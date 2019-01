Football Talk. 13 A-kernspelers bij beloften Anderlecht - Cercle-doelman krijgt schitterend nieuws - Nieuwe trainer voor Depoitre en Mbenza - Australië naar kwartfinales op Asian Cup De voetbalredactie

Australië mag naar kwartfinales op Asian Cup na penaltythriller tegen Oezbekistan

Australië heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op de Asian Cup in de Verenigde Arabische Emiraten. In de achtste finales hadden de Australiërs wel strafschoppen nodig tegen Oezbekistan, na 90 en 120 minuten was er immers nog niet gescoord in het Khalifa bin Zayed Stadium in Al Ain (Abu Dhabi). Daarin ontpopte doelman Mathew Ryan (ex-Club Brugge en -Genk) zich tot matchwinnaar door twee elfmeters te stoppen: 4-2.

Het Australië van bondscoach Graham Arnold, een ex-speler van Club Luik en Charleroi, speelt vrijdag in de kwartfinales tegen de Verenigde Arabische Emiraten of Kirgizië.

Eerder op de dag plaatste Japan zich al voor de kwartfinales. De ‘Samurai Blue’ klopten in Sharjah in de achtste finales Saoedi-Arabië met een nipte 1-0. STVV-verdediger Takehiro Tomiyasu (20.) nam in de eerste helft de enige treffer voor zijn rekening. Saoedi-Arabië had nadien geen reactie in huis. Japan neemt het in de kwartfinales op tegen Vietnam. Dat schakelde zondag het Jordanië van bondscoach Vital Borkelmans uit (1-1; 4-2 na strafschoppen). De winnaar neemt het in de halve finales op tegen China of Iran.

Jan Siewert volgt David Wagner op bij Huddersfield Town

De Engelse eersteklasser Huddersfield Town heeft de Duitser Jan Siewert aangesteld als vervanger van hoofdcoach David Wagner, zo maakte de club bekend.

De amper 36-jarige Siewert was tot voor kort aan de slag als coach van het tweede elftal van Borussia Dortmund, net zoals dat ook voor Wagner het geval was voor diens vertrek naar de ‘Terriërs’. Eerder werkte hij onder meer als assistent bij Bochum. Ervaring als hoofdcoach bij een A-elftal heeft Siewert dus nog niet.

Bij Huddersfield Town, de club van Laurent Depoitre en Isaac Mbenza (gehuurd van Montpellier), ondertekende hij een overeenkomst tot medio 2021. De Duitser moet er de club van de degradatie zien te redden. Na 23 speeldagen staan ze met amper elf punten op de laatste plaats, tien punten verwijderd van een veilige plaats. Afgelopen weekend werd er in eigen huis nog met droge 0-3-cijfers verloren van Manchester City.

Clement gaat vrijuit, Massop riskeert één match schorsing

Philippe Clement houdt geen sanctie over aan zijn uitsluiting in de Limburgse derby op bezoek bij STVV. De trainer van KRC Genk wordt niet vervolgd door het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Milan Massop, de verdediger van Waasland-Beveren, moet een schorsing van één speeldag en een boete van 1.000 euro vrezen.

KRC Genk trapte de 22ste speeldag vrijdag op gang met een felbevochten zege in Sint-Truiden. Tien minuten voor tijd scoorde Dieumerci Ndongala de winnende 2-3 op Stayen. Pozuelo maakte van de festiviteiten gebruik om even te drinken aan de zijlijn. Scheidsrechter Visser stond dat niet toe en strafte de Genkse draaischijf met een gele kaart. Het was zijn vijfde, waardoor hij geschorst is voor de volgende competitiematch tegen Moeskroen. Clement ging verhaal halen bij de ref, maar werd meteen naar de tribunes verwezen.

Volgens kersvers bondsprocureur Kris Wagner was die uitsluiting terecht, omdat Clement eerder in de wedstrijd al een aanmaning kreeg van Visser na aanhoudend protest van de Genkse T1. Maar de tribuneverwijzing is volgens het Bondsparket “voldoende proportioneel en volstaat als sanctie, zodat zich - deze keer - geen verdere sanctie opdringt”.

In de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge maakte Waasland-Beveren de match met tien vol na rood voor Massop. De verdediger van de Waaslanders zette halverwege de tweede helft zijn tackle te laat in en gleed Tormin onderuit. Rood en penalty, oordeelde scheidsrechter Put. Voor die “brutale fout” vordert het Bondsparket een sanctie van één speeldag schorsing en 1.000 euro boete, waardoor Massop de verplaatsing naar Charleroi dreigt te missen. De verdediger moet dinsdag voorkomen voor de Geschillencommissie van de KBVB, die zich uitspreekt over de sanctie.

Union ontvangt KV Mechelen in uitverkocht Dudenpark

De terugwedstrijd van de halve finales in de Beker van België tussen tweedeklassers Union Sint-Gillis en KV Mechelen van dinsdag 29 januari is helemaal uitverkocht, zo maakte Union bekend.

