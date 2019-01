Football Talk. 13 A-kernspelers bij beloften Anderlecht - STVV-verdediger grote held van Japan in Asian Cup - Cercle-doelman krijgt schitterend nieuws De voetbalredactie

21 januari 2019

14u10

Bron: Belga

Dertien A-kernspelers met beloften RSCA

Ongezien. Maar liefst dertien A-kernspelers spelen vanavond met de Anderlecht-beloften tegen Lokeren. Het gaat om Adzic, Boeckx, Cobbaut, Dante, Dauda, Delcroix, Dewaele, Doku, Lawrence, Saelemaekers, Saief, Sanneh en Verschaeren. Enkel Saelemaekers en Doku kwamen afgelopen weekend in actie onder Fred Rutten tegen AA Gent (1-0-verlies. (PJC)

Cercle-doelman Miguel Vandamme verlost van leukemie

Miguel Vandamme, doelman bij Cercle Brugge, is officieel genezen verklaard van leukemie. Dat hebben de West-Vlamingen vandaag op Twitter gemeld. “Fantastisch nieuws deze voormiddag!”, schreef Cercle op Twitter. “2 jaar en 5 maanden vocht Miguel Vandamme tegen Leukemie. Vandaag is hij officieel genezen! Proficiat Miguel!!!”

De 25-jarige Vandamme timmerde al een hele tijd aan zijn terugweg op de voetbalvelden. In 2017 maakte hij zijn comeback tussen de palen. Dit seizoen kwam hij voor Cercle een wedstrijd in actie in de Beker van België.

Japan klopt Saoedi-Arabië en plaatst zich voor kwartfinale tegen Vietnam

Japan heeft zich vandaag geplaatst voor de kwartfinales van de Asian Cup in de Verenigde Arabische Emiraten. De ‘Samurai Blue’ klopten in Sharjah in de achtste finales Saoedi-Arabië met een nipte 1-0. Uitgerekend STVV-verdediger Takehiro Tomiyasu nam met een rake kopslag in de 20ste minuut de enige treffer voor zijn rekening. Saoedi-Arabië had nadien geen reactie in huis.

Japan neemt het in de kwartfinales op tegen Vietnam. Dat schakelde gisteren het Jordanië van bondscoach Vital Borkelmans uit (1-1; 4-2 na strafschoppen). De winnaar neemt het in de halve finales op tegen China of Iran.

Barça moet Ousmane Dembélé twee weken missen met enkelblessure

Barcelona kan een vijftiental dagen niet rekenen op Ousmane Dembélé. Dat heeft de Catalaanse grootmacht vandaag laten weten. De 21-jarige Fransman liep gisteren in het met 3-1 gewonnen duel tegen Leganés op de twintigste speeldag van de Primera Division een verstuiking van de linkerenkel op. Dembélé opende in de eerste helft de score voor Barça, maar moest halfweg de tweede helft geblesseerd naar de kant. Na onderzoek blijkt nu dat hij twee weken aan de zijlijn moet toekijken. De vleugelaanvaller was dit seizoen in totaal al goed voor dertien doelpunten.

Barcelona is deze jaargang als vanouds op dreef in de Primera Division en staat met 46 punten aan de leiding. Achtervolgers Atlético Madrid (41 ptn), Real Madrid (36 ptn) en Sevilla (33 ptn) moeten toch al een kloof van meerdere punten aan Thomas Vermaelen en co laten.