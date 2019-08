Football Talk 12/08. Mechelen vecht schorsingsvoorstel Thoelen aan - Liverpool enkele weken zonder Alisson De voetbalredactie

12 augustus 2019

Mechelen vecht schorsingsvoorstel Thoelen aan

KV Mechelen gaat niet akkoord met de speeldag schorsing die het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) voorstelde aan doelman Yannick Thoelen. Club en speler zullen morgen voor de Geschillencommissie verschijnen met het oog op strafvermindering.

Op het einde van de eerste helft op bezoek bij RSC Anderlecht haalde Thoelen de doorgebroken Amuzu onderuit. Scheidsrechter Visser duwde de Mechelse doelman prompt de rode kaart onder de neus. Ondanks de volledige tweede helft met een man minder, raapte Malinwa een punt in het Astridpark (0-0).

Het Bondsparket volgde voor zijn vordering de indicatieve tabel, die een speeldag schorsing voorschrijft voor een overtreding die “een doelpunt/doelkans verhindert voor de tegenstrever”. Daarbovenop riskeert Thoelen een boete van 1.000 euro. Malinwa gaat niet akkoord met dat schorsingsvoorstel en zal zich met zijn eerste doelman verdedigen voor de Geschillencommissie.

Alisson enkele weken out

Alisson Becker kan voorlopig niet in actie komen voor Liverpool. De Braziliaanse doelman raakte vrijdag in de competitiewedstrijd tegen Norwich City geblesseerd aan zijn kuit en staat enkele weken aan de kant. “Ik heb al berichten voorbij zien komen dat het zes weken gaat duren. Alisson is nog niet zo vaak geblesseerd geweest, dus ik vind het lastig om te zeggen hoe lang het precies gaat duren. De komende weken kan hij in ieder geval niet meedoen”, aldus trainer Jürgen Klopp.

Liverpool speelt woensdag in Istanbul tegen Chelsea in de strijd om de Europese Supercup. De Spaanse goalie Adrían verving Alisson en zal ook tegen Chelsea zijn opwachting maken. De 32-jarige reservekeeper kwam pas vorige week maandag transfervrij over van West Ham United, als opvolger van de naar Club Brugge vertrokken Simon Mignolet.

Vanaf 2020 geen wegwerpbekers meer in voetbalstadions

Volgend jaar zullen er in de voetbalstadions in Vlaanderen geen drankjes meer mogen geserveerd worden in wegwerpbekers, blikjes of petflessen. Vlaamse voetbalclubs moeten vanaf 2020 net als andere evenementorganisatoren gebruik maken van herbruikbaar materiaal. Voetbal Vlaanderen schreef zijn clubs daarover aan, zo meldde woordvoerder Jeroen Vanderputte vandaag.

Behalve festivals, kermissen en andere grote evenementen, worden ook voetbalmatchen en andere sportwedstrijden onderworpen aan een verbod op wegwerpmateriaal. Die nieuwe wetgeving omtrent cateringmateriaal is vanaf januari 2020 van kracht. Volgend jaar zullen clubs water, frisdrank en bier moeten aankopen in glazen retourflessen of tappen via een postmixsysteem, en ze schenken in herbruikbare bekers. Glas is geen optie, want verboden door de Voetbalwet.

In theorie kunnen voetbalclubs nog steeds drank serveren in wegwerprecipiënten, maar dan moet het materiaal voor 90 procent gerecycleerd worden. Vanaf 2022 is dat zelfs 95 procent. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), die de transitie naar duurzame materialen stuurt, waarschuwt echter dat dit heel moeilijk om te zetten blijkt in de praktijk.

AZ speelt komende duels in stadion ADO Den Haag

AZ speelt donderdag de thuiswedstrijd tegen het Oekraïnse Mariupol in de derde kwalificatieronde van de Europa League in het Cars Jeans stadion van ADO Den Haag. Drie dagen later is ook de eredivisiewedstrijd tussen AZ en FC Groningen in Den Haag.

AZ was op zoek naar een andere speellocatie omdat zaterdag door de harde wind een deel van het dak van het AFAS Stadion in Alkmaar instortte. De Noord-Hollandse club kwam al snel uit bij ADO, omdat dat een van de weinige stadions is waar komende week twee keer op rij achter elkaar gespeeld kan worden.

“We hebben de afgelopen dagen veel steunbetuigingen van supporters en collega-clubs ontvangen. We zijn erg dankbaar voor het meedenken van ADO Den Haag, de KNVB, de UEFA en lokale autoriteiten. Het is mooi dat we op korte termijn een oplossing hebben om onze thuisduels te kunnen spelen”, zegt Robert Eenhoorn, directeur van AZ.

BAS buigt zich op 12 september over “Alle boeren zijn homo”-gezangen van Anderlecht-fans

RSC Anderlecht moet zich op 12 september om 17u30 voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) gaan verantwoorden. Dat vernam persagentschap Belga vandaag. Paars-wit kreeg geen straf voor de beruchte “Alle boeren zijn homo’s”-gezangen van fans richting Club Brugge, maar het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) tekende beroep aan.

De match delegate die op 4 april aanwezig was in het Astridpark beschreef in zijn verslag verschillende spreekkoren. Zo weerklonk meteen na de aftrap het beruchte “Alle boeren zijn homo’s”. Dat lied werd op het einde van de wedstrijd nogmaals hernomen. Hoewel de Geschillencommissie Hoger Beroep een boete van 1.000 euro oplegde aan RSCA, was dat niet voor die bewuste liederen. “De woorden boer en homo zijn louter benamingen van een specifieke bevolkingsgroep, zonder discriminerende connotatie”, luidde het vonnis.

Om die reden werd Club Brugge eerder door de voetbalbond vrijgesproken voor “Alle joden zijn homo’s” in dezelfde wedstrijd, maar in beroep legde het BAS een voorwaardelijke boete op omdat de holebigemeenschap zich beledigd kon voelen. RSCA mag zich aan een gelijkaardige straf verwachten.

Het is de tweede zaak op korte tijd die RSC Anderlecht moet uitvechten voor de arbiters van het BAS. Paars-wit tekende zelf immers beroep aan tegen de match achter gesloten deuren na supportersincidenten op het veld van Standard tijdens de play-offs van vorig seizoen. Eind juli vormde het BAS die sanctie om naar een voorwaardelijke match achter gesloten deuren, waardoor de Brusselaars de competitie konden aanvatten in een vol Lotto Park.

Ook Bondsparket onderneemt geen actie tegen Antwerp na administratieve fout

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond “acht het niet nodig” een procedure aan te spannen tegen Antwerp, dat op de tweede speeldag tegen Waasland-Beveren (4-1 winst) een niet-speelgerechtigde voetballer liet opdraven. Dat bevestigde de KBVB maandag.

Robbe Quirynen werd in de 78e minuut ingebracht door trainer Laszlo Böloni, maar de zeventienjarige verdediger stond niet op het wedstrijdblad en mocht dus eigenlijk niet invallen. Op het moment dat Quirynen inviel, stond de 4-1 eindstand al op het bord.

De Great Old riskeert de gewonnen match daardoor alsnog met forfaitcijfers te verliezen, maar het Bondsparket zal in elk geval geen stappen ondernemen. “Het bondsparket kan autonoom een procedure aanspannen, maar acht dit niet nodig”, klinkt het bij de KBVB. “Tenzij er zich binnen de dertig dagen nog een derde partij zou melden, is deze zaak gesloten.”

Eerder had Waasland-Beveren al laten weten geen klacht te zullen indienen bij de voetbalbond. “Wij willen niet beter worden van juridische steekspellen en laten het sportieve primeren”, liet de club vorige week optekenen.

Fortuna Düsseldorf speelt Ampomah (ex-Waasland-Beveren) kwijt met spierblessure

Nana Ampomah zal zijn debuut in de Bundesliga vermoedelijk nog even moeten uitstellen. De Ghanese aanvaller, die voor zo’n vier miljoen euro overkwam van Waasland-Beveren, heeft een scheurtje in de adductoren en staat voor onbepaalde tijd aan de kant. Dat bevestigt het team maandag in een tweet.

De 23-jarige Ampomah blesseerde zich afgelopen weekend in het bekerduel tegen het bescheiden FC 08 Villingen (1-3-winst). Hij moest toen na 63 minuten naar de kant.

Fortuna Düsseldorf, dat deze zomer Benito Raman (Schalke 04) en Dodi Lukebakio (Hertha Berlijn) zag vertrekken, opent het nieuwe seizoen komende zaterdag op het veld van Werder Bremen.

Guardiola en Martínez coachen sterrenteams in afscheidsmatch Kompany

Op 11 september zal Vincent Kompany nog een laatste keer geëerd worden door Manchester City. Een team van City-legendes zal spelen tegen een team van Premier League All Stars. En ook de coaches zijn niet van de minste. Huidig Manchester City coach Guardiola zal de City-legendes onder zijn hoede nemen, terwijl niemand minder dan Belgisch bondscoach Roberto Martínez de All Stars zal leiden. In het City-elftal zal naast Kompany ook zijn huidige ploegmaat bij Anderlecht, Samir Nasri aantreden. De andere spelers zijn Joe Hart , Joloen Lescott, Micah Richards, Pablo Zabaleta , Wayne Bridge, Gareth Barry, Nigel de Jong, Samir Nasri, Shaun Wright-Phillips, Stephen Ireland en Craig Bellamy.



In het All Star team zijn de namen van ex-Liverpool en Engeland spits Emile Heskey en ex-Tottenham middenvelder Rafael van der Vaart al bekend.

Inaki Williams kost nu 135 miljoen euro

Clubs die Inaki Williams willen wegkapen bij Athletic Bilbao zullen daarvoor diep in de buidel moeten tasten. De Spaanse aanvaller met Ghanese roots ondertekende een contractverlenging tot 30 juni 2028 waarin een opstapclausule werd opgenomen van 135 miljoen euro.

De 25-jarige Williams kreeg een deel van zijn jeugdopleiding in Bilbao en debuteerde er eind 2014 in de eerste ploeg. Vorig seizoen was de spits in 41 wedstrijden goed voor vijftien goals en vier assists. Met de Basken greep hij net naast Europees voetbal.

Williams heeft een cap achter zijn naam. In mei 2016 mocht hij van toenmalig bondscoach Vicente del Bosque na een uur invallen voor Marco Asensio in de oefenmatch tegen Bosnië (3-1).

Rednic terug naar België?

Mircea Rednic was gisteren op Charleroi voor de match tegen Antwerp. Uitgenodigd door vrienden, zei hij, maar het is niet uitgesloten dat de Roemeen - na Standard, Gent en Moeskroen - voor de vierde keer coach wordt van een ploeg in België. Welke ploeg ? Daar liet hij zich niet over uit. (AR)

Verstraete trapt beslissende penalty binnen

Birger Verstraete maakte zijn eerste officiële minuten bij het FC Keulen, en trapte zich meteen in de harten van de Duitse fans. In de beker nam Keulen het op tegen tweedeklasser Wehen Wiesbaden. Verstraete en co kwamen tot tweemaal toe op voorsprong, maar na een 3-3-stand na 120 minuten kwamen er strafschoppen aan te pas. De vijfde en beslissende penalty werd door de ex-Buffalo vakkundig omgezet. Sebastiaan Bornauw (ex-Anderlecht) kwam niet van de bank.