Dat betekent dat er iets meer dan 8.000 toeschouwers de Brusselse traditieclub zullen aanmoedigen. In het Joseph Marienstadion kan het door de enthousiaste thuisaanhang behoorlijk spoken, zo ondervond ook Racing Genk eind vorig jaar. De fiere leider in de hoogste klasse ging er toen in de Croky Cup uit na strafschoppen.

De heenwedstrijd in Mechelen wordt woensdagavond gespeeld. In de andere halve finale staan AA Gent en KV Oostende tegenover mekaar.

Dertien A-kernspelers met beloften RSCA

Ongezien. Maar liefst dertien A-kernspelers spelen vanavond met de Anderlecht-beloften tegen Lokeren. Het gaat om Adzic, Boeckx, Cobbaut, Dante, Dauda, Delcroix, Dewaele, Doku, Lawrence, Saelemaekers, Saief, Sanneh en Verschaeren. Enkel Saelemaekers en Doku kwamen afgelopen weekend in actie onder Fred Rutten tegen AA Gent (1-0-verlies. (PJC)

Engelse ex-international Glen Johnson zet punt achter carrière

Glen Johnson bergt zijn voetbalschoenen definitief op. “Vandaag kondig ik officieel mijn pensioen aan”, verklaarde de 34-jarige ex-international vandaag op radiozender Talksport. De laatste club van de rechtsback was Stoke, waar zijn contract afgelopen juni niet verlengd werd.

“Medio vorig seizoen was ik er met mijn hoofd niet meer bij”, vertelde Johnson. “Ik genoot niet meer van het voetbal. Ik hield nog wel van het spelletje, maar wilde spelen als een 25-jarige. Op mijn 34ste was ik niet meer dezelfde voetballer en dat stond me niet aan.”

Johnson begon zijn loopbaan bij West Ham. In 2005 en 2006 veroverde hij de Premier League met Chelsea, in 2005 was hij met ‘The Blues’ ook de beste in de League Cup. Die League Cup won hij in 2012 opnieuw met Liverpool. In 2008 pakte hij met Portsmouth de FA Cup. Johnson was 54-voudig international (1 doelpunt) en behoorde tot de selectie van de WK’s van 2010 en 2014 en het EK in 2012.

Cercle-doelman Miguel Vandamme verlost van leukemie

Miguel Vandamme, doelman bij Cercle Brugge, is officieel genezen verklaard van leukemie. Dat hebben de West-Vlamingen vandaag op Twitter gemeld. “Fantastisch nieuws deze voormiddag!”, schreef Cercle op Twitter. “2 jaar en 5 maanden vocht Miguel Vandamme tegen Leukemie. Vandaag is hij officieel genezen! Proficiat Miguel!!!”

De 25-jarige Vandamme timmerde al een hele tijd aan zijn terugweg op de voetbalvelden. In 2017 maakte hij zijn comeback tussen de palen. Dit seizoen kwam hij voor Cercle een wedstrijd in actie in de Beker van België.

Japan klopt Saoedi-Arabië en plaatst zich voor kwartfinale tegen Vietnam

Japan heeft zich vandaag geplaatst voor de kwartfinales van de Asian Cup in de Verenigde Arabische Emiraten. De ‘Samurai Blue’ klopten in Sharjah in de achtste finales Saoedi-Arabië met een nipte 1-0. Uitgerekend STVV-verdediger Takehiro Tomiyasu nam met een rake kopslag in de 20ste minuut de enige treffer voor zijn rekening. Saoedi-Arabië had nadien geen reactie in huis.

Japan neemt het in de kwartfinales op tegen Vietnam. Dat schakelde gisteren het Jordanië van bondscoach Vital Borkelmans uit (1-1; 4-2 na strafschoppen). De winnaar neemt het in de halve finales op tegen China of Iran.

Barça moet Ousmane Dembélé twee weken missen met enkelblessure

Barcelona kan een vijftiental dagen niet rekenen op Ousmane Dembélé. Dat heeft de Catalaanse grootmacht vandaag laten weten. De 21-jarige Fransman liep gisteren in het met 3-1 gewonnen duel tegen Leganés op de twintigste speeldag van de Primera Division een verstuiking van de linkerenkel op. Dembélé opende in de eerste helft de score voor Barça, maar moest halfweg de tweede helft geblesseerd naar de kant. Na onderzoek blijkt nu dat hij twee weken aan de zijlijn moet toekijken. De vleugelaanvaller was dit seizoen in totaal al goed voor dertien doelpunten.

Barcelona is deze jaargang als vanouds op dreef in de Primera Division en staat met 46 punten aan de leiding. Achtervolgers Atlético Madrid (41 ptn), Real Madrid (36 ptn) en Sevilla (33 ptn) moeten toch al een kloof van meerdere punten aan Thomas Vermaelen en co laten.