentschap Ansa. “De voorbije zestien jaar heb ik als een wervelwind geleefd. Daardoor ga je je familie verwaarlozen. Ik heb dit jaar nodig om de batterijen op te laden voor het vervolg.”

Allegri kondigde vorige maand zijn afscheid bij Juventus aan. Hij werd met de Oude Dame vijf keer op rij landskampioen. Hij won ook vier Italiaanse bekers en leidde de Bianconeri naar de finale van de Champions League in 2015 en 2017.

Diverse bronnen meldden intussen dat Maurizio Sarri de nieuwe trainer van Juventus wordt. De 60-jarige Italiaan won afgelopen seizoen met Chelsea de Europa League maar zijn verblijf in Londen zou tot een seizoen beperkt blijven. Tussen beide clubs zou een akkoord over de afkoopsom zijn bereikt. Sarri coachte eerder Napoli tussen 2015 en 2018.

Rode Duivels verstevigen eerste plaats op FIFA-ranking

De Rode Duivels vergroten op de FIFA-ranking hun voorsprong op eerste achtervolger Frankrijk, van drie naar 28 punten (1.746 tegenover 1.718 punten). Sinds de publicatie van het vorige klassement op 4 april speelden Eden Hazard en co twee interlands. In de EK-kwalificaties werd er zowel tegen Kazachstan als Schotland met 3-0 gewonnen. De kloof met eerste achtervolger Frankrijk groeit omdat de regerende wereldkampioen een 2-0 nederlaag in Turkije leed.

België voert de stand aan sinds september 2018 en bekleedde de eerste plaats al eens eerder van november 2015 tot en met maart 2016. Brazilië (1.681 punten) behoudt de derde plaats voor Engeland (1.652 punten). Portugal (1.631 punten) wipt na de winst voor eigen volk in de allereerste Nations League van zeven naar vijf over vicewereldkampioen Kroatië (zesde, -1) en Uruguay (achtste, -2). Spanje stijgt van negen naar zeven. De top tien wordt vervolledigd door Zwitserland (negende, -1) en Denemarken.

De volgende EK-kwalificatieduels spelen de Rode Duivels in september in San Marino (6/9) en Schotland (9/9). De Schotten zakken vrijdag een plaats op de FIFA-ranking naar nummer 45. Dat is twee posities lager dan Rusland (43e, +3). Verder in de ranking staan Cyprus (93e, -4) en Kazachstan (114e, +2). San Marino blijft 211e en laatste.

Supporters KV Mechelen wraken voorzitter van het BAS

De fans van KV Mechelen gaan Herman ­Huygens wraken. Huygens is de voorzitter van het Belgische ­Arbitragehof voor de Sport (BAS) in de zaak Propere Handen. Dat melden de Mediahuis-kranten.

In 2012 werd de voorzitter nog benoemd tot lid van de Geschillencommissie, wat maakt dat de fans twijfelen aan zijn onafhankelijkheid en/of partijdigheid. De Geschillencommissie is immers eveneens een instantie binnen de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), die ook betrokken partij is in de zaak Propere Handen.

Bovendien ontdekten de supporters van KV Mechelen dat Huygens lid is van het Instituut voor Beroepsjuristen. Dat instituut is de partner van het advocatenkantoor van de KBVB (Stibbe).

Allemaal elementen die Huygens heeft genegeerd in zijn onafhankelijkheidsverklaring, onterecht volgens de fans. Op 25 en 26 juni behandelt het BAS het beroep van KV, dat de degradatie riskeert.

Diego Maradona stopt om gezondheidsredenen als coach van Mexicaanse Dorados

Diego Armando Maradona (58) vertrekt als trainer bij de Mexicaanse tweedeklasser Sinaloa Dorados. Op advies van de dokter neemt de Argentijnse voetballegende rust en zal hij operaties ondergaan aan zijn schouder en knie, zo meldt de advocaat van ‘Pluisje’.

“Diego! De deuren bij Dorados staan altijd voor je open. De gezondheid komt altijd op de eerste plaats. Hier heb je en zal je altijd een thuis hebben”, laat clubvoorzitter Tono Nunez weten. “Samen hebben we de wereld verrast. We hebben bewezen dat voetbal om passie en het hart draait”, reageert de club op Twitter.

Maradona begon in september vorig jaar bij Sinaloa Dorados. Hij had meerdere keren gezondheidsklachten. Dit jaar verbleef hij nog enkele dagen in het ziekenhuis vanwege een maagbloeding.

Maradona liep vorige maand met Sinaloa Dorados promotie mis naar de hoogste voetbalklasse in Mexico.

Voormalig Engels international Jonathan Woodgate neemt over bij Middlesbrough

Voormalig Engels international Jonathan Woodgate is de nieuwe manager van de Engelse tweedeklasser Middlesbrough. De 39-jarige Woodgate neemt er over van Tony Pulis en ondertekende in het Riversidestadion een contract voor drie seizoenen, dat maakte de club vandaag bekend.

Pulis stapte in mei op bij Boro, nadat de club op de zevende plaats was geëindigd in de Championship en zo naast de promotie naar de Premier League greep. Woodgate sloot in 2016 zijn carrière bij Middlesbrough af en was er afgelopen seizoen al assistent van Pulis. In zijn technische staff voor komend seizoen zit onder meer de Ierse ex-international Robbie Keane, ooit nog zijn ploegmaat bij Leeds en Tottenham. Zijn overige assistenten zijn Leo Percovic en Danny Coyne.

AS Nancy degradeert door betalingsachterstand Sevilla

Met een veertiende plaats in de Ligue 2 handhaafde de Franse club AS Nancy zich aanvankelijk op het tweede niveau van Frankrijk, maar door financiële problemen is de club teruggezet naar de derde klasse.

De schuldige: de Spaanse club Sevilla FC. De Andalusiërs moeten AS Nancy nog een kleine vier miljoen euro overmaken voor de transfer van de Franse verdediger Clément Lenglet, die in 2017 naar Sevilla verkaste.

Dat bedrag is nog altijd niet op de rekening gestort, waardoor de Franse club in de financiële problemen is geraakt. Hierdoor is AS Nancy teruggezet naar de Championnat National.