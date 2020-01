Football Talk (14/01). Tottenham wint replay tegen Middlesbrough in FA Cup - Charity Night Club Brugge levert 155.885 euro op Redactie

14 januari 2020

23u03

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 2

Nieuwe tribune Zuid na het seizoen bij STVV

Op de nieuwjaarsreceptie van STVV zijn de nieuwe bouwplannen voor de Tribune Zuid voorgesteld. Na dit seizoen worden de werken opgestart.

De tribune heeft een capaciteit van 1000 plaatsen: 800 staan- en 200 zitplaatsen. . Er zijn ook VIP-mogelijkheden voorzien en extra ruimte voor rolstoelgebruikers. Boven die tribune komen een grote videowall, maar ook kantoren en andere commerciële activiteiten. De achterkant wordt volledig bezet met zonnepanelen. (FKS)

Charity Night Club Brugge levert 155.885 euro op

Vanavond verzamelden de partners van Club Brugge in het Belfius Basecamp voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van blauw-zwart. De traditie kreeg een flinke twist dit jaar, met focus op twee goede doelen: Kom Op Tegen Kanker en de Club Brugge Foundation. De aanwezige gasten konden bieden op unieke items en ervaringen, zoals een gesigneerd shirt van Eden Hazard, een avondje met Leo Van der Elst, Pascal Plovie en Carl Hoefkens, een trip met het bestuur naar Manchester United-Club, een match met vrienden op Jan Breydel of een voetbalclinic van Philippe Clement. Zij lieten de biedingen flink oplopen, wat uiteindelijk een bedrag van 155.885 euro opleverde voor Kom Op Tegen Kanker en de Club Brugge Foundation.

💰 Op onze Charity Night zamelden we liefst €155.885 in voor het goede doel! 😱 Bedankt aan iedereen die mee #KOTK en @ClubBruggeFound steunt! #NoHeartNoGlory



MEER | https://t.co/bGjySqFI56 pic.twitter.com/zlwqEFJdNQ Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Tottenham, met Vertonghen, wint replay tegen Middlesbrough in FA Cup

Tottenham heeft dinsdag in de 1/32e finales van de Engelse FA Cup met 2-1 van tweedeklasser Middlesbrough gewonnen. Het ging om een replay van een eerste confrontatie, die op 5 januari op 1-1 eindigde. Jan Vertonghen startte in de basis en was zelfs aanvoerder, Toby Alderweireld kreeg rust.

Giovani Lo Celso (2.) zette het Tottenham van José Mourinho al vroeg op de goeie weg, Erik Lamela (15.) wachtte niet lang om er 2-0 van te maken. In het slot scoorde George Saville (83.) nog tegen en kwam een tweede achtereenvolgend gelijkspel even in zicht, maar Tottenham hield stand. Tottenham treft in de achtste finales Southampton.

Silvio Proto maakt minuten bij Lazio, dat vlot doorstoot in Italiaanse beker

Lazio Roma heeft dinsdag met 4-0 gewonnen van tweedeklasser Cremonese in de Coppa Italia en stoot door naar de kwartfinales. Silvio Proto stond onder de lat bij Lazio, Jordan Lukaku ontbreekt er nog altijd met een knieblessure.

De doelpunten kwamen dinsdag op naam van Patric (10.), Marco Parolo (26.), Ciro Immobile (58.) en Bastos (89.). Voor Proto, voormalig Rode Duivel en ex-Anderlecht, was het nog maar de derde wedstrijd dit seizoen. Eerder mocht hij twee keer aantreden in de Europa League: tegen Cluj en tegen Rennes.

Zware boetes voor Standard en Anderlecht wegens pyrogebruik

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag de maximumboete van 5.000 euro opgelegd aan Standard Luik wegens massaal gebruik van pyrotechnisch materiaal in de Clasico tegen RSC Anderlecht. In diezelfde partij gebruikten ook Brusselse supporters vuurwerk en rookpotten, wat paars-wit op een boete van 4.000 euro komt te staan.

De kraker tussen Standard en Anderlecht van 15 december vorig jaar op Sclessin stond bol van de incidenten. In de thuisvakken werd voor de aftrap Bengaals vuur gebruikt. Luikse fans gooiden ook vuurpijlen op het veld gegooid en bommetjes in de neutrale zone. De kick-off werd daardoor een tweetal minuten later gegeven. Ook in minuten 40 en 77 waren er incidenten met pyro.

Maar ook uit de rapporten over het gedrag van RSCA-supporters blijkt dat er op vrij grote schaal gebruik werd gemaakt door pyro. Bij de line-up gooiden Brussels fans drie vuurstaven op het veld, met hevige rookontwikkeling en vertraging van het eerste fluitsignaal tot gevolg. In de 76e minuut werd een zwarte rookpot aangestoken en na het laatste fluitsignaal staken de Anderlecht-fans nogmaals vuurwerk af.

Standard en Anderlecht kregen dinsdag de kans om zich te verdedigen, maar stuurden hun kat naar de disciplinaire zitting. Beide clubs werden dan ook bij verstek veroordeeld. “Er geldt nultolerantie ten aanzien van pyrotechnisch materiaal. Het gebruik ervan kan immers gehoorschade of brandwonden veroorzaken, en is bovendien bijzonder asociaal. Gezien recente veroordelingen voor gelijkaardige feiten blijkt dat beide clubs er niet in slagen om hun supporters te ontraden”, luidde het oordeel van de Geschillencommissie.

Supporters gooien muntjes naar ref: 2.000 euro boete voor Cercle Brugge

Cercle Brugge moet een boete van 2.000 euro betalen, omdat Brugse supporters na de thuismatch tegen KRC Genk muntstukken gooiden naar de lijnrechter. Dat heeft de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dinsdag beslist.

Scheidsrechter Verboomen schreef in een mail over Cercle Brugge-Genk van 7 december dat er na het affluiten van de competitiematch een tiental muntstukken van 20 en 50 eurocent naar assistent-ref Koen Thijs zijn gegooid. Cercle Brugge betwistte de feiten echter, omdat Verboomen of de match delegate er geen melding van maakten in hun verslag. Ook de veiligheidsverantwoordelijke van groen-zwart was niet op de hoogte van de incidenten.

Maar de Geschillencommissie zag geen redenen om te twijfelen aan de inhoud van Verboomens mail. “Bovendien is de toepassing van een nultolerantie ten aanzien van agressie richting scheidsrechters noodzakelijk. Zelfs al misten de voorwerpen hun doelwit, het is ontoelaatbaar dat ze naar de scheidsrechter worden gegooid”, luidde het finale oordeel. Omwille van het gunstige disciplinaire verleden van Cercle Brugge werd de vordering van het Bondsparket (4.000 euro) gehalveerd.

Napoli, zonder Mertens, klopt in Italiaanse beker tweedeklasser met onbekende Belg

Napoli heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Coppa Italia dankzij een 2-0-zege tegen tweedeklasser Perugia. Bij Napoli speelde Dries Mertens, op de sukkel met de adductoren, nog steeds niet mee. Perugia rekende op de linksachterpositie wel negentig minuten op een landgenoot. De in Congo geboren Mardochee Nzita maakte er zijn opwachting.

Twee strafschopdoelpunten van goudhaantje Insigne (26. en 38.) volstonden voor de zege voor de Napolitanen. Voor Perugia miste Iemmello in de toegevoegde tijd van de eerste helft een elfmeter.

Bij Perugia sprong de negentienjarige Nzita in het oog. De linksachter werd afgelopen zomer door Perugia overgenomen van de beloftenploeg van Anderlecht en speelde vandaag zijn achtste officiële duel voor de roodhemden.

Napoli treft in de kwartfinales de winnaar van het duel tussen Lazio Roma en Cremonese, een andere tweedeklasser.

Meunier moet forfait geven voor verplaatsing naar Monaco

Thomas Meunier zal niet spelen in de inhaalwedstrijd van zijn ploeg PSG bij Monaco. Dat heeft zijn trainer Thomas Tuchel gezegd. De 28-jarige Belg moet nog recupereren van het 3-3-gelijkspel van zondag, eveneens tegen Monaco, op de 20ste speeldag van de Ligue 1.

“We zijn zo goed als zeker dat Juan Bernat, Marquinhos en Thomas Meunier er niet bij zullen zijn”, zei Tuchel dinsdag tijdens een persconferentie. Ze liepen geen van allen ernstige blessures op, maar hebben te kampen met ‘kleine pijntjes’.

“We hebben nog een training, we zullen dan wel zien”, vervolgde Tuchel. “Maar het is normaal om na een intensieve match last te hebben van de spieren. Ze hebben stoten te verwerken gekregen.” Volgens de Duitse trainer is het “nu niet het moment om risico’s te nemen”. “We zullen ze alle drie missen, maar er zijn andere spelers wel beschikbaar.”

KNVB droomt van Champions League-finale in nieuwe Kuip

De Nederlandse voetbalbond (KNVB) hoopt de finale van de Champions League in 2026 naar Nederland te halen. De eindstrijd moet dan plaatsvinden in de nieuwe Kuip, waarvan het nog altijd niet zeker is of die er komt. “We willen heel graag die finale naar Rotterdam halen. Maar dat zal dan een heel sterke lobby vragen”, zei secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB in een toelichting op de ambities van de voetbalbond om meer internationale toernooien en evenementen naar Nederland te halen.

In de loop van dit jaar moet blijken of alle lichten op groen gaan voor een nieuw stadion op de oever van de Maas. Als de bouw doorgaat, is het de bedoeling dat Feyenoord in 2025 verhuist van De Kuip naar het nieuwe stadion waarin 63.000 toeschouwers kunnen. De Jong weet dat die capaciteit aan de krappe kant is om de finale van de Champions League te mogen huisvesten.

De Europese voetbalbond (UEFA) heeft als eis dat er 63.000 mensen het stadion in kunnen. “Dat is netto. Maar je zit ook met onder meer veiligheidsblokkades, waardoor niet alle stoelen gebruikt kunnen worden”, aldus De Jong. “Eigenlijk moet je dus zo’n 10 procent meer capaciteit hebben, rond de 70.000 plaatsen. Dat maakt het wat makkelijker. Ik zeg niet dat het niet lukt. Maar het is wel heel ambitieus.”

Komende zomer worden vier wedstrijden van het EK 2020 in Amsterdam gespeeld. De KNVB probeert ook de finale van de Champions League voor vrouwen naar Eindhoven te halen (in 2023) en wil tevens het WK voor spelers onder 17 jaar (2025) binnenhalen.

Daarnaast is de ambitie om het WK voor vrouwen in 2027 te organiseren, mogelijk in combinatie met andere landen. Het deelnemersveld van het WK gaat met ingang van het komende toernooi in 2023 van 24 naar 32 landen. “Dat wordt wel een uitdaging”, aldus De Jong, die daarom over de grens kijkt naar mogelijke mede-organisatoren.

Barcelona en Real loten derdeklassers in zestiende finales van Copa del Rey

In de zestiende finales van de Copa del Rey komt zowel FC Barcelona als Real Madrid tegen een derdeklasser uit, respectievelijk Ibiza en Salamanca. Dat blijkt na de loting voor het Spaanse bekertoernooi op de hoofdzetel van de Spaanse voetbalbond RFEF in Las Rozas.

De loting draait zo goed uit voor beide teams. Barcelona zette net trainer Ernesto Valverde aan de deur, om hem te vervangen met Quique Setién. Het Real Madrid van landgenoten Thibaut Courtois en Eden Hazard haalde zondag al voor de elfde keer de Spaanse Supercup binnen tegen Atlético Madrid in het Saoedische Djedda.

Ibiza schakelde in de vorige ronde tweedeklasser Albacete uit na een strafschoppenreeks (1-1, 5-3). Ook Salamanca haalde het tijdens zijn vorige bekerwedstrijd na strafschoppen tegen een tweedeklasser, Deportivo La Coruña (1-1, 8-7).

Ook Atlético Madrid en Valencia, die deze maand eveneens meestreden voor de vernieuwde Supercup, werden dinsdag geloot tegen derdeklassers. Het gaat om respectievelijk Cultural Leonesa en Logroñés. Tijdens de zestiende finales komen in twee duels eersteklassers tegen elkaar uit: Sevilla tegen Levante en Real Sociedad, met Adnan Januzaj, tegen Espanyol.

#SorteoCopa🏆 |



Our opponent in the third round of the #CopaDelRey is @FCBarcelona!#VamosIbiza 💙 #IAMIBIZA pic.twitter.com/mHfb0w29J2 UD Ibiza English(@ ibizaud_en) link

Eijkelkamp (ex-Mechelen en Club Brugge) keert terug in technische staf van PSV

René Eijkelkamp (55) keert terug in de technische staf van de PSV. Interim-trainer Ernest Faber en de clubleiding wilden graag extra “senioriteit” aan het technisch kader toevoegen. “En daarvan zijn we met René verzekerd”, legde technisch manager John de Jong uit. “René heeft al vaker in deze rol gefunctioneerd. Naast heel veel ervaring én kennis van zaken, heeft René ook het vermogen om te verbinden. Daarmee is hij van toegevoegde waarde voor ons.”

De voormalige spits was tussen 2004 en 2006 en tussen 2009 en 2012 assistent-trainer bij de club uit Eindhoven. Midden jaren negentig was Eijkelkamp als voetballer actief voor PSV. De Eindhovenaren haalden hem weg uit België waar hij voor achtereenvolgens KV Mechelen (1990-1993) en Club Brugge (1993-1995) speelde. “René kent de club en de cultuur, maar is ook een onafhankelijk denker”, aldus Faber. “Hij heeft enorm veel ervaring in de functie die hij nu bij ons gaat bekleden. René zal drie, vier dagen per week bij ons op het veld staan en ik blij dat we ook van zijn input gebruik kunnen maken.”

Een nieuw gezicht op het trainingsveld 👀



-> https://t.co/zppTDxDdae pic.twitter.com/VWBszBEDAw PSV(@ PSV) link

Joachim Van Damme minstens 4 weken out

Een domper voor KV Mechelen. Joachim Van Damme is vier tot zes weken out met een gebroken rib. De sterkhouder op het Malinwa-middenveld liep op winterstage in Spanje de blessure op tijdens de oefenwedstrijd tegen FC Keulen van 7 januari. Van Damme mist sowieso al de matchen tegen Standard, Charleroi en AA Gent.

Joachim Van Damme is out met een gebroken rib. Hij is 4 tot 6 weken out.



Meer | https://t.co/YHCrkLMW7i pic.twitter.com/BCS8ZijuPq KV Mechelen(@ kvmechelen) link

Visser fluit Anderlecht-Club

Lawrence Visser moet de wedstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge van komende zondag in goede banen leiden. Dat raakte zopas bekend. Visser floot dit seizoen al twee wedstrijden van Club, evenveel keer kon blauw-zwart niet winnen (1-1 zowel thuis tegen Standard als op AA Gent). Anderlecht kreeg de 30-jarige ref al vier keer aangeduid, met wisselend succes: verlies op Genk en thuis tegen Antwerp (1-0 en 1-2), gelijk thuis tegen Mechelen (0-0) en winst op Zulte Waregem (1-2).

📝 Find out the appointments for matchday 2️⃣2️⃣ of the@ProLeagueBE



🇳🇱 https://t.co/RjoUnfNxAP

🇫🇷 https://t.co/ojg1OsKlSN pic.twitter.com/JDa1qzuSb8 Royal Belgian FA(@ RoyalBelgianFA) link

Alderweireld mag rusten van Mourinho

Voeten omhoog. Toby Alderweireld krijgt dinsdagavond rust in de replay van de FA Cupmatch tussen Tottenham en Middlesbrough. “Hij is de enige speler die ik kan zeggen: ga maar, je hebt twee dagen vrijaf”, aldus José Mourinho. “Ik kan hem rust geven, want ik heb opties achterin: Vertonghen, Tanganga, Foyth of Sánchez.” Jan Vertonghen, het voorbije weekend op de bank, neemt de aanvoerdersband over van Alderweireld wegens de oudste en meest ervaren in rang. Hij moet knokken voor zijn plaats. Hij is geen eerste keus meer onder The Special One. Zijn contractsituatie helpt niet.

Jordi Cruijff wordt bondscoach van Ecuador

Jordi Cruijff gaat als bondscoach aan de slag bij de voetbalbond van Ecuador. Dat is dinsdag bekendgemaakt. Cruijff stopte in december vorig jaar als trainer van het Chinese club Chongqing Dangdai Lifan. Na anderhalf jaar in dienst bij de club in de Super League zei hij toe te zijn aan een nieuwe uitdaging.

In Ecuador gaat Cruijff weer samenwerken met Antonio Cordon, die vorig jaar werd aangesteld als sportief directeur bij Ecuador. Cordon haalde Cruijff in augustus 2018 naar China. Hij werkte toen als directeur bij Chongqing Dangdai Lifan.

De zoon van de legendarische nummer 14 was eerder trainer bij Valletta FC (Malta) en technisch directeur bij AEK Larnaca (Cyprus) en Maccabi Tel Aviv (Israël). Ecuador ontbrak op het laatste WK. Het Zuid-Amerikaanse land begint de kwalificaties voor het WK 2022 in Qatar eind maart tegen Argentinië